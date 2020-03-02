Ankara’da yaya olmak zor iki gözüm

Burası, Şehit Ömer Halis Demir Bulvarı. Okurumuz Gültekin Atik, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mevki Binası ile Tongaç(Baba Harman) Parkı arasındaki refüje dikkat çekmiş. “Demir bariyerlerden yalnızca biri açık, yayalar yolun karşısına geçmeye çalışırken büyük tehlike atlatıyor” diyen okurumuzun iletisi -özetiyle- şöyle:
HER AN KAZA YAŞANABİLİR CAN GÜVENLİĞİ SAĞLANMALI
“Ziraat ve Zübeyde Hanım mahalleleri arasında kalan okullar, hastanelere gidiş-geliş, otobüs/dolmuş durakları... Her gün genci yaşlısı çok sayıda insan, buradan yolun karşısına geçmeye çalışıyor. Demir bariyerlerden sadece birinin açık olması nedeniyle, yayalar iki yol arasında sıkışıyor. Her an bir kaza yaşanabilir. Ankara Büyükşehir Belediyesi bu noktada bir önlem almalı, yayaların can güvenliği sağlanmalı.”
OKUL DUVARI ÜÇ AYDIR BU HALDE
TAŞ DÜŞEBİLİR
Okurumuz Hakan Sezim, Cebeci’deki Ertuğrulgazi Ortaokulu’nun yıkık duvarı için “Üç aydır bu halde” demiş ve tehlikeye şöyle dikkat çekmiş:
“45 yaşındayım, ilkokulu burada okudum. Okul müdürüne durumu defalarca iletmemize rağmen oralı olmadı. Kaldırımdan yürüyen birinin ya da bir arabanın üzerine taş devrilme riski var.”
MUHTARIN KÖŞESİ
DOKTOR YETERSİZLİĞİNE ÇARE BULUNMASINI İSTİYORUZ
Çukurambar Mahallesi muhtarı Mehmet İhsan Gülbudak, Beytepe Murat Erdi Eker Devlet Hastanesi Çukurambar Semt Polikliniği’nde “doktor yetersizliği” olduğunu söylemiş ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan şu talepte bulunmuş:
“Eskiden mini bir hastane görevi gören ve çevre hastanelerinin yükünü azaltan polikliniğimiz, şimdilerde en verimsiz günlerini yaşıyor. Bölge sakinlerinden aşırı şikâyet var. Doktor yetersizliğine çare bulunmasını istiyoruz. Lütfen sesimizi duyun.”
SABAH AKŞAM AYNI MANZARA
Bir okurumuz, Çankaya’nın Yıldızevler Mahallesi 736. Sokak’ta aynı gün içinde biri sabah 08.45, diğeri akşam 21.45’te çektiği iki fotoğraf göndermiş ve “Çankaya’nın göbeğinde çöp sorununa bile çözüm bulunamaz mı?” diye isyan etmiş.
SOKAĞI ÇÖP İÇİNDE BIRAKIP GİDİYORLAR
Okurumuz Hidayet Koçak, 70 yaşında. Almanya’da yaşamış ve emekli olmuş. Şimdilerde Çankaya’nın Çiğdem Mahallesi’nde ikâmet eden okurumuz, “kentin çöp konusu/sorunu” hakkında -özetiyle- şunları kaydetmiş:
“Akşam saatlerinde birileri gelip mahallemizdeki çöp konteynerlerinin içini boşaltıyor, istediklerini aldıktan sonra sokağı çöp içinde bırakıp gidiyor. Bu kişilerin denetiminden kimler sorumluysa, bu kişilere kimler izin veriyorsa, artık bir çekidüzen getirilmeli. Çöp ayrıştırma nedir ve nasıl yapılmalıdır, bunlar öğretilmeli.”
SORUM VAR
BU KİŞİLERİ KİM DENETLİYOR?
Bir okurumuz da kentte el arabaları ya da kamyonetlerle kâğıt ve plastik toplayan kişiler hakkında şu iki soruyu sormuş:
1) Çoğunluğu Suriyeli olan bu kişiler, atıkları belediyeler namına mı yoksa kendi gelirleri için mi topluyor?
2) Kasalarını dağ gibi yığılmış çuvallarla doldurup trafikte tehlikeli şekilde dolaşan bu kişileri kim denetliyor?
FOTOKAPAN
* “Turan Güneş Bulvarı’nın orta refüjü böyle rezil bir vaziyette bekliyor.”
* “Yaşamkent 3250. Cadde, kaderine terk edilmiş halde. Kaldırım da yok.”
* “Çukurambar 1443. Cadde’de kaldırım, taksi durağına çıkıyor.”
* “Altınpark Türk-İş girişindeki köpekler insanlara saldırıyor.”
* “Anıttepe Yücetepe Mahallesi’nde ‘park yasaktır’ levhasına uyulmuyor.”
SÖZ YETKİLİDE-1
PARKE TAŞI GİTTİ FİDAN GELDİ
Bir okurumuz, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin “bordür-tretuvar onarımı” ekiplerini, Çankaya’nın Lizbon Caddesi’nde ağaç dikimi için ayrılan boş yerleri parke taşıyla kapatırken fotoğraflamış ve 24 Şubat’ta bu köşeden “Uygulama yaygınlaşırsa, kentimizi betona çevirir” eleştirisinde bulunmuştu.
*
Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Mavi Masa’ya yapılan “ağaç dikim boşluklarının engelli arabasının ve çocuk arabalarının geçişine engel olduğu” yönündeki şikâyet üzerine parke taşı ile kapatıldığını doğruladı. Ancak, açıklamada yine okurumuzun şikâyetinin yayınlandığı günden önce (17 Şubat) ağaç dikim çukurlarının açılıp, bitkisel toprak ile doldurularak fidan dikimi yapıldığı kaydedildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi, şu bilgiyi de verdi:
“Ankara geneli bitki dikimi için plan ve projeler doğrultusunda çalışmalar yapılmaktadır. Belediye Başkanlığımızın ağaç dikmeme gibi bir politikası söz konusu değildir.”
SORUNA YÜZEYSEL BAKILMIŞ
Fikri takip yapan okurumuzun bir şey daha dikkatini çekmiş.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Lizbon Caddesi’nde sadece üç adet fidan dikimi yapmış, geri kalan yerler boş bekliyormuş.
Hatta okurumuz tek tek saymış.
“12 adet” demiş.
Sonra da bir kez daha Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne seslenmiş:
“Betonla kapatma imalatının ne kadar yanlış olduğunu anladığınız için teşekkür ediyoruz. Ancak soruna yüzeysel bakılmış. Caddenin geri kalan ağaç dikim yerleri (12 adet) bir yıldır boş duruyor.
SORUYORUM:
* Bu yıl park alanları hariç kaldırım ve orta refüjlere kaç adet fidan dikimi planlanmaktadır?
* Ağaç dikim mevsimine girilmişken, kent genelinde eksikliklerin tespitini yaptınız mı?
SÖZ YETKİLİDE-2
ODTÜ ÇIKIŞINDAKİ ÜST GEÇİDE ENGELLİ ASANSÖRÜ MONTAJI YAPILACAK
Okurumuz Gökhan Alparslan, “Engelli bir vatandaşım” demiş ve 10 Şubat’ta bu köşeden Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne şöyle seslenmişti:
“Kızılay’dan metroyla ODTÜ istasyonuna geldim, tekerlekli sandalyeyle karşıya geçemedim, taksiye binmek zorunda kaldım. Neden asansör yok?”
*
Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, okurumuz Gökhan Alparslan’a yanıt gönderdi. Özeti şöyle:
“ODTÜ metro istasyonu çıkışında bulunan üst geçide yeni bir engelli asansörü montajı yapılması işi, 2020 mali hizmet yılı bütçe planlaması içerisinde değerlendirilmektedir. Konu, tarafımızdan özenle takip edilmektedir.”
OKURLAR YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
Yazıyor yazıyor..!
Kentimizin, kendimizin gazetesi Hürriyet Ankara’da okurlar, daha güzel ve daha yaşanabilir bir Ankara için şikâyetlerini yazıyor...
Ankara Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk alanındaki sorunları çözüp, Hürriyet Ankara okurlarına geri dönüş yapıyor.
***
***
***
Ankara’da yaya olmak zor iki gözüm
Burası, Şehit Ömer Halis Demir Bulvarı. Okurumuz Gültekin Atik, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mevki Binası ile Tongaç(Baba Harman) Parkı arasındaki refüje dikkat çekmiş. “Demir bariyerlerden yalnızca biri açık, yayalar yolun karşısına geçmeye çalışırken büyük tehlike atlatıyor” diyen okurumuzun iletisi -özetiyle- şöyle:
HER AN KAZA YAŞANABİLİR CAN GÜVENLİĞİ SAĞLANMALI
“Ziraat ve Zübeyde Hanım mahalleleri arasında kalan okullar, hastanelere gidiş-geliş, otobüs/dolmuş durakları... Her gün genci yaşlısı çok sayıda insan, buradan yolun karşısına geçmeye çalışıyor. Demir bariyerlerden sadece birinin açık olması nedeniyle, yayalar iki yol arasında sıkışıyor. Her an bir kaza yaşanabilir. Ankara Büyükşehir Belediyesi bu noktada bir önlem almalı, yayaların can güvenliği sağlanmalı.”
OKUL DUVARI ÜÇ AYDIR BU HALDE
TAŞ DÜŞEBİLİR
Okurumuz Hakan Sezim, Cebeci’deki Ertuğrulgazi Ortaokulu’nun yıkık duvarı için “Üç aydır bu halde” demiş ve tehlikeye şöyle dikkat çekmiş:
“45 yaşındayım, ilkokulu burada okudum. Okul müdürüne durumu defalarca iletmemize rağmen oralı olmadı. Kaldırımdan yürüyen birinin ya da bir arabanın üzerine taş devrilme riski var.”
MUHTARIN KÖŞESİ
DOKTOR YETERSİZLİĞİNE ÇARE BULUNMASINI İSTİYORUZ
Çukurambar Mahallesi muhtarı Mehmet İhsan Gülbudak, Beytepe Murat Erdi Eker Devlet Hastanesi Çukurambar Semt Polikliniği’nde “doktor yetersizliği” olduğunu söylemiş ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan şu talepte bulunmuş:
“Eskiden mini bir hastane görevi gören ve çevre hastanelerinin yükünü azaltan polikliniğimiz, şimdilerde en verimsiz günlerini yaşıyor. Bölge sakinlerinden aşırı şikâyet var. Doktor yetersizliğine çare bulunmasını istiyoruz. Lütfen sesimizi duyun.”
SABAH AKŞAM AYNI MANZARA
Bir okurumuz, Çankaya’nın Yıldızevler Mahallesi 736. Sokak’ta aynı gün içinde biri sabah 08.45, diğeri akşam 21.45’te çektiği iki fotoğraf göndermiş ve “Çankaya’nın göbeğinde çöp sorununa bile çözüm bulunamaz mı?” diye isyan etmiş.
SOKAĞI ÇÖP İÇİNDE BIRAKIP GİDİYORLAR
Okurumuz Hidayet Koçak, 70 yaşında. Almanya’da yaşamış ve emekli olmuş. Şimdilerde Çankaya’nın Çiğdem Mahallesi’nde ikâmet eden okurumuz, “kentin çöp konusu/sorunu” hakkında -özetiyle- şunları kaydetmiş:
“Akşam saatlerinde birileri gelip mahallemizdeki çöp konteynerlerinin içini boşaltıyor, istediklerini aldıktan sonra sokağı çöp içinde bırakıp gidiyor. Bu kişilerin denetiminden kimler sorumluysa, bu kişilere kimler izin veriyorsa, artık bir çekidüzen getirilmeli. Çöp ayrıştırma nedir ve nasıl yapılmalıdır, bunlar öğretilmeli.”
SORUM VAR
BU KİŞİLERİ KİM DENETLİYOR?
Bir okurumuz da kentte el arabaları ya da kamyonetlerle kâğıt ve plastik toplayan kişiler hakkında şu iki soruyu sormuş:
1) Çoğunluğu Suriyeli olan bu kişiler, atıkları belediyeler namına mı yoksa kendi gelirleri için mi topluyor?
2) Kasalarını dağ gibi yığılmış çuvallarla doldurup trafikte tehlikeli şekilde dolaşan bu kişileri kim denetliyor?
FOTOKAPAN
* “Turan Güneş Bulvarı’nın orta refüjü böyle rezil bir vaziyette bekliyor.”
* “Yaşamkent 3250. Cadde, kaderine terk edilmiş halde. Kaldırım da yok.”
* “Çukurambar 1443. Cadde’de kaldırım, taksi durağına çıkıyor.”
* “Altınpark Türk-İş girişindeki köpekler insanlara saldırıyor.”
* “Anıttepe Yücetepe Mahallesi’nde ‘park yasaktır’ levhasına uyulmuyor.”
SÖZ YETKİLİDE-1
PARKE TAŞI GİTTİ FİDAN GELDİ
Bir okurumuz, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin “bordür-tretuvar onarımı” ekiplerini, Çankaya’nın Lizbon Caddesi’nde ağaç dikimi için ayrılan boş yerleri parke taşıyla kapatırken fotoğraflamış ve 24 Şubat’ta bu köşeden “Uygulama yaygınlaşırsa, kentimizi betona çevirir” eleştirisinde bulunmuştu.
*
Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Mavi Masa’ya yapılan “ağaç dikim boşluklarının engelli arabasının ve çocuk arabalarının geçişine engel olduğu” yönündeki şikâyet üzerine parke taşı ile kapatıldığını doğruladı. Ancak, açıklamada yine okurumuzun şikâyetinin yayınlandığı günden önce (17 Şubat) ağaç dikim çukurlarının açılıp, bitkisel toprak ile doldurularak fidan dikimi yapıldığı kaydedildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi, şu bilgiyi de verdi:
“Ankara geneli bitki dikimi için plan ve projeler doğrultusunda çalışmalar yapılmaktadır. Belediye Başkanlığımızın ağaç dikmeme gibi bir politikası söz konusu değildir.”
SORUNA YÜZEYSEL BAKILMIŞ
Fikri takip yapan okurumuzun bir şey daha dikkatini çekmiş.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Lizbon Caddesi’nde sadece üç adet fidan dikimi yapmış, geri kalan yerler boş bekliyormuş.
Hatta okurumuz tek tek saymış.
“12 adet” demiş.
Sonra da bir kez daha Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne seslenmiş:
“Betonla kapatma imalatının ne kadar yanlış olduğunu anladığınız için teşekkür ediyoruz. Ancak soruna yüzeysel bakılmış. Caddenin geri kalan ağaç dikim yerleri (12 adet) bir yıldır boş duruyor.
SORUYORUM:
* Bu yıl park alanları hariç kaldırım ve orta refüjlere kaç adet fidan dikimi planlanmaktadır?
* Ağaç dikim mevsimine girilmişken, kent genelinde eksikliklerin tespitini yaptınız mı?
SÖZ YETKİLİDE-2
ODTÜ ÇIKIŞINDAKİ ÜST GEÇİDE ENGELLİ ASANSÖRÜ MONTAJI YAPILACAK
Okurumuz Gökhan Alparslan, “Engelli bir vatandaşım” demiş ve 10 Şubat’ta bu köşeden Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne şöyle seslenmişti:
“Kızılay’dan metroyla ODTÜ istasyonuna geldim, tekerlekli sandalyeyle karşıya geçemedim, taksiye binmek zorunda kaldım. Neden asansör yok?”
*
Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, okurumuz Gökhan Alparslan’a yanıt gönderdi. Özeti şöyle:
“ODTÜ metro istasyonu çıkışında bulunan üst geçide yeni bir engelli asansörü montajı yapılması işi, 2020 mali hizmet yılı bütçe planlaması içerisinde değerlendirilmektedir. Konu, tarafımızdan özenle takip edilmektedir.”
OKURLAR YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
Yazıyor yazıyor..!
Kentimizin, kendimizin gazetesi Hürriyet Ankara’da okurlar, daha güzel ve daha yaşanabilir bir Ankara için şikâyetlerini yazıyor...
Ankara Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk alanındaki sorunları çözüp, Hürriyet Ankara okurlarına geri dönüş yapıyor.
***
***
***