ASKİ’nin pili bitmiş

* 14 yılını doldurmuş sayaçlarda teknik bir arıza meydana gelmesi gerekiyor.
* 20 yılını doldurmuş sayaçlar zaten arızalı sayılıyor, yani kaçarı yok.
Lakin.
Okurumuz Murat Alagöz, burada Başkentgaz’ın da üzerinde önemle durması gereken bir hususa dikkat çekiyor.
Zurnanın zırt dediği yer, Başkentgaz’ın tüketiciye elden vermek yerine posta kutusuna ya da kapı önüne koyduğu ‘bildirim’, yani bir nevi ‘tabligat.’
*
İşte okurumuz, bu konuda Başkentgaz’ı eleştiriyor.
Okurumuz Metin Çelik, salgının ilk ortaya çıktığı dönemde zor bulunan maskelerin bugün seyyar tezgâhlarında bile satılır hale geldiğini söylemiş.
Okurumuz, iletisinde -özetle- şöyle demiş:
İki yıl önce Çankaya’nın Birlik Mahallesi 467. Sokak’ta park halindeki aracına çöp konteyneri çarpan ve aynı sokakta tehlikenin halen sürdüğünü aktaran okurumuzun uyarısı şöyle:
NEDEN DEĞİŞTİRMİYORSUNUZ?
“Bu tarz bir olay yine yaşanabilir, hatta bir insanın/çocuğun hayatına mal olabilir. Belediyeler halka hizmet götürmek için varlar. Ancak aradan iki yıl geçmesine rağmen Çankaya’da hâlâ milattan önceden kalma çöp konteynerleri kullanılıyor. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e sormak istiyorum:
* Sabitlenmedikleri için tehlike saçan bu eski tip çöp konteynerlerini neden değiştirmiyorsunuz?”
FRENİ TAŞ!
Zaman zaman vatandaşlara “kâbus” yaşatan çöp konteynerlerine, tekerleklerinin önüne konulan taşlarla önlem alınmaya çalışılıyor.
ANKARA 16. İDARE MAHKEMESİ BU KARARI NEYE DAYANARAK ALDI
İki yıl önce Çankaya’nın Birlik Mahallesi 467. Sokak’ta park halindeki aracına çöp konteyneri çarpan ve aynı sokakta tehlikenin halen sürdüğünü aktaran okurumuzun uyarısı şöyle:
NEDEN DEĞİŞTİRMİYORSUNUZ?
“Bu tarz bir olay yine yaşanabilir, hatta bir insanın/çocuğun hayatına mal olabilir. Belediyeler halka hizmet götürmek için varlar. Ancak aradan iki yıl geçmesine rağmen Çankaya’da hâlâ milattan önceden kalma çöp konteynerleri kullanılıyor. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e sormak istiyorum:
* Sabitlenmedikleri için tehlike saçan bu eski tip çöp konteynerlerini neden değiştirmiyorsunuz?”
FRENİ TAŞ!
Zaman zaman vatandaşlara “kâbus” yaşatan çöp konteynerlerine, tekerleklerinin önüne konulan taşlarla önlem alınmaya çalışılıyor.
* Bölgemize günde yaklaşık bir saat su veriliyor ve suyun ne zaman verileceği ya da kesileceği belli olmuyor.
* Sanki Afrika çöllerinde yaşıyormuşuz gibi günde bir saat verilen su ile kim temel ihtiyaçlarını giderebilir?
* Ne çamaşır yıkayabiliyoruz, ne bulaşık yıkayabiliyoruz, ne de banyo yapabiliyoruz. Şu an bile su bekliyoruz.
* Başkent Ankara’nın gölü bulunan ilçesi Gölbaşı’nda yaşıyoruz ama bu ilçede maalesef susuzluk çekiyoruz.
* Bu nasıl bir belediyecilik anlayışıdır. İnsanların en temel ihtiyaçlarını karşılayamıyorlarsa bıraksınlar bu işi.
ASKİ BÖYLE YANIT VERMİŞ: ‘İDARE EDECEKSİNİZ’
ASKİ Genel Müdürlüğü’nün Gölbaşı Bölge Müdürlüğü’nü aradığını aktaran okurumuz Nurettin Topaloğlu, ‘Aşırı su tüketiminden dolayı su yetmemekte. Böyle idare edeceksiniz’ yanıtı aldığını kaydetmiş.
* Ankara’nın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, kentin yıllarca beklediği “gece ulaşımı” müjdesini işte bu tarihte vermişti.
* Ve 17 Kasım 2017’de resmen başlayan gece ulaşımının ilk seferinde yine dönemin EGO Genel Müdürü Balamir Gündoğdu, yolculara tatlı ikram etmişti.
Yani, tadımız yerindeydi.
Ta ki, bu mart ayına kadar.
Koronavirüs geldi, tadımız tuzumuz kalmadı.
Eğer metrodaysanız, daha anons sesi duyulmadan koku burun direğinizi sızlatır.
Yani koku anons verir: “Akköprü.”
*
Okurumuz Server Murat Koçum da Akköprü’de çektiği fotoğraflardan birkaçını göndermiş.
Ve iletisinde -özetle- şunları kaydetmiş:
Evet, bir kez daha konumuz “asfalt katılım bedeli” meselesi.
Ortada verilen sözler var.
Ya icraat?
..!
*
“Ne zaman bir göl ya da barajda stok çalışması yapılsa, arkasından göllerimiz kiraya veriliyor” diyen SİNABDER Başkanı Niyazi Gerikalan’ın iletisi -özetiyle- şöyle:
BARAJIN KİRAYA VERİLMESİ SUCUL HAYATIN BİTMESİ DEMEK
* Asartepe Barajı, biz amatör olta balıkçılarının aileleri ile birlikte gelip piknik yaptığı, çocukları ile olta attığı çok kıymetli bir yer.
Ve.
ABB Fen İşleri Daire Başkanlığı Numarataj Şube Müdürlüğü’nün yapacağı çalışmayla ilgili -özetle- şöyle denilmişti:
* Bina numaralarında mahalle ve cadde ismi de yer alacak, adres bulmak artık çok kolay olacak.
* Uygulama, haziran(2018) ayından itibaren başlatılacak, ilk etapta 100 bin adet bina numarası üretilecek.
Ancak.
İyi düşünülmüş bu çalışmanın ömrü kelebek kadarmış.
İlk etap, maalesef sonu oldu.
* Söz konusu ihale ‘kesin proje ihalesi’ olduğuna göre, ihaleye çıkarılan hat güzergâhı ve istasyon yerleri ‘geçerli(onaylı) hangi ulaşım ana planı’na dayanmaktadır?
* Eğer söz konusu ihale 2013 yılında başlanan ‘2038 Ankara Ulaşım Ana Planı’ çalışmalarına dayanıyorsa, bu plan UKOME Genel Kurulu’nca kabul edilmiş midir?
* Bu ulaşım ana planına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından görüş verilmiş midir?
* Bu istasyon yerleri ile 2013 yılında yapılan ‘2038 Ankara Ulaşım Ana Planı’ çalışmasındaki istasyon yerleri örtüşmekte midir?”
*
İşte bu 4 soruyla ilgili, EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş’tan yazılı bir açıklama geldi.
Ve şimdi, söz yetkilide:
Prof. Dr. Metin Şenbil, daha çok ulaşım konularında kafa yoran...
Ayrıca 2013’te başlanan “2038 Ankara Ulaşım Ana Planı” üzerine de çalışmalar yapan bir isim.
*
Metin Şenbil, Elektronik Kamu Alımları Platformu’nda(EKAP) ihalenin tam adının “A1 Hattı(ANKARAY) Dikimevi-Nato Yolu Raylı Sistem Uzatma Hattının Uygulamaya Esas Kesin Proje Hizmetleri İşi” olarak geçtiğini belirtmiş.
Ve...
“ANKARAY’ın uzatılmasına ilişkin Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan ‘kesin proje ihalesi’ hakkında size bu e-postayı arz ediyorum” diye başladığı iletisinde -özetiyle- şunları aktarmış:
UKOME GENEL KURULU’NCA
KABUL EDİLMİŞ MİDİR?
* ÇANKAYA BELEDİYESİ: “Çankaya Belediyesi’nin yetki ve sorumluluğunda olan herhangi bir durum yoktur. Bahsi geçen alan imar planında yol olarak geçmemekle birlikte sitenin kendi mülkiyetinde olan bir alandır.”
* ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: “İmar yolu olmaması ve site içi yolu olması nedeni ile asfalt yapım-onarım çalışması yapılmamıştır. Söz konusu yolun site yönetimi tarafından yapılması gerekmektedir.”
*
Açıklama gönderen her iki belediyenin de atladığı noktalar var.
Hatta öyle ki...
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, geçmişi yani Melih Gökçek dönemini, “Çankaya’nın cezalandırıldığı, hizmet alamadığı ve bunun bilinçli olarak yapıldığı bir dönemdi” diyerek anlattı.
*
AK Parti’li Ankara Büyükşehir Belediyesi ile CHP’li Çankaya Belediyesi arasındaki “çatışma” tamam da.
Peki bugün...
CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi ile CHP’li Çankaya Belediyesi arasındaki “koordinasyonsuzluk” niye?
*
* Ankara Ticaret Odası ve Artistik Kuaförler Derneği üyesi de olan Ankara’nın ünlü kuaförlerinden Paris Kuaför’ün sahibi Hakan Kutlugün, sektörün beklentilerini ve önerilerini Burada Okur Yazar’a yazdı.
* Randevu sistemi ile çalışmak istediklerini, bunun için her türlü hazırlığın sürdüğünü belirten Kutlugün, “İçişleri Bakanlığı ve Bilim Kurulu’ndan izin istiyoruz. Mayısın ilk haftası çalışmaya hazırız” diyor.MADDİ GELİR KAYGISI TÜM SEKTÖRÜN SORUNU
“Kuaförler, berberler ve güzellik salonları faaliyetlerinin, koronavirüs salgını önlemleri kapsamında geçici olarak durdurulmasının üzerinden bir ayı aşkın zaman geçti. Maddi gelir kaygısı tüm sektörün sorunu ancak bu süreçte özellikle de esnaf odalarına kayıtlı olan ve günübirlik kazanılan para ile dükkânlarını çekip çeviren esnaf daha zor durumda kaldı. Şu an durumları iyi değil.
“Eşini yeni kaybetmiş bir insanım, acım çok büyük” diyerek başladığı iletisinde okurumuz şunları kaydetmiş:
* İnsanlar marketlerde dip dibe alışveriş yaparken, toprak altında yatan cansız bedenleri mezarları başında ziyaret edemiyoruz.
* Böylesine saçma bir uygulamanın, yakınlarını kaybeden insanlarda yaratacağı ruhsal travmayı herkesin anlaması mümkün değil.
* İnşallah en kısa sürede ve kontrollü bir şekilde mezarlıklar yeniden ziyarete açılır ya da en azından istisnai izinler verilir.
DİKKAT! BU BİR BAŞKENT AYIBIDIR
Evet.
Koronavirüs illeti yüzünden kent içi toplu taşıma kullanım oranı “yüzde 90” düştü.
Hem de “şak” diye.
Ve haliyle, bu işin en büyük mağdurları dolmuş, ÖTA ve ÖHO’lar oldu.
*
ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın verdiği müjdeli haberin devamı/detayı şimdilik yok.
Ama.
Hatırlayın.
İçişleri Bakanlığı, toplu taşıma araçlarıyla ilgili genelgede şu iki hususa dikkat çekmişti:
1) Araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50’si oranında yolcu kabul edilecek.
2) Araç içindeki yolcuların oturma şekli, teması engelleyecek şekilde olacak.
*
Şimdi, EGO’nun körüklü otobüsleri üzerinden vereceğim iki örnekle, haklı-haksız meselesine yanıt arayalım.
MAN: 18 metre uzunluğunda. 36 oturan, 116 ayakta ve bir engelli yeri olmak üzere toplam 153 yolcu kapasiteli.
ASKİ’nin pili bitmiş
Ankara’da, ‘kartlı su sayacı aboneleri’ isyanda! Şikâyet üzerine şikâyet var. Çayyolu-Türkkonut’tan okurumuz Ünsal Erdem de işte onlardan biri.
Okurumuz, 60.54 metreküp suyu olmasına rağmen kartlı su sayacının biten pili nedeniyle günlerce susuzluk çektiklerini aktarmış.
İletisi ise -özetiyle- şöyle:
SÖZLEŞME İPTAL EDİLMİŞ
* Elektronik su sayaçlarını takan Elektromed firmasının ‘444 25 32’ numaralı telefonunu aradığımda, ‘ASKİ ile olan sözleşmelerinin iptal edildiğini’ söylediler. * Başkent 153’ü(Mavi Masa) aradığımda, ekiplerin geleceğini söylediler ama gün boyunca gelen giden olmadı. * Ertesi gün Başkent 153’ü tekrar aradığımda ise ‘Elektromed firması ile mevcut olan sözleşmenin iptal edildiğini, ASKİ’nin elinde elektronik su sayaçlarının pilinin bulunmadığını’ söylediler. * Sonuç olarak, Türkiye’nin başkenti Ankara’nın orta yerinde susuz kaldık.
*
SORUYORUM:
* Firma ile ASKİ arasındaki problemin ceremesini vatandaş mı çekecek?
* Yıl 2020 ve hiç kabahatimiz yokken böyle bir ceza vatandaşa müstahak mı?
OKURDAN NOT:
Üç gün süren kesintinin ardından, kendi isteğimle mekanik(faturalı) sayaca geçiş yaparak suyumuza kavuşabildik. Üstelik sayaç değişimini bile bir tanıdık bularak sağlayabildik. Elektronik sayaçta kalmış olsaydık, ne olacağını düşünmek bile istemiyorum.
TOPLU TAŞIMADA HES KODU VE YANIT BEKLEYEN SORULAR
EGO Genel Müdürlüğü, ‘HES kodu’ uygulamasına entegre edilecek tam Ankarakart’ların 16 Ekim 2020’ye kadar ‘kişiselleştirmesi gerektiği’ şeklinde bir açıklama yaptı.
Bu kişiselleştirme meselesi, ‘www.ankarakart.com.tr’ sitesine üye olarak basit bir şekilde yapılabiliyor.
Lakin.
Hâlâ yanıt bekleyen birkaç soru var:
* Tek binişlik kartlar ne olacak, satılmaya devam edecek mi?
* Pozitif birinin başkasının tam kartını kullanması nasıl engellenecek?
* Ankarakart’ın geçerli olmadığı dış ilçe hatlarında ne yapılacak?
*
EGO Genel Müdürlüğü’nün detaylı bir çalışma ve açıklama yapması, Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Şube Müdürlüğü’nün de tam vatandaşları bilgilendirici bir haber servis etmesi lazım.
NAMIK KEMAL ORTAOKULU BİR BİNADAN FAZLASI
Saraçoğlu Mahallesi’ndeki Namık Kemal Ortaokulu’nun, Anıttepe’deki Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne taşınması yönünde çıkan kararla ilgili okurumuz Uğur Alkaçır, şunları kaydetmiş:
KARARDAN DÖNÜLMESİNİ İSTİYORUZ
“Cumhuriyet tarihinin ilk toplu konut projesi Saraçoğlu Mahallesi’nde yer alan, mazisi 70 yılı bulan, şehrimizin ve çocukluğumuzun hafızası olan Namık Kemal Ortaokulu, bugün kapatılma kararıyla karşı karşıya. Biz okulumuzu bir bina olarak değil, bir hafıza ve bir ruh olarak görüyoruz. Şehirler bu hafıza mekânlarla ve ruhla ayakta kalır. Biz bu okulun mezunları olarak, çocukluğumuzun hafızası okulumuz hakkında verilen bu hukuksuz karardan dönülmesini istiyoruz. Mağdur olan yüzlerce öğrenci ve velinin de beklentileri bu yönde.”
PEDAGOJİK OLARAK MÜMKÜN DEĞİL
Namık Kemal Ortaokulu’na bu yıl 5. sınıfa giden oğlunu kaydettiren Serkan Gürpınar isimli bir veli ise, “Anıttepe’deki Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde küçük öğrenciler ile lise öğrencilerinin bir arada eğitim görmeleri, pedagojik olarak da mümkün değil” demiş.
BUNU ÇOCUK BİLE YAPMAZ
Bu fotoğrafa dikkat!
Kendine, kentine ve doğaya karşı duyarlı okurumuz İpek Yılmaz, işte bu manzarayla piknik için gittikleri Kahramankazan ilçesinin Pazar Köyü’nde karşılaşmış.
Hepimiz biliyoruz ki bunu çocuk bile yapmaz.
Ne acı ki bu manzara; evde, sokakta ve sosyal medyada ahkâm kesen koca koca insanların eseri.
İyi ki hâlâ duyarlı insanlar var.
SORUM VAR
BU ENKAZ VE ÇÖPLERİ KİM TEMİZLİYECEK?
Okurumuz Salih Kaan soruyor: “Çankaya’nın Emek Mahallesi Kırım Caddesi’ndeki bu enkaz üç senedir duruyor. Etrafa mikrop ve tehlike saçan bu enkaz ve çöpleri kim temizleyecek?”
KISA... KISA...
* “Çankaya’nın Kavaklıdere Mahallesi Bestekâr Caddesi sakiniyim. Bu bölgenin kaldırım temizliğinde, pandemi öncesine göre büyük bir gerileme göze çarpıyor.”
Mehmet AK
* “Çankaya’nın Alacaatlı Mahallesi’nde kaldırım kenarları çöp dolu. Maalesef kullanılmış maskeler bile yerlerde. Biz halk olarak çevremizi korumayı ne zaman öğreneceğiz?”
Meliha ...
* Çankaya’nın Yıldızevler Mahallesi’ndeki(Şehit Mustafa Doğan Caddesi ile 745. Sokak köşesi) boş arsada her gece 40-50 sokak köpeği sabaha kadar havlıyor, uyuyamıyoruz.”
Alper CANPOLAT
SÖZ YETKİLİDE
PANDEMİ SONRASI FAALİYETE GEÇECEK
* Okurumuz Umut Özkan, 21 Eylül’de bu köşeden Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne seslenmiş ve “Kurtuluş Parkı’ndaki Trafik Eğitim Merkezi’nin yenilenmesi ve tekrar çocuklara trafik eğitimi verilmeye devam edilmesi gerekir” demişti.
* Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, okurumuzun bu talebine, “Trafik Eğitim Merkezi, COVID-19 sebebiyle hizmetine ara vermiştir. Bu süreci atlattığımızda merkezimiz tekrar faaliyete geçirilecektir” açıklaması göndermiş.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle