Bağlıca bağlantısı neden hâlâ bitmedi?

Kazıyor... Kazıyor...
Dün asfaltlanan cillop gibi yol için daha belediyeye “Elinize sağlık” bile diyemeden, bi bakıyorsun ertesi gün biri(leri) gelip kazıyor!
Sapasağlam yollar...
Gıcır gıcır kaldırım taşları..
Maalesef heba oluyor.
İşte, Hürriyet Ankara okurlarının bir yandan hatırlatma yaparken bir yandan da akıbetini merak ettiği soruları:
1) ESENBOĞA METROSU
* Okurumuz Ünal Taşdelen, dönem dönem gündeme gelen ve Ankaralıları heyecanlandıran Esenboğa Havalimanı Metro Projesi’nin yolunu gözlediklerini belirtmiş ve bir de soru eklemiş:
* Türkiye’nin başkenti Ankara, Esenboğa Havalimanı’na metroyla ulaşabilmek için daha kaç yıl bekleyecek?”
2) YENİ STAT PROJESİ
* Okurumuz Metin Eryılmaz, Ankara 19 Mayıs Stadyumu’nun yerine yapılması planlanan yeni stat projesinin akıbetini merak etmiş.
Ve bir genelge yayınlamıştı.
O genelgede özetle, “Esenboğa Havalimanı çevresindeki besi çiftliklerinin çevreye yaydıkları kötü koku nedeniyle kapatılması” şeklinde bir talimat vardı.
Sonra.
Tebligat, zabıta, polis, olaylar...
Bir çare olmadı.
O dönemin ‘tez vakitte’ çözüm bekleyen bu sorunu, aradan sekiz yıl geçtikten sonra bugün de ‘tezek gibi’ karşımıza çıktı.
Okurumuz Kadir Kuplay’dan gelen fotoğraf da bunun kanıtı.
Okurumuz, 60.54 metreküp suyu olmasına rağmen kartlı su sayacının biten pili nedeniyle günlerce susuzluk çektiklerini aktarmış.
İletisi ise -özetiyle- şöyle:
SÖZLEŞME İPTAL EDİLMİŞ
* Elektronik su sayaçlarını takan Elektromed firmasının ‘444 25 32’ numaralı telefonunu aradığımda, ‘ASKİ ile olan sözleşmelerinin iptal edildiğini’ söylediler. * Başkent 153’ü(Mavi Masa) aradığımda, ekiplerin geleceğini söylediler ama gün boyunca gelen giden olmadı. * Ertesi gün Başkent 153’ü tekrar aradığımda ise ‘Elektromed firması ile mevcut olan sözleşmenin iptal edildiğini, ASKİ’nin elinde elektronik su sayaçlarının pilinin bulunmadığını’ söylediler. * Sonuç olarak, Türkiye’nin başkenti Ankara’nın orta yerinde susuz kaldık.
Maalesef bu manzara, Türkiye’nin başkenti Ankara’ya da... Başkent içindeki başkent Çankaya’ya da... YAKIŞMIYOR!
SORU(YORUM)
BALIKLARIN ÖLÜM NEDENİ METAN GAZI MI?
Okurumuz Ebuzer Oral, Eymir Gölü ile “Soru(yorum)” diyor.
* 14 yılını doldurmuş sayaçlarda teknik bir arıza meydana gelmesi gerekiyor.
* 20 yılını doldurmuş sayaçlar zaten arızalı sayılıyor, yani kaçarı yok.
Lakin.
Okurumuz Murat Alagöz, burada Başkentgaz’ın da üzerinde önemle durması gereken bir hususa dikkat çekiyor.
Zurnanın zırt dediği yer, Başkentgaz’ın tüketiciye elden vermek yerine posta kutusuna ya da kapı önüne koyduğu ‘bildirim’, yani bir nevi ‘tabligat.’
*
İşte okurumuz, bu konuda Başkentgaz’ı eleştiriyor.
Okurumuz Metin Çelik, salgının ilk ortaya çıktığı dönemde zor bulunan maskelerin bugün seyyar tezgâhlarında bile satılır hale geldiğini söylemiş.
Okurumuz, iletisinde -özetle- şöyle demiş:
Bölgedeki 424 konutta yaşan 7’den 70’e her bir vatandaşın toplu taşıma araçlarına binebilmeleri için 300’ün üzerinde basamağı olan merdivenleri kullanmak durumunda kaldıklarına dikkat çeken muhtar Ferhat Aygün, taleplerini ise şöyle aktarmış:
NASIL TIRMANSINLAR?
İki yıl önce Çankaya’nın Birlik Mahallesi 467. Sokak’ta park halindeki aracına çöp konteyneri çarpan ve aynı sokakta tehlikenin halen sürdüğünü aktaran okurumuzun uyarısı şöyle:
NEDEN DEĞİŞTİRMİYORSUNUZ?
“Bu tarz bir olay yine yaşanabilir, hatta bir insanın/çocuğun hayatına mal olabilir. Belediyeler halka hizmet götürmek için varlar. Ancak aradan iki yıl geçmesine rağmen Çankaya’da hâlâ milattan önceden kalma çöp konteynerleri kullanılıyor. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e sormak istiyorum:
* Sabitlenmedikleri için tehlike saçan bu eski tip çöp konteynerlerini neden değiştirmiyorsunuz?”
FRENİ TAŞ!
Zaman zaman vatandaşlara “kâbus” yaşatan çöp konteynerlerine, tekerleklerinin önüne konulan taşlarla önlem alınmaya çalışılıyor.
ANKARA 16. İDARE MAHKEMESİ BU KARARI NEYE DAYANARAK ALDI
İki yıl önce Çankaya’nın Birlik Mahallesi 467. Sokak’ta park halindeki aracına çöp konteyneri çarpan ve aynı sokakta tehlikenin halen sürdüğünü aktaran okurumuzun uyarısı şöyle:
NEDEN DEĞİŞTİRMİYORSUNUZ?
“Bu tarz bir olay yine yaşanabilir, hatta bir insanın/çocuğun hayatına mal olabilir. Belediyeler halka hizmet götürmek için varlar. Ancak aradan iki yıl geçmesine rağmen Çankaya’da hâlâ milattan önceden kalma çöp konteynerleri kullanılıyor. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e sormak istiyorum:
* Sabitlenmedikleri için tehlike saçan bu eski tip çöp konteynerlerini neden değiştirmiyorsunuz?”
FRENİ TAŞ!
Zaman zaman vatandaşlara “kâbus” yaşatan çöp konteynerlerine, tekerleklerinin önüne konulan taşlarla önlem alınmaya çalışılıyor.
* Bölgemize günde yaklaşık bir saat su veriliyor ve suyun ne zaman verileceği ya da kesileceği belli olmuyor.
* Sanki Afrika çöllerinde yaşıyormuşuz gibi günde bir saat verilen su ile kim temel ihtiyaçlarını giderebilir?
* Ne çamaşır yıkayabiliyoruz, ne bulaşık yıkayabiliyoruz, ne de banyo yapabiliyoruz. Şu an bile su bekliyoruz.
* Başkent Ankara’nın gölü bulunan ilçesi Gölbaşı’nda yaşıyoruz ama bu ilçede maalesef susuzluk çekiyoruz.
* Bu nasıl bir belediyecilik anlayışıdır. İnsanların en temel ihtiyaçlarını karşılayamıyorlarsa bıraksınlar bu işi.
ASKİ BÖYLE YANIT VERMİŞ: ‘İDARE EDECEKSİNİZ’
ASKİ Genel Müdürlüğü’nün Gölbaşı Bölge Müdürlüğü’nü aradığını aktaran okurumuz Nurettin Topaloğlu, ‘Aşırı su tüketiminden dolayı su yetmemekte. Böyle idare edeceksiniz’ yanıtı aldığını kaydetmiş.
* Ankara’nın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, kentin yıllarca beklediği “gece ulaşımı” müjdesini işte bu tarihte vermişti.
* Ve 17 Kasım 2017’de resmen başlayan gece ulaşımının ilk seferinde yine dönemin EGO Genel Müdürü Balamir Gündoğdu, yolculara tatlı ikram etmişti.
Yani, tadımız yerindeydi.
Ta ki, bu mart ayına kadar.
Koronavirüs geldi, tadımız tuzumuz kalmadı.
Eğer metrodaysanız, daha anons sesi duyulmadan koku burun direğinizi sızlatır.
Yani koku anons verir: “Akköprü.”
*
Okurumuz Server Murat Koçum da Akköprü’de çektiği fotoğraflardan birkaçını göndermiş.
Ve iletisinde -özetle- şunları kaydetmiş:
Evet, bir kez daha konumuz “asfalt katılım bedeli” meselesi.
Ortada verilen sözler var.
Ya icraat?
..!
*
“Ne zaman bir göl ya da barajda stok çalışması yapılsa, arkasından göllerimiz kiraya veriliyor” diyen SİNABDER Başkanı Niyazi Gerikalan’ın iletisi -özetiyle- şöyle:
BARAJIN KİRAYA VERİLMESİ SUCUL HAYATIN BİTMESİ DEMEK
* Asartepe Barajı, biz amatör olta balıkçılarının aileleri ile birlikte gelip piknik yaptığı, çocukları ile olta attığı çok kıymetli bir yer.
Ve.
ABB Fen İşleri Daire Başkanlığı Numarataj Şube Müdürlüğü’nün yapacağı çalışmayla ilgili -özetle- şöyle denilmişti:
* Bina numaralarında mahalle ve cadde ismi de yer alacak, adres bulmak artık çok kolay olacak.
* Uygulama, haziran(2018) ayından itibaren başlatılacak, ilk etapta 100 bin adet bina numarası üretilecek.
Ancak.
İyi düşünülmüş bu çalışmanın ömrü kelebek kadarmış.
İlk etap, maalesef sonu oldu.
* Söz konusu ihale ‘kesin proje ihalesi’ olduğuna göre, ihaleye çıkarılan hat güzergâhı ve istasyon yerleri ‘geçerli(onaylı) hangi ulaşım ana planı’na dayanmaktadır?
* Eğer söz konusu ihale 2013 yılında başlanan ‘2038 Ankara Ulaşım Ana Planı’ çalışmalarına dayanıyorsa, bu plan UKOME Genel Kurulu’nca kabul edilmiş midir?
* Bu ulaşım ana planına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından görüş verilmiş midir?
* Bu istasyon yerleri ile 2013 yılında yapılan ‘2038 Ankara Ulaşım Ana Planı’ çalışmasındaki istasyon yerleri örtüşmekte midir?”
*
İşte bu 4 soruyla ilgili, EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş’tan yazılı bir açıklama geldi.
Ve şimdi, söz yetkilide:
Prof. Dr. Metin Şenbil, daha çok ulaşım konularında kafa yoran...
Ayrıca 2013’te başlanan “2038 Ankara Ulaşım Ana Planı” üzerine de çalışmalar yapan bir isim.
*
Metin Şenbil, Elektronik Kamu Alımları Platformu’nda(EKAP) ihalenin tam adının “A1 Hattı(ANKARAY) Dikimevi-Nato Yolu Raylı Sistem Uzatma Hattının Uygulamaya Esas Kesin Proje Hizmetleri İşi” olarak geçtiğini belirtmiş.
Ve...
“ANKARAY’ın uzatılmasına ilişkin Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan ‘kesin proje ihalesi’ hakkında size bu e-postayı arz ediyorum” diye başladığı iletisinde -özetiyle- şunları aktarmış:
UKOME GENEL KURULU’NCA
KABUL EDİLMİŞ MİDİR?
* ÇANKAYA BELEDİYESİ: “Çankaya Belediyesi’nin yetki ve sorumluluğunda olan herhangi bir durum yoktur. Bahsi geçen alan imar planında yol olarak geçmemekle birlikte sitenin kendi mülkiyetinde olan bir alandır.”
* ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: “İmar yolu olmaması ve site içi yolu olması nedeni ile asfalt yapım-onarım çalışması yapılmamıştır. Söz konusu yolun site yönetimi tarafından yapılması gerekmektedir.”
*
Açıklama gönderen her iki belediyenin de atladığı noktalar var.
Bağlıca bağlantısı neden hâlâ bitmedi?
Okurlarımız soruyor: “Etimesgut’un Bağlıca Mahallesi’ni direkt Batı Çevre Yolu’na bağlayacak çalışma neden hâlâ bitmedi?”
İşte bu konuyla ilgili gelen iletiler:
* Engin Demirbaş: “Bağlantı çalışması haziran ayından beri durmuş durumda. En son eylül ayında biteceği söylenmişti ama herhangi bir çalışma yok.”
* Erhan Saydam: “Bölge halkı olarak ciddi derecede mağdur durumdayız. Haziran ayında başlayıp bitireceklerdi ancak inşaat durmuş vaziyette.”
* Aytekin Işıkal: “Her 2-3 ayda bir ‘Açılıyor’ deniliyor. Kasım ayına girdik, halen inşaat halinde bekliyor. Halkın ve kamunun zararı milyonları geçti.”
* Hacer ........: Bu yolun neden söz verildiği gibi yapılmadığını, hiç ilerleme olmadığını öğrenmek istiyorum. Bizler vatandaş olarak sabırsızlıkla bekliyoruz.”
KAZDILAR BIRAKTILAR
Okurumuz Emre Göksen, Çankaya’nın Koru Mahallesi 2640. Sokak’ta aydınlatma çalışması için kazılan yolun çok kötü bir halde olduğuna dikkat çekiyor. Okurumuz, “Yola saçılan çakıl taşları araçlara zarar veriyor. Sokakta ayrıca çok tehlikeli bir çukur var” diyor.
DERİN TEHLİKE!
Okurumuz Yusuf Yöndem, İnönü Bulvarı üzerindeki Milli Kütüphane Alt Geçidi’nden geçip Kızılay istikametinde seyrederken, yolda tehlikeli bir yarık olduğunu söylemiş ve şöyle demiş:
“Bu yolda aniden yavaşlama şansınız yok. Hızlı geçtiğinizde ise yarık nedeniyle araçların zarar görme ihtimali yüksek. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin bir an önce bu noktadaki sorunu çözmesini istiyoruz.”
KALDIRIM PARAMPARÇA
Okurumuz Ümit Çetin, Çankaya’nın Kavaklıdere Mahallesi Zeytin Dalı Caddesi’ndeki(No: 8 ve 10) bozuk kaldırama dikkat çekmiş ve “Burası yaklaşık bir buçuk aydır bu şekilde. Tamiratının yapılmasını istiyoruz” demiş.
YAYA ÇİZGİLERİ MAHŞERE KALIRSA OYLARIMIZ DA MAHŞERE KALACAK
Okurumuz Zamir Ahıska, Çayyolu’ndaki(2432. Cadde) 10210 ve 10211 numaralı otobüs durakları arasındaki yolda “yaya çizgileri” olmamasından şikâyet ediyor. Okurumuz, “Sanırım bu iş mahşere kaldı. Bölge sakini kalabalık bir grup konuştuk, bu durumda bizim oylarımız da mahşere kalacak” diyor.
İKİ LEVHA İKİ UYARI
* Bu fotoğrafı çeken ve gönderen okurumuz Serdar Baş: “Trafik levhalarına ilan vb. şeyleri asmanın çok caydırıcı bir cezası olmalı.”
* Bu fotoğrafı çeken ve gönderen okurumuz Kudret Kaatsız: “İnönü Bulvarı’ndaki(KGM önü) levha günlerdir yerden kaldırılmayı bekliyor.”
SORUM VAR
DIŞ CEPHE MANTOLAMA DEPREMDE RİSK TEŞKİL EDER Mİ?
Okurumuz Muhsin Tuğan sormuş:
“Özellikle de eski binalarda yapılan dış cephe mantolama uygulaması binaya ekstra yük getirir mi, açılan delikler herhangi bir depremde risk teşkil eder mi?”
SEYYAR SATICILAR MAMAK’I BIKTIRDI
OKURUMUZ Burak B., koronavirüs salgını sonrasında Mamak’ta “seyyar satıcı” sayısının ciddi oranda arttığını, denetimlerin ise yetersiz kaldığını söylüyor.
Okurumuz, iletisinde durumu -özetiyle- şöyle aktarıyor:
BİRİ GİDİYOR, DİĞERİ GELİYOR
“Pandemiyle birlikte Mamak sokaklarında seyyar satıcılık işi deyim yerindeyse patladı. İnsanları evlerinde ciddi anlamda rahatsız eden gürültü kirliliği ortaya çıktı. Sokaklarda yüzlerce seyyar satıcı var. Haftanın 7 günü sabah saat 09.00’dan akşam 20.00’ye kadar seyyar satıcılar, sattıkları ürünlerin anonsunu yapıyor. Yani sokak sokak bağırıyor. Biri gidiyor, diğeri geliyor. Maalesef yeterli bir denetim de yok. Mamak Belediyesi zabıtası ile görüştüğümüzde, ‘ekiplerinin yetersiz olduğunu’ söylüyorlar. Bizler seyyar satıcıların satış yapmasından değil, ortaya çıkan gürültü kirliliğinden şikâyetçiyiz. Mamak Belediyesi Başkanı Sayın Murat Köse’den bu duruma artık bir düzen getirmesini ve gürültü kirliliğine ilişkin şikâyetlere çözüm bulmasını bekliyoruz.”
SÖZ YETKİLİDE
ABB’DEN AYKOME YANITI
Geçen hafta, “Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Altyapı Koordinasyon Merkezi(AYKOME) ne iş yapıyor?” diye sormuştuk.
Bu sorunun çıkış noktası, okurumuz Mete Darcan’dan gelen bir iletiydi.
Çankaya Belediyesi’nin daha yeni asfalt atıp yol çizgilerini çizdiği Yıldızevler Mahallesi’ne bağlı 739/1 Cadde’nin bu defa aydınlatma çalışması için yeniden kazılmasına isyan eden Mete Darcan, “Vatandaşın cebinden çıkan para maalesef çarçur ediliyor. Bu ne koordinasyon bozukluğudur, bu ne plansızlıktır, bu kente karşı hainlik değil de nedir?” demişti.
*
AYKOME’nin bağlı olduğu Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB) Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, bu konuda bir açıklama gönderdi.
Söz şimdi yetkilide, açıklama aynen şöyle:
İLETİŞİMSİZLİKTEN KAYNAKLANMAKTA
“Şube müdürlüğümüzün kullanmış olduğu ruhsat programını ilçe belediyeler ve diğer kurumlar kullanabilmektedirler. Tarafımızdan oluşturulan kullanıcı adı ve şifrelerle sisteme giriş yapabilir, gerekli tüm verilere ulaşabilirler. Yaşanılan olumsuz durum EnerjiSA ile iletişimsizlikten kaynaklanmakta olup, Büyükşehir Belediyesi ile bir ilgisi bulunmamaktadır.”
*
ABB’nin açıklamasındaki kilit nokta, iletişimsizlik.
Yani, yola yeni asfalt atan Çankaya Belediyesi ile o yeni asfaltı kazan EnerjiSA arasında bir kopukluk var.
Tabii bu durum sadece Çankaya’da değil, birçok ilçede yaşanıyor.
Umarım kurumlar artık daha dikkatli olur.
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