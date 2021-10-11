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Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

Yazarın tüm yazıları

Bir kentte değişim sokaktan başlar

11 Ekim 2021

Hürriyet Ankara... Kentin gözü, kulağı, sesi. Hürriyet Ankara... Tarafsız, eşitlikçi ve güvenilir haberleriyle Ankaralıların sorunlarına el atan, dertlerine çare olan, kentin en güçlü gazetesi.

Kentimizin ve kendimizin gazetesi Hürriyet Ankara’nın, “Kalem sizin, söz sizin” diyerek okurlarıyla “omuz omuza” verdiği Burada Okur Yazar’da ise okurlar yazıyor, yetkililer harekete geçiyor, sorunlar bir bir çözülüyor.
Unutmayın!
“Bir kentte değişim sokaktan başlar.”
İşte bu hafta Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden(ABB) okurlarımıza gelen yanıtlar ve çözüm bulan sorunlar.
Ve söz yetkilide.

SÖZ YETKİLİDE-1

Bir kentte değişim sokaktan başlar

ANITKABİR’E RİNG SEFERİ İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Hürriyet Ankara okuru Kudret Kaatsız, “Ankara Büyükşehir Belediye(ABB) Başkanı Mansur Yavaş’a bir önerim var” demiş ve eklemişti:
“Milli bayram günleri ve 10 Kasım’da, Anıtkabir’e ring seferi konulsun.”
*
ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın da dikkatini çeken bu öneri sonrası EGO Genel Müdürlüğü çalışmalara başlamış.
İlk olarak Anıtkabir Komutanlığı ile irtibata geçen EGO Genel Müdürlüğü’nün konuyla ilgili açıklaması şöyle:
“EGO Genel Müdürlüğü Otobüs İşletme Dairesi Başkanlığı’nca, milli bayram günleri ve 10 Kasım’da, Anıtkabir’e en yakın konumda bulunan hafif raylı sistem toplu taşıma ağımızın istasyonundan ring seferi düzenlenmesi hususunda Anıtkabir Komutanlığı ile irtibata geçilerek ilgili komutanlığın araçlarımızın yerleşke içerisine giriş yapıp yapamayacağı konusundan görüş bildirmesine istinaden gerekli hat ve güzergâh planlaması yapılacaktır.”
*
ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın, “milli bayram günleri ve 10 Kasım’da Anıtkabir’e ring seferi konulması” yönündeki çalışmayla yakından ilgilendiği, süreci takip ettiği de kaydedildi.
*
Peki ilk uygulama bu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda olur mu?
Umarım...
Bekleyip, göreceğiz.

SÖZ YETKİLİDE-2

Bir kentte değişim sokaktan başlar

DEZENFEKSİYON VAR GECE SEFERİ YOK

4 Ekim 2021
* Burada Okur Yazar, koronavirüs salgını öncesinde Ulus, Sıhhiye ve Kızılay’daki duraklardan semtlere saat 05.00’e kadar verilen gece servislerinin şimdi 01.30’da sona erdiğine dikkat çekmişti. Bir Hürriyet Ankara okuru, “Buna gece ulaşımı denmez” eleştirisinde bulunarak, “Başkent Ankara ‘24 saat kesintisiz toplu taşıma’ uygulamasını kaybetti ama bari 05.00 otobüsleri geri gelsin de birçok insanın çilesi bitsin” demişti.
5 Ekim 2021
* EGO Genel Müdürlüğü, koronavirüs salgını sürecinde gece 00.00’dan sabah 06.00’ya kadar toplu ulaşım araçlarının bakım, temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin yapılmasından dolayı gece seferlerine ara verildiğini kaydetmiş. Pandemi sürecinin tamamen sona ermediğine dikkat çekilerek, “Saat 00.00-05.00 aralığında servis verilmesi bu aşamada mümkün olmamakla birlikte saat 01.40’a kadar servis planlaması yapılabilmektedir” denilmiş.

SÖZ YETKİLİDE-3

Bir kentte değişim sokaktan başlar

KVKK’YA UYGUN OLMADIĞI İÇİN ANKARAKART’LARA HES KODU TANIMLANAMIYOR

27 Eylül 2021
* Burada Okur Yazar, bir süredir Antalya, İstanbul ve İzmir’de uygulanmasına rağmen, başkent Ankara’da halen “toplu taşımada HES kodu tanımlama” uygulamasına geçil(e)mediğini hatırlatmıştı.
5 Ekim 2021
* EGO Genel Müdürlüğü, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na(KVKK) uygun olmadığı için Ankarakart’lara HES kodu tanımlanamadığını, Sağlık Bakanlığı ile görüşmelerin devam ettiğini bildirmiş.

SÖZ YETKİLİDE-4

Bir kentte değişim sokaktan başlar
AT KESTANESİ AĞAÇLARI FAZLA SUYA MARUZ KALIYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, 20 Eylül’de okurumuz H. Murat Kadıoğlu’nun, “Dögol Caddesi üzerindeki at kestanesi ağaçları maalesef kurumaya yüz tutmuş” şeklindeki uyarısına -özetiyle- şu yanıtı vermiş:
“Kuruma başlayan at kestanesi ağaçlarımız çok yıllık ve dolayısıyla büyük ağaç olmaları sebebiyle kılcal ve kazık kökleri yer altında izdüşümü kadar çalışmışlardır. Geçmişte de günümüzde olduğu gibi Ankara caddeleri tretuvarlarına yıllar önce dikimi yapılmış ağaçlarımızda yaşanan ve yaşanabilecek münferiden bu tarz kurumaların teknik olarak sebepleri; aşağıda ağacın yüzeydeki boyu kadar çalışan kılcal kökler ve kazık kök aşağıda kirli ve kireçli toprakla karşılaştıklarında veya Ankara’nın bazı bölgelerinde taban suyu seviyesinin yüksek olması suyu çok fazla seçmeyen at kestanesi ağaçlarımızda olduğu gibi ağaç köklerinin fazla suya maruz kalmaları sonucunda bitkilerde kuruma başlaması kaçınılmaz olmaktadır. Bu tarz kurumalar tarafımızca da büyük üzüntü ile karşılamakla birlikte, teknik tüm bakımlar(gübre takviyesi vb.) hassasiyetle uygulanmasına rağmen, ağaç çanaklarının tretuvarda olmalarından kaynaklı çanakları genişletilemediği icin bitkiler yeterli besinleri yüzeyden alamamaktadırlar. Ankara genelinde bu tarz kurumalara maruz kalan ağaçlarımız tarafımızca takip edilmekle birlikte yaşamsal ömürleri tamamlanana kadar sahadan alınmayarak, yaşamları için gerekli tüm bakım çalışmalarımız devam etmektedir.”

SÖZ YETKİLİDE-5

Bir kentte değişim sokaktan başlar
YAPILAŞMA ÇOĞALIRSA ASFALT GELECEK

27 Eylül 2021
* S.S. Yeşil Vadi Konut Yapı Kooperatifi Başkanı Tayip Açık, “Yol katılım bedeli olarak 2 milyon 303 bin 792 TL ödedik” diyerek, Yenimahalle’nin Kuzey Yıldızı ve Yakacık mahalleleri alanında bulunan 3832. ile 3847. caddelerin kesişiminden başlayıp Kırandağ Caddesi’ne uzanan bağlantı yoluna asfalt atılmasını istemişti.
5 Ekim 2021
* Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB) Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, bahse konu bölgede yapılaşmanın olmadığını, kamu kaynaklarının daha etkili ve verimli kullanılabilmesi adına söz konusu bölgedeki yapılaşmanın çoğalması durumunda gerekli çalışmaların iş programı kapsamında yapılacağını bildirmiş.

HÜRRİYET ANKARA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR-1

Bir kentte değişim sokaktan başlar
PERSONEL GÖREVLENDİRİLDİ

Okurumuz Umut Özkan, geçen pazartesi bu köşeden, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin(ABB) Zafer Çarşısı’nda “ücretsiz” olarak kullanıma açtığı tuvaletlere dikkat çekerek, “Çarşı esnafı, tuvaletlerden birini arızalı olduğu için kapatmış, diğerleri ise pislik içinde. Bu tuvaletleri ücretsiz yapmak yetmez. Buraya bir de sorumlu/görevli atamak gerekir” demişti. Bu talepten üç gün sonra ABB’ye bağlı ANFA İşletmeler Müdürlüğü, “Temizlik malzemeleri temin edilerek temizliği için personel görevlendirilmiştir” yanıtını verdi.

HÜRRİYET ANKARA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR-2

Bir kentte değişim sokaktan başlar
BOZUK KALDIRIM ONARILDI

Okurumuz M. Zeki Alaca, 27 Eylül’de bu köşeden, Cinnah Caddesi’nin yıllardır ihmal edildiğini belirtmiş, bozuk bir kaldırım fotoğrafının altına ise “Cinnah’ın suçu ne?” diye yazmıştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB) Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, o kaldırımı onarmış.

HÜRRİYET ANKARA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR-3

Bir kentte değişim sokaktan başlar

10324 NO’LU SORUN ÇÖZÜLDÜ

Okurumuz Muharrem Dibekkaya, geçen hafta bu köşeden, Çankaya’nın Koru Mahallesi’ndeki Mesa Koru Sitesi İlkokulu’nun önüne konulan 10324 no’lu otobüs durağına dikkat çekmiş ve korunaksız olduğunu belirterek, “Buraya 50 metre kadar mesafede yaklaşık 30 senedir duran kapalı bir otobüs durağı zaten var. Biz tekrar bu durağın eski yerine çekilmesini istiyoruz” demişti. Bu talepten üç gün sonra EGO Genel Müdürlüğü, 10324 no’lu otobüs durağının eski yerine alındığını bildirdi.

HÜRRİYET ANKARA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR-4

Bir kentte değişim sokaktan başlar
ASFALT PROGRAMINA ALINDI

27 Eylül 2021
* Burada Okur Yazar, Gölbaşı’nın Başlar Caddesi’nde kalabalık siteler ve bir de okul olmasına rağmen caddenin hem bakımsız hem de karanlık olduğuna dikkat çekmişti.
5 Ekim 2021
* Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB) Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, “Talebiniz ivedi asfalt programına alınmıştır” demiş. Başkent EDAŞ ise bu çalışmanın bitmesini bekliyor.

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01.40 sonrası ulaşımda gece ayazı

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

4 Ekim 2021
1) Hürriyet Ankara okuru Aydın Güzel, “Şehir dışından gelenler büyük problem yaşıyor. ANKARAY ve metro hatları 01.00’e kadar çalışmalı” dedi.



2) Ankara Büyükşehir Belediye(ABB) Meclisi’nde konuşma yapan MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan, “Gece ulaşımı problemi çözülmeli” dedi.



3) Ve kısa bir süre sonra EGO Genel Müdürlüğü, geçen pazartesi(27 Eylül) itibarıyla “gece ulaşımında saat ayarı” yapıldığını vatandaşlara duyurdu.

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Sağlık çalışanlarının merak ettikleri soru yanıt buldu

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

27 Eylül 2021
Koronavirüs salgını nedeniyle sağlık çalışanlarına tanınan “ücretsiz ulaşım hakkı” 30 Haziran 2021 itibarıyla sona ermiş, Ankara Büyükşehir Belediye(ABB) Meclisi de 7 Temmuz 2021’de “30 Haziran’da sona eren sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım hakkının 31 Aralık’a kadar uzatılması” şeklindeki bir önergeyi oy birliğiyle kabul etmişti.

SÖZ YETKİLİDE

Ancak uygulamaya geçmeyen bu karardan yaklaşık bir ay sonra okurumuz Şaban Tatlı, sağlık çalışanlarının merak ettikleri soruyu, 2 Ağustos 2021’de yine bu köşeden şu ifadelerle sormuştu:
“ABB Meclisi’nde alınan karara rağmen sağlık çalışanları maalesef halen otobüse de metroya da ücretli biniyor. Peki bizler sağlık çalışanları olarak kimi bekliyoruz ve daha ne kadar bekleyeceğiz?”
*
Ve bu soru yanıt buldu.
Meğer ABB Meclisi’nin 7 Temmuz 2021’de oy birliğiyle aldığı “30 Haziran’da sona eren sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım hakkının 31 Aralık’a kadar uzatılması” şeklindeki karar iptal edilmiş.
EGO Genel Müdürlüğü, kararın iptaline “Uzatılması yönünde Cumhurbaşkanlığı kararı olmaması” yönünde gerekçe gösteriyor.

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Anıtkabir’e ring seferi

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

20 Eylül 2021
Okurumuz Kudret Kaatsız, kısa ve öz olan iletisinde, “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a bir önerim var” demiş. Ve şöyle devam etmiş:

ÖNERİM VAR

* “29 Ekim, 10 Kasım, 23 Nisan ve 19 Mayıs’ta Anıtkabir’e ring seferi konulsun. Belki de bu uygulama daha sonraları sadece milli bayramlarla sınırlı kalmayıp, günlük rutin bir hizmet haline döndürülebilir.
* Araç olarak da EGO’nun kentin dar yollarında ve yolcu sayısının az olduğu bazı metro ring hatlarında kullanılmak üzere Devlet Malzeme Ofisi’nden yeni satın aldığı sekiz metrelik midibüsler kullanılabilir.”



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‘S’ plakaya sınır engeli

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

6 Eylül 2021
Ankara’nın dış ilçelerinde “korsan taşımacılığı önlemek, denetimi kolaylaştırmak” amacıyla personel ve öğrenci servis araçlarına “S plaka” verilmişti. Buraya kadar her şey güzel. Ancak Çubuk’ta yaşayan ve isminin gizli kalmasını isteyen bir okurumuzdan gelen ileti, uygulamada bazı sorunlar olduğunu gösteriyor. Okurumuzun iletisi aynen şöyle:

ÖĞRENCİ DE VELİ DE MAĞDUR

“Çubuk’ta ikâmet edip Pursaklar Fen Lisesi’ne gidecek olan öğrencilerimiz var. Gelgelelim ilçemizdeki ‘S’ plakalı servis araçlarının izni, Pursaklar Fen Lisesi’ne bir buçuk kilometre mesafedeki Karyağdı Kavşağı’na kadar. Sonrasına izin olmadığı için öğrencilerimiz de veliler de mağdur durumda. Çubuk ilçemizdeki servis tarifesi ile Ankara’daki servis tarifesi arasında ise iki kat fark var. Bu nedenle ‘S’ plakalı servislerin sınırlarının uzatılması veya özel izin belgesi ile servis kullanımının sağlanması hususlarında yetkililerden yardım bekliyoruz.”

ANKARA VALİLİĞİ’NİN ARTIK BU DURUMA EL ATMASI LAZIM

OKURUMUZ Kudret Başçoban, pandemi döneminde daha fazla okula ihtiyaç duyulmasına rağmen Mamak’ın Abidinpaşa Mahallesi’ndeki 29 Ekim Ortaokulu’nun bir türlü bitirilemeyen inşaat çalışmalarını eleştirmiş. Okurumuz, “Ankara Valiliği’nin artık bu duruma el atması lazım” çağrısında bulunmuş.

ANKARAY VE METRO HATLARI 01.00’E KADAR ÇALIŞMALI

EGO Genel Müdürlüğü, okulların açılmasıyla birlikte toplu taşıma hizmetlerinde(otobüs, metro ve ANKARAY) tam kapasite ile kışlık servis programına geçildiğini duyurdu.

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Bahçeye de huzur gelsin

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

30 Ağustos 2021
Bu fotoğraf, Altındağ’daki Gicik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nin bahçesinde çekilmiş

Geçen günlerde huzurevine ziyarette bulunan ismi bende saklı(gizli kalmasını istemiş) bir okurumuzun “bir şikâyet ve bir talep” içerikli iletisi şöyle:
BİR ŞİKÂYET
* “Huzurevinin bahçesindeki ağaçlar kurumuş. Ayrıca bahçenin zemini, tekerlekli sandalyelerle dolaşan yaşlılarımız için uygun durumda değil. Toprak üzerinde ilerlemeleri hayli zor.”
VE BİR TALEP
* “Huzurevi sakinlerinin yeşil alanları daha sağlıklı kullanabilmeleri için öncelikle bahçenin düzenlenmesi, tekerlekli sandalyelerin ilerleyebileceği bir yolun yapılması lazım.”
OKURDAN NOT: “Gicik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi her ne kadar Altındağ Kaymakamlığı’na bağlı olsa da Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’nın hem bahçeyle ilgileneceğine hem de tekerlekli sandalyeler için gereken yolu yapacağına inanıyorum.”

SORUM VAR

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301 yeni EGO otobüsünün plakaları Ankara’yı yansıtsın

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

23 Ağustos 2021
Okurlarımız İzzet Onur Nazlıaka ve Tunç Durmaz, geçen günlerde ihalesi yapılan “301 yeni EGO otobüsü” ile ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bir önerileri olduğunu aktarmış. Okurlarımızın makul önerileri şöyle:

ÖNERİM VAR

OTOBÜS FİRMALARININ YAPTIĞI GİBİ

“Otobüslerin plakaları Ankara’yı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni veya EGO Genel Müdürlüğü’nü yansıtacak şekilde belirlenebilir. Daha ziyade şehirler arası otobüs firmalarının yaptığı ve firma isimlerinden esinlenerek plakalarını özel olarak belirledikleri bu uygulama, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nce de gerçekleştirilebilir. Bu doğrultuda Ankara’yı belirtmek üzere 06 ANK xxx serisi, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni belirtmek üzere 06 ABB xxx serisi ve EGO Genel Müdürlüğü’nü belirtmek üzere 06 EGO xxx serisi plakaların otobüslere alınması konusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü nezdinde etkili girişimlerde bulunulabilir.

KENT KİMLİĞİNE CİDDİ KATKI SAĞLAR

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İncek'te aslanlar kükrüyor

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

16 Ağustos 2021
Aslanlar, kaplanlar, sürüngenler ve dahası...Bir gün bu hayvanların hepsi “yıllardır oturduğunuz eve komşu olsa” ne yapardınız?

Gece başınızı yastığa koyuyorsunuz, komşuda bi ses var:
“Aslan kükrüyor!”
La Fonten’den masal falan değil, vallahi gerçek.
Okurumuz Niyazi Gürel’in bir süredir yaşadıkları işte aynen böyle.



*

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Çoğu gitti azı kaldı

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

9 Ağustos 2021
Hürriyet Ankara, ‘tarihi Ankara Kalesi’nin surlarına sprey boyalarla zarar veren vandallara karşı’ yıllardır mücadele ediyor.



Başta Ankara Valiliği olmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Altındağ Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi’nin de gösterdiği ekstra çaba/duyarlılık sayesinde önemli bir mesafe kat ettik.
Turistlerin en çok ziyaret ettikleri seyir terası kısmında bir dönem ‘yazı/okul tahtası’ görünümündeki iç acıtan o manzara bugün yok.
Peki bitti mi?
Hayır.
Çoğu gitti azı kaldı.

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Sağlık çalışanları için karar var uygulama yok

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

2 Ağustos 2021
Ankara Büyükşehir Belediye(ABB) Meclisi’nin geçen ay 7 Temmuz’da gerçekleşen ilk oturumunda AK Parti grubu, “30 Haziran’da sona eren sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım hakkının 31 Aralık’a kadar uzatılması” yönünde bir önerge verdi.

Ve bu önerge tüm parti gruplarının oy birliğiyle kabul edildi.
Ancak 24 Temmuz Cumartesi günü -yani bu karardan tam iki hafta sonra- sağlık çalışanı okurumuz Şaban Tatlı’dan bir ileti geldi.
Aktardıkları aynen şöyle:

KİMİ BEKLİYORUZ VE DAHA NE KADAR BEKLEYECEĞİZ?

“ABB Meclisi’nde alınan karara rağmen sağlık çalışanları maalesef halen otobüse de metroya da ücretli biniyor. Otobüslerde şoförler, metro istasyonlarında ise güvenlik görevlileri, ‘Karar bize ulaşmadığı için mecburen kart basmanız lazım’, ‘Bize henüz emir gelmedi’ şeklinde uyarılarda bulunuyor.

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Çankaya ile Başkentgaz fiyatta anlaşamamış

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

19 Temmuz 2021
Çankaya’da ikâmet eden okurumuz Baskın Oran’dan önce şöyle bir ileti geldi: “Çankaya Belediyesi ile Başkentgaz arasındaki fiyat ihtilafı yüzünden, Çankaya sınırları içinde aylardır doğalgaz bağlanamıyor.”

“Burası başkent Ankara...
Söz konusu yer Çankaya...
Peki nasıl olur da aylardır doğalgaz bağlanamaz?” diye sorduğumda, okurumuz Baskın Oran, ikinci bir ileti daha gönderdi.
Özetle aktardığı şu:

AYLARDIR UĞRAŞIYORUM

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Yine vale yine dert

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

12 Temmuz 2021
Okurumuz E.D. “Panora AVM’nin önünde çok ciddi bir vale sorunu var” demiş ve iletisinde -özetiyle- şunları aktarmış:

“Panora AVM’nin önü tamamen paralı, valeler göz açtırmıyor. Oysa araçların 15 dakikalık bekleme hakları var, ancak valeler atmaca gibi atlayıp para istiyorlar ve bu da yetmezmiş gibi saygısız davranıyorlar.
SORU(YORUM):
* Bu valeler kimin adına çalışıyor?
* AVM yönetimi bu duruma neden göz yumuyor?”



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Kentimiz için kendimizi kendimiz için kentimizi değiştirmeliyiz

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

5 Temmuz 2021
Bu yılın ilk “Burada Okur Yazar” günü(4 Ocak Pazartesi), kentin en önemli arterlerinden İstanbul Yolu’ndaki bir oto lastikçinin önünden yükselen ve adeta kent(liy)i boğan kapkara dumana dikkat çekmiş, özetle şöyle demiştim:



“O lastikçinin yaktığı ateş söndü, kapkara duman havaya karışıp dağıldı. Peki ‘oldubitti’ mi diyeceğiz? Küçük gibi görünse de bu da bir ‘kent(li) suçu’ elbette. Ankara Kent Konseyi’ne önerim, ‘kent(li) suçu’ konusunda bir manifesto hazırlamaları ve yayınlamaları yönünde. Bu çalışma, hem kentlilik bilincinin oluşması ve geliştirilmesi hem de şehrin orta yerinde lastik yakmak gibi olayların sona erdirilmesi için şart.”
Ve bu konuyu Hürriyet Ankara, “BU BİR KENT SUÇU” manşetiyle birinci sayfadan vermişti.
*


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Ankara’da turizm 17.00’de bitiyor

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

28 Haziran 2021
Hani hep “Ankara’ya neden turist gelmez?” diye sorarlar ya! Alın işte size bir neden.



Kadir Batkı, geçen hafta İzmir’den kalkıp, Ankara’ya misafir gelmiş.
Hoş gelmiş, sefa gelmiş.
Tarihi Ankara Kalesi’ni merak etmiş, Ankaralı ev sahibi de “Hay hay” demiş.
23 Haziran Çarşamba günü Ankara Kalesi’ne gitmişler.
Önce İçkale sonra da Akkale...

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Trafikte 50cc tehlikesi!

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

21 Haziran 2021
Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu(TAMKF) Onursal Başkanı Yakup Sağlam, “Trafikteki 50cc motorlu bisiklet tehlikesine bir an önce önlem alınmalı” diyor.

Koronavirüs salgını sonrası sayıları hızla artan kuryelerin büyük bir çoğunluğunun, “Motorlu Taşıtlar Vergisi’nden muaf olması”, “Zorunlu Trafik Sigortası’nın zorunlu olmaması” ve “A sınıfı ehliyet almayı gerektirmemesi(B sınıfı ehliyet yeterli)” gibi nedenlerden ötürü 50cc motorlu bisikletlerle trafiğe çıktıklarını aktaran Yakup Sağlam, gözden kaçırılan tehlikeyi ise şöyle aktarıyor:

BİR KİT KULLANARAK HIZINI ARTTIRIYORLAR

“Burada yetkililerin gözden kaçırdıkları şey, 50cc motorlu bisikletlerin özel bir kit ile 80 ya da 110 cc’ye çıkarılabilmesi. Yani hem A1-A2 ehliyete sahip olmadan(B sınıfı ehliyetle) motosiklet kullanmış oluyorlar, hem de vergi ve sigorta ödemiyorlar. Üstüne bir de yasal olmayan yöntemle hız arttırımı yaptırdığı ve motosiklet ehliyeti(tecrübesi) olmadığı için trafikte kazalara sebebiyet veriyorlar. İşlerini hakkıyla ve kuralıyla yapan motosikletli kuryeler ise doğal olarak bu durumdan son derece rahatsız ve şikâyetçiler. Rutin kontroller ile görevli uzmanlar tarafından bu 50cc denetimleri derhal arttırılmalı.”


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Yeni levhalara nokta(.) koymayı unutmuşlar!

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

14 Haziran 2021
Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB) Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Numarataj Şube Müdürlüğü’nce değiştirilen cadde/sokak levhalarında “noktalama hatası” olduğuna dikkat çeken okurumuz Can Hayat Öztürk’ün iletisi şöyle:

BU HATA DÜZELTİLMELİ

“Yenimahalle’nin Beştepe Mahallesi’nde karşılaştığım her iki cadde levhasında da nokta(.) unutulmuş. 9. Cadde yerine 9 Cadde, 33. Cadde yerine ise 33 Cadde yazılmış. Bu hata düzeltilmeli.”



BU DA BENDEN

ABB Numarataj Şube Müdürlüğü, kentte adres bulmayı kolaylaştırmak için “BİNALARA ADRESLİ NUMARA” çalışmasını da artık daha fazla zaman kaybetmeden tamamlamalı.

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Neşet Ertaş’ın da konakladığı Rençber Han restorasyon bekliyor

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

7 Haziran 2021
Okurumuz Eray Güneş, Altındağ’ın Kale Mahallesi’ndeki Hanlar, Kuş ve Şanlı sokakların kesişiminde bulunan tarihi Rençber Han için “Bakımsızlıktan virane durumda, restore edilmeli” demiş.



Bu eski yapının Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün izni alınarak restore edilebileceğini, maliyetinin ise ancak Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin(ABB) desteğiyle karşılanabileceğini belirten okurumuzun iletisi -özetiyle- şöyle:



KENTE KAZANDIRILMALI

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Çime niyet bize eziyet!

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

31 Mayıs 2021
Yaz geldi, fıskiye sezonu açıldı. Ve maalesef her yaz aynı manzara! Ağaçları, çiçekleri ve özellikle de çimleri sulaması gereken fıskiyeler... Ana yolları, kaldırımları suluyor! Sonrası... Çime niyet bize eziyet!

Misal, Yakup Sağlam...
Hem kendini ve kentini yaşayan bir Hürriyet Ankara okuru, hem Burada Okur Yazar’ın en sıkı müdavimi, hem de Ankara Motosikletli Kuryeler Derneği’nin kurucu başkanı.
Yakup Sağlam, ayarsız fıskiyelerin en çok da motosiklet sürücülerine kâbus olduğuna dikkat çekerek, iletisinde -özetiyle- şunları kaydetmiş:



MOTOSİKLETLİLERİN KORKULU RÜYASI

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Ankara Kalesi’nde güvenlik zafiyeti var

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

24 Mayıs 2021
“Ankara Kalesi’nde ciddi manada güvenlik zafiyeti var..!” Bu uyarı, Ankara Kalesi’nde esnaflık yapan ve isminin gizli kalmasını isteyen bir okurumuzdan geldi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin acilen bazı önlemler alması gerektiğine dikkat çeken okurumuzun iletisi -özetiyle- şöyle:



YAZI, ÇÖP YAKMA, GÜRÜLTÜ...

“Tarihi Ankara Kalesi’nin surlarına, tarihi evlerin duvarlarına yazı yazıyorlar. Tarihi sokaklarda ve herkesin gözü önünde çöp yakıyorlar. Gürültü çıkaranı, hakaretler edeni ve daha birçok nahoş görüntü de cabası.

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Özel sektörde çalışanlar insan değil mi?

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

17 Mayıs 2021
Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB) EGO Genel Müdürlüğü’nün 8-9-10-11-12-13-14-15 ve 16 Mayıs’ta “hem ANKARAY hem de metro seferlerine ara vermesi” bazı vatandaşların hâliyle tepkisine neden oldu. E, haklılar tabii!

Hafta sonu ve bayram tamam, ama hafta içi için duyurular maalesef yetersiz kaldı.
Yani birçok vatandaş bu durumdan habersizdi.
Otobüslerde yoğunluk ve çile artıp, üzerine bir de koronavirüs riski eklenince...
Vatandaşlar “dokuz gün boyunca dokuz doğurarak” ANKARAY ve metronun yolunu gözledi.
*
Okurumuz Ayhan Gözüküçük, işte onlardan biri.
EGO Genel Müdürlüğü’nün aldığı bu kararla özel sektörde çalışan vatandaşları göz ardı ettiğini savunan okurumuz, “Özel sektörde çalışanlar insan değil mi?” eleştirisinde bulunmuş ve şöyle devam etmiş:

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