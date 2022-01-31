Bilinçsiz tuzlama

Bu cümle, okurumuz İzzet Onur Nazlıaka’ya yani kentte toplu taşıma kullanan bir vatandaşa ait.
*
Peki bu tepkinin sebebi ne?
* Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB), “ücretsiz aktarma” uygulamasına 5 Ocak 2022 itibarıyla son verdi.
* EGO Genel Müdürlüğü ise “ücretsiz aktarmanın, eşitliğin sağlanması açısından kaldırıldığını” açıkladı.
*
Toplu taşımada zamla birlikte gelen “ücretsiz aktarma” uygulamasının kaldırılmasına “adaletsizlikte eşitlik” vurgusuyla farklı bir bakış açısı getiren okurumuzun iletisi şöyle:
Mevzu, alışveriş merkezlerinin(AVM) bazılarında “vale hizmeti” adı altında alınan “otopark ücreti” meselesi.
*
Vatandaş aracını kendi park ediyor, üstüne bir de vale’ye ücret ödüyor.
İlave hiçbir hizmet yok.
*
SÖZ YETKİLİDE-1
* Okurumuz Cengiz Bolat, Elmadağ Kayak Merkezi’ne ulaşım için kullanılan yolun asfaltsız ve bozuk olduğuna dikkat çekerek, “Başkent Ankara’da kış turizmi maalesef sahipsiz. Hem Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne hem de Çankaya Belediyesi’ne çağrıda bulunuyorum: Bu çileyi bitirin” demişti.
* Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, okurumuzun bu şikâyeti üzerine, “Bahse konu yol kadastro yoludur. Geçen yıl asfalt kırığı serimi yapılmıştır. 800 metre uzunluğunda olup, 2022 yılı asfalt serim programı doğrultusunda yapımı planlanmaktadır” yanıtını gönderdi.
Çok haklı.
Ankara’nın kuzeyinde Kastamonu, doğusunda ise Kayseri, “kış turizmi” konusunda epeyce “yol aldı/alıyor.”
Biz ise hâlâ “yolu yoluna koymaya” çalışıyoruz.
Yani koskoca bir yılda, Elmadağ Kayak Merkezi’nin yolunu bile asfaltla(ya)mıyoruz.
Yazık!
Peki gerek Ankara Büyükşehir Belediyesi, gerek ilçe belediyeleri, “parklardaki çocuk oyun alanlarını ve oyuncakları ne sıklıkla kontrol ediyor?”
Çünkü park yapmakla, park açmakla bu iş bitmiyor.
Hele hele söz konusu çocuklarsa, belediyelerin bakım-onarım işinde daha da hassas olmaları gerekiyor.
*
UZUN SÜRE ATIL KALMIŞTI
“ABB Başkanı Mansur Yavaş, uzun süre atıl halde kalan Sıhhiye Çok katlı Otoparkı’nı amacına uygun şekilde tekrar hizmete sunarak bölgenin park sorununa da çözüm oldu.
ANCAK: Otoparkta bir kat dolmadan diğerini açmıyorlar. Otoparkın içinde araçlar park yeri arıyor, haliyle trafik çok sıkışıyor.
PEKİ: Kentin merkezindeki bu otoparkı saat 22.30’da kapatmak akılcı mı? Ankara gibi şehirde sosyal hayat o saatte mi bitiyor?”
OKUR RADARI
SÜS HAVUZUNA TOPRAK!“ABB, Abdi İpekçi Parkı’ndaki süz havuzlarına toprak dolduruyor. Yapılanları yok etmek yanlış. Vazgeçilmeli.”
SÖZ YETKİLİDE-1
Hürriyet Ankara okurlarının zaman zaman bu köşede yer alan eleştirileri üzerine bir açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB) Fen İşleri Daire Başkanlığı, ilk kez tarih verdi:
* “İşin süresi 150 gün olup, 05.03.2022 tarihinde bitirilmesi planlanmaktadır.”
*
İşte, ABB Fen İşleri Daire Başkanlığı’ndan Burada Okur Yazar’a özel yapılan o açıklamanın tamamı:
EGO Genel Müdürlüğü’nün “Sincan-Ümitköy metro istasyonu ring hattı” koymasına rağmen yıllardır “Sincan-Fatih metro istasyonu ring hattı” koymamasını eleştiren Sincanlıların, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan talepleri şöyle:
BİNLERCE KİŞİ VAR
“Hafta içi her gün metronun Fatih istasyonunu kullanarak Sincan’a gidip gelen binlerce kişi var. İnsanlar Sincan’a gitmek veya Sincan’dan metroya ulaşmak için EGO’nun 509 numaralı Sincan-Fatih otobüs hattına biniyor. Lise öğrencilerinin de yoğun olarak kullandıkları bu hat çok uzun ve otobüsler sabah-akşam çok kalabalık. Bazen insanlar otobüse binemiyor. Biz bu hattı kullanan yolcular olarak Sincan-Fatih arasında ring seferi yapan otobüs istiyoruz. Kısa hatlı ve sık gidip gelen bir hat bize büyük kolaylık sağlayacaktır.”
OKURDAN NOT: “EGO Genel Müdürlüğü yetkilileri hafta içi bir gün akşam saatlerinde Fatih metrosunun yakınında yer alan 50389 numaralı otobüs durağına geldiklerinde, uzayan kuyruğu ve yaşanan sıkıntıyı görebilirler.”
ARIZA BİLDİRİMİ!
“Çayyolu metrosunun Gordion AVM çıkışındaki yürüyen merdiven ve asansör arızalı.”
“Duraklarda sabahın ayazında bekleyen insanlar, soğuktan tir tir titriyor. En fazla 10 kişinin sığabildiği yarı kapalı duraklar artık yetmiyor. Buraya, üstü tamamen kapalı, uzun ve korunaklı bir durak yapılmalı. Çok da zor olmasa gerek...”
*
Aradan üç yıl geçti.
Bu arada Ankara Büyükşehir Belediye(ABB) Başkanı da değişti.
Yıl 2021...
Yıllarca Ankara ile İstanbul arasında yapılan mukayeselerden biri de “trafik” konusu olmuştur.
Ankara, rahatlığıyla...
İstanbul, çilesiyle tanınırdı.
Lakin...
Şimdilerde Ankara da tıpkı İstanbul gibi “trafik çilesi” konuşur hale geldi.
Öyle ki...
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı(ABB) Mansur Yavaş, bu ayki Meclis’te yaptığı konuşmasında “trafik yoğunluğunun arttığını” söyledi.
Okurlarımızın eline doğan...
Okurlarımızın eseri olan...
Ve elbette yine okurlarımızın eşsiz destekleriyle büyüyen “Burada Okur Yazar”, bugün 8 yaşını doldurdu.
*
Bu köşe, 8 yıldır başkent Ankara’nın hizmetinde.
Bu köşe, 8 yıldır Ankaralıların hizmetinde.
Bu köşe, 8 yıldır kentin gözü, kulağı, sesi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB) sorumluluğunda olan “BAY-BAYAN WC ÜCRETSİZDİR” yazısının da yer aldığı tuvaletlerin iki yıldır kapalı olduğunu ve önündeki bankların sebepsizce kaldırıldığını aktaran okurumuzun iletisi -özetiyle- şöyle:
İNSANLAR OTURUR, NEFES ALIRDI
SORUM VAR
Dün itibarıyla aradan 690 gün geçti.
İsmi bende saklı(gizli kalmasını istemiş) bir okurumuz, şu ana kadar kent merkezinde bisiklet yolu projesinin sadece ilk etabı olan 2.5 kilometrelik kısmının yapıldığına dikkat çekmiş.
Ve şu soruyu yöneltmiş:
Kentimizin ve kendimizin gazetesi Hürriyet Ankara’nın, “Kalem sizin, söz sizin” diyerek okurlarıyla “omuz omuza” verdiği Burada Okur Yazar’da ise okurlar yazıyor, yetkililer harekete geçiyor, sorunlar bir bir çözülüyor.
Unutmayın!
“Bir kentte değişim sokaktan başlar.”
İşte bu hafta Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden(ABB) okurlarımıza gelen yanıtlar ve çözüm bulan sorunlar.
Ve söz yetkilide.
SÖZ YETKİLİDE-1ANITKABİR’E RİNG SEFERİ İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Hürriyet Ankara okuru Kudret Kaatsız, “Ankara Büyükşehir Belediye(ABB) Başkanı Mansur Yavaş’a bir önerim var” demiş ve eklemişti:
2) Ankara Büyükşehir Belediye(ABB) Meclisi’nde konuşma yapan MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan, “Gece ulaşımı problemi çözülmeli” dedi.
3) Ve kısa bir süre sonra EGO Genel Müdürlüğü, geçen pazartesi(27 Eylül) itibarıyla “gece ulaşımında saat ayarı” yapıldığını vatandaşlara duyurdu.
SÖZ YETKİLİDE
Ancak uygulamaya geçmeyen bu karardan yaklaşık bir ay sonra okurumuz Şaban Tatlı, sağlık çalışanlarının merak ettikleri soruyu, 2 Ağustos 2021’de yine bu köşeden şu ifadelerle sormuştu:
“ABB Meclisi’nde alınan karara rağmen sağlık çalışanları maalesef halen otobüse de metroya da ücretli biniyor. Peki bizler sağlık çalışanları olarak kimi bekliyoruz ve daha ne kadar bekleyeceğiz?”
*
Ve bu soru yanıt buldu.
Meğer ABB Meclisi’nin 7 Temmuz 2021’de oy birliğiyle aldığı “30 Haziran’da sona eren sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım hakkının 31 Aralık’a kadar uzatılması” şeklindeki karar iptal edilmiş.
EGO Genel Müdürlüğü, kararın iptaline “Uzatılması yönünde Cumhurbaşkanlığı kararı olmaması” yönünde gerekçe gösteriyor.
ÖNERİM VAR
* “29 Ekim, 10 Kasım, 23 Nisan ve 19 Mayıs’ta Anıtkabir’e ring seferi konulsun. Belki de bu uygulama daha sonraları sadece milli bayramlarla sınırlı kalmayıp, günlük rutin bir hizmet haline döndürülebilir.
* Araç olarak da EGO’nun kentin dar yollarında ve yolcu sayısının az olduğu bazı metro ring hatlarında kullanılmak üzere Devlet Malzeme Ofisi’nden yeni satın aldığı sekiz metrelik midibüsler kullanılabilir.”
ÖĞRENCİ DE VELİ DE MAĞDUR
“Çubuk’ta ikâmet edip Pursaklar Fen Lisesi’ne gidecek olan öğrencilerimiz var. Gelgelelim ilçemizdeki ‘S’ plakalı servis araçlarının izni, Pursaklar Fen Lisesi’ne bir buçuk kilometre mesafedeki Karyağdı Kavşağı’na kadar. Sonrasına izin olmadığı için öğrencilerimiz de veliler de mağdur durumda. Çubuk ilçemizdeki servis tarifesi ile Ankara’daki servis tarifesi arasında ise iki kat fark var. Bu nedenle ‘S’ plakalı servislerin sınırlarının uzatılması veya özel izin belgesi ile servis kullanımının sağlanması hususlarında yetkililerden yardım bekliyoruz.”
ANKARA VALİLİĞİ’NİN ARTIK BU DURUMA EL ATMASI LAZIM
OKURUMUZ Kudret Başçoban, pandemi döneminde daha fazla okula ihtiyaç duyulmasına rağmen Mamak’ın Abidinpaşa Mahallesi’ndeki 29 Ekim Ortaokulu’nun bir türlü bitirilemeyen inşaat çalışmalarını eleştirmiş. Okurumuz, “Ankara Valiliği’nin artık bu duruma el atması lazım” çağrısında bulunmuş.
ANKARAY VE METRO HATLARI 01.00’E KADAR ÇALIŞMALI
EGO Genel Müdürlüğü, okulların açılmasıyla birlikte toplu taşıma hizmetlerinde(otobüs, metro ve ANKARAY) tam kapasite ile kışlık servis programına geçildiğini duyurdu.
Geçen günlerde huzurevine ziyarette bulunan ismi bende saklı(gizli kalmasını istemiş) bir okurumuzun “bir şikâyet ve bir talep” içerikli iletisi şöyle:
BİR ŞİKÂYET
* “Huzurevinin bahçesindeki ağaçlar kurumuş. Ayrıca bahçenin zemini, tekerlekli sandalyelerle dolaşan yaşlılarımız için uygun durumda değil. Toprak üzerinde ilerlemeleri hayli zor.”
VE BİR TALEP
* “Huzurevi sakinlerinin yeşil alanları daha sağlıklı kullanabilmeleri için öncelikle bahçenin düzenlenmesi, tekerlekli sandalyelerin ilerleyebileceği bir yolun yapılması lazım.”
OKURDAN NOT: “Gicik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi her ne kadar Altındağ Kaymakamlığı’na bağlı olsa da Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’nın hem bahçeyle ilgileneceğine hem de tekerlekli sandalyeler için gereken yolu yapacağına inanıyorum.”
SORUM VAR
Bilinçsiz tuzlama
“Kış” demek, “kar” demek... “Kar” demek, “buz” demek... “Buz” demek, “tuz” demek...
Lakin.
Aşırı tuz, kaldırımın da asfaltın da tansiyonunu yükseltir.
Bahar gelince anlarsın ki...
Gıcır gıcır olan yol da kaldırım da...
Mevta!
*
Bakınız.
Okurumuz Mehrali Comba, bu fotoğrafı Çankaya’nın Balgat Mahallesi 1419. Cadde’de çekmiş.
“Kaldırım ve asfalta gereğinden fazla tuz dökülüyor” diyen okurumuzun iletisi -özetiyle- şöyle:
ZARAR VERİYOR
“Maalesef bu aşırı tuzlama birçok semtte var. Geçen sene de durum aynıydı. Aşırı tuzlama, hem kaldırım karolarına hem de asfalta zarar veriyor. Peki neden bu kadar bilinçsiz tuzlama yapılıyor?”
BU DA BENDEN
Bu iki fotoğrafı cumartesi günü Eryaman’da çektim. Ne kaldırımda ne de yolda kar/buz yok. Ama her yer tuz!
KAZAN GİDİYOR...
AYKOME SAHİP ÇIKMALI
Okurumuz Kudret K., sapasağlam yolların ve kaldırım taşlarının “altyapı çalışması” için kazıldıktan sonra eski haline getirilmemesinden dertli.
Çok haklı.
Okurumuz, “Ya elektrik, ya doğalgaz, ya da internet... Kazan gidiyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin(ABB) Altyapı Koordinasyon Merkezi(AYKOME), yüklü paralar harcanarak yapılan kaldırımlarımıza, yollarımıza sahip çıkmalı” diyor.
Çok çok haklı.
Okurumuz Kudret K., bu fotoğrafı İnönü Bulvarı’nda(TÜİK karşısı) çekmiş.
KIŞ AYLARINDA TAM BİR TUZAK
“Kızılay-Atatürk Bulvarı’nda görme engelliler için plastik malzemeden yapılan sarı bantlı iz yollar kış aylarında tam bir tuzak gibi. Plastik malzeme sökülüp yerine beton malzeme kullanılmalı.”
Mustafa BİLGEHAN
SÖZ YETKİLİDE-1
BAŞKENT 153, YÜZDE 95 MEMNUNİYETLE ÇALIŞMAKTADIR
Geçen pazartesi tam da bu köşeden Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne(ABB) aynen şu uyarıyı yapmıştım:
* Başkent 153(Mavi Masa) hattıyla ilgili şikâyetler artar oldu. “Ulaşamıyoruz” diyen de var, “Otomatik cevap veriliyor” diyen de...
*
Bir gün sonra...
Yani salı günü, ABB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’ndan bir yanıt/açıklama geldi.
Ve şimdi söz yetkilide:
“Başkent 153 Çağrı Merkezi, yeni dönemde yapılan çalışmalar sonucunda kurumsal bir kimliğe kavuşmuş, sık sık yapılan duyurularla da Ankaralı vatandaşlarımızın ulaşabileceği en önemli merkezlerden biri haline gelmiştir. Zaman zaman sosyal yardım kampanyaları ve kış şartlarındaki talep dönemleri yaşanan süreçlerde hatlarımızda yoğunluk oluşsa da anında müdahale ile operatör sayımız artırılmakta ve vatandaşlarımızın mağdur olmaması için gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Başkent 153, şu anda operatör bazında en yüksek personel sayısıyla hizmet vermekte ve operatör memnuniyet anketlerimizde yüzde 95 memnuniyetle çalışmaktadır. Yine de konu ile ilgili olarak gazetenize ulaşan vatandaşımızın talebi üzerine inceleme yapılacak, eksiklik var ise hemen giderilecektir. Bildiriminiz için teşekkür ederiz.”
SÖZ YETKİLİDE-2
EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEK TEK YANIT VERDİ
Burada Okur Yazar’da geçen hafta, “toplu taşımada yaşanan sorunlar ve beklentiler” ile ilgili şu beş başlığa yer vermiştim:
1) ÜCRETSİZ AKTARMA
* Okurumuz İzzet Onur Nazlıaka: “Adaletsizlikte eşitlik sağlanarak tüm metro ringleri ücretli hâle getirildi. Bu muamelenin bir an önce düzeltilerek tüm metro ring hatlarının ücretsiz yapılması herkesin talebi.”
2) ULAŞIMA EK SEFER
* Okurumuz Umut Özkan: “Ankara’da toplu taşıma büyük çile. Yolcu kuyruğunun metrelerce uzadığı duraklar ve otobüs hatlarına(özellikle de akşamları Kızılay) öncelik verilerek, bir an önce ek seferler konulmalı.”
3) KORU’YA KAPALI DURAK
* Okurumuz Mehmet Gürer: “Burası metronun ilk ve son durağı... İnsanların yağmur, kar altında üstü açık bir durakta beklemeleri yazık değil mi? Metronun Koru istasyonu çıkışına kapalı bir otobüs durağı yapılsın.”
4) KARŞIYAKA’YA ULAŞIM
* Okurumuz M. Volkan Güneri: “Toplu taşımayla Karşıya Mezarlığı’na gitmek çok zor. Tek ulaşım, metronun Hastane istasyonu ve Karşıya Mezarlığı otobüsü. Günde dört veya beş seferi var, vakit namazına denk gelmiyor.”
5) HES KODU UYGULAMASI
* Okurumuz Kudret Kaatsız: “Otobüsler sıkış tıkış. Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB) niçin toplu taşımada diğer şehirlerde olduğu gibi ‘HES kodu uygulaması’ zorunluluğunu getirmiyor?”
*
EGO Genel Müdürlüğü, her bir başlığa “geniş geniş” yanıt vermiş.
İşte “noktasına, virgülüne dokunmadığım” açıklama metninin tamamı:
1.“Ücretsiz Aktarma Talebi/Adaletsizlikte eşitlik”
Ankara’da Metro İşletmesinin açılmasıyla birlikte, toplu taşımacılık hizmetinde metro kullanımını cazip kılmak amacıyla, istisnai hat uygulaması başlatılmıştır. 28 Aralık 1997 tarihinde hizmete giren Batıkent-Kızılay (M1) Metro hattına entegre 46 adet ring hattımızda, 2001 yılına kadar ücretsiz aktarma istisnası sağlanmış ve bu tarihten sonra aktarma ücreti alınmaya başlanılmıştır.
2014 yılında Kızılay-Çayyolu (M2) ve Törekent-Batıkent (M3) Metro hatlarının, 2017 yılında da Şehitler-AKM (M4) Metro hattının hizmete girmesiyle birlikte; bu metro hatları ve ANKARAY’a, 82 adet entegre ring hattında, 75 dakikalık süre içerisinde binen yolcuların ilk binişlerinden aktarma ücreti alınmamıştır.
Batıkent (M1) Metro hattına aktarma yapmakta olan 46 adet ring hattında, ücretli aktarma verilmesi nedeniyle, yürütülen kamu hizmetlerinde yeknesaklık ve eşitliğin sağlanması açısından; M2, M3, M4 Metro ve ANKARAY hatlarına aktarma yapan 82 adet ücretsiz ring hattı uygulamasına da 05 Ocak 2022 tarihi itibarıyla son verilmiştir.
2.“Ek Seferler Konulmalı/Toplu Taşıma Büyük Çile”
Kuruluşumuz EGO Genel Müdürlüğünce lastik tekerlekli (otobüs) ve raylı sistem ağları (metro ve ANKARAY) ile verilen şehir içi toplu taşımacılık hizmetinin çağın gerektirdiği modernize ekipman tedariki ve personel yönetimiyle daha seri, konforlu ve ekonomik bir şekilde tesis edilmesi öncelikli eylem planımızdır.
Bu kapsamda yeni araç alımlarının gerçekleştirilmesi ve raylı sistem toplu taşıma ağlarına entegre hat optimizasyonu yapılması yönünde çalışmalarımız ve planlamalarımız devam etmektedir.
11 Mart 2020 tarihinden itibaren ülkemizde ve ilimizde etkisini sürdürmekte olan Covid-19 pandemisi sürecinde Ankaralı hemşehrilerimizin pandemi koşullarında daha steril ve güvenli bir şekilde ulaşımlarının sağlanabilmesi amacıyla mevcut araç ve personel imkanlarımız dahilinde azami seviyede servis planlaması yapılmaktadır.
Ankara ili mücavir alanı genelinde hizmet vermekte olduğumuz tüm hat ve güzergâh-larımız yolcu yoğunluk oranları bakımından rutin olarak denetlenmekle birlikte servislerin yetersiz kaldığı tespit edilen saat aralıklarına göre ilave servis verilmesi sağlanmaktadır.
3. “Kapalı Durak Yapılsın/Korunaksız Koru Durağı”
Koru Metro İstasyonu’nun bulunduğu Koru Mahallesi Banga Bandhu Şeyh Mucibur Rahman Bulvarı üzerinde bulunan ve Koru Metro İstasyonu’na entegre ring servisi hizmeti vermekte olduğumuz otobüs hatlarımızın, yolcu bindirme ve indirme durak alanlarının tamamı modern tip korunaklı (kapalı) duraktır.
Durak alanlarımızın ayrı ayrı güzergâhlara tanımlı olması nedeniyle araçlarımızı bekleyen yolcularımızın yanlış durak alanında beklemelerinin önlenmesi, araçların tek noktaya yönlenmesi sonucu sağ şeridin tamamen ihlal edilerek trafik akışına engel olunacağının öngörülmesi ve durakta bekleyen vatandaşlarımızın araçlara biniş yaptığı esnada bir karmaşıklık yaşanmasının önüne geçilmesi amacıyla standart aralıklarla konumlandırılarak korunaklı (kapalı) durak montajları gerçekleştirilmiştir.
Kuruluşumuz EGO Genel Müdürlüğünce Ankara mücavir alan sınırları içerisinde toplu taşımacılık hizmeti vermekte olduğumuz tüm hat ve güzergâhlarımıza tanımlı durak alanlarımızda bu hassasiyet göz önünde bulundurularak standart ebat ve ölçülerde kapalı durak montajları gerçekleştirilmektedir. Tüm durakları bir arada kapsayabilecek monoblok yapıda bir durak uygulaması bulunmamaktadır.
4. “Karşıyaka Mezarlığı’na Gitmek Çok Zor”
Karşıyaka Mezarlığı’na Hastane Metro İstasyonu’ndan 210 hat numaralı Hastane Metro-Karşıyaka Mezarlığı araçlarımızla hafta içi ve cumartesi günleri saat 07.30, 11.00, 12.00, 15.10 ve 16.30’da; pazar günleri 11.00, 12.00, 15.00 ve 16.30’da olmak üzere defin saatleri olan öğle ve ikindi namazı saatlerine uygun bir şekilde servis verilmektedir.
Bu saat aralıkları dışında Karşıyaka Mezarlığı 6.Kapı girişinde bulunan Yükseltepe Otobüs Hareket Noktasından yönlendirilmekte olan 277 Şentepe-Estergon Caddesi-Sıhhiye, 278 Yükseltepe-Sancaktepe-Özlem Caddesi-Ulus-Bakanlıklar, 279 Yükseltepe-Ayvalı-Ulus-Kızılay-Bakanlıklar ve 281 Yükseltepe-15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı hat numaralı araçlarımızla, Ulus-Sıhhiye-Kızılay semtleri istikametinden saat 06.20-23.30 aralığında toplam 212 adet servisle ulaşım hizmeti sağlanmaktadır.
Karşıyaka Mezarlığı’na gitmek isteyen vatandaşlarımızın 210 hat numaralı metro ring servislerimiz haricinde Ulus, Sıhhiye ve Kızılay duraklarından 277, 278, 279 ve 281 numaralı hatlarımıza biniş yaparak Karşıyaka Mezarlığı 6.Kapı girişinden mezarlık içerisinde ücretsiz ring hizmeti veren minibüslerle, kabir alanları ve camii bölgesine ulaşımları sağlanmaktadır.
5. “HES Kodu Uygulaması/“Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) niçin toplu taşımada diğer şehirlerde olduğu gibi ‘HES Kodu Uygulaması’ zorunluluğunu getirmiyor?”
Sağlık Bakanlığı ile Belediyeler arasında toplu taşıma kartlarına salgınla mücadele kapsamında HES Kodu entegrasyonu ve verilerin aktarımına ilişkin protokolün ’’Entegrasyon yöntemi ve kuralları’’na ilişkin maddesinde Ankarakart sisteminde olduğu gibi sistemleri offline çalışan ve anlık sorgulama yapılamaması halinde toplu taşıma ulaşım bilgilerinin Sağlık Bakanlığına verilmesi, Bakanlıkça riskli olduğu tespit edilen kişilerin cezai işlem tesisi için ilgili yerlere bildirilmesini içermekte olup riskli kişilerin Ankara Büyükşehir Belediyesine bildirilmesine dair herhangi bir hüküm içermemekteydi.
Bu durumda, toplu taşıma araçlarını kullanmak isteyen kişiler için biniş anında hiç bir kontrol yapılamaması, sadece günün sonunda, toplu taşımayı kullanan tüm yolcuların kimlik bilgilerinin Sağlık Bakanlığı’na gönderilerek kontrol edilmesi ve aralarında Covid-19 tanılı ya da takipli olanların tespit edilerek ceza uygulanmak üzere İçişleri Bakanlığı’na iletilmesi önerilmekteydi. Yani kişiselleştirilmiş kartı olan toplu taşıma yolcularının tamamı kontrolsüz olarak toplu taşıma araçlarına binecek ancak gün sonunda yapılan kontrollerle hasta ya da takipli olanlar saptanarak cezalandırılacaktı. Kişiselleştirilmiş kartı bulunan hasta ya da takipli kişilerin toplu taşıma araçlarını kullanmalarını önleyemeyen bu uygulamanın hastalığın yayılımını daha da arttıracağı aşikardır.
Sağlık Bakanlığı’na Ankara genelinde kullanılan kişiselleştirilmiş Ankarakart sahiplerine ilişkin biniş verilerinin iletilmesi ve bu kişiler arasında tanılı ya da takipli kişiler olması durumunda, bu kişilerin günlük olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bildirilmesi ya da tarafımıza Sağlık Bakanlığı’nca web servis olarak HES kodu ve T.C. Kimlik sorgulaması yapabilme yetkisinin verilmesi halinde Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen süre kadar tanılı ya da takipli kişilere ait kartların tarafımızca bloke edilmesinin, hastalığın yayılımını azaltıcı bir uygulama olacağı bildirilmiş ancak olumlu bir sonuç alınamamıştır. Dolayısıyla, Ankarakart’lara HES Kodu entegrasyonu sağlanamamıştır.