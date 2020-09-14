Başkentgaz bu işe pandemi sürecinde bir formül bulmalı

Başkentgaz, ‘müşteri talebi olmaksızın’ ön ödemeli(kartlı) sayaçları mekanik(faturalı) sayaçlarla değiştirebiliyor.
* 14 yılını doldurmuş sayaçlarda teknik bir arıza meydana gelmesi gerekiyor.
* 20 yılını doldurmuş sayaçlar zaten arızalı sayılıyor, yani kaçarı yok.
Lakin.
Okurumuz Murat Alagöz, burada Başkentgaz’ın da üzerinde önemle durması gereken bir hususa dikkat çekiyor.
Zurnanın zırt dediği yer, Başkentgaz’ın tüketiciye elden vermek yerine posta kutusuna ya da kapı önüne koyduğu ‘bildirim’, yani bir nevi ‘tabligat.’
*
İşte okurumuz, bu konuda Başkentgaz’ı eleştiriyor.
İletisi -özetiyle- şöyle:
DAİRE KAPIMIZA BIRAKILMIŞ
“Ön ödemeli doğalgaz sayacımızın 20 yılı geçtiği için ömrünü tamamladığı ve değişmesi gerektiği hakkında bir bildirim, daire kapımıza bırakılmış. Bildirimde, ‘5 gün içinde ön ödemeli sayacın mekanik sayaç ile değiştirilmesi gerektiği, aksi halde gazın kesileceği’ yazıyor. Yani özetle Başkentgaz ‘5 gün içinde bana peşin 593.70 TL öde’ diyor. Bu tamamen zorlayıcı ve tehditkâr yaklaşımı da bir kenara bırakarak, Başkentgaz’a sormak istiyorum:
* Bana verdiğiniz 5 günlük sürede o bildirimden bihaber olamam mı?
* Bana verdiğiniz 5 günlük sürede benim bütçem kısıtlı olamaz mı?
* Bana verdiğiniz 5 günlük sürede ben şehir dışında olamam mı?
* Bana verdiğiniz 5 günlük sürede ben hasta ya da hastanede olamam mı?
* Ve daha da kötüsü bana verdiğiniz 5 günlük sürede ben COVID-19 pozitif olamam mı?”
OKURDAN NOT: Öncesinde bir uyarı yok! İletişim bilgilerim güncel ve kayıtlı olmasına rağmen Başkentgaz’dan gelen bir SMS dahi yok..!
SULAR 18.00’DE KESİLDİ ASKİ 18.13’TE DUYURU YAPTI
İsmi bende saklı(gizli kalmasını istemiş) bir okurumuz, 10 Eylül Perşembe günü saat 18.00’de arıza nedeniyle başlayan su kesintisini, ASKİ’nin saat 18.13’te paylaştığı bir tweet’le duyurduğunu aktararak, şöyle bir ileti göndermiş:
“Duyuruda kesintinin gece saat 03.00’e kadar devam edeceği belirtilmesine rağmen, tam 24 saat sonra yani o günün akşamı saat 18.00’de su verildi. Pandemi sürecinde hazırlıksız yakalandık. Ve hiçbir ekstra duyurunun yapılmaması da cabası. Böyle bir vurdumduymazlık olur mu? Binlerce insanı mağdur eden ASKİ, pandemi döneminde kriz yönetimini böyle mi yapıyor?”
GECELERİ ‘DEPREM Mİ OLUYOR’ DİYE FIRLIYORUZ
Gölbaşı’ndan okurumuz Neriman Hızal, Bahçelievler Mahallesi 79. Cadde’yi kullanan beton mikserleri ve yüksek tonajlı kamyonlar için “Gürültü ve tehlike artık dayanılmaz hal aldı. Evlerimiz deprem olurcasına sarsılıyor” diyor.
Okurumuz, talebini ise şöyle aktarıyor:
ÇÖZÜM: GÜZERGÂHIN DEĞİŞTİRİLMESİ
“Yaşam dayanılmaz bir hale geldi. Geceleri ‘deprem mi oluyor’ diye fırlıyoruz. Sesimizi duyurmak için aradığımız merci’ler, sanki her defasında ilk kez duyuyorlarmış gibi o ona, o da ona yönlendiriyor. Saatler, telefonda heba oluyor. Bunun tek çözümü, güzergâhın değiştirilmesi. Bu araçlar Örencik Mahallesi’ni kullanabilirler. Tabii bir de her şeyden önce bu yola bir radar konulmalı, hız kesici kasisler yapılmalı.”
DİKKAT! İŞGAL VAR
Bu iki fotoğraf da Ankara’nın kalbinden, yani Ulus’tan.
Kızılbey Sokak’taki kaldırım ve park yeri işgaline dikkat çeken okurumuz Ali Meletli’nin, Altındağ Belediyesi’nden talebi şöyle:
ARAÇLARI ÇAPRAZ ÇEKİYORLAR
“Kızılbey Sokak’ta bulunan iş yerleri sadece kaldırımı işgal etmiyor, aynı zamanda araçlarını çapraz çekmek suretiyle diğer araçların park yerini de işgal ediyor. Umarım Altındağ Belediyesi gereğini yapar.”
GÜVENLİK CADDESİ’NDEN İKİ ŞİKÂYET GELDİ
Okurumuz Elif Bal’ın iki şikâyeti var. Özetiyle şöyle:
“1) Milli Egemenlik Parkı’nın Güvenlik Caddesi girişinde karşılaşılan görüntüler şehrimize hiç yakışmıyor. Bu parkın layık olduğu şekilde düzenlemesi ve bakımının yapılması gerekiyor.
2) Güvenlik Caddesi’nde yapılan bir işlem sırasında sökülen kaldırım taşları, yerine tekrar konulmamış. Burası çok hareketli bir geçiş yolu. Engelli ve yaşlıların da düşünülmesi gerekir.”
KISA.. KISA...
“Çankaya’nın Yukarı Ayrancı Mahallesi Elçi Sokak’ın(No:12) kaldırımında bulunan sac kapak çürümüş. Bu kapak, otobüs durağının hemen yanında. Acilen yapılması gerekiyor.”
Hamza PİRİNÇCİOĞLU
“Kızılay metro istasyonundaki WC’lerden bir tanesi, Mustafa Tuna döneminde ücretsiz yapılmıştı. Ta ki geçen haftaya kadar. WC artık ücretli olmuş. 1 TL veren kullanabilecek.”
A.T.
SÖZ YETKİLİDE
SAĞLIKSIZ KOŞULLARDA SATILAN MASKE VE DEZENFEKTANLARA EL KONULARAK İMHA EDİLİYOR
Hürriyet Ankara okuru Metin Çelik, geçen hafta bu köşeden, “Maske ya da dezenfektan seyyar tezgâhlarına kadar düşmemeli. Belediyeler sıkı denetim yapmalı” demişti.
*
Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, bu konuyla/sorunla ilgili bir yanıt gönderdi.
Ve söz yetkilide:
“Sorumluluk alanlarımız olan ana cadde ve bulvarlarda ekiplerimizce yaptığımız rutin kontrollerde, seyyar olarak sağlıksız koşullarda satılan maske ve dezenfektanlara el konularak imha edilmektedir. Bu konuda duyarlı ve dikkatli çalışmalarımız devam etmektedir.”
BU DA BENDEN
Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’ndan gelen bu iki fotoğraf yerine, zabıta ekiplerini sahada görebildiğimiz fotoğraflar beklerdim.
HÜRRİYET ANKARA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
* Geçen hafta bir okurumuz demişti ki: “Çankaya’nın Balgat Mahallesi Ziyabey Caddesi’ndeki 4. Durak’ın levhası ile lütfen ilgilenilsin, temizlensin.”
* Aynı gün Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden yanıt geldi: “4. Durak levhası EGO ekiplerince 07.09.2020 tarihinde saat 12.59 itibarıyla temizlenmiştir.”
Başkentgaz bu işe pandemi sürecinde bir formül bulmalı
Başkentgaz, ‘müşteri talebi olmaksızın’ ön ödemeli(kartlı) sayaçları mekanik(faturalı) sayaçlarla değiştirebiliyor.
* 14 yılını doldurmuş sayaçlarda teknik bir arıza meydana gelmesi gerekiyor.
* 20 yılını doldurmuş sayaçlar zaten arızalı sayılıyor, yani kaçarı yok.
Lakin.
Okurumuz Murat Alagöz, burada Başkentgaz’ın da üzerinde önemle durması gereken bir hususa dikkat çekiyor.
Zurnanın zırt dediği yer, Başkentgaz’ın tüketiciye elden vermek yerine posta kutusuna ya da kapı önüne koyduğu ‘bildirim’, yani bir nevi ‘tabligat.’
*
İşte okurumuz, bu konuda Başkentgaz’ı eleştiriyor.
İletisi -özetiyle- şöyle:
DAİRE KAPIMIZA BIRAKILMIŞ
“Ön ödemeli doğalgaz sayacımızın 20 yılı geçtiği için ömrünü tamamladığı ve değişmesi gerektiği hakkında bir bildirim, daire kapımıza bırakılmış. Bildirimde, ‘5 gün içinde ön ödemeli sayacın mekanik sayaç ile değiştirilmesi gerektiği, aksi halde gazın kesileceği’ yazıyor. Yani özetle Başkentgaz ‘5 gün içinde bana peşin 593.70 TL öde’ diyor. Bu tamamen zorlayıcı ve tehditkâr yaklaşımı da bir kenara bırakarak, Başkentgaz’a sormak istiyorum:
* Bana verdiğiniz 5 günlük sürede o bildirimden bihaber olamam mı?
* Bana verdiğiniz 5 günlük sürede benim bütçem kısıtlı olamaz mı?
* Bana verdiğiniz 5 günlük sürede ben şehir dışında olamam mı?
* Bana verdiğiniz 5 günlük sürede ben hasta ya da hastanede olamam mı?
* Ve daha da kötüsü bana verdiğiniz 5 günlük sürede ben COVID-19 pozitif olamam mı?”
OKURDAN NOT: Öncesinde bir uyarı yok! İletişim bilgilerim güncel ve kayıtlı olmasına rağmen Başkentgaz’dan gelen bir SMS dahi yok..!
SULAR 18.00’DE KESİLDİ ASKİ 18.13’TE DUYURU YAPTI
İsmi bende saklı(gizli kalmasını istemiş) bir okurumuz, 10 Eylül Perşembe günü saat 18.00’de arıza nedeniyle başlayan su kesintisini, ASKİ’nin saat 18.13’te paylaştığı bir tweet’le duyurduğunu aktararak, şöyle bir ileti göndermiş:
“Duyuruda kesintinin gece saat 03.00’e kadar devam edeceği belirtilmesine rağmen, tam 24 saat sonra yani o günün akşamı saat 18.00’de su verildi. Pandemi sürecinde hazırlıksız yakalandık. Ve hiçbir ekstra duyurunun yapılmaması da cabası. Böyle bir vurdumduymazlık olur mu? Binlerce insanı mağdur eden ASKİ, pandemi döneminde kriz yönetimini böyle mi yapıyor?”
GECELERİ ‘DEPREM Mİ OLUYOR’ DİYE FIRLIYORUZ
Gölbaşı’ndan okurumuz Neriman Hızal, Bahçelievler Mahallesi 79. Cadde’yi kullanan beton mikserleri ve yüksek tonajlı kamyonlar için “Gürültü ve tehlike artık dayanılmaz hal aldı. Evlerimiz deprem olurcasına sarsılıyor” diyor.
Okurumuz, talebini ise şöyle aktarıyor:
ÇÖZÜM: GÜZERGÂHIN DEĞİŞTİRİLMESİ
“Yaşam dayanılmaz bir hale geldi. Geceleri ‘deprem mi oluyor’ diye fırlıyoruz. Sesimizi duyurmak için aradığımız merci’ler, sanki her defasında ilk kez duyuyorlarmış gibi o ona, o da ona yönlendiriyor. Saatler, telefonda heba oluyor. Bunun tek çözümü, güzergâhın değiştirilmesi. Bu araçlar Örencik Mahallesi’ni kullanabilirler. Tabii bir de her şeyden önce bu yola bir radar konulmalı, hız kesici kasisler yapılmalı.”
DİKKAT! İŞGAL VAR
Bu iki fotoğraf da Ankara’nın kalbinden, yani Ulus’tan.
Kızılbey Sokak’taki kaldırım ve park yeri işgaline dikkat çeken okurumuz Ali Meletli’nin, Altındağ Belediyesi’nden talebi şöyle:
ARAÇLARI ÇAPRAZ ÇEKİYORLAR
“Kızılbey Sokak’ta bulunan iş yerleri sadece kaldırımı işgal etmiyor, aynı zamanda araçlarını çapraz çekmek suretiyle diğer araçların park yerini de işgal ediyor. Umarım Altındağ Belediyesi gereğini yapar.”
GÜVENLİK CADDESİ’NDEN İKİ ŞİKÂYET GELDİ
Okurumuz Elif Bal’ın iki şikâyeti var. Özetiyle şöyle:
“1) Milli Egemenlik Parkı’nın Güvenlik Caddesi girişinde karşılaşılan görüntüler şehrimize hiç yakışmıyor. Bu parkın layık olduğu şekilde düzenlemesi ve bakımının yapılması gerekiyor.
2) Güvenlik Caddesi’nde yapılan bir işlem sırasında sökülen kaldırım taşları, yerine tekrar konulmamış. Burası çok hareketli bir geçiş yolu. Engelli ve yaşlıların da düşünülmesi gerekir.”
KISA.. KISA...
“Çankaya’nın Yukarı Ayrancı Mahallesi Elçi Sokak’ın(No:12) kaldırımında bulunan sac kapak çürümüş. Bu kapak, otobüs durağının hemen yanında. Acilen yapılması gerekiyor.”
Hamza PİRİNÇCİOĞLU
“Kızılay metro istasyonundaki WC’lerden bir tanesi, Mustafa Tuna döneminde ücretsiz yapılmıştı. Ta ki geçen haftaya kadar. WC artık ücretli olmuş. 1 TL veren kullanabilecek.”
A.T.
SÖZ YETKİLİDE
SAĞLIKSIZ KOŞULLARDA SATILAN MASKE VE DEZENFEKTANLARA EL KONULARAK İMHA EDİLİYOR
Hürriyet Ankara okuru Metin Çelik, geçen hafta bu köşeden, “Maske ya da dezenfektan seyyar tezgâhlarına kadar düşmemeli. Belediyeler sıkı denetim yapmalı” demişti.
*
Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, bu konuyla/sorunla ilgili bir yanıt gönderdi.
Ve söz yetkilide:
“Sorumluluk alanlarımız olan ana cadde ve bulvarlarda ekiplerimizce yaptığımız rutin kontrollerde, seyyar olarak sağlıksız koşullarda satılan maske ve dezenfektanlara el konularak imha edilmektedir. Bu konuda duyarlı ve dikkatli çalışmalarımız devam etmektedir.”
BU DA BENDEN
Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’ndan gelen bu iki fotoğraf yerine, zabıta ekiplerini sahada görebildiğimiz fotoğraflar beklerdim.
HÜRRİYET ANKARA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
* Geçen hafta bir okurumuz demişti ki: “Çankaya’nın Balgat Mahallesi Ziyabey Caddesi’ndeki 4. Durak’ın levhası ile lütfen ilgilenilsin, temizlensin.”
* Aynı gün Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden yanıt geldi: “4. Durak levhası EGO ekiplerince 07.09.2020 tarihinde saat 12.59 itibarıyla temizlenmiştir.”