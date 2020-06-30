Asartepe Barajı ticari balıkçılığa mı açılıyor?

Sincan Amatör Olta Balıkçılar ve Kara Avcılar Derneği(SİNABDER), Ayaş’taki Asartepe Barajı’nda(Çanıllı Göleti) Balıkçılık Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nün “stok tespiti çalışması” yaptığını belirterek, endişelerini yazmışlar.
“Ne zaman bir göl ya da barajda stok çalışması yapılsa, arkasından göllerimiz kiraya veriliyor” diyen SİNABDER Başkanı Niyazi Gerikalan’ın iletisi -özetiyle- şöyle:
BARAJIN KİRAYA VERİLMESİ SUCUL HAYATIN BİTMESİ DEMEK
* Asartepe Barajı, biz amatör olta balıkçılarının aileleri ile birlikte gelip piknik yaptığı, çocukları ile olta attığı çok kıymetli bir yer.
* Her yıl turna balığı yakalama yarışmasını ve Türkiye’nin dört bin yanından gelen yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı şenliğimizi burada yapmaktayız.
* Bizler, ilkbahar ve sonbaharda baraj çevresini temizliyor, yasak avcılık yapan ve ağ atanlarla mücadele edip yetkililere bildiriyoruz.
* Kış aylarında ise Asartepe Barajı çevresindeki tepelerde yaşayan yabani hayvanlara, sudaki sucul canlılara yiyecekler bırakıyoruz.
* Barajın kiraya verilmesi, olta balıkçılarının buraya girememesi, göletteki sucul hayatın bitmesi demektir.
* Bu sebepten Asartepe Barajı’nın ticari balıkçılık faaliyetine açılmasını kesinlikle istemiyoruz.
BİR KARAR VARSA DURDURULSUN
SİNABDER Basın Sözcüsü Özden Aydın Şimşek de, “Asartepe Barajı, biz kadın balıkçılar için gidip olta attığımız, güven içerisinde balık tutabildiğimiz, hobimizi icra edebildiğimiz tek yer. Yetkililerin, Asartepe Barajı’nın ticari faaliyetlere açılması hususunda bir kararı ya da çalışması var ise geç olmadan, barajımız katledilmeden, bu kararın durdurulmasını rica ediyoruz” diyor.
BİR YANDA KIBRIS KÖYÜ KANYONU DİĞER YANDA TAŞ OCAKLARI
Okurumuz Umut Özkan, Mamak’ın Kıbrıs Köyü yakınında bulunan Kıbrıs Köyü Kanyonu için “Taş ocakları yüzünden tehlike altında” demiş.
Okurumuz, “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’yi, yok edilmek istenen Kıbrıs Köyü Kanyonu için göreve davet ediyorum” ifadesini kullanmış.
*
Kısa bir süre önce Hürriyet Ankara Kent Masası’na konuk olan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’ye, okurumuzun bu iletisinden bahsettim. Özetle şöyle dedi:
DOĞAYA ZARAR VERMEMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ
“Biz bu konuda göreve gelir gelmez bir taraftan Kıbrıs Kanyonu projesinin altyapı ve resmi yazışmalarını çalışırken bir taraftan da taş ocaklarıyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’yla görüşmelere başladık. Taş ocakları ve madenlerin genişlememesi, mevcut alanların sınırlandırılması, yeni ruhsat verilmemesi, mevcut olanların da doğaya zarar vermemesi için çalışmalar yapıyoruz. Özellikle bacalara filtre takılması, o toz ve dumanın doğaya zararını engelleme konusunda çalışmayı başlattık. Biz bu hassasiyetle hareket ediyoruz.”
DÖKÜLÜYOR!
Okurumuz A.T., Mevlana Bulvarı’ndan(Konya Yolu) İncek istikametine giderken Turan Güneş Bulvarı kesişimindeki köprü altında bu fotoğrafı çekmiş ve şu notu düşmüş:
“Duvar kaplamaların bazılarının rengi solmuş, bir kısmı da dökülmüş.”
NE TAMİR EDİLİYOR NE DE BAKIM YAPILIYOR
Bu iki fotoğraf, Adnan Saygun Caddesi’nde çekilmiş.
Fotoğrafları çeken/gönderen okurumuz Zekai Topçuoğlu, “Yıllardır yol bu şekilde. Ne tamir ediliyor ne de bakım yapılıyor” demiş.
İLGİLİLERİN İLGİSİZLİĞİ TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATTI
Okurumuz Kasım Özdemir, Ulucanlar Cezaevi Müzesi ile Ulucanlar Göz Hastanesi’nin önünde yer alan kavşakta “çok ciddi trafik tehlikesi” yaşandığını aktarmış. Kestane Caddesi’nin köşesinde başlanan inşaat çalışması için çekilen bariyerin yolu kapattığını aktaran okurumuz, “Araçlar dönüş yaparken tretuvara çıkmak zorunda kalıyor, hatta uzun araçların dönmesi mümkün olmuyor. İlgililerin ilgisizliği ve buradaki bir bina inşaatı yüzünden trafik zorlaşmış, tehlikeli bir hâl almıştır” diyor.
KISA... KISA...
* Çankaya’nın Dodurga Mahallesi’nde(İncek-Tulumtaş kavşağı öncesi otobanda fuhuş pazarlığı yapılıyor. Mahalleli olarak durumdan rahatsızız.
Dodurga sakinleri
* Çankaya’nın Taşkent Caddesi’ndeki marketler, kaldırımları işgal ediyor. Kaldırımda yürümek için mutlaka bu manav-markete girmeniz gerekiyor.
Kemal Balcı
* Çankaya’nın Basın Şehitler Parkı’nda, sahipli köpekleri tasmasız gezdiriyorlar. Köpekler yüzünden çocuklarımızla parkta gezemez olduk.
Faruk
* Çankaya’nın Bestekâr Caddesi’nde(18 numara), başka uygun yer bulunamamış gibi tam da kaldırımının en dar olduğu yerde trafo konulmuş.
Sam Rajabnia
Asartepe Barajı ticari balıkçılığa mı açılıyor?
Sincan Amatör Olta Balıkçılar ve Kara Avcılar Derneği(SİNABDER), Ayaş’taki Asartepe Barajı’nda(Çanıllı Göleti) Balıkçılık Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nün “stok tespiti çalışması” yaptığını belirterek, endişelerini yazmışlar.
“Ne zaman bir göl ya da barajda stok çalışması yapılsa, arkasından göllerimiz kiraya veriliyor” diyen SİNABDER Başkanı Niyazi Gerikalan’ın iletisi -özetiyle- şöyle:
BARAJIN KİRAYA VERİLMESİ SUCUL HAYATIN BİTMESİ DEMEK
* Asartepe Barajı, biz amatör olta balıkçılarının aileleri ile birlikte gelip piknik yaptığı, çocukları ile olta attığı çok kıymetli bir yer.
* Her yıl turna balığı yakalama yarışmasını ve Türkiye’nin dört bin yanından gelen yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı şenliğimizi burada yapmaktayız.
* Bizler, ilkbahar ve sonbaharda baraj çevresini temizliyor, yasak avcılık yapan ve ağ atanlarla mücadele edip yetkililere bildiriyoruz.
* Kış aylarında ise Asartepe Barajı çevresindeki tepelerde yaşayan yabani hayvanlara, sudaki sucul canlılara yiyecekler bırakıyoruz.
* Barajın kiraya verilmesi, olta balıkçılarının buraya girememesi, göletteki sucul hayatın bitmesi demektir.
* Bu sebepten Asartepe Barajı’nın ticari balıkçılık faaliyetine açılmasını kesinlikle istemiyoruz.
BİR KARAR VARSA DURDURULSUN
SİNABDER Basın Sözcüsü Özden Aydın Şimşek de, “Asartepe Barajı, biz kadın balıkçılar için gidip olta attığımız, güven içerisinde balık tutabildiğimiz, hobimizi icra edebildiğimiz tek yer. Yetkililerin, Asartepe Barajı’nın ticari faaliyetlere açılması hususunda bir kararı ya da çalışması var ise geç olmadan, barajımız katledilmeden, bu kararın durdurulmasını rica ediyoruz” diyor.
BİR YANDA KIBRIS KÖYÜ KANYONU DİĞER YANDA TAŞ OCAKLARI
Okurumuz Umut Özkan, Mamak’ın Kıbrıs Köyü yakınında bulunan Kıbrıs Köyü Kanyonu için “Taş ocakları yüzünden tehlike altında” demiş.
Okurumuz, “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’yi, yok edilmek istenen Kıbrıs Köyü Kanyonu için göreve davet ediyorum” ifadesini kullanmış.
*
Kısa bir süre önce Hürriyet Ankara Kent Masası’na konuk olan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’ye, okurumuzun bu iletisinden bahsettim. Özetle şöyle dedi:
DOĞAYA ZARAR VERMEMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ
“Biz bu konuda göreve gelir gelmez bir taraftan Kıbrıs Kanyonu projesinin altyapı ve resmi yazışmalarını çalışırken bir taraftan da taş ocaklarıyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’yla görüşmelere başladık. Taş ocakları ve madenlerin genişlememesi, mevcut alanların sınırlandırılması, yeni ruhsat verilmemesi, mevcut olanların da doğaya zarar vermemesi için çalışmalar yapıyoruz. Özellikle bacalara filtre takılması, o toz ve dumanın doğaya zararını engelleme konusunda çalışmayı başlattık. Biz bu hassasiyetle hareket ediyoruz.”
DÖKÜLÜYOR!
Okurumuz A.T., Mevlana Bulvarı’ndan(Konya Yolu) İncek istikametine giderken Turan Güneş Bulvarı kesişimindeki köprü altında bu fotoğrafı çekmiş ve şu notu düşmüş:
“Duvar kaplamaların bazılarının rengi solmuş, bir kısmı da dökülmüş.”
NE TAMİR EDİLİYOR NE DE BAKIM YAPILIYOR
Bu iki fotoğraf, Adnan Saygun Caddesi’nde çekilmiş.
Fotoğrafları çeken/gönderen okurumuz Zekai Topçuoğlu, “Yıllardır yol bu şekilde. Ne tamir ediliyor ne de bakım yapılıyor” demiş.
İLGİLİLERİN İLGİSİZLİĞİ TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATTI
Okurumuz Kasım Özdemir, Ulucanlar Cezaevi Müzesi ile Ulucanlar Göz Hastanesi’nin önünde yer alan kavşakta “çok ciddi trafik tehlikesi” yaşandığını aktarmış. Kestane Caddesi’nin köşesinde başlanan inşaat çalışması için çekilen bariyerin yolu kapattığını aktaran okurumuz, “Araçlar dönüş yaparken tretuvara çıkmak zorunda kalıyor, hatta uzun araçların dönmesi mümkün olmuyor. İlgililerin ilgisizliği ve buradaki bir bina inşaatı yüzünden trafik zorlaşmış, tehlikeli bir hâl almıştır” diyor.
KISA... KISA...
* Çankaya’nın Dodurga Mahallesi’nde(İncek-Tulumtaş kavşağı öncesi otobanda fuhuş pazarlığı yapılıyor. Mahalleli olarak durumdan rahatsızız.
Dodurga sakinleri
* Çankaya’nın Taşkent Caddesi’ndeki marketler, kaldırımları işgal ediyor. Kaldırımda yürümek için mutlaka bu manav-markete girmeniz gerekiyor.
Kemal Balcı
* Çankaya’nın Basın Şehitler Parkı’nda, sahipli köpekleri tasmasız gezdiriyorlar. Köpekler yüzünden çocuklarımızla parkta gezemez olduk.
Faruk
* Çankaya’nın Bestekâr Caddesi’nde(18 numara), başka uygun yer bulunamamış gibi tam da kaldırımının en dar olduğu yerde trafo konulmuş.
Sam Rajabnia