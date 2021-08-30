Bahçeye de huzur gelsin

ÖNERİM VAR
OTOBÜS FİRMALARININ YAPTIĞI GİBİ
“Otobüslerin plakaları Ankara’yı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni veya EGO Genel Müdürlüğü’nü yansıtacak şekilde belirlenebilir. Daha ziyade şehirler arası otobüs firmalarının yaptığı ve firma isimlerinden esinlenerek plakalarını özel olarak belirledikleri bu uygulama, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nce de gerçekleştirilebilir. Bu doğrultuda Ankara’yı belirtmek üzere 06 ANK xxx serisi, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni belirtmek üzere 06 ABB xxx serisi ve EGO Genel Müdürlüğü’nü belirtmek üzere 06 EGO xxx serisi plakaların otobüslere alınması konusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü nezdinde etkili girişimlerde bulunulabilir.
KENT KİMLİĞİNE CİDDİ KATKI SAĞLAR
Gece başınızı yastığa koyuyorsunuz, komşuda bi ses var:
“Aslan kükrüyor!”
La Fonten’den masal falan değil, vallahi gerçek.
Okurumuz Niyazi Gürel’in bir süredir yaşadıkları işte aynen böyle.
*
Başta Ankara Valiliği olmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Altındağ Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi’nin de gösterdiği ekstra çaba/duyarlılık sayesinde önemli bir mesafe kat ettik.
Turistlerin en çok ziyaret ettikleri seyir terası kısmında bir dönem ‘yazı/okul tahtası’ görünümündeki iç acıtan o manzara bugün yok.
Peki bitti mi?
Hayır.
Çoğu gitti azı kaldı.
Ve bu önerge tüm parti gruplarının oy birliğiyle kabul edildi.
Ancak 24 Temmuz Cumartesi günü -yani bu karardan tam iki hafta sonra- sağlık çalışanı okurumuz Şaban Tatlı’dan bir ileti geldi.
Aktardıkları aynen şöyle:
KİMİ BEKLİYORUZ VE DAHA NE KADAR BEKLEYECEĞİZ?
“ABB Meclisi’nde alınan karara rağmen sağlık çalışanları maalesef halen otobüse de metroya da ücretli biniyor. Otobüslerde şoförler, metro istasyonlarında ise güvenlik görevlileri, ‘Karar bize ulaşmadığı için mecburen kart basmanız lazım’, ‘Bize henüz emir gelmedi’ şeklinde uyarılarda bulunuyor.
“Burası başkent Ankara...
Söz konusu yer Çankaya...
Peki nasıl olur da aylardır doğalgaz bağlanamaz?” diye sorduğumda, okurumuz Baskın Oran, ikinci bir ileti daha gönderdi.
Özetle aktardığı şu:
AYLARDIR UĞRAŞIYORUM
“Panora AVM’nin önü tamamen paralı, valeler göz açtırmıyor. Oysa araçların 15 dakikalık bekleme hakları var, ancak valeler atmaca gibi atlayıp para istiyorlar ve bu da yetmezmiş gibi saygısız davranıyorlar.
SORU(YORUM):
* Bu valeler kimin adına çalışıyor?
* AVM yönetimi bu duruma neden göz yumuyor?”
“O lastikçinin yaktığı ateş söndü, kapkara duman havaya karışıp dağıldı. Peki ‘oldubitti’ mi diyeceğiz? Küçük gibi görünse de bu da bir ‘kent(li) suçu’ elbette. Ankara Kent Konseyi’ne önerim, ‘kent(li) suçu’ konusunda bir manifesto hazırlamaları ve yayınlamaları yönünde. Bu çalışma, hem kentlilik bilincinin oluşması ve geliştirilmesi hem de şehrin orta yerinde lastik yakmak gibi olayların sona erdirilmesi için şart.”
Ve bu konuyu Hürriyet Ankara, “BU BİR KENT SUÇU” manşetiyle birinci sayfadan vermişti.
*
Kadir Batkı, geçen hafta İzmir’den kalkıp, Ankara’ya misafir gelmiş.
Hoş gelmiş, sefa gelmiş.
Tarihi Ankara Kalesi’ni merak etmiş, Ankaralı ev sahibi de “Hay hay” demiş.
23 Haziran Çarşamba günü Ankara Kalesi’ne gitmişler.
Önce İçkale sonra da Akkale...
Koronavirüs salgını sonrası sayıları hızla artan kuryelerin büyük bir çoğunluğunun, “Motorlu Taşıtlar Vergisi’nden muaf olması”, “Zorunlu Trafik Sigortası’nın zorunlu olmaması” ve “A sınıfı ehliyet almayı gerektirmemesi(B sınıfı ehliyet yeterli)” gibi nedenlerden ötürü 50cc motorlu bisikletlerle trafiğe çıktıklarını aktaran Yakup Sağlam, gözden kaçırılan tehlikeyi ise şöyle aktarıyor:
BİR KİT KULLANARAK HIZINI ARTTIRIYORLAR
“Burada yetkililerin gözden kaçırdıkları şey, 50cc motorlu bisikletlerin özel bir kit ile 80 ya da 110 cc’ye çıkarılabilmesi. Yani hem A1-A2 ehliyete sahip olmadan(B sınıfı ehliyetle) motosiklet kullanmış oluyorlar, hem de vergi ve sigorta ödemiyorlar. Üstüne bir de yasal olmayan yöntemle hız arttırımı yaptırdığı ve motosiklet ehliyeti(tecrübesi) olmadığı için trafikte kazalara sebebiyet veriyorlar. İşlerini hakkıyla ve kuralıyla yapan motosikletli kuryeler ise doğal olarak bu durumdan son derece rahatsız ve şikâyetçiler. Rutin kontroller ile görevli uzmanlar tarafından bu 50cc denetimleri derhal arttırılmalı.”
BU HATA DÜZELTİLMELİ
“Yenimahalle’nin Beştepe Mahallesi’nde karşılaştığım her iki cadde levhasında da nokta(.) unutulmuş. 9. Cadde yerine 9 Cadde, 33. Cadde yerine ise 33 Cadde yazılmış. Bu hata düzeltilmeli.”
BU DA BENDEN
ABB Numarataj Şube Müdürlüğü, kentte adres bulmayı kolaylaştırmak için “BİNALARA ADRESLİ NUMARA” çalışmasını da artık daha fazla zaman kaybetmeden tamamlamalı.
Bu eski yapının Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün izni alınarak restore edilebileceğini, maliyetinin ise ancak Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin(ABB) desteğiyle karşılanabileceğini belirten okurumuzun iletisi -özetiyle- şöyle:
KENTE KAZANDIRILMALI
Misal, Yakup Sağlam...
Hem kendini ve kentini yaşayan bir Hürriyet Ankara okuru, hem Burada Okur Yazar’ın en sıkı müdavimi, hem de Ankara Motosikletli Kuryeler Derneği’nin kurucu başkanı.
Yakup Sağlam, ayarsız fıskiyelerin en çok da motosiklet sürücülerine kâbus olduğuna dikkat çekerek, iletisinde -özetiyle- şunları kaydetmiş:
MOTOSİKLETLİLERİN KORKULU RÜYASI
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin acilen bazı önlemler alması gerektiğine dikkat çeken okurumuzun iletisi -özetiyle- şöyle:
YAZI, ÇÖP YAKMA, GÜRÜLTÜ...
“Tarihi Ankara Kalesi’nin surlarına, tarihi evlerin duvarlarına yazı yazıyorlar. Tarihi sokaklarda ve herkesin gözü önünde çöp yakıyorlar. Gürültü çıkaranı, hakaretler edeni ve daha birçok nahoş görüntü de cabası.
Hafta sonu ve bayram tamam, ama hafta içi için duyurular maalesef yetersiz kaldı.
Yani birçok vatandaş bu durumdan habersizdi.
Otobüslerde yoğunluk ve çile artıp, üzerine bir de koronavirüs riski eklenince...
Vatandaşlar “dokuz gün boyunca dokuz doğurarak” ANKARAY ve metronun yolunu gözledi.
*
Okurumuz Ayhan Gözüküçük, işte onlardan biri.
EGO Genel Müdürlüğü’nün aldığı bu kararla özel sektörde çalışan vatandaşları göz ardı ettiğini savunan okurumuz, “Özel sektörde çalışanlar insan değil mi?” eleştirisinde bulunmuş ve şöyle devam etmiş:
Okurumuz Halil Şimşek, şöyle bir kıyas yapmıştı:
* Melih Gökçek: Ankara Kalesi’nin etrafındaki gecekonduları yıkıyor, Ulus’ta meydan çalışması yapıyordu.
* Mansur Yavaş: Ulus’taki meydan çalışmasını devam ettirmiyor, Ankara Kalesi çevresinde hiçbir çalışma yapmıyor.
*
Misal.
Son altı ayda Zir Vadisi yolunda meydana gelen bazı kazaları Google şu başlıklarla hatırlattı:
28 Kasım 2020: Yola dökülen yağ, çöp kamyonunu devirdi.
11 Aralık 2020: İki çöp kamyonu kafa kafaya çarpıştı.
10 Şubat 2021: TIR ve çöp kamyonu kafa kafaya çarpıştı.
İşte böyle.
Yapılar da insanlar gibidir.
Anılarla doludur, fakat anlat(a)madıkça içine kapanır.
Hatırla(n)mak ister.
Okurumuz Sevim Türkyılmaz, belki de herkesin unuttuğu bir günde bu bağ evini hatırladı ve hatırlattı.
Hırsızların dadandığı, kimsesizlerin yatıp kalktığı, tinercilerin de ateş yakıp yangın çıkardığı bu yapıyla hiçbir maddi bağı yoktu.
Ancak tüm dertleriyle dertlendiği bağ evi için “Peki daha ne kadar dayanabilecek?” endişesini taşıyan Sevim Türkyılmaz’ın tek bir talebi vardı.
Cumhuriyet dönemi milletvekillerinden Şakir Kınacı’nın aslında bu kente miras bıraktığı tarihi bağ evinin bu içler hacısı haline, okurumuz Sevim Türkyılmaz’dan gelen bir ileti üzerine iki hafta önce(5 Nisan’da) dikkat çekmiştim.
Hürriyet Ankara, “Tarihi yapılar böyle mi korunmalı!” başlığıyla birinci sayfadan manşetine taşımıştı.
*
Bir hafta sonra(11 Nisan’da), tarihi bağ evi ile ilgili çok önemli bir ileti daha aldım.
Bu defaki ileti, merhum Şakir Kınacı’nın kendi adını taşıyan torunu A. Şakir Kınacı’ya ait.
Sebebini ise “gayriresmî şekilde günübirlik kiralanan evler” olarak göstermiş.
Apartman sakinlerinin bu durumdan ciddi şekilde rahatsız olduklarına, apartman yöneticileri ile mahalle muhtarlarının ise çaresiz kaldıklarına dikkat çeken okurumuz, iletisine şöyle devam etmiş:
EMLAKÇI, ‘AİLE’ DİYE VERİYOR
“Gayriresmî şekilde yapılan günübirlik kiralamalar yüzünden fuhuş evleri ortaya çıktı. Emlakçı, ‘aile’ diye evi kiraya veriyor, eve yerleşen kiracı daha sonra kirada oturduğu evi günlük kiralamaya başlıyor. Tabii tüm bunlardan apartman sakinlerinin şikâyetleri üzerine en son ev sahibinin haberi oluyor, ama bir şey yapamıyor. Yasayla ve caydırıcı yaptırımlarla artık bunun önüne geçilmeli.”
LÜTFEN ARTIK BU KENTTE SOKAK HAYVANLARI SORUNU ÇÖZÜLSÜN
Okurumuz E.D., Çankaya’nın Oran Mahallesi için, “Sokak köpekleri konusu çok büyük bir sorun” demiş.
Bahçeye de huzur gelsin
Bu fotoğraf, Altındağ’daki Gicik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nin bahçesinde çekilmiş
Geçen günlerde huzurevine ziyarette bulunan ismi bende saklı(gizli kalmasını istemiş) bir okurumuzun “bir şikâyet ve bir talep” içerikli iletisi şöyle:
BİR ŞİKÂYET
* “Huzurevinin bahçesindeki ağaçlar kurumuş. Ayrıca bahçenin zemini, tekerlekli sandalyelerle dolaşan yaşlılarımız için uygun durumda değil. Toprak üzerinde ilerlemeleri hayli zor.”
VE BİR TALEP
* “Huzurevi sakinlerinin yeşil alanları daha sağlıklı kullanabilmeleri için öncelikle bahçenin düzenlenmesi, tekerlekli sandalyelerin ilerleyebileceği bir yolun yapılması lazım.”
OKURDAN NOT: “Gicik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi her ne kadar Altındağ Kaymakamlığı’na bağlı olsa da Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’nın hem bahçeyle ilgileneceğine hem de tekerlekli sandalyeler için gereken yolu yapacağına inanıyorum.”
SORUM VAR
ÜÇ AYDIR NEDEN ÇALIŞIR HALE GETİRİLEMİYOR?
Okurumuz Dursun Türker, “Sincan’ın Atatürk Mahallesi Atatürk Caddesi’ndeki alt geçidin yürüyen merdivenleri üç aydır neden çalışır hale getirilemiyor?” diye sormuş.
BAŞKAN MANSUR YAVAŞ BİZLERE BU NOSTALJİYİ YENİDEN YAŞATSIN
Hürriyet Ankara okurları İzzet Onur Nazlıaka ile Tunç Durmaz, geçen hafta bu köşeden Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne -özetiyle- şu öneride bulunmuşlardı:
“Kısa bir süre önce alımı kesinleşen 301 yeni EGO otobüsünün plakaları Ankara’yı(06 ANK xxx), Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni(06 ABB xxx) veya EGO Genel Müdürlüğü’nü(06 EGO xxx) yansıtacak şekilde belirlenebilir. Otobüs plakalarının önerdiğimiz şekilde belirlenmesi Ankara kent kimliğine ciddi bir katkı sağlayacak, ayrıca hemşehri hukukunun da önemli uygulamalarından birisi gerçekleşecektir.”
BENİ ÇOK ESKİ YILLARA GÖTÜRDÜ
Geçen pazartesi günü bu öneriyi okuyan okurumuz Kudret Kaatsız, yine aynı gün, “60 senedir Ankara’da yaşayan, bu şehrin havasını ve öz benliğini benimsemiş biri olarak bu öneri beni çok eski yıllara götürdü, heyecanlandırdı” demiş.
Okurumuz, iletisine şöyle devam etmiş:
“EGO otobüslerinin arşivine girdiğinizde, otobüslerin kırmızı-beyaz renkte olduklarını ve plakalarında ise siyah fon üzerine ‘ANKARA...’ yazdığını görürsünüz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı’mız Mansur Yavaş’ın, ‘06 ANK xxx’, ‘06 ABB xxx’ veya ‘06 EGO xxx’ plakaları ile bizlere bu nostaljiyi yeniden yaşatmasını istiyoruz.”
ORMAN ÇIĞLIĞI
31 AĞUSTOS 2020
Okurumuz Selahattin Erdem: “Ormanlar yanmaya başlayınca söndürme çalışmaları başlıyor. Önceden tedbir alınsa olmaz mı? Tıpkı kentin sokaklarında gezen gece bekçileri gibi orman bölgeleri için de bekçiler görevlendirilsin. Böylece yangının çıktığı bölgelere hızlı müdahale yapılır. Bu kişiler tam teçhizatlı olarak görevlendirilse kuş bile uçamaz.”
*
BİR YIL SONRA
Okurumuz Selahattin Erdem: “Geçen yıl uyardım ama kimse ilgilenmedi ve korkulan başımıza geldi. ‘Yangın söndü bu iş bitti’ denemez. Acilen tüm ormanlara girişler yasaklanmalı. Tekrarlıyorum, mahalle bekçileri nasıl mahallede bir ihtiyaç ise orman bölgeleri için de ihtiyaç. Lütfen bu defa sesimizi duyun. Çünkü hainler boş durmayacaklar.”
KISA... KISA...
* “Ankara’nın birçok yerinde bulvarlar, kavşaklar ve kaldırımlar rezalet bir durumda. Hem inşaat artıkları var hem de yabani otlarla dolu. Utanıyoruz!”
M. Zeki ALACA
* “Yenimahalle-Beştepe’deki Misket Cadde’de bulunan elektrik direği kavak ağacının içinde kaldı. Başkent EDAŞ gereken önlemi derhal almalı.”
Mustafa E.
* “TOKİ İncek’te kiraları bölgedeki bazı emlakçılar bilinçli şekilde yükseltilmeye çalışıyor. Bu kadar insafsızlık bu kadar vicdansızlık olur mu?”
D.Ö
HÜRRİYET ANKARA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
19 TEMMUZ 2021
* Okurumuz Leyla Demir: “Kurtuluş Parkı’nın sembolü olan korkuluk heykeli tamir edilsin, görünür hale getirilsin.”
27 AĞUSTOS 2021
* Ankara Büyükşehir Belediyesi: “Heykelle ilgili Koruma Kurulu kararı onaylandığında konservasyon çalışmalarına başlanacak.
SÖZ YETKİLİDE
HAYVANAT BAHÇEMİZ RUHSAT VERİLMİŞ YASAL BİR YERDİR
Hürriyet Ankara okuru Niyazi Gürel, 1996’dan beri ikâmet ettiği Gölbaşı’nın İncek Mahallesi’ndeki evinin yanı başına ‘hayvanat bahçesi’ kurulmasına tepki göstermiş ve özetle şunları söylemişti:
“Hayvanların idrar, dışkı ve kendine has kokuları dayanılacak gibi değil. Evimin pencerelerini açamıyorum. Yanı başımızda aslan kükrüyor, bahçemde huzur içinde oturamıyorum. Çocuklarım, torunlarım ve misafirlerim hem korkudan hem de pis kokudan dolayı evime gelmiyorlar. İki evin arasında aslanlar, kaplanlar ve sürüngenlerin yer aldığı hayvanat bahçesi olur mu?”
*
Gölbaşı’nın İncek Mahallesi’ndeki hayvanat bahçesini işleten AslanParkour Ankara, bir açıklama gönderdi. Özeti şöyle:
“Bahçemiz, devletimizin ilgili tüm kamu kuruluşları tarafından ruhsat aşamasında incelenmiş, yasal mevzuat çerçevesinde uygun bulunarak -şikâyetçinin nedenini anlayamadığımız şikâyetlerine rağmen- ruhsat verilmiş yasal bir yerdir. Yalnızca üç tür yabani hayvan bulunmaktadır. Bu hayvanların hiçbiri yabani hayattan koparılan hayvanlar da değildir. Bunlar yurt içindeki diğer hayvanat bahçelerinden alınmış hayvanlardır. Bahçede bulunan tüm hayvanlar veteriner gözetimi altındadır. Şikayetçi, alınan önlemlerle kendisinden izole edilmesine rağmen korkudan bahçesine çıkamadığını iddia etmekte ise de bahçemiz ziyaretçilerinin çoğunun 12 yaş altı çocuklarımızın olması şikâyetçinin bu husustaki beyanının da samimi olmadığını göstermektedir. Çocuklarımızın yüzünden gördüğümüz korku değil mutluluktur. Yıllardır Ankara’mızda hayvanat bahçesi yoktur. Değişik şehirlerimizde de özel hayvanat bahçeleri vardır. Ankara’da açılan bu bahçeden insanlar ve özellikle de çocuklar çok mutlu olmuşlardır.”