Asfalt katılım bedelini ödeyenler ‘su faturası’ ile mahsuplaşsın

Hatta öyle ki...
Sınavların online yapılması, kopya sorununu da gündeme getirdi.
*
Belki kaçırmış olabilirsiniz.
Cumartesi günü Hürriyet’te Abdullah Şanlı’nın “Kopyacılara aynalı önlem” başlıklı bir haberi vardı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Ankara Emniyet Müdürlüğü, hem otobüs duraklarının önüne park yapılmasını engellemek hem de ceza kesilecek alanı belirlemek için “sarı çizgi” uygulamasına geçmişti.
Kent içi trafiğin güveni ve düzeni için atılan bu adım, o yıllarda maalesef kentin tamamında uygulan(a)madı.
Sonra da...
Unutuldu gitti.
*
* Maalesef 1960’tan bu yana göz ardı edilen bir konu bu.
* Vergilerimizi ödüyoruz ama 60 yıldır tapu bekliyoruz.
* ‘Çalışmalar devam ediyor’ diyerek bizi oyalıyorlar.
* Her yer hurdacılarla doldu, hırsızlık olayları da arttı.
İki gün sonra yani 11 Kasım Çarşamba günü ABB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Basın Yayın Şube Müdürlüğü’nden yazılı bir açıklama geldi.
Açıklamada, ABB Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekiplerin gerekli incelemeleri yaparak verdiği cevap var.
Ama bu açıklamaya geçmeden önce ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın 22 Mayıs 2020’de Twitter’dan paylaştığı tweet’ini hatırlayalım.
DEMİŞTİ Kİ:
“Hazırlıklarını tamamladığımız Bağlıca Bulvarı-Çevre Yolu bağlantısı projesini haziran ayı içerisinde hayata geçiriyoruz. Şehrimizin ulaşım ağını genişletmek ve tüm bölgelerimizde kesintisiz trafik akışını sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz.”
*
Ve şimdi...
İşte bu konuyla ilgili gelen iletiler:
* Engin Demirbaş: “Bağlantı çalışması haziran ayından beri durmuş durumda. En son eylül ayında biteceği söylenmişti ama herhangi bir çalışma yok.”
* Erhan Saydam: “Bölge halkı olarak ciddi derecede mağdur durumdayız. Haziran ayında başlayıp bitireceklerdi ancak inşaat durmuş vaziyette.”
* Aytekin Işıkal: “Her 2-3 ayda bir ‘Açılıyor’ deniliyor. Kasım ayına girdik, halen inşaat halinde bekliyor. Halkın ve kamunun zararı milyonları geçti.”
* Hacer ........: Bu yolun neden söz verildiği gibi yapılmadığını, hiç ilerleme olmadığını öğrenmek istiyorum. Bizler vatandaş olarak sabırsızlıkla bekliyoruz.”
Kazıyor... Kazıyor...
Dün asfaltlanan cillop gibi yol için daha belediyeye “Elinize sağlık” bile diyemeden, bi bakıyorsun ertesi gün biri(leri) gelip kazıyor!
Sapasağlam yollar...
Gıcır gıcır kaldırım taşları..
Maalesef heba oluyor.
İşte, Hürriyet Ankara okurlarının bir yandan hatırlatma yaparken bir yandan da akıbetini merak ettiği soruları:
1) ESENBOĞA METROSU
* Okurumuz Ünal Taşdelen, dönem dönem gündeme gelen ve Ankaralıları heyecanlandıran Esenboğa Havalimanı Metro Projesi’nin yolunu gözlediklerini belirtmiş ve bir de soru eklemiş:
* Türkiye’nin başkenti Ankara, Esenboğa Havalimanı’na metroyla ulaşabilmek için daha kaç yıl bekleyecek?”
2) YENİ STAT PROJESİ
* Okurumuz Metin Eryılmaz, Ankara 19 Mayıs Stadyumu’nun yerine yapılması planlanan yeni stat projesinin akıbetini merak etmiş.
Ve bir genelge yayınlamıştı.
O genelgede özetle, “Esenboğa Havalimanı çevresindeki besi çiftliklerinin çevreye yaydıkları kötü koku nedeniyle kapatılması” şeklinde bir talimat vardı.
Sonra.
Tebligat, zabıta, polis, olaylar...
Bir çare olmadı.
O dönemin ‘tez vakitte’ çözüm bekleyen bu sorunu, aradan sekiz yıl geçtikten sonra bugün de ‘tezek gibi’ karşımıza çıktı.
Okurumuz Kadir Kuplay’dan gelen fotoğraf da bunun kanıtı.
Okurumuz, 60.54 metreküp suyu olmasına rağmen kartlı su sayacının biten pili nedeniyle günlerce susuzluk çektiklerini aktarmış.
İletisi ise -özetiyle- şöyle:
SÖZLEŞME İPTAL EDİLMİŞ
* Elektronik su sayaçlarını takan Elektromed firmasının ‘444 25 32’ numaralı telefonunu aradığımda, ‘ASKİ ile olan sözleşmelerinin iptal edildiğini’ söylediler. * Başkent 153’ü(Mavi Masa) aradığımda, ekiplerin geleceğini söylediler ama gün boyunca gelen giden olmadı. * Ertesi gün Başkent 153’ü tekrar aradığımda ise ‘Elektromed firması ile mevcut olan sözleşmenin iptal edildiğini, ASKİ’nin elinde elektronik su sayaçlarının pilinin bulunmadığını’ söylediler. * Sonuç olarak, Türkiye’nin başkenti Ankara’nın orta yerinde susuz kaldık.
Maalesef bu manzara, Türkiye’nin başkenti Ankara’ya da... Başkent içindeki başkent Çankaya’ya da... YAKIŞMIYOR!
SORU(YORUM)
BALIKLARIN ÖLÜM NEDENİ METAN GAZI MI?
Okurumuz Ebuzer Oral, Eymir Gölü ile “Soru(yorum)” diyor.
* 14 yılını doldurmuş sayaçlarda teknik bir arıza meydana gelmesi gerekiyor.
* 20 yılını doldurmuş sayaçlar zaten arızalı sayılıyor, yani kaçarı yok.
Lakin.
Okurumuz Murat Alagöz, burada Başkentgaz’ın da üzerinde önemle durması gereken bir hususa dikkat çekiyor.
Zurnanın zırt dediği yer, Başkentgaz’ın tüketiciye elden vermek yerine posta kutusuna ya da kapı önüne koyduğu ‘bildirim’, yani bir nevi ‘tabligat.’
*
İşte okurumuz, bu konuda Başkentgaz’ı eleştiriyor.
Okurumuz Metin Çelik, salgının ilk ortaya çıktığı dönemde zor bulunan maskelerin bugün seyyar tezgâhlarında bile satılır hale geldiğini söylemiş.
Okurumuz, iletisinde -özetle- şöyle demiş:
Bölgedeki 424 konutta yaşan 7’den 70’e her bir vatandaşın toplu taşıma araçlarına binebilmeleri için 300’ün üzerinde basamağı olan merdivenleri kullanmak durumunda kaldıklarına dikkat çeken muhtar Ferhat Aygün, taleplerini ise şöyle aktarmış:
NASIL TIRMANSINLAR?
İki yıl önce Çankaya’nın Birlik Mahallesi 467. Sokak’ta park halindeki aracına çöp konteyneri çarpan ve aynı sokakta tehlikenin halen sürdüğünü aktaran okurumuzun uyarısı şöyle:
NEDEN DEĞİŞTİRMİYORSUNUZ?
“Bu tarz bir olay yine yaşanabilir, hatta bir insanın/çocuğun hayatına mal olabilir. Belediyeler halka hizmet götürmek için varlar. Ancak aradan iki yıl geçmesine rağmen Çankaya’da hâlâ milattan önceden kalma çöp konteynerleri kullanılıyor. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e sormak istiyorum:
* Sabitlenmedikleri için tehlike saçan bu eski tip çöp konteynerlerini neden değiştirmiyorsunuz?”
FRENİ TAŞ!
Zaman zaman vatandaşlara “kâbus” yaşatan çöp konteynerlerine, tekerleklerinin önüne konulan taşlarla önlem alınmaya çalışılıyor.
ANKARA 16. İDARE MAHKEMESİ BU KARARI NEYE DAYANARAK ALDI
İki yıl önce Çankaya’nın Birlik Mahallesi 467. Sokak’ta park halindeki aracına çöp konteyneri çarpan ve aynı sokakta tehlikenin halen sürdüğünü aktaran okurumuzun uyarısı şöyle:
NEDEN DEĞİŞTİRMİYORSUNUZ?
“Bu tarz bir olay yine yaşanabilir, hatta bir insanın/çocuğun hayatına mal olabilir. Belediyeler halka hizmet götürmek için varlar. Ancak aradan iki yıl geçmesine rağmen Çankaya’da hâlâ milattan önceden kalma çöp konteynerleri kullanılıyor. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e sormak istiyorum:
* Sabitlenmedikleri için tehlike saçan bu eski tip çöp konteynerlerini neden değiştirmiyorsunuz?”
FRENİ TAŞ!
Zaman zaman vatandaşlara “kâbus” yaşatan çöp konteynerlerine, tekerleklerinin önüne konulan taşlarla önlem alınmaya çalışılıyor.
* Bölgemize günde yaklaşık bir saat su veriliyor ve suyun ne zaman verileceği ya da kesileceği belli olmuyor.
* Sanki Afrika çöllerinde yaşıyormuşuz gibi günde bir saat verilen su ile kim temel ihtiyaçlarını giderebilir?
* Ne çamaşır yıkayabiliyoruz, ne bulaşık yıkayabiliyoruz, ne de banyo yapabiliyoruz. Şu an bile su bekliyoruz.
* Başkent Ankara’nın gölü bulunan ilçesi Gölbaşı’nda yaşıyoruz ama bu ilçede maalesef susuzluk çekiyoruz.
* Bu nasıl bir belediyecilik anlayışıdır. İnsanların en temel ihtiyaçlarını karşılayamıyorlarsa bıraksınlar bu işi.
ASKİ BÖYLE YANIT VERMİŞ: ‘İDARE EDECEKSİNİZ’
ASKİ Genel Müdürlüğü’nün Gölbaşı Bölge Müdürlüğü’nü aradığını aktaran okurumuz Nurettin Topaloğlu, ‘Aşırı su tüketiminden dolayı su yetmemekte. Böyle idare edeceksiniz’ yanıtı aldığını kaydetmiş.
* Ankara’nın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, kentin yıllarca beklediği “gece ulaşımı” müjdesini işte bu tarihte vermişti.
* Ve 17 Kasım 2017’de resmen başlayan gece ulaşımının ilk seferinde yine dönemin EGO Genel Müdürü Balamir Gündoğdu, yolculara tatlı ikram etmişti.
Yani, tadımız yerindeydi.
Ta ki, bu mart ayına kadar.
Koronavirüs geldi, tadımız tuzumuz kalmadı.
Eğer metrodaysanız, daha anons sesi duyulmadan koku burun direğinizi sızlatır.
Yani koku anons verir: “Akköprü.”
*
Okurumuz Server Murat Koçum da Akköprü’de çektiği fotoğraflardan birkaçını göndermiş.
Ve iletisinde -özetle- şunları kaydetmiş:
Evet, bir kez daha konumuz “asfalt katılım bedeli” meselesi.
Ortada verilen sözler var.
Ya icraat?
..!
*
Asfalt katılım bedelini ödeyenler ‘su faturası’ ile mahsuplaşsın
Hani: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Ödeme yapan tüm Ankaralılara borcumuz borç. Mahsuplaşmaya gideceğiz” demişti. Hani: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Ödenmiş asfalt katılım parası, vatandaşın ödeyeceği emlak vergisinden düşülecek” demişti.
ÖNERİM VAR
İşte bu hatırlatmaları yapan okurumuz Murat Mutlu’nun, “yol harcamalarına katılma payı bedeli” yani bir diğer adıyla “asfalt katılım bedeli” konusunda Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bir önerisi var. Okurumuzun iletisi şöyle:
YATIRANLAR CEZALANDIRILDI
* YORUM: Sayın Mansur Yavaş’ın seçim öncesi vaadine rağmen bugüne kadar bir adım atılmadı. Bu nedenle benim gibi bu ücreti yatıran insanlar maalesef cezalandırılmış oldu.
İKİ TARAF DA KAZANÇLI ÇIKAR
* ÖNERİ: Sayın Mansur Yavaş, eğer bir mahsuplaşma yapılacaksa bunu ‘su faturası’ üzerinden hayata geçirebilirsiniz. Zamana yayma sayesinde iki taraf da kazançlı çıkmış olur.
KADASTRO YOLUNA NE YAPTIYSAK ASFALT ATTIRAMADIK
Bu fotoğraflar Anadolu’nun ücra bir köyünden değil, başkent Ankara’nın tam da merkezinden.
*
Fotoğrafı çeken/gönderen ve isminin gizli kalmasını isteyen okurumuz, “Burası kadastro yolu, yani Ankara Büyükşehir Belediyesi sorumlu. Ancak ne yaptıysak asfalt attıramadık” demiş.
*
Keçiören’in Bağlum semti sınırlarındaki Kösrelik ve Karşıyaka mahalleleri muhtarlarının da dört kilometre uzunluğundaki bozuk yol için Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne dilekçe verdiklerini aktaran okurumuzun iletisi -özetiyle- şöyle:
BÜYÜKŞEHİR İLGİLENMİYOR
“Keçiören’in Kızık Dağı’nda hayvancılık yapan 60’a yakın hane var. Bu hanelerin büyük bir çoğunluğu ikâmetlerini buraya aldılar ve yılın 12 ayı burada yaşıyorlar. Lakin yolumuz perişan ve maalesef Ankara Büyükşehir Belediyesi, kendi sorumluluğundaki bu kadastro yolu ile hiç ilgilenmiyor, görmezden geliyor.
KAR GELMEDEN ASFALT GELSİN
Burada yaşan insanlar işleri gereği her gün şehir merkezine gidip geliyor. Otomobilleri hatta kamyonları perişan olunca da bu insanlar sıfır araçlarını satıp, berbat haldeki yola uygun eski araçlar satın aldılar. Asıl endişemiz, Ankara’ya kara kış geldiği zaman ne yapacağız! Kar gelmeden önce artık yolumuza asfalt gelmeli.”
BU KALDIRIM ASKİ MAĞDURU
Çankaya’nın Sokullu Mehmet Paşa Caddesi’nde yaklaşık iki ay önce ASKİ’nin bir altyapı çalışması yaptığını ve 18 numaralı binanın önündeki kaldırıma zarar verdiğini aktaran okurumuz Arda Gündüz, “Defalarca aramama rağmen maalesef Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden hiçbir hamle ve geri dönüş gelmedi. Burası, Çetin Emeç Bulvarı’na sadece 60-70 metre uzaklıkta. Ancak engellilerin, yaşlıların ve çocuk arabalı insanların geçmeye çalıştığı kaldırımın hali ortada” diyor.
DİKMEN VADİSİ’NDEKİ HEYKELLERİN KOLLARINI KIRMIŞLAR
Okurumuz Dursun Türker, bu fotoğrafları Dikmen Vadisi’nde çekmiş.
Ve şöyle demiş:
“O güzel heykeller bakımsızlıktan ve kendini bilmez insanlar yüzünden çok kötü halde. Heykellerin kollarını kırmışlar. Yetkililere duyurulur.”
SORUM VAR
HIDIRLIK TEPE’DE TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPILACAK MI?
Okurumuz Alaattin Torun soruyor:
* Ankara Kalesi’nin yanındaki Hıdırlık Tepe’nin harabe hali başkent Ankara’ya hiç yakışıyor mu?
* Ankara Büyükşehir Belediyesi ne zaman Hıdırlık Tepe’de bir temizlik çalışması yapmayı planlıyor?
KISITLAMADA RADAR TUZAĞI
Dikkat! “Sokağa çıkma kısıtlaması var, yollarda radar olmaz” demeyin.
*
İsmi bende saklı bir okurumuz, sokağa çıkma kısıtlamasından “muaf’ olduğunun altını çizerek, 20 Aralık Pazar günü Turan Güneş Bulvarı’nda “pusu yapan” bir radara girerek ceza yemiş.
Kentin otobanı anımsatan bulvarlarının hafta sonları bomboş olduğunu belirten okurumuz, “Görevim gereği ve yolun da boş olmasıyla hız limitinin biraz üzerine çıkmıştım. Bu ceza değil tuzak” demiş.
KISA... KISA...
* “Etimesgut Belediyesi’ne bağlı şekilde gıda ve meşrubat büfesi işleten esnaflar olarak ekonomik anlamda zor bir dönemden geçiyoruz. Bu süreçte Etimesgut Belediyesi’nden -en azından pandemi boyunca- kiralarımızda yüzde 50 indirim yapılmasını istiyoruz.”
Nevzat AKSOY
* “Ankara’nın barajlarında su seviyesi çok ciddi oranda düştü.
Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, aşırı su tüketen tarım ürünlerini araştıran bir kurul oluşturarak çiftçilerimizi bilgilendirmeli. Bilinçsiz sulamanın önene geçilecek çalışmalar yapılmalı.”
Tacettin TEZCAN
HÜRRİYET ANKARA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
21 Aralık: Okurumuz Dursun Türker, “Yenimahalle’nin Çiğdemtepe Mahallesi Selim Caddesi’ndeki 23 Nisan Parkı önünde yer alan otobüs durağının dijital göstergesi iki aydır arızalı” demişti.
22 Aralık: EGO Genel Müdürlüğü “Sorunun giderilmesine yönelik olarak teknik ekip tarafından akşam saat 23.00’e kadar yapılan çalışma neticesinde arıza giderilmiştir” bilgilendirmesi yaptı.
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