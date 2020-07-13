Bir sonraki istasyon Ankara Çayı

Ankara’ya yaz, “Ankara Çayı kokuyor” şikâyetiyle gelir. Yıllardır da böyle.
Eğer metrodaysanız, daha anons sesi duyulmadan koku burun direğinizi sızlatır.
Yani koku anons verir: “Akköprü.”
*
Okurumuz Server Murat Koçum da Akköprü’de çektiği fotoğraflardan birkaçını göndermiş.
Ve iletisinde -özetle- şunları kaydetmiş:
KOKUDAN GEÇİLMİYOR
“Akköprü’de, Ankara Çayı’nın suyu ve etrafı çok pis. Üstelik belli ki kanalizasyon da karıştığı için kokudan geçilmiyor. Metro istasyonuna, gıda haline ve alışveriş merkezine bu kadar yakın bir noktadaki bu durumun toplum sağlığını tehdit ettiğini gören bir yetkili yok mu? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ya da Ankara Büyükşehir Belediyesi bir önlem alamaz mı? Cumhuriyet’in örnek şehri başkent Ankara böyle mi olmalı?”
OTO GALERİLER İÇİN İKİNCİ ALARM
Okurumuz Osman Sever, Emek Mahallesi sakini...
Ve diyor ki:
“Melih Gökçek döneminde kapatılmaya başlanan ve denetimi arttırılan ikinci el oto galerilerin sayısı, seçimden sonra(özellikle de son 5-6 aydır) sokak aralarında yavaş yavaş yeniden açılmaya başladı.”
*
İkinci el oto galeriler için “Eski kuralsız günlerine dönüyorlar” uyarısı yapan okurumuz, iletisine şöyle devam ediyor:
HABERDAR OLMADIKLARINI KABUL ETMEK İSTİYORUZ
“Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve yeni yönetiminin bunlara izin verdiğini düşünmek yerine, haberdar olmadıklarını kabul etmek istiyoruz. Emek ve Bahçeli kaldırımda yürünemez, yolda araç kullanılamaz haldeki günlerine geri dönmesin.”
LASTİK YARAN JANT KOPARAN
Okurumuz Şevket Topal’dan gelen bu iki fotoğraf, Ankara’nın Çubuk ilçesinde tam 15 köyün kullandığı bir yol.
Arabanın biri, jantı bırakmış.
Zaten okurumuz da yolun halini “Lastik yaran, jant koparan” diye özetlemiş.
Altyapısı tamamlanan ve ihalesi yapılan yola bir türlü asfalt atılmadığını aktaran okurumuz, “Bu yol aynı zamanda İç Anadolu’yu Karadeniz’e bağlayan önemli bir yol. Ancak bir türlü yetkililer ilgilenmiyor. Peki bu asfalt ne zaman atılacak?” diye soruyor.
OKUR RADARI
İşte bu hafta Okur Radarı’na giren ilginç görüntüler:
KALDIRIMI RAMPA YUTTU
* Eryaman’ın Güzelkent Mahallesi’ndeki Galaksi AVM’de bulunan bir mağaza, yükleme rampasını sürekli bu halde bırakıyor. Yayaları engellediği gibi tehlikeye de atıyor. Defalarca uyardık, ama sonuç yok.
OTURAKLAR KIRIK DÖKÜK
* Çankaya’nın Oran Mahallesi’nde(Turan Güneş Bulvarı), Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait oturakların durumu çok uzun zamandır bu vaziyette. Kırık dökük, küflü ve bakımsız oturaklara mı oturalım?
YAYA YOLU DAL DOLU
* Yenimahalle’nin Batı Bulvarı-Farabi Köprüsü önünde, cadde üzerindeki ağacın dalları yayaları engelliyor. Yayalar yola inmek durumunda kalıyor. Bilhassa engellilerin geçişi ise imkânsız halde.
HAMAMÖNÜ’NÜN RENGİ SOLDU
* Altındağ’ın Hamamönü bölgesindeki çiçekler kurumuş. Birçok saksı ise boş duruyor. Yaklaşık bir aydır bu vaziyette bekleyen saksıların yeniden çiçeklendirilmesi için ilgi-alaka bekliyoruz.
KISA... KISA...
* Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ile Podium AVM arasındaki park alanı çöp dolu. Uzun süredir temizlenmeyen bu alanın belirli periyodlarla temizlenmesi büyük önem arz etmektedir.
* “Çankaya’nın Dikmen Caddesi’nde 166 no’lu binanın önüne konulan çöp konteyneri nedeniyle dükkânıma müşteri girmez oldu. Çünkü kokudan durulmuyor. Lütfen yeri değiştirilsin.”
* “Çankaya’nın Oğuzlar Mahalesi’nde korna çalıp bir yandan da hoparlörle satış yapan şahıslardan çok şikâyetçiyiz. Mahalle halkı olarak zabıtayı ve polisimizi göreve davet ediyoruz.”
Bir sonraki istasyon Ankara Çayı
Ankara’ya yaz, “Ankara Çayı kokuyor” şikâyetiyle gelir. Yıllardır da böyle.
Eğer metrodaysanız, daha anons sesi duyulmadan koku burun direğinizi sızlatır.
Yani koku anons verir: “Akköprü.”
*
Okurumuz Server Murat Koçum da Akköprü’de çektiği fotoğraflardan birkaçını göndermiş.
Ve iletisinde -özetle- şunları kaydetmiş:
KOKUDAN GEÇİLMİYOR
“Akköprü’de, Ankara Çayı’nın suyu ve etrafı çok pis. Üstelik belli ki kanalizasyon da karıştığı için kokudan geçilmiyor. Metro istasyonuna, gıda haline ve alışveriş merkezine bu kadar yakın bir noktadaki bu durumun toplum sağlığını tehdit ettiğini gören bir yetkili yok mu? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ya da Ankara Büyükşehir Belediyesi bir önlem alamaz mı? Cumhuriyet’in örnek şehri başkent Ankara böyle mi olmalı?”
OTO GALERİLER İÇİN İKİNCİ ALARM
Okurumuz Osman Sever, Emek Mahallesi sakini...
Ve diyor ki:
“Melih Gökçek döneminde kapatılmaya başlanan ve denetimi arttırılan ikinci el oto galerilerin sayısı, seçimden sonra(özellikle de son 5-6 aydır) sokak aralarında yavaş yavaş yeniden açılmaya başladı.”
*
İkinci el oto galeriler için “Eski kuralsız günlerine dönüyorlar” uyarısı yapan okurumuz, iletisine şöyle devam ediyor:
HABERDAR OLMADIKLARINI KABUL ETMEK İSTİYORUZ
“Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve yeni yönetiminin bunlara izin verdiğini düşünmek yerine, haberdar olmadıklarını kabul etmek istiyoruz. Emek ve Bahçeli kaldırımda yürünemez, yolda araç kullanılamaz haldeki günlerine geri dönmesin.”
LASTİK YARAN JANT KOPARAN
Okurumuz Şevket Topal’dan gelen bu iki fotoğraf, Ankara’nın Çubuk ilçesinde tam 15 köyün kullandığı bir yol.
Arabanın biri, jantı bırakmış.
Zaten okurumuz da yolun halini “Lastik yaran, jant koparan” diye özetlemiş.
Altyapısı tamamlanan ve ihalesi yapılan yola bir türlü asfalt atılmadığını aktaran okurumuz, “Bu yol aynı zamanda İç Anadolu’yu Karadeniz’e bağlayan önemli bir yol. Ancak bir türlü yetkililer ilgilenmiyor. Peki bu asfalt ne zaman atılacak?” diye soruyor.
OKUR RADARI
İşte bu hafta Okur Radarı’na giren ilginç görüntüler:
KALDIRIMI RAMPA YUTTU
* Eryaman’ın Güzelkent Mahallesi’ndeki Galaksi AVM’de bulunan bir mağaza, yükleme rampasını sürekli bu halde bırakıyor. Yayaları engellediği gibi tehlikeye de atıyor. Defalarca uyardık, ama sonuç yok.
OTURAKLAR KIRIK DÖKÜK
* Çankaya’nın Oran Mahallesi’nde(Turan Güneş Bulvarı), Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait oturakların durumu çok uzun zamandır bu vaziyette. Kırık dökük, küflü ve bakımsız oturaklara mı oturalım?
YAYA YOLU DAL DOLU
* Yenimahalle’nin Batı Bulvarı-Farabi Köprüsü önünde, cadde üzerindeki ağacın dalları yayaları engelliyor. Yayalar yola inmek durumunda kalıyor. Bilhassa engellilerin geçişi ise imkânsız halde.
HAMAMÖNÜ’NÜN RENGİ SOLDU
* Altındağ’ın Hamamönü bölgesindeki çiçekler kurumuş. Birçok saksı ise boş duruyor. Yaklaşık bir aydır bu vaziyette bekleyen saksıların yeniden çiçeklendirilmesi için ilgi-alaka bekliyoruz.
KISA... KISA...
* Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ile Podium AVM arasındaki park alanı çöp dolu. Uzun süredir temizlenmeyen bu alanın belirli periyodlarla temizlenmesi büyük önem arz etmektedir.
* “Çankaya’nın Dikmen Caddesi’nde 166 no’lu binanın önüne konulan çöp konteyneri nedeniyle dükkânıma müşteri girmez oldu. Çünkü kokudan durulmuyor. Lütfen yeri değiştirilsin.”
* “Çankaya’nın Oğuzlar Mahalesi’nde korna çalıp bir yandan da hoparlörle satış yapan şahıslardan çok şikâyetçiyiz. Mahalle halkı olarak zabıtayı ve polisimizi göreve davet ediyoruz.”