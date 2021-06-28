 Ankara’da turizm 17.00’de bitiyor

Koronavirüs salgını sonrası sayıları hızla artan kuryelerin büyük bir çoğunluğunun, “Motorlu Taşıtlar Vergisi’nden muaf olması”, “Zorunlu Trafik Sigortası’nın zorunlu olmaması” ve “A sınıfı ehliyet almayı gerektirmemesi(B sınıfı ehliyet yeterli)” gibi nedenlerden ötürü 50cc motorlu bisikletlerle trafiğe çıktıklarını aktaran Yakup Sağlam, gözden kaçırılan tehlikeyi ise şöyle aktarıyor:
BİR KİT KULLANARAK HIZINI ARTTIRIYORLAR
“Burada yetkililerin gözden kaçırdıkları şey, 50cc motorlu bisikletlerin özel bir kit ile 80 ya da 110 cc’ye çıkarılabilmesi. Yani hem A1-A2 ehliyete sahip olmadan(B sınıfı ehliyetle) motosiklet kullanmış oluyorlar, hem de vergi ve sigorta ödemiyorlar. Üstüne bir de yasal olmayan yöntemle hız arttırımı yaptırdığı ve motosiklet ehliyeti(tecrübesi) olmadığı için trafikte kazalara sebebiyet veriyorlar. İşlerini hakkıyla ve kuralıyla yapan motosikletli kuryeler ise doğal olarak bu durumdan son derece rahatsız ve şikâyetçiler. Rutin kontroller ile görevli uzmanlar tarafından bu 50cc denetimleri derhal arttırılmalı.”
BU HATA DÜZELTİLMELİ
“Yenimahalle’nin Beştepe Mahallesi’nde karşılaştığım her iki cadde levhasında da nokta(.) unutulmuş. 9. Cadde yerine 9 Cadde, 33. Cadde yerine ise 33 Cadde yazılmış. Bu hata düzeltilmeli.”
BU DA BENDEN
ABB Numarataj Şube Müdürlüğü, kentte adres bulmayı kolaylaştırmak için “BİNALARA ADRESLİ NUMARA” çalışmasını da artık daha fazla zaman kaybetmeden tamamlamalı.
Bu eski yapının Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün izni alınarak restore edilebileceğini, maliyetinin ise ancak Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin(ABB) desteğiyle karşılanabileceğini belirten okurumuzun iletisi -özetiyle- şöyle:
KENTE KAZANDIRILMALI
Misal, Yakup Sağlam...
Hem kendini ve kentini yaşayan bir Hürriyet Ankara okuru, hem Burada Okur Yazar’ın en sıkı müdavimi, hem de Ankara Motosikletli Kuryeler Derneği’nin kurucu başkanı.
Yakup Sağlam, ayarsız fıskiyelerin en çok da motosiklet sürücülerine kâbus olduğuna dikkat çekerek, iletisinde -özetiyle- şunları kaydetmiş:
MOTOSİKLETLİLERİN KORKULU RÜYASI
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin acilen bazı önlemler alması gerektiğine dikkat çeken okurumuzun iletisi -özetiyle- şöyle:
YAZI, ÇÖP YAKMA, GÜRÜLTÜ...
“Tarihi Ankara Kalesi’nin surlarına, tarihi evlerin duvarlarına yazı yazıyorlar. Tarihi sokaklarda ve herkesin gözü önünde çöp yakıyorlar. Gürültü çıkaranı, hakaretler edeni ve daha birçok nahoş görüntü de cabası.
Hafta sonu ve bayram tamam, ama hafta içi için duyurular maalesef yetersiz kaldı.
Yani birçok vatandaş bu durumdan habersizdi.
Otobüslerde yoğunluk ve çile artıp, üzerine bir de koronavirüs riski eklenince...
Vatandaşlar “dokuz gün boyunca dokuz doğurarak” ANKARAY ve metronun yolunu gözledi.
*
Okurumuz Ayhan Gözüküçük, işte onlardan biri.
EGO Genel Müdürlüğü’nün aldığı bu kararla özel sektörde çalışan vatandaşları göz ardı ettiğini savunan okurumuz, “Özel sektörde çalışanlar insan değil mi?” eleştirisinde bulunmuş ve şöyle devam etmiş:
Okurumuz Halil Şimşek, şöyle bir kıyas yapmıştı:
* Melih Gökçek: Ankara Kalesi’nin etrafındaki gecekonduları yıkıyor, Ulus’ta meydan çalışması yapıyordu.
* Mansur Yavaş: Ulus’taki meydan çalışmasını devam ettirmiyor, Ankara Kalesi çevresinde hiçbir çalışma yapmıyor.
*
Misal.
Son altı ayda Zir Vadisi yolunda meydana gelen bazı kazaları Google şu başlıklarla hatırlattı:
28 Kasım 2020: Yola dökülen yağ, çöp kamyonunu devirdi.
11 Aralık 2020: İki çöp kamyonu kafa kafaya çarpıştı.
10 Şubat 2021: TIR ve çöp kamyonu kafa kafaya çarpıştı.
İşte böyle.
Yapılar da insanlar gibidir.
Anılarla doludur, fakat anlat(a)madıkça içine kapanır.
Hatırla(n)mak ister.
Okurumuz Sevim Türkyılmaz, belki de herkesin unuttuğu bir günde bu bağ evini hatırladı ve hatırlattı.
Hırsızların dadandığı, kimsesizlerin yatıp kalktığı, tinercilerin de ateş yakıp yangın çıkardığı bu yapıyla hiçbir maddi bağı yoktu.
Ancak tüm dertleriyle dertlendiği bağ evi için “Peki daha ne kadar dayanabilecek?” endişesini taşıyan Sevim Türkyılmaz’ın tek bir talebi vardı.
Cumhuriyet dönemi milletvekillerinden Şakir Kınacı’nın aslında bu kente miras bıraktığı tarihi bağ evinin bu içler hacısı haline, okurumuz Sevim Türkyılmaz’dan gelen bir ileti üzerine iki hafta önce(5 Nisan’da) dikkat çekmiştim.
Hürriyet Ankara, “Tarihi yapılar böyle mi korunmalı!” başlığıyla birinci sayfadan manşetine taşımıştı.
*
Bir hafta sonra(11 Nisan’da), tarihi bağ evi ile ilgili çok önemli bir ileti daha aldım.
Bu defaki ileti, merhum Şakir Kınacı’nın kendi adını taşıyan torunu A. Şakir Kınacı’ya ait.
Sebebini ise “gayriresmî şekilde günübirlik kiralanan evler” olarak göstermiş.
Apartman sakinlerinin bu durumdan ciddi şekilde rahatsız olduklarına, apartman yöneticileri ile mahalle muhtarlarının ise çaresiz kaldıklarına dikkat çeken okurumuz, iletisine şöyle devam etmiş:
EMLAKÇI, ‘AİLE’ DİYE VERİYOR
“Gayriresmî şekilde yapılan günübirlik kiralamalar yüzünden fuhuş evleri ortaya çıktı. Emlakçı, ‘aile’ diye evi kiraya veriyor, eve yerleşen kiracı daha sonra kirada oturduğu evi günlük kiralamaya başlıyor. Tabii tüm bunlardan apartman sakinlerinin şikâyetleri üzerine en son ev sahibinin haberi oluyor, ama bir şey yapamıyor. Yasayla ve caydırıcı yaptırımlarla artık bunun önüne geçilmeli.”
LÜTFEN ARTIK BU KENTTE SOKAK HAYVANLARI SORUNU ÇÖZÜLSÜN
Okurumuz E.D., Çankaya’nın Oran Mahallesi için, “Sokak köpekleri konusu çok büyük bir sorun” demiş.
Bu hafta okurumuz Sevim Türkyılmaz’dan gelen bir ileti, yıllar önce yaşanan o yangını hatırlattı.
Ne mutlu ki tarihi ev tamamen yanıp kül olmamıştı.
Peki kullanılmayan tarihi evde yangın neden çıkmış olabilirdi?
Maalesef biz yerel haberciler için hayli geç kal(ın)mış bir soru bu.
Çünkü yangın sonrası unutmuşuz, öksüz bırakmışız.
SORU(YORUM)-1
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın 2019 yerel seçimleri öncesinde Sincan-Fatih arasına yapılması planlanan “tramvay hattı” vaadini hatırlatmış.
Okurumuz, iki kilometre uzunluğundaki tramvay hattının, “İlçenin iki yakasını birbirine bağlayacak” şeklinde tanıtıldığını da hatırlatmış.
*
Sincan’da yaşayıp her gün OSB-Törekent-Koru metrosunu kullananların Fatih Metro İstasyonu çıkışındaki otobüs çilesine değinen okurumuz, iletisinde -özetiyle- şunları aktarmış:
Ve bu başlığı tık’layan okurumuz şu soruyu ve cevabı almış:
* BURADA OKUR YAZAR: Asfalt katılım bedeli borcu olan, bir yandan da faiz işlediğini gören vatandaş ödeme yapsın mı, yapmasın mı?
* ABB BAŞKANI MANSUR YAVAŞ: Ödemesinler, beklesinler.
*
Evet, zaman zaman birçok Ankaralı bu konuda “Ne yapmalıyım? diye soruyor. Okurumuz Cengiz Kaya da onlardan biri. Görünen borcu için yapılandırmaya gitmiş, ancak hâlâ ödeme yapmadığını belirterek şöyle demiş:
Bir ay kadar sonra -muhtemelen 1 Nisan gibi- kazı sezonu açılır, “kaldırım festivali” için duyurular peş peşe gelir ve belediyeler “vaat taşı” dizmeye başlar:
* “... Belediyesi kaldırım seferberliği başlattı.”
* “... Belediyesi kaldırım çalışmalarına hız verdi.”
* “... Belediyesi bu yıl kaldırım rekoru kıracak.”
Lakin bu vaatler artık “kaldırıma düştü”, yani önemini/değerini yitirdi.
Çünkü vatandaş şunu biliyor: “Bugün yap, yarın boz.”
Hele hele bazı kaldırım taşları var ki okey taşından daha önce/hızlı bozuluyor.
İDDİA ŞU: Tarım arazilerinin sulanması için Seymenli Göleti’nden getirilen suyu, “muhtar ve azalar kendi arazilerini sulamakta” kullanıyor(muş).
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Devlet Su işleri(DSİ) Genel Müdürlüğü’nün “sulama hidrant noktalarını belirlerken hata yaptığını”, bu nedenle kendisi de dahil birçok çiftçiye ait arazilerin kuraklığa terk edildiğini savunan okurumuz Yunus Yalman’ın iletisi -özetiyle- şöyle:
‘YANLIŞ DÜZENLENDİ’
“Aslında gelen suyla ekili ve tapulu alanların sulanması gerekirken, muhtar ve azaların arazileri ile köy merasına hidrantlar konuldu. Muhtar şimdi köyün merasını da kendi malı gibi kullanıyor. Benim gibi tapulu ve ekili arazisi olanlar yanlı/yanlış düzenlemelerden dolayı bu hidrantlardan yararlanamıyor.
Eşinin mezarını ziyaret etmek için Karşıyaka Mezarlığı’na giden okurumuz Günsel Bakdi, karşılaştığı çamurlu manzarayı fotoğraflamış ve altına da şu notu düşmüştü:
“Çamurdan dolayı mezarın yanına ulaşmak çok zor oldu. Çamur içindeki mezarlık içi yaya yollarına en kısa sürede beton parke taşı döşenmeli.”
*
Hürriyet Ankara, okurumuzun bu şikâyetini geçen pazartesi günü gazetenin birinci sayfasından “Bu manzara yakışmıyor” manşetiyle verdi.
Eşinin mezarını ziyaret etmek için geçen salı(2 Şubat) Karşıyaka Mezarlığı’na gittiğinde bu çamurlu manzarayla karşılaşan okurumuz Günsel Bakdi, “Çamurdan dolayı mezarın yanına ulaşmak çok zor oldu” demiş.
Ve haklı olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden(ABB) şu talepte bulunmuş:
“Çamur içindeki mezarlık içi yaya yollarına en kısa sürede beton parke taşı döşenmeli.”
*
ABB Mezarlık Bilgi Sistemi’nden yaptığım sorgulamalara göre okurumuz Günsel Bakdi’nin fotoğraf çektiği U14 ada, 1032 parsel’deki definlerin büyük bir çoğunluğu geçen yıl mart ayında yapılmış.
Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu(TAMKF) Onursal Başkanı Yakup Sağlam, motosikletli kuryelerin son zamanlarda bir de “yük taşımacılığı” yapmak zorunda kaldıklarına dikkat çekerek, “Kaza geliyorum diyor ama buna kimse ses çıkarmıyor” diye uyarmış.
*
Bazı firmalar tarafından motosikletli kuryelere kilolarca ağırlıktaki “damacana” hatta “tüp” taşıtıldığını aktaran ve bunların fotoğraflarını gönderen Yakup Sağlam’ın iletisi -özetiyle- şöyle:
Ankara’da turizm 17.00’de bitiyor
Hani hep “Ankara’ya neden turist gelmez?” diye sorarlar ya! Alın işte size bir neden.
Kadir Batkı, geçen hafta İzmir’den kalkıp, Ankara’ya misafir gelmiş.
Hoş gelmiş, sefa gelmiş.
Tarihi Ankara Kalesi’ni merak etmiş, Ankaralı ev sahibi de “Hay hay” demiş.
23 Haziran Çarşamba günü Ankara Kalesi’ne gitmişler.
Önce İçkale sonra da Akkale...
Ve tabii surlardan bakınca manzara şahane.
Yerli turist Kadir Batkı ve Ankaralı ev sahibi yemiş, içmiş, gezmişler...
Saat 17.00 gibi artık dönüşe geçmişler.
Buraya kadar hepsi güzel.
Lakin.
Ankara Kalesi’nin içinde yer alan tuvaleti kullanmak istemişler...
Kapı kilitli.
“Tuvalet neden kapalı” diye Turizm Danışma Bürosu’na sormak istemişler...
Orada da kapı kilitli.
Demem o ki, söz konusu yer Ankara olunca, memuriyet alışkanlığından mıdır nedir...
Turizm de akşam beşte bitiveriyor.
Bizim bu “memur kenti turizm kafası” işinden bir an evvel sıyrılmamız lazım.
İzmir’den ziyarete gelen arkadaşı Kadir Batkı ile Ankara Kalesi’nde gezen Ankaralı okurumuz, “Hem tuvaletin hem de Turizm Danışma Bürosu’nun kapalı olduğu sırada, Ankara Kalesi’nde yoğun bir ziyaretçi vardı” diyor.
BU KENTE GERÇEK ANLAMDA ‘KALDIRIM MÜHENDİSİ’ LAZIM
Okurumuz Dursun Türker’in çekip gönderdiği şu kaldırım fotoğraflarına bir bakın.
Altındağ, Çankaya, Keçiören...
Kentin dört bir yanında aynı manzara.
*
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne(ABB) çağrım şudur:
Alay yollu kullanılan “kaldırım mühendisliği(işsiz güçsüz sokaklarda dolaşma) ve kaldırım mühendisi(bir iş yapmayarak sokaklarda gezen kimse)” artık Ankara için gerçek anlamda çok acil bir uzmanlık alanı, uzmanlık ihtiyacıdır.
Altındağ: Hacıbayram Mahallesi Rüzgarlı Caddesi
Altındağ: Anafartalar Mahallesi Altınsoy Caddesi
Çankaya: Yücetepe Mahallesi Akdeniz Caddesi
Çankaya: Maltepe Mahallesi Özveren Sokak
Keçiören: Bağlarbaşı Mahallesi Gelen Dost Caddesi
DİYOR Kİ
ARAÇLAR KALDIRIMDA YAYALAR YOLDA!
Okurumuz Yeşim A., diyor ki: “Çankaya’nın Çiğdem Mahallesi 1588. Sokak’ın her iki yönünde de kaldırıma park eden araçlar yüzünden yayalar zor durumda kalıyor. Allah rızası için yetkililer artık duysun sesimizi ve bitsin şu kaldırım işgali meselesi.”
BESTEKAR CADDESİ’NDE HAFTA SONLARI KALDIRIMLAR TEMİZLENMİYOR
İsmi bende saklı(gizli kalmasını istemiş) bir okurumuz, “Çankaya’nın Remzi Oğuz Arık Mahallesi Bestekar Caddesi’nde hafta sonlarında kaldırımlar temizlenmiyor. Hafta sonları kaldırımların ve ağaç diplerinin süpürülmesini rica ediyoruz” diyor.
AKPINAR’IN KARA TALİHİ
Okurumuz İnkılap Doğan’ın isyan/şikâyet ettiği konu, her şiddetli yağmurda sel ve çamur içinde kalan Akpınar Mahallesi’nin altyapı sorunuyla ilgili.
Ahmet Yesevi Caddesi ile 823 Sokak’ın kesiştiği noktada altyapı çalışması yapılarak yağmur ızgarası konulması için defalarca Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne müracaat ettiklerini aktaran okurumuz, “Her yağmurda yollar, sel suları ve çamur deryası içinde kalıyor. Şikâyetlerimize rağmen çözüm üretilmiyor” diyor.
Akpınar Mahallesi 826. Sokak, her yağmurda işte bu hale geliyor.
KENTE KARŞI SUÇLAR ANKARA KENT KONSEYİ’NİN GÜNDEMİNDE
Okurumuz Umut Özkan, geçen hafta bu köşeden şu öneride bulunmuştu:
“Ankara Kent Konseyi, ‘kente karşı suçlar’ konu başlığı altında geniş kapsamlı bir çalıştay düzenlemeli. Bu alanda bir müdürlük kurulması için Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne öneri ya da önerge sunmalı.”
Bu önerinin yayınlandığı günün sabahı önce Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, “Genel Kurul sonrası gündeme alıyoruz” mesajı gönderdi. Hemen ardından bir mesaj da Ankara Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin’den geldi: “Bu yıl sonbaharda konuyla(kente karşı suçlar) ilgili planladığımız kapsamlı çalışmalarımız olacak.”
KÜÇÜK BİR NOT
Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin’in “KENTE KARŞI SUÇ: KABAHATTEN SUÇA, SUÇTAN GASBA GİDEN YOL” başlıklı yazısı haftaya yine bu köşede.
SORUM VAR
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Okurumuz Kudret Başçoban, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü’nün şu soruya yanıt vermesini istemiş:
“Damak yaptırmak için altı aydır randevu alamıyorum. İnsanlar mağdur. Ankara’da ağız ve diş sağlığı hizmetleri ne zaman başlayacak?”
SÖZ YETKİLİDE
21 HAZİRAN:
Okurumuz Özlem Özkul, Akyurt’un Balıkhisar Mahallesi’ne bağlı Yıldırım Beyazıt Caddesi için “Artık bu yolun asfaltlanmasını istiyoruz” demişti.
25 HAZİRAN:
Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, “Çalışmalara başlanmış olup, bahsedilen yolun bakım-onarımı yapılacaktır” bilgisi verdi.