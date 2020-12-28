Asfalt katılım bedelini ödeyenler ‘su faturası’ ile mahsuplaşsın

Okurlarımız soruyor: “Etimesgut’un Bağlıca Mahallesi’ni direkt Batı Çevre Yolu’na bağlayacak çalışma neden hâlâ bitmedi?”

İşte bu konuyla ilgili gelen iletiler:

* Engin Demirbaş: “Bağlantı çalışması haziran ayından beri durmuş durumda. En son eylül ayında biteceği söylenmişti ama herhangi bir çalışma yok.”

* Erhan Saydam: “Bölge halkı olarak ciddi derecede mağdur durumdayız. Haziran ayında başlayıp bitireceklerdi ancak inşaat durmuş vaziyette.”

* Aytekin Işıkal: “Her 2-3 ayda bir ‘Açılıyor’ deniliyor. Kasım ayına girdik, halen inşaat halinde bekliyor. Halkın ve kamunun zararı milyonları geçti.”

* Hacer ........: Bu yolun neden söz verildiği gibi yapılmadığını, hiç ilerleme olmadığını öğrenmek istiyorum. Bizler vatandaş olarak sabırsızlıkla bekliyoruz.”





