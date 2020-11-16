Bağlıca Bulvarı-Çevre Yolu bağlantısında son durum

Kazıyor... Kazıyor...
Dün asfaltlanan cillop gibi yol için daha belediyeye “Elinize sağlık” bile diyemeden, bi bakıyorsun ertesi gün biri(leri) gelip kazıyor!
Sapasağlam yollar...
Gıcır gıcır kaldırım taşları..
Maalesef heba oluyor.
İşte, Hürriyet Ankara okurlarının bir yandan hatırlatma yaparken bir yandan da akıbetini merak ettiği soruları:
1) ESENBOĞA METROSU
* Okurumuz Ünal Taşdelen, dönem dönem gündeme gelen ve Ankaralıları heyecanlandıran Esenboğa Havalimanı Metro Projesi’nin yolunu gözlediklerini belirtmiş ve bir de soru eklemiş:
* Türkiye’nin başkenti Ankara, Esenboğa Havalimanı’na metroyla ulaşabilmek için daha kaç yıl bekleyecek?”
2) YENİ STAT PROJESİ
* Okurumuz Metin Eryılmaz, Ankara 19 Mayıs Stadyumu’nun yerine yapılması planlanan yeni stat projesinin akıbetini merak etmiş.
Ve bir genelge yayınlamıştı.
O genelgede özetle, “Esenboğa Havalimanı çevresindeki besi çiftliklerinin çevreye yaydıkları kötü koku nedeniyle kapatılması” şeklinde bir talimat vardı.
Sonra.
Tebligat, zabıta, polis, olaylar...
Bir çare olmadı.
O dönemin ‘tez vakitte’ çözüm bekleyen bu sorunu, aradan sekiz yıl geçtikten sonra bugün de ‘tezek gibi’ karşımıza çıktı.
Okurumuz Kadir Kuplay’dan gelen fotoğraf da bunun kanıtı.
Okurumuz, 60.54 metreküp suyu olmasına rağmen kartlı su sayacının biten pili nedeniyle günlerce susuzluk çektiklerini aktarmış.
İletisi ise -özetiyle- şöyle:
SÖZLEŞME İPTAL EDİLMİŞ
* Elektronik su sayaçlarını takan Elektromed firmasının ‘444 25 32’ numaralı telefonunu aradığımda, ‘ASKİ ile olan sözleşmelerinin iptal edildiğini’ söylediler. * Başkent 153’ü(Mavi Masa) aradığımda, ekiplerin geleceğini söylediler ama gün boyunca gelen giden olmadı. * Ertesi gün Başkent 153’ü tekrar aradığımda ise ‘Elektromed firması ile mevcut olan sözleşmenin iptal edildiğini, ASKİ’nin elinde elektronik su sayaçlarının pilinin bulunmadığını’ söylediler. * Sonuç olarak, Türkiye’nin başkenti Ankara’nın orta yerinde susuz kaldık.
Maalesef bu manzara, Türkiye’nin başkenti Ankara’ya da... Başkent içindeki başkent Çankaya’ya da... YAKIŞMIYOR!
SORU(YORUM)
BALIKLARIN ÖLÜM NEDENİ METAN GAZI MI?
Okurumuz Ebuzer Oral, Eymir Gölü ile “Soru(yorum)” diyor.
* 14 yılını doldurmuş sayaçlarda teknik bir arıza meydana gelmesi gerekiyor.
* 20 yılını doldurmuş sayaçlar zaten arızalı sayılıyor, yani kaçarı yok.
Lakin.
Okurumuz Murat Alagöz, burada Başkentgaz’ın da üzerinde önemle durması gereken bir hususa dikkat çekiyor.
Zurnanın zırt dediği yer, Başkentgaz’ın tüketiciye elden vermek yerine posta kutusuna ya da kapı önüne koyduğu ‘bildirim’, yani bir nevi ‘tabligat.’
*
İşte okurumuz, bu konuda Başkentgaz’ı eleştiriyor.
Bölgedeki 424 konutta yaşan 7’den 70’e her bir vatandaşın toplu taşıma araçlarına binebilmeleri için 300’ün üzerinde basamağı olan merdivenleri kullanmak durumunda kaldıklarına dikkat çeken muhtar Ferhat Aygün, taleplerini ise şöyle aktarmış:
NASIL TIRMANSINLAR?
İki yıl önce Çankaya’nın Birlik Mahallesi 467. Sokak’ta park halindeki aracına çöp konteyneri çarpan ve aynı sokakta tehlikenin halen sürdüğünü aktaran okurumuzun uyarısı şöyle:
NEDEN DEĞİŞTİRMİYORSUNUZ?
“Bu tarz bir olay yine yaşanabilir, hatta bir insanın/çocuğun hayatına mal olabilir. Belediyeler halka hizmet götürmek için varlar. Ancak aradan iki yıl geçmesine rağmen Çankaya’da hâlâ milattan önceden kalma çöp konteynerleri kullanılıyor. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e sormak istiyorum:
* Sabitlenmedikleri için tehlike saçan bu eski tip çöp konteynerlerini neden değiştirmiyorsunuz?”
FRENİ TAŞ!
Zaman zaman vatandaşlara “kâbus” yaşatan çöp konteynerlerine, tekerleklerinin önüne konulan taşlarla önlem alınmaya çalışılıyor.
ANKARA 16. İDARE MAHKEMESİ BU KARARI NEYE DAYANARAK ALDI
İki yıl önce Çankaya’nın Birlik Mahallesi 467. Sokak’ta park halindeki aracına çöp konteyneri çarpan ve aynı sokakta tehlikenin halen sürdüğünü aktaran okurumuzun uyarısı şöyle:
NEDEN DEĞİŞTİRMİYORSUNUZ?
“Bu tarz bir olay yine yaşanabilir, hatta bir insanın/çocuğun hayatına mal olabilir. Belediyeler halka hizmet götürmek için varlar. Ancak aradan iki yıl geçmesine rağmen Çankaya’da hâlâ milattan önceden kalma çöp konteynerleri kullanılıyor. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e sormak istiyorum:
* Sabitlenmedikleri için tehlike saçan bu eski tip çöp konteynerlerini neden değiştirmiyorsunuz?”
FRENİ TAŞ!
Zaman zaman vatandaşlara “kâbus” yaşatan çöp konteynerlerine, tekerleklerinin önüne konulan taşlarla önlem alınmaya çalışılıyor.
* Bölgemize günde yaklaşık bir saat su veriliyor ve suyun ne zaman verileceği ya da kesileceği belli olmuyor.
* Sanki Afrika çöllerinde yaşıyormuşuz gibi günde bir saat verilen su ile kim temel ihtiyaçlarını giderebilir?
* Ne çamaşır yıkayabiliyoruz, ne bulaşık yıkayabiliyoruz, ne de banyo yapabiliyoruz. Şu an bile su bekliyoruz.
* Başkent Ankara’nın gölü bulunan ilçesi Gölbaşı’nda yaşıyoruz ama bu ilçede maalesef susuzluk çekiyoruz.
* Bu nasıl bir belediyecilik anlayışıdır. İnsanların en temel ihtiyaçlarını karşılayamıyorlarsa bıraksınlar bu işi.
ASKİ BÖYLE YANIT VERMİŞ: ‘İDARE EDECEKSİNİZ’
ASKİ Genel Müdürlüğü’nün Gölbaşı Bölge Müdürlüğü’nü aradığını aktaran okurumuz Nurettin Topaloğlu, ‘Aşırı su tüketiminden dolayı su yetmemekte. Böyle idare edeceksiniz’ yanıtı aldığını kaydetmiş.
* Ankara’nın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, kentin yıllarca beklediği “gece ulaşımı” müjdesini işte bu tarihte vermişti.
* Ve 17 Kasım 2017’de resmen başlayan gece ulaşımının ilk seferinde yine dönemin EGO Genel Müdürü Balamir Gündoğdu, yolculara tatlı ikram etmişti.
Yani, tadımız yerindeydi.
Ta ki, bu mart ayına kadar.
Koronavirüs geldi, tadımız tuzumuz kalmadı.
Eğer metrodaysanız, daha anons sesi duyulmadan koku burun direğinizi sızlatır.
Yani koku anons verir: “Akköprü.”
*
Okurumuz Server Murat Koçum da Akköprü’de çektiği fotoğraflardan birkaçını göndermiş.
Ve iletisinde -özetle- şunları kaydetmiş:
Evet, bir kez daha konumuz “asfalt katılım bedeli” meselesi.
Ortada verilen sözler var.
Ya icraat?
..!
*
“Ne zaman bir göl ya da barajda stok çalışması yapılsa, arkasından göllerimiz kiraya veriliyor” diyen SİNABDER Başkanı Niyazi Gerikalan’ın iletisi -özetiyle- şöyle:
BARAJIN KİRAYA VERİLMESİ SUCUL HAYATIN BİTMESİ DEMEK
* Asartepe Barajı, biz amatör olta balıkçılarının aileleri ile birlikte gelip piknik yaptığı, çocukları ile olta attığı çok kıymetli bir yer.
Ve.
ABB Fen İşleri Daire Başkanlığı Numarataj Şube Müdürlüğü’nün yapacağı çalışmayla ilgili -özetle- şöyle denilmişti:
* Bina numaralarında mahalle ve cadde ismi de yer alacak, adres bulmak artık çok kolay olacak.
* Uygulama, haziran(2018) ayından itibaren başlatılacak, ilk etapta 100 bin adet bina numarası üretilecek.
Ancak.
İyi düşünülmüş bu çalışmanın ömrü kelebek kadarmış.
İlk etap, maalesef sonu oldu.
* Söz konusu ihale ‘kesin proje ihalesi’ olduğuna göre, ihaleye çıkarılan hat güzergâhı ve istasyon yerleri ‘geçerli(onaylı) hangi ulaşım ana planı’na dayanmaktadır?
* Eğer söz konusu ihale 2013 yılında başlanan ‘2038 Ankara Ulaşım Ana Planı’ çalışmalarına dayanıyorsa, bu plan UKOME Genel Kurulu’nca kabul edilmiş midir?
* Bu ulaşım ana planına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından görüş verilmiş midir?
* Bu istasyon yerleri ile 2013 yılında yapılan ‘2038 Ankara Ulaşım Ana Planı’ çalışmasındaki istasyon yerleri örtüşmekte midir?”
*
İşte bu 4 soruyla ilgili, EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş’tan yazılı bir açıklama geldi.
Ve şimdi, söz yetkilide:
Prof. Dr. Metin Şenbil, daha çok ulaşım konularında kafa yoran...
Ayrıca 2013’te başlanan “2038 Ankara Ulaşım Ana Planı” üzerine de çalışmalar yapan bir isim.
*
Metin Şenbil, Elektronik Kamu Alımları Platformu’nda(EKAP) ihalenin tam adının “A1 Hattı(ANKARAY) Dikimevi-Nato Yolu Raylı Sistem Uzatma Hattının Uygulamaya Esas Kesin Proje Hizmetleri İşi” olarak geçtiğini belirtmiş.
Ve...
“ANKARAY’ın uzatılmasına ilişkin Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan ‘kesin proje ihalesi’ hakkında size bu e-postayı arz ediyorum” diye başladığı iletisinde -özetiyle- şunları aktarmış:
UKOME GENEL KURULU’NCA
KABUL EDİLMİŞ MİDİR?
* ÇANKAYA BELEDİYESİ: “Çankaya Belediyesi’nin yetki ve sorumluluğunda olan herhangi bir durum yoktur. Bahsi geçen alan imar planında yol olarak geçmemekle birlikte sitenin kendi mülkiyetinde olan bir alandır.”
* ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: “İmar yolu olmaması ve site içi yolu olması nedeni ile asfalt yapım-onarım çalışması yapılmamıştır. Söz konusu yolun site yönetimi tarafından yapılması gerekmektedir.”
*
Açıklama gönderen her iki belediyenin de atladığı noktalar var.
Bağlıca Bulvarı-Çevre Yolu bağlantısında son durum
Hürriyet Ankara okurları geçen hafta bu köşeden Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne(ABB) şu soruyu yöneltmişti: “Bağlıca Bulvarı-Çevre Yolu bağlantısı neden hâlâ bitmedi?”
İki gün sonra yani 11 Kasım Çarşamba günü ABB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Basın Yayın Şube Müdürlüğü’nden yazılı bir açıklama geldi.
Açıklamada, ABB Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekiplerin gerekli incelemeleri yaparak verdiği cevap var.
Ama bu açıklamaya geçmeden önce ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın 22 Mayıs 2020’de Twitter’dan paylaştığı tweet’ini hatırlayalım.
DEMİŞTİ Kİ:
“Hazırlıklarını tamamladığımız Bağlıca Bulvarı-Çevre Yolu bağlantısı projesini haziran ayı içerisinde hayata geçiriyoruz. Şehrimizin ulaşım ağını genişletmek ve tüm bölgelerimizde kesintisiz trafik akışını sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz.”
*
Ve şimdi...
Yani aylardan kasım...
ABB Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın vermiş olduğu yanıtı/bilgiyi aynen paylaşıyorum:
“İş kapsamında kazı dolgu işleri ile betonarme imalatlar yer almaktadır. Kazı dolgu işlemleri belediyemiz imkânları ile yapılmaya başlanmış ve toprak işleri ile betonarme imalatların birlikte yapılacağı aşamaya gelinmiş olup, betonarme imalatlar ve dolgu altı iyileştirme uygulamaları için ihale ve ilan çalışmaları devam etmektedir. Bilgilerinize sunarız.”
*
Özetle...
Başkan Mansur Yavaş’ın mayıs ayında, “Hazırlıklarını tamamladığımız Bağlıca Bulvarı-Çevre Yolu bağlantısı projesini haziran ayı içerisinde hayata geçiriyoruz” dediği Bağlıca Bulvarı-Çevre Yolu bağlantısı projesi için ABB Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ise bugün, “Betonarme imalatlar ve dolgu altı iyileştirme uygulamaları için ihale ve ilan çalışmaları devam etmektedir” açıklaması yapıyor.
*
Sanırım Başkan Mansur Yavaş’a biri(leri) doğru bilgi vermiyor.
“Bağlıca Bulvarı-Çevre Yolu bağlantısı neden hâlâ bitmedi?” sorusunu soranlar için işte son durum budur.
BURASI ‘ÇUKUR’AMBAR
Okurumuz Ufuk Özgünay’ın şikâyeti şöyle:
“Çankaya’nın Çukurambar Mahallesi 1459. Cadde ile 1467. Cadde’nin kesiştiği noktada derin bir çukur var. Yoldan geçerken araçların altı sürtüyor. İlgili makamlardan ilgi/alaka bekliyoruz.”
KULLANAN YOK AMA TEHLİKE VAR!
Kentin merkezi Kızılay’da çekilen bu fotoğraflar, okurumuz Salim Taşçı’dan geldi.
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı ile İzmir Caddesi’nin kesişimindeki üst geçit için, “Hiç kimse geçmiyor. Bir Allah’ın kulu bu üst geçidin merdivenlerine adım atmıyor” diyen Salim Taşçı’nın bir de uyarısı var:
“Üst geçit yer yer çürümüş. Alt kısımdan kopacak herhangi bir parça her tür yaralanmaya, ölüme sebep olabilir.”
DEFNE FİDAN ALANI İLGİ BEKLİYOR
Okurumuz Ayşa Nilgün Çayırlıoğlu, Çankaya’nın Ümit Mahallesi 2461. Sokak’taki Defne Fidan Alanı’na konulan çöp konteynerlerinin etrafa kötü koku ve kirlilik yaydığını aktarıyor. Okurumuz, “Çankaya Belediyesi’ne ait fidanlık alan sanki çöp alanı gibi. Defalarca uyardık ama ilgilenen yok. Eskiden Yenimahalle Belediyesi tertemiz tutardı, şimdi Çankaya Belediyesi hiç ilgilenmiyor” demiş.
ÖNERİM VAR
POSTA CADDESİ’NDE PARKMETRE UYGULANSIN
Okurumuz Vedat Nizamoğlu, Ulus’un Şehit Teğmen Kalmaz Posta Caddesi’ne sabah saat 07.00’de park edilen birçok aracın akşam 20.00’ye kadar sabit kaldığını ve bölgeye alışveriş için gelenlerin araç park yeri bulamadığını söylüyor.
Okurumuzun önerisi şu:
“Parkmetre uygulamasına geçilsin. İlk 30 dakika ücretsiz olsun.”
SORUM VAR
ESNAFIN YAPTIĞI YOL İŞGALİ DEĞİL DE NEDİR?
“Altındağ’ın Zübeyde Hanım Mahallesi 658. Sokak’ta bazı esnaf, yola totem ve reklam tabelası koyup kendilerine park yeri ayırıyor. Sokakta iki araç yan yana geçemiyor.
SORUYORUM: Esnafın bu yaptığı yol işgali değil de nedir?”
Sedat ...
KISA... KISA...
* “Çankaya’nın Oğuzlar Mahallesi’nde her gün sabaha karşı başlayıp gün boyu bas bas bağırarak satış yapan seyyar satıcılardan bıktık. Zabıtanın daha sıkı denetim yapmasını ve en ağır cezayı vermesini istiyoruz.”
Zeki TEKİN
HÜRRİYET ANKARA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
* Okurumuz Ümit Çetin, Çankaya’nın Kavaklıdere Mahallesi Zeytin Dalı Caddesi’ndeki bozuk kaldırıma dikkat çekmişti.
* Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, aynı gün(9 Kasım 2020) bozuk kaldırımı onararak sorunu giderdi.
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