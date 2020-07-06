Asfalt katılım bedeli ve mahsuplaşma

Ankara’da akıbeti merak edilen bir konu var. O da şu: “Hani ‘yol harcamalarına katılma payı bedeli’ ödeyenler, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile mahsuplaşacaktı. Peki ne oldu?”
Evet, bir kez daha konumuz “asfalt katılım bedeli” meselesi.
Ortada verilen sözler var.
Ya icraat?
..!
*
Bu defa çok uzatmadan...
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın açıklamalarıyla...
Ve tabii Hürriyet Ankara zaptına giren ifadelerle...
İşte “asfalt katılım bedeli” meselesi.
*
Tarih, 14 Mayıs 2019.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, asfalt katılım bedeli tahsilatını durdurduklarını, tapulara konulan şerhleri kaldırdıklarını açıkladı ve “Mahsuplaşmaya gideceğiz” dedi.
* Tarih, 25 Mayıs 2019.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Ödenmiş olan asfalt katılım parası, vatandaşın bundan sonra ödeyeceği emlak vergisinden düşülecek” diye konuştu.
*
Tarih, 22 Ocak 2020.
Hürriyet Ankara bürosunu ziyaret eden Mansur Yavaş’a iki soru sormuştum:
1) Asfalt katılım bedeli konusunda son durum nedir?
DEMİŞTİ Kİ: Bugüne kadar Ankaralıların yatırdığı para 450 milyon lira. Fakat mahsuplaşmamız gereken 450 milyon lira değil.
DEMİŞTİ Kİ: Bunların içerisinde inşaat yaparken müteahhidin ödemesi gerekenler var. Onlarla(müteahhitlerle) mahsuplaşmayacağız.
DEMİŞTİ Kİ: Ödeme yapan vatandaş mı, müteahhit mi ayrımını yapmak zor. Şu an belediye onları ayırmak için uğraşıyor, çalışıyor.
DEMİŞTİ Kİ: Asfalt borcu yüzünden Ankaralıların tapularına konulan şerhleri kaldırdık. Ödeme yapan tüm Ankaralılara ise borcumuz borç.
2) Asfalt katılım bedeli borcu olan, bir yandan da faiz işlediğini gören vatandaş ödeme yapsın mı, yapmasın mı?”
DEMİŞTİ Kİ: Ödemesinler, beklesinler.
*
Şubat, mahsuplaşma olmadı.
Mart, mahsuplaşma olmadı.
Nisan, mahsuplaşma olmadı.
Mayıs, mahsuplaşma olmadı.
Haziran, mahsuplaşma olmadı.
Ve aylardan temmuz.
Hâlen mahsuplaşma olmadığı gibi, işin kötüsü “emlak vergisinden düşülecek” kısmı da tam anlamıyla netlik kazanmadı.
Hâl böyle olunca da başladığımız yere geri dönüyoruz.
“Asfalt katılım bedeli konusunda son durum nedir?
‘27 ARALIK SEYMENLER ALT GEÇİDİ’ HATIRLATMASI
Hürriyet Ankara okurlarının, daha önce aktardığımız bir haberin sonrasını izlemek -yani fikri takip- gibi güzel huyları var.
Yani, yoğun kent gündeminde bazen bizim gözümüzden kaçsa, okurların radarından kaçmıyor.
İşte örneği.
Okurumuz Ahmet Üstüner, 14 Ocak 2020 tarihli Hürriyet Ankara’nın birinci sayfa kupürünü göndermiş.
Ve şöyle demiş:
TABELAYI BEKLİYORUM
“Kepekli Alt Geçidi’nin isminin ‘27 Aralık Seymenler Alt Geçidi’ olarak değiştirileceği yönünde bir haber vardı. Seymen kültüründen gelen biri olarak bu haberi gururla okudum. Ancak o gün bugündür, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin bu alt geçide ‘27 Aralık Seymenler’ adını vereceği tabelayı koymasını heyecanla bekliyorum.”
SORUM VAR
BAŞKENT ANKARA YENİ STADYUMDAN NEDEN MAHRUM BIRAKILIYOR?
Okurumuz Osman Berk, Ankara 19 Mayıs Stadyumu’nun yerine yapılması planlanan yeni stat projesinin akıbetini merak etmiş ve sormuş:
“Ülkemizde birçok kentte modern stadyumlar kısa zamanda yapıldı. Başkent Ankara, yeni stadyumdan neden mahrum bırakılıyor?”
Asfalt katılım bedeli ve mahsuplaşma
Ankara’da akıbeti merak edilen bir konu var. O da şu: “Hani ‘yol harcamalarına katılma payı bedeli’ ödeyenler, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile mahsuplaşacaktı. Peki ne oldu?”
Evet, bir kez daha konumuz “asfalt katılım bedeli” meselesi.
Ortada verilen sözler var.
Ya icraat?
..!
*
Bu defa çok uzatmadan...
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın açıklamalarıyla...
Ve tabii Hürriyet Ankara zaptına giren ifadelerle...
İşte “asfalt katılım bedeli” meselesi.
*
Tarih, 14 Mayıs 2019.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, asfalt katılım bedeli tahsilatını durdurduklarını, tapulara konulan şerhleri kaldırdıklarını açıkladı ve “Mahsuplaşmaya gideceğiz” dedi.
* Tarih, 25 Mayıs 2019.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Ödenmiş olan asfalt katılım parası, vatandaşın bundan sonra ödeyeceği emlak vergisinden düşülecek” diye konuştu.
*
Tarih, 22 Ocak 2020.
Hürriyet Ankara bürosunu ziyaret eden Mansur Yavaş’a iki soru sormuştum:
1) Asfalt katılım bedeli konusunda son durum nedir?
DEMİŞTİ Kİ: Bugüne kadar Ankaralıların yatırdığı para 450 milyon lira. Fakat mahsuplaşmamız gereken 450 milyon lira değil.
DEMİŞTİ Kİ: Bunların içerisinde inşaat yaparken müteahhidin ödemesi gerekenler var. Onlarla(müteahhitlerle) mahsuplaşmayacağız.
DEMİŞTİ Kİ: Ödeme yapan vatandaş mı, müteahhit mi ayrımını yapmak zor. Şu an belediye onları ayırmak için uğraşıyor, çalışıyor.
DEMİŞTİ Kİ: Asfalt borcu yüzünden Ankaralıların tapularına konulan şerhleri kaldırdık. Ödeme yapan tüm Ankaralılara ise borcumuz borç.
2) Asfalt katılım bedeli borcu olan, bir yandan da faiz işlediğini gören vatandaş ödeme yapsın mı, yapmasın mı?”
DEMİŞTİ Kİ: Ödemesinler, beklesinler.
*
Şubat, mahsuplaşma olmadı.
Mart, mahsuplaşma olmadı.
Nisan, mahsuplaşma olmadı.
Mayıs, mahsuplaşma olmadı.
Haziran, mahsuplaşma olmadı.
Ve aylardan temmuz.
Hâlen mahsuplaşma olmadığı gibi, işin kötüsü “emlak vergisinden düşülecek” kısmı da tam anlamıyla netlik kazanmadı.
Hâl böyle olunca da başladığımız yere geri dönüyoruz.
“Asfalt katılım bedeli konusunda son durum nedir?
‘27 ARALIK SEYMENLER ALT GEÇİDİ’ HATIRLATMASI
Hürriyet Ankara okurlarının, daha önce aktardığımız bir haberin sonrasını izlemek -yani fikri takip- gibi güzel huyları var.
Yani, yoğun kent gündeminde bazen bizim gözümüzden kaçsa, okurların radarından kaçmıyor.
İşte örneği.
Okurumuz Ahmet Üstüner, 14 Ocak 2020 tarihli Hürriyet Ankara’nın birinci sayfa kupürünü göndermiş.
Ve şöyle demiş:
TABELAYI BEKLİYORUM
“Kepekli Alt Geçidi’nin isminin ‘27 Aralık Seymenler Alt Geçidi’ olarak değiştirileceği yönünde bir haber vardı. Seymen kültüründen gelen biri olarak bu haberi gururla okudum. Ancak o gün bugündür, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin bu alt geçide ‘27 Aralık Seymenler’ adını vereceği tabelayı koymasını heyecanla bekliyorum.”
SORUM VAR
BAŞKENT ANKARA YENİ STADYUMDAN NEDEN MAHRUM BIRAKILIYOR?
Okurumuz Osman Berk, Ankara 19 Mayıs Stadyumu’nun yerine yapılması planlanan yeni stat projesinin akıbetini merak etmiş ve sormuş:
“Ülkemizde birçok kentte modern stadyumlar kısa zamanda yapıldı. Başkent Ankara, yeni stadyumdan neden mahrum bırakılıyor?”