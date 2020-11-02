AYKOME ne iş yapıyor?

Ankara’da akıbeti merak edilen bir konu var. O da şu: “Hani ‘yol harcamalarına katılma payı bedeli’ ödeyenler, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile mahsuplaşacaktı. Peki ne oldu?”





Evet, bir kez daha konumuz “asfalt katılım bedeli” meselesi.

Ortada verilen sözler var.

Ya icraat?

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