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Haberler>Yazarlar>Fatih Tekeci>AYKOME ne iş yapıyor?

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

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AYKOME ne iş yapıyor?

2 Kasım 2020

Yazıyor... Yazıyor... Hürriyet Ankara okurları, yıllardır “boz/yap” ve “yap/boz” haline dönen kenti(ni) yazıyor.

AYKOME ne iş yapıyor

Kazıyor... Kazıyor...
Dün asfaltlanan cillop gibi yol için daha belediyeye “Elinize sağlık” bile diyemeden, bi bakıyorsun ertesi gün biri(leri) gelip kazıyor!
Sapasağlam yollar...
Gıcır gıcır kaldırım taşları..
Maalesef heba oluyor.

AYKOME ne iş yapıyor

*
Peki...
Abidik gubidik işler gözümüzün önünde cereyan ederken, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Altyapı Koordinasyon Merkezi(AYKOME) ne iş yapıyor?
Yatıyor... Yatıyor...
*
İşte size bir örnek.
Fotoğrafta gördüğünüz yer, Çankaya’nın Yıldızevler Mahallesi’ne bağlı 739/1 Cadde.
Okurumuz Mete Darcan, 15-20 gün kadar önce Çankaya Belediyesi’nin bu caddeye asfalt attığına dikkat çekmiş ve kısa bir süre sonra yolun bu defa aydınlatma çalışması için yeniden kazılmasına bakın şöyle isyan etmiş:

VATANDAŞIN PARASI ÇARÇUR EDİLİYOR

“Caddemize önce pırıl pırıl asfalt döküldü, çizgileri çizildi. Aradan 15-20 gün kadar geçmeden bu defa boydan boya kazdılar. Öğrendik ki, aydınlatma direkleri için kazı yapılıyormuş. Vatandaşın cebinden çıkan para maalesef çarçur ediliyor.

VE ŞİMDİ YETKİLİLERE SORUYORUM:

* Bu ne koordinasyon bozukluğudur?
* Bu ne plansızlıktır?
* Bu kente karşı hainlik değil de nedir?

AYKOME ne iş yapıyor

TEK BİR EVİ OLAN EMEKLİ ASFALT KATILIM BEDELİNİ NASIL GERİ ALACAK?

Okurumuz Kudret Kaatsız, “asfalt katılım bedeli” konusunda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın seçim öncesi yaptığı, “Ödenmiş olan asfalt katılım parası, vatandaşın bundan sonra ödeyeceği emlak vergisinden düşülecek” açıklamasını hatırlatarak, şunları kaydetmiş:
* “Ben de asfalt katılım bedeli ödememi, ‘cezaya düşüp faiz ödemeyeyim’ düşüncesiyle peşin ödedim. Bin 710 TL’lik bir vergi ödedim, makbuzu da elimde saklı. Şimdi ben de buradan Sayın Mansur Yavaş’a bir soru sormak istiyorum.
* Tek ev sahibiyim ve emekliyim. Tek evi 150 metrekareden küçük olan emeklilerin kanunen emlak vergisi ödeme mecburiyeti yok. Peki bu durumda benim gibi emlak vergisi ödemeyenler, asfalt katılım bedelini nasıl geri alacak?”
OKURDAN NOT: Asfalt katılım bedeli konusunda Sayın Başkanımız Mansur Yavaş’ın her kesimi bilgilendirecek bir açıklama yapmasını rica ediyoruz.

TAŞIMA SU KONUTLARI

Okurumuz Arif Kesikkaya, Hürriyet Ankara Bürosu’nu telefonla aradı.
Yaşı 70, derdi -yani anlattıkları- ise yaşından büyük.
*
Mamak Altıağaç-Karaağaç-Hüseyingazi Mahalleleri Kentsel Yenileme Projesi kapsamında eylül ayının sonunda teslim edilen TOKİ konutlarına yerleşen Arif Kesikkaya, diyor ki:
“Yeni evlerimize yerleştiğimiz ilk günden bu yana suyumuz akmıyor. ASKİ’ye su aboneliği için gittiğimizde ‘Müteahhidin TOKİ’ye borcu var, o yüzden sizi abone yapamayız’ deniliyor. Suyumuzu bir türlü bağlatamadık, taşıma suyuyla ihtiyaçlarımızı karşılamaya çalışıyoruz, mağdur oluyoruz. Namaz kılmak için abdest alabilecek su bulamıyoruz. Hele hele pandemi döneminde hayati öneme sahip olan su sorunumuzun TOKİ tarafından bir an önce giderilmesini istiyoruz.”

AYKOME ne iş yapıyor

GENÇLİK PARKI’NI KURTARIN

Bu fotoğraf Gençlik Parkı’ndan... Okurumuz Umut Özkan, Gençlik Parkı’ndaki havuzun kirliliğine dikkat çekerek, “Başkent Ankara’ya bu görüntü yakışmıyor. Gençlik Parkı’nı kurtarın” diyor.

AYKOME ne iş yapıyor

MİLYONLUK VİLLADA OTURUYORLAR TADİLATTAN ÇIKAN MOLOZU EVLERİNİN ÖNÜNE DÖKÜYORLAR

Okurumuz Nurettin K., Çankaya’nın Ahlatlıbel Mahallesi 1838. Cadde’deki boş araziye atılan moloz yığınlarına dikkat çekiyor ve “Milyonluk villada oturuyorlar, tadilattan çıkan molozu evlerinin önüne döküyorlar. Ayıptır, yazıktır, günahtır” diyor.

HÜRRİYET ANKARA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR

AYKOME ne iş yapıyor

26 Ekim 2020

* Okurumuz Kemal Balgün, Çankaya’nın Bahçelievler Mahallesi 69. Sokak’ın bozuk kaldırımına dikkat çekmiş ve “Bu berbat haliyle hem insanlar kaldırımı kullanamıyor, hem de sokak toz toprak içinde kalıyor. Çankaya Belediyesi’nden ilgi ve alaka bekliyoruz” demişti.

AYKOME ne iş yapıyor

31 EKİM 2020

* Okurumuz Kemal Balgün, bu defa yeni fotoğraflar gönderdi. İletisinde ise, “Size ilettiğim fotoğraflar ve Burada okur Yazar’da çıkan haber sonrasında, Bahçelievler Mahallesi 69. Sokak’taki kaldırımımız Çankaya Belediyesi’nce üç gün içinde temizlenip, asfaltlandı. Teşekkür ederiz” demiş.

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Söz uçar, yazı kalır

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

26 Ekim 2020
Gazetecilikte bir haberin sonrasını izlemek -yani fikri takip- önemlidir. Sonuçta, “Söz uçar, yazı kalır.” E, tabii “Burada Okur Yazar” ise unutmaz, hatırlatır.

İşte, Hürriyet Ankara okurlarının bir yandan hatırlatma yaparken bir yandan da akıbetini merak ettiği soruları:

1) ESENBOĞA METROSU

* Okurumuz Ünal Taşdelen, dönem dönem gündeme gelen ve Ankaralıları heyecanlandıran Esenboğa Havalimanı Metro Projesi’nin yolunu gözlediklerini belirtmiş ve bir de soru eklemiş:
* Türkiye’nin başkenti Ankara, Esenboğa Havalimanı’na metroyla ulaşabilmek için daha kaç yıl bekleyecek?”

2) YENİ STAT PROJESİ

* Okurumuz Metin Eryılmaz, Ankara 19 Mayıs Stadyumu’nun yerine yapılması planlanan yeni stat projesinin akıbetini merak etmiş.

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Esenboğa’yı saran tezek kokusu

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

12 Ekim 2020
Okurumuz Kadir Kuplay’ın gönderdiği bu fotoğraf, beni 2012 yılına götürdü. Dönemin Ankara Valisi Alaaddin Yüksel’di.

Ve bir genelge yayınlamıştı.
O genelgede özetle, “Esenboğa Havalimanı çevresindeki besi çiftliklerinin çevreye yaydıkları kötü koku nedeniyle kapatılması” şeklinde bir talimat vardı.
Sonra.
Tebligat, zabıta, polis, olaylar...
Bir çare olmadı.
O dönemin ‘tez vakitte’ çözüm bekleyen bu sorunu, aradan sekiz yıl geçtikten sonra bugün de ‘tezek gibi’ karşımıza çıktı.
Okurumuz Kadir Kuplay’dan gelen fotoğraf da bunun kanıtı.

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ASKİ’nin pili bitmiş

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

5 Ekim 2020
Ankara’da, ‘kartlı su sayacı aboneleri’ isyanda! Şikâyet üzerine şikâyet var. Çayyolu-Türkkonut’tan okurumuz Ünsal Erdem de işte onlardan biri.



Okurumuz, 60.54 metreküp suyu olmasına rağmen kartlı su sayacının biten pili nedeniyle günlerce susuzluk çektiklerini aktarmış.
İletisi ise -özetiyle- şöyle:

SÖZLEŞME İPTAL EDİLMİŞ

* Elektronik su sayaçlarını takan Elektromed firmasının ‘444 25 32’ numaralı telefonunu aradığımda, ‘ASKİ ile olan sözleşmelerinin iptal edildiğini’ söylediler. * Başkent 153’ü(Mavi Masa) aradığımda, ekiplerin geleceğini söylediler ama gün boyunca gelen giden olmadı. * Ertesi gün Başkent 153’ü tekrar aradığımda ise ‘Elektromed firması ile mevcut olan sözleşmenin iptal edildiğini, ASKİ’nin elinde elektronik su sayaçlarının pilinin bulunmadığını’ söylediler. * Sonuç olarak, Türkiye’nin başkenti Ankara’nın orta yerinde susuz kaldık.

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Bu manzara yakışmıyor!

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

21 Eylül 2020
Burası, Çankaya’nın Yukarı Dikmen Mahallesi 635. Sokak...



Maalesef bu manzara, Türkiye’nin başkenti Ankara’ya da... Başkent içindeki başkent Çankaya’ya da... YAKIŞMIYOR!

SORU(YORUM)

BALIKLARIN ÖLÜM NEDENİ METAN GAZI MI?

Okurumuz Ebuzer Oral, Eymir Gölü ile “Soru(yorum)” diyor.

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Başkentgaz bu işe pandemi sürecinde bir formül bulmalı

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

14 Eylül 2020
Başkentgaz, ‘müşteri talebi olmaksızın’ ön ödemeli(kartlı) sayaçları mekanik(faturalı) sayaçlarla değiştirebiliyor.

* 14 yılını doldurmuş sayaçlarda teknik bir arıza meydana gelmesi gerekiyor.
* 20 yılını doldurmuş sayaçlar zaten arızalı sayılıyor, yani kaçarı yok.
Lakin.
Okurumuz Murat Alagöz, burada Başkentgaz’ın da üzerinde önemle durması gereken bir hususa dikkat çekiyor.
Zurnanın zırt dediği yer, Başkentgaz’ın tüketiciye elden vermek yerine posta kutusuna ya da kapı önüne koyduğu ‘bildirim’, yani bir nevi ‘tabligat.’
*
İşte okurumuz, bu konuda Başkentgaz’ı eleştiriyor.

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Maske ya da dezenfektan seyyar tezgâhlarına kadar düşmemeli

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

7 Eylül 2020
Koronavirüsten korunmanın yolu belli: * Maske * Mesafe * Hijyen



Okurumuz Metin Çelik, salgının ilk ortaya çıktığı dönemde zor bulunan maskelerin bugün seyyar tezgâhlarında bile satılır hale geldiğini söylemiş.
Okurumuz, iletisinde -özetle- şöyle demiş:



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Asansörlü üst geçit nefes aldırır

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

31 Ağustos 2020
Keçiören’in Yeşiltepe Mahallesi muhtarı Ferhat Aygün, Kuzey Ankara TOKİ Konutları’nda (1. ve 2. etaplar) ikamet eden engelli ve yaşlı vatandaşlar için, “Evlerinde hapis hayatı yaşamaya mahkûm edilmiş durumdalar” demiş.



Bölgedeki 424 konutta yaşan 7’den 70’e her bir vatandaşın toplu taşıma araçlarına binebilmeleri için 300’ün üzerinde basamağı olan merdivenleri kullanmak durumunda kaldıklarına dikkat çeken muhtar Ferhat Aygün, taleplerini ise şöyle aktarmış:



NASIL TIRMANSINLAR?

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Yerinde duramayan konteynerler

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

17 Ağustos 2020
Okurumuzun Ferhat Ünal, kentin dik cadde ve sokaklarında hiçbir önlem alınmadan bırakılan çöp konteynerlerinin yokuş aşağı kayarak araçlara zarar verdiğine dikkat çekmiş.

İki yıl önce Çankaya’nın Birlik Mahallesi 467. Sokak’ta park halindeki aracına çöp konteyneri çarpan ve aynı sokakta tehlikenin halen sürdüğünü aktaran okurumuzun uyarısı şöyle:

NEDEN DEĞİŞTİRMİYORSUNUZ?

“Bu tarz bir olay yine yaşanabilir, hatta bir insanın/çocuğun hayatına mal olabilir. Belediyeler halka hizmet götürmek için varlar. Ancak aradan iki yıl geçmesine rağmen Çankaya’da hâlâ milattan önceden kalma çöp konteynerleri kullanılıyor. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e sormak istiyorum:
* Sabitlenmedikleri için tehlike saçan bu eski tip çöp konteynerlerini neden değiştirmiyorsunuz?”

 

FRENİ TAŞ!

Zaman zaman vatandaşlara “kâbus” yaşatan çöp konteynerlerine, tekerleklerinin önüne konulan taşlarla önlem alınmaya çalışılıyor.

ANKARA 16. İDARE MAHKEMESİ BU KARARI NEYE DAYANARAK ALDI

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Yerinde duramayan konteynerler

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

16 Ağustos 2020
Okurumuzun Ferhat Ünal, kentin dik cadde ve sokaklarında hiçbir önlem alınmadan bırakılan çöp konteynerlerinin yokuş aşağı kayarak araçlara zarar verdiğine dikkat çekmiş.

İki yıl önce Çankaya’nın Birlik Mahallesi 467. Sokak’ta park halindeki aracına çöp konteyneri çarpan ve aynı sokakta tehlikenin halen sürdüğünü aktaran okurumuzun uyarısı şöyle:

NEDEN DEĞİŞTİRMİYORSUNUZ?

“Bu tarz bir olay yine yaşanabilir, hatta bir insanın/çocuğun hayatına mal olabilir. Belediyeler halka hizmet götürmek için varlar. Ancak aradan iki yıl geçmesine rağmen Çankaya’da hâlâ milattan önceden kalma çöp konteynerleri kullanılıyor. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e sormak istiyorum:
* Sabitlenmedikleri için tehlike saçan bu eski tip çöp konteynerlerini neden değiştirmiyorsunuz?”

 

FRENİ TAŞ!

Zaman zaman vatandaşlara “kâbus” yaşatan çöp konteynerlerine, tekerleklerinin önüne konulan taşlarla önlem alınmaya çalışılıyor.

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Gölbaşı’nın gölü var ama suyu yok

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

10 Ağustos 2020
Okurumuz Nurettin Topaloğlu, Gölbaşı’nın Hacılar Mahallesi Sonbaşak Sitesi’nde yaşanan “su kesintisi” sorununu, iletisinde aynen şöyle aktarmış:

* Bölgemize günde yaklaşık bir saat su veriliyor ve suyun ne zaman verileceği ya da kesileceği belli olmuyor.
* Sanki Afrika çöllerinde yaşıyormuşuz gibi günde bir saat verilen su ile kim temel ihtiyaçlarını giderebilir?
* Ne çamaşır yıkayabiliyoruz, ne bulaşık yıkayabiliyoruz, ne de banyo yapabiliyoruz. Şu an bile su bekliyoruz.
* Başkent Ankara’nın gölü bulunan ilçesi Gölbaşı’nda yaşıyoruz ama bu ilçede maalesef susuzluk çekiyoruz.
* Bu nasıl bir belediyecilik anlayışıdır. İnsanların en temel ihtiyaçlarını karşılayamıyorlarsa bıraksınlar bu işi.

ASKİ BÖYLE YANIT VERMİŞ: ‘İDARE EDECEKSİNİZ’

ASKİ Genel Müdürlüğü’nün Gölbaşı Bölge Müdürlüğü’nü aradığını aktaran okurumuz Nurettin Topaloğlu, ‘Aşırı su tüketiminden dolayı su yetmemekte. Böyle idare edeceksiniz’ yanıtı aldığını kaydetmiş.

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Gece ulaşımına ne oldu?

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

20 Temmuz 2020
Tarih: 16 Kasım 2017 Hürriyet Ankara’nın birinci sayfa manşetinde şu başlık vardı: “ULAŞIMDA 7/24 DÖNEMİ”



* Ankara’nın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, kentin yıllarca beklediği “gece ulaşımı” müjdesini işte bu tarihte vermişti.
* Ve 17 Kasım 2017’de resmen başlayan gece ulaşımının ilk seferinde yine dönemin EGO Genel Müdürü Balamir Gündoğdu, yolculara tatlı ikram etmişti.
Yani, tadımız yerindeydi.
Ta ki, bu mart ayına kadar.
Koronavirüs geldi, tadımız tuzumuz kalmadı.

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Bir sonraki istasyon Ankara Çayı

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

13 Temmuz 2020
Ankara’ya yaz, “Ankara Çayı kokuyor” şikâyetiyle gelir. Yıllardır da böyle.



Eğer metrodaysanız, daha anons sesi duyulmadan koku burun direğinizi sızlatır.
Yani koku anons verir: “Akköprü.”
*
Okurumuz Server Murat Koçum da Akköprü’de çektiği fotoğraflardan birkaçını göndermiş.
Ve iletisinde -özetle- şunları kaydetmiş:

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Asfalt katılım bedeli ve mahsuplaşma

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

6 Temmuz 2020
Ankara’da akıbeti merak edilen bir konu var. O da şu: “Hani ‘yol harcamalarına katılma payı bedeli’ ödeyenler, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile mahsuplaşacaktı. Peki ne oldu?”



Evet, bir kez daha konumuz “asfalt katılım bedeli” meselesi.
Ortada verilen sözler var.
Ya icraat?
..!
*

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Asartepe Barajı ticari balıkçılığa mı açılıyor?

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

30 Haziran 2020
Sincan Amatör Olta Balıkçılar ve Kara Avcılar Derneği(SİNABDER), Ayaş’taki Asartepe Barajı’nda(Çanıllı Göleti) Balıkçılık Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nün “stok tespiti çalışması” yaptığını belirterek, endişelerini yazmışlar.



“Ne zaman bir göl ya da barajda stok çalışması yapılsa, arkasından göllerimiz kiraya veriliyor” diyen SİNABDER Başkanı Niyazi Gerikalan’ın iletisi -özetiyle- şöyle:

BARAJIN KİRAYA VERİLMESİ SUCUL HAYATIN BİTMESİ DEMEK

* Asartepe Barajı, biz amatör olta balıkçılarının aileleri ile birlikte gelip piknik yaptığı, çocukları ile olta attığı çok kıymetli bir yer.

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Yarım kalan bir uygulama binalara adresli numara

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

8 Haziran 2020
Yıl 2018. Nisan ayı ortaları filan. Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB), kentte adres bulmayı kolaylaştırmak hedefiyle “BİNALARA ADRESLİ NUMARA” adlı yeni bir döneme geçmek için adım atmıştı.

Ve.
ABB Fen İşleri Daire Başkanlığı Numarataj Şube Müdürlüğü’nün yapacağı çalışmayla ilgili -özetle- şöyle denilmişti:
* Bina numaralarında mahalle ve cadde ismi de yer alacak, adres bulmak artık çok kolay olacak.
* Uygulama, haziran(2018) ayından itibaren başlatılacak, ilk etapta 100 bin adet bina numarası üretilecek.
Ancak.
İyi düşünülmüş bu çalışmanın ömrü kelebek kadarmış.
İlk etap, maalesef sonu oldu.

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EGO Genel Müdürlüğü’nden Dikimevi-Natoyolu açıklaması

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

1 Haziran 2020
Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Şenbil, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin(ABB) 4 Haziran’da çıkacağı “A1 Hattı(ANKARAY) Dikimevi-Natoyolu Raylı Sistem Uzatma Hattının Uygulamaya Esas Kesin Proje Hizmetleri İşi” ihalesiyle ilgili 18 Mayıs’ta bu köşeden ABB Başkanı Mansur Yavaş’a şu soruları yöneltmişti:

* Söz konusu ihale ‘kesin proje ihalesi’ olduğuna göre, ihaleye çıkarılan hat güzergâhı ve istasyon yerleri ‘geçerli(onaylı) hangi ulaşım ana planı’na dayanmaktadır?
* Eğer söz konusu ihale 2013 yılında başlanan ‘2038 Ankara Ulaşım Ana Planı’ çalışmalarına dayanıyorsa, bu plan UKOME Genel Kurulu’nca kabul edilmiş midir?
* Bu ulaşım ana planına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından görüş verilmiş midir?
* Bu istasyon yerleri ile 2013 yılında yapılan ‘2038 Ankara Ulaşım Ana Planı’ çalışmasındaki istasyon yerleri örtüşmekte midir?”
*
İşte bu 4 soruyla ilgili, EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş’tan yazılı bir açıklama geldi.
Ve şimdi, söz yetkilide:

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‘Metro proje ihalesi bir ulaşım ana planına dayanıyor mu?’

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

18 Mayıs 2020
Ankara Büyükşehir Belediye(ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 15 Mayıs’ta bir tweet attı dedi ki:“Salgınla mücadelemizi sürdürürken bir yandan da 4 Haziran’daki metro proje ihalesi için kolları sıvadık. 7.4 km ve 8 istasyondan oluşacak metro projemiz ile:Mamak Natoyolu’nu ANKARAY hattına bağlayacak, AŞTİ ve Söğütözü’nü birleştireceğiz.”İşte tam da bu konuyla ilgili Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Şenbil’den bir ileti aldım.

Prof. Dr. Metin Şenbil, daha çok ulaşım konularında kafa yoran...
Ayrıca 2013’te başlanan “2038 Ankara Ulaşım Ana Planı” üzerine de çalışmalar yapan bir isim.
*
Metin Şenbil, Elektronik Kamu Alımları Platformu’nda(EKAP) ihalenin tam adının “A1 Hattı(ANKARAY) Dikimevi-Nato Yolu Raylı Sistem Uzatma Hattının Uygulamaya Esas Kesin Proje Hizmetleri İşi” olarak geçtiğini belirtmiş.
Ve...
“ANKARAY’ın uzatılmasına ilişkin Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan ‘kesin proje ihalesi’ hakkında size bu e-postayı arz ediyorum” diye başladığı iletisinde -özetiyle- şunları aktarmış:
UKOME GENEL KURULU’NCA

KABUL EDİLMİŞ MİDİR?

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Madem burası yol değil o zaman ASKİ niye kazdı?

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

11 Mayıs 2020
Geçen hafta, Çankaya’nın Koru Mahallesi’nde “asfalt bekleyen” bir yola dikkat çekmiştim.O yolla ilgili önce Çankaya Belediyesi’nden, sonra da Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden açıklama geldi.

* ÇANKAYA BELEDİYESİ: “Çankaya Belediyesi’nin yetki ve sorumluluğunda olan herhangi bir durum yoktur. Bahsi geçen alan imar planında yol olarak geçmemekle birlikte sitenin kendi mülkiyetinde olan bir alandır.”
* ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: “İmar yolu olmaması ve site içi yolu olması nedeni ile asfalt yapım-onarım çalışması yapılmamıştır. Söz konusu yolun site yönetimi tarafından yapılması gerekmektedir.”



*
Açıklama gönderen her iki belediyenin de atladığı noktalar var.

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Hadi eskiden çatışma vardı peki ya şimdi..!

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

4 Mayıs 2020
Ankara’nın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde, artık bir “başkent klasiği” haline dönüşen bir söylem vardı: “Büyükşehir-Çankaya çatışması.”

Hatta öyle ki...
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, geçmişi yani Melih Gökçek dönemini, “Çankaya’nın cezalandırıldığı, hizmet alamadığı ve bunun bilinçli olarak yapıldığı bir dönemdi” diyerek anlattı.
*
AK Parti’li Ankara Büyükşehir Belediyesi ile CHP’li Çankaya Belediyesi arasındaki “çatışma” tamam da.
Peki bugün...
CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi ile CHP’li Çankaya Belediyesi arasındaki “koordinasyonsuzluk” niye?
*

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