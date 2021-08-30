Bahçeye de huzur gelsin

Okurlarımız İzzet Onur Nazlıaka ve Tunç Durmaz, geçen günlerde ihalesi yapılan “301 yeni EGO otobüsü” ile ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bir önerileri olduğunu aktarmış. Okurlarımızın makul önerileri şöyle:

ÖNERİM VAR



OTOBÜS FİRMALARININ YAPTIĞI GİBİ



“Otobüslerin plakaları Ankara’yı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni veya EGO Genel Müdürlüğü’nü yansıtacak şekilde belirlenebilir. Daha ziyade şehirler arası otobüs firmalarının yaptığı ve firma isimlerinden esinlenerek plakalarını özel olarak belirledikleri bu uygulama, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nce de gerçekleştirilebilir. Bu doğrultuda Ankara’yı belirtmek üzere 06 ANK xxx serisi, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni belirtmek üzere 06 ABB xxx serisi ve EGO Genel Müdürlüğü’nü belirtmek üzere 06 EGO xxx serisi plakaların otobüslere alınması konusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü nezdinde etkili girişimlerde bulunulabilir.



KENT KİMLİĞİNE CİDDİ KATKI SAĞLAR

