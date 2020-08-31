Asansörlü üst geçit nefes aldırır

Keçiören’in Yeşiltepe Mahallesi muhtarı Ferhat Aygün, Kuzey Ankara TOKİ Konutları’nda (1. ve 2. etaplar) ikamet eden engelli ve yaşlı vatandaşlar için, “Evlerinde hapis hayatı yaşamaya mahkûm edilmiş durumdalar” demiş.
Bölgedeki 424 konutta yaşan 7’den 70’e her bir vatandaşın toplu taşıma araçlarına binebilmeleri için 300’ün üzerinde basamağı olan merdivenleri kullanmak durumunda kaldıklarına dikkat çeken muhtar Ferhat Aygün, taleplerini ise şöyle aktarmış:
NASIL TIRMANSINLAR?
“Erbakan Bulvarı üzerinde asansörlü bir üst geçit yapılırsa, vatandaşlarımız 41519 numaralı EGO otobüs durağını rahatlıkla kullanabilirler. Şu anki durumda ise 300’den fazla basamağı olan merdivenleri kullanmak durumundalar. Yaşlılar, engelliler bu kadar merdiveni nasıl tırmansın?
ESARETTEN KURTULSUNLAR
Biz bu sorunu daha önceki belediye yönetimlerine de bildirdik ama ilgilenmediler. Buradan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a seslenmek istiyorum. ‘Program dahilinde değerlendirilecek’ diye sürekli bizi oyalıyorlar. Sayın Mansur Yavaş, bu insanları esaret altından kurtarmalı.”
EYMİR GÖLÜ’NDE BALIKLAR ÖLÜYOR
Okurumuz Yalçın Olgun, 25 Ağustos Salı günü Eymir Gölü’nde çektiği bir videoyu göndermiş.
“Çobanoğlu Çeşmesi’nin hemen sağ tarafındayım” diyerek anlatmaya başlayan okurumuzun videoda aktardıkları şöyle:
KORKUNÇ BİR MANZARA
“Yaklaşık iki kiloluk bir turna (balığı) ölüsü. Biraz ileride bir tane daha. Biraz ileride bir tane daha. Suda anormal bir pislik, belli ki zehirli, balıklar ölmüş. Zaten insanlarımız da gördüğünüz gibi (çevreye atılan çöpleri kast ediyor) pis. Yani inanılır gibi değil. Korkunç bir manzara. Lütfen, buna müdahale edilebilecek bir pozisyon varsa Eymir Gölü’ne yardımcı olun.”
ÇEVRESİNDE OTURMAYI BIRAKIN YANINDAN GEÇERKEN BİLE BURUN TIKAMAK ŞART
Okurumuz A.T., bu fotoğrafı Yenimahalle’deki Meryem Erkasar Parkı’nda çekmiş.
Ve şöyle demiş:
“Parktaki havuz çok pis kokuyor. Çevresinde oturmayı bırakın, yanından geçerken bile burun tıkamak şart!
ÇÖP KONTEYNERLERİ REZALET HALDE
İsmi bende saklı (gizli kalmasını istemiş) bir esnaf okurumuz, “Çankaya’nın Dikmen Caddesi’ndeki çöp konteynerleri rezalet halde” diyor.
İletisi -özetiyle- şöyle:
* Neredeyse bütün çöp konteynerlerinin ağzı (kapağı) bozuk, Çankaya Belediyesi bazılarını bir iple tutturmuş.
* Neredeyse bütün çöp konteynerlerinin yanından şu sıcak havalarda sinekten ve kokudan geçmek imkânsız.
* Neredeyse bütün çöp konteynerlerinin altlarından çöpler sarkıyor, pis atık ve sular yol boyunca akıyor.
OKURDAN NOT:
Keçiören’den gelen bir müşterim çöp konteynerlerinin halini görünce ‘Bu ne rezalet, belediyeye niye şikâyet etmiyorsunuz. Keçiören’de böyle bir şey olsa herkes şikâyet eder’ dedi.
SORUM VAR
HANİ CEBECİ STADI ‘MİLLET BAHÇESİ’ OLACAKTI?
Okurumuz Orhan Danacı, “Hani Cebeci Stadı ‘millet bahçesi’ olacaktı?” diye sormuş.
Ve eklemiş:
* Maalesef harabe olarak duruyor.
* Madde bağımlılarının mekânı oldu.
* Mahalle sakinleri çok rahatsız.
ÖNERİM VAR
ENERJİ BİSİKLETİ ANKARA’DA DA OLSUN
Bu fotoğraf, İstanbul Baruthane Millet Bahçesi’ndeki spor alanında çekilmiş.
Bir iş gezisi için gittiği İstanbul’da ‘enerji bisikleti’ ile tanışan ismi bende saklı (gizli kalmasını istemiş) okurumuz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a şöyle bir öneri sunmuş:
“Bu bisiklette pedal çevirdikçe enerji üretiyor ve telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz. Ayrıca mobil uygulaması da var. Uygulamayı indirdiğinizde ise egzersizlerinizin kaydını takip edebiliyorsunuz. Ankara’da da böyle yenilikçi şehir uygulamaları kesinlikle olmalı.”
KISA VE ÖZ
“Başkent Ankara’da 65 yaş ve üstüne gösterilen özen göz yaşartıyor. Pazara gitmek sakıncalı ama sağlık ocaklarında ne grip ne de zatürre aşısı var.”
Aysel BÜYÜKERDOĞAN
ÖNERİM VAR
ORMANLARDA DA BEKÇİLER OLSUN
Okurumuz Selahattin Erdem, “Ormanlar yanmaya başlayınca söndürme çalışmaları başlıyor” demiş ve “Önceden tedbir alınsa olmaz mı?” sorusunu sormuş.
Okurumuzun bir de önerisi var.
Şöyle ki:
“Tıpkı kentin sokaklarında gezen gece bekçileri gibi orman bölgeleri için de bekçiler görevlendirilsin. Böylece yangının çıktığı bölgelere hızlı müdahale yapılır. Bu kişiler tam teçhizatlı olarak görevlendirilse kuş bile uçamaz.”
Asansörlü üst geçit nefes aldırır
Keçiören’in Yeşiltepe Mahallesi muhtarı Ferhat Aygün, Kuzey Ankara TOKİ Konutları’nda (1. ve 2. etaplar) ikamet eden engelli ve yaşlı vatandaşlar için, “Evlerinde hapis hayatı yaşamaya mahkûm edilmiş durumdalar” demiş.
Bölgedeki 424 konutta yaşan 7’den 70’e her bir vatandaşın toplu taşıma araçlarına binebilmeleri için 300’ün üzerinde basamağı olan merdivenleri kullanmak durumunda kaldıklarına dikkat çeken muhtar Ferhat Aygün, taleplerini ise şöyle aktarmış:
NASIL TIRMANSINLAR?
“Erbakan Bulvarı üzerinde asansörlü bir üst geçit yapılırsa, vatandaşlarımız 41519 numaralı EGO otobüs durağını rahatlıkla kullanabilirler. Şu anki durumda ise 300’den fazla basamağı olan merdivenleri kullanmak durumundalar. Yaşlılar, engelliler bu kadar merdiveni nasıl tırmansın?
ESARETTEN KURTULSUNLAR
Biz bu sorunu daha önceki belediye yönetimlerine de bildirdik ama ilgilenmediler. Buradan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a seslenmek istiyorum. ‘Program dahilinde değerlendirilecek’ diye sürekli bizi oyalıyorlar. Sayın Mansur Yavaş, bu insanları esaret altından kurtarmalı.”
EYMİR GÖLÜ’NDE BALIKLAR ÖLÜYOR
Okurumuz Yalçın Olgun, 25 Ağustos Salı günü Eymir Gölü’nde çektiği bir videoyu göndermiş.
“Çobanoğlu Çeşmesi’nin hemen sağ tarafındayım” diyerek anlatmaya başlayan okurumuzun videoda aktardıkları şöyle:
KORKUNÇ BİR MANZARA
“Yaklaşık iki kiloluk bir turna (balığı) ölüsü. Biraz ileride bir tane daha. Biraz ileride bir tane daha. Suda anormal bir pislik, belli ki zehirli, balıklar ölmüş. Zaten insanlarımız da gördüğünüz gibi (çevreye atılan çöpleri kast ediyor) pis. Yani inanılır gibi değil. Korkunç bir manzara. Lütfen, buna müdahale edilebilecek bir pozisyon varsa Eymir Gölü’ne yardımcı olun.”
ÇEVRESİNDE OTURMAYI BIRAKIN YANINDAN GEÇERKEN BİLE BURUN TIKAMAK ŞART
Okurumuz A.T., bu fotoğrafı Yenimahalle’deki Meryem Erkasar Parkı’nda çekmiş.
Ve şöyle demiş:
“Parktaki havuz çok pis kokuyor. Çevresinde oturmayı bırakın, yanından geçerken bile burun tıkamak şart!
ÇÖP KONTEYNERLERİ REZALET HALDE
İsmi bende saklı (gizli kalmasını istemiş) bir esnaf okurumuz, “Çankaya’nın Dikmen Caddesi’ndeki çöp konteynerleri rezalet halde” diyor.
İletisi -özetiyle- şöyle:
* Neredeyse bütün çöp konteynerlerinin ağzı (kapağı) bozuk, Çankaya Belediyesi bazılarını bir iple tutturmuş.
* Neredeyse bütün çöp konteynerlerinin yanından şu sıcak havalarda sinekten ve kokudan geçmek imkânsız.
* Neredeyse bütün çöp konteynerlerinin altlarından çöpler sarkıyor, pis atık ve sular yol boyunca akıyor.
OKURDAN NOT:
Keçiören’den gelen bir müşterim çöp konteynerlerinin halini görünce ‘Bu ne rezalet, belediyeye niye şikâyet etmiyorsunuz. Keçiören’de böyle bir şey olsa herkes şikâyet eder’ dedi.
SORUM VAR
HANİ CEBECİ STADI ‘MİLLET BAHÇESİ’ OLACAKTI?
Okurumuz Orhan Danacı, “Hani Cebeci Stadı ‘millet bahçesi’ olacaktı?” diye sormuş.
Ve eklemiş:
* Maalesef harabe olarak duruyor.
* Madde bağımlılarının mekânı oldu.
* Mahalle sakinleri çok rahatsız.
ÖNERİM VAR
ENERJİ BİSİKLETİ ANKARA’DA DA OLSUN
Bu fotoğraf, İstanbul Baruthane Millet Bahçesi’ndeki spor alanında çekilmiş.
Bir iş gezisi için gittiği İstanbul’da ‘enerji bisikleti’ ile tanışan ismi bende saklı (gizli kalmasını istemiş) okurumuz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a şöyle bir öneri sunmuş:
“Bu bisiklette pedal çevirdikçe enerji üretiyor ve telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz. Ayrıca mobil uygulaması da var. Uygulamayı indirdiğinizde ise egzersizlerinizin kaydını takip edebiliyorsunuz. Ankara’da da böyle yenilikçi şehir uygulamaları kesinlikle olmalı.”
KISA VE ÖZ
“Başkent Ankara’da 65 yaş ve üstüne gösterilen özen göz yaşartıyor. Pazara gitmek sakıncalı ama sağlık ocaklarında ne grip ne de zatürre aşısı var.”
Aysel BÜYÜKERDOĞAN
ÖNERİM VAR
ORMANLARDA DA BEKÇİLER OLSUN
Okurumuz Selahattin Erdem, “Ormanlar yanmaya başlayınca söndürme çalışmaları başlıyor” demiş ve “Önceden tedbir alınsa olmaz mı?” sorusunu sormuş.
Okurumuzun bir de önerisi var.
Şöyle ki:
“Tıpkı kentin sokaklarında gezen gece bekçileri gibi orman bölgeleri için de bekçiler görevlendirilsin. Böylece yangının çıktığı bölgelere hızlı müdahale yapılır. Bu kişiler tam teçhizatlı olarak görevlendirilse kuş bile uçamaz.”