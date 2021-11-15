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Haberler>Yazarlar>Fatih Tekeci>Ankara’da trafik kızarıyor!
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Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

Yazarın tüm yazıları

Ankara’da trafik kızarıyor!

15 Kasım 2021

Başkent Ankara ile İstanbul arasındaki kıyas, Messi ile Ronaldo arasındaki kıyas gibidir... İkisinin de aşığı çoktur. Bu tatlı çekişme bir türlü bitmez.

Yıllarca Ankara ile İstanbul arasında yapılan mukayeselerden biri de “trafik” konusu olmuştur.
Ankara, rahatlığıyla...
İstanbul, çilesiyle tanınırdı.
Lakin...
Şimdilerde Ankara da tıpkı İstanbul gibi “trafik çilesi” konuşur hale geldi.
Öyle ki...
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı(ABB) Mansur Yavaş, bu ayki Meclis’te yaptığı konuşmasında “trafik yoğunluğunun arttığını” söyledi.
Ve nedenini de şu cümleyle özetledi:
“Hiç kimse toplu taşımaya binmek istemiyor.”
*
Elbette tek neden bu değil.
Misal...
Okurumuz Elif Selçuk’un güzergâhından bakıldığında, trafik çilesinin nedenlerinden biri de ABB’nin tam da okulların açıldığı dönemde Turan Güneş Bulvarı’nda başlattığı yol çalışmaları.
Panora AVM’nin önünden sonra TRT Genel Müdürlüğü’nün önünde de “katlı kavşak” çalışmalarının başlamasıyla oluşan trafik için “Oran’da oturanların işkencesine bir yenisi eklendi, uzayan çalışmalar artık vatandaşı yıldırdı” eleştirisinde bulunan okurumuzun iletisi -özetiyle- şöyle:

YOĞUNLUĞA ŞİMDİ BİR DE KIŞ EKLENDİ

“Trafik yoğunluğunun üzerine şimdi bir de kış mevsimi eklendi. Bu mevsimde sağlıklı yol ya da kaldırım inşaatı yapmak da imkânsız. Yapmış olduğumuz şikâyetlere cevap alamıyoruz. ‘Acaba belediyede çalışanlar, başkanın tekrar seçilmemesini mi garantiye almaya çalışıyor?’ diye düşünür hale geldik.”

KAPLUMBAĞA HIZI İLE İLERLİYORLAR

Bir başka okurumuz Mustafa Tozluyurt ise “Okulların açılışında bu çalışmaya başlamak niye?” sorusunu sorarak, Turan Güneş Bulvarı’ndaki çalışmayla ilgili ayrıca şu eleştirilerde bulunmuş: “Projede bütünlük yok. Kaplumbağa hızı ile ilerliyorlar. İnsanlar trafikte perişan.”

SORUM VAR

Ankara’da trafik kızarıyor

BU ÇAĞDA KONTEYNER TUVALET OLUR MU?

Okurumuz Hüseyin Demir, Kurtuluş Parkı’ndaki “konteyner tuvalet” için, “İçi pislikten geçilmiyor, Ankara’ya yakışmıyor. Bu çağda konteyner tuvalet olur mu?” sorusunu sormuş.
Okurumuz, “Tuvalet insana verilen değerin de ölçüsüdür. Parkın girişinde kapısına asma kilit vurulan ve iki yıldır kapalı duran tuvalet, halkın hizmetine açılmalı” talebinde bulunmuş.

Ankara’da trafik kızarıyor

ASFALT ÇALIŞMASI YARIDA KALDI

Okurumuz Halil İbrahim Keleş, Keçiören ile Pursaklar ilçelerinin sınırında kalan Gümüşdere Caddesi-Didim Sokak arasındaki toprak yolun asfalt sorununa dikkat çekiyor. Okurumuz, “Asfalt çalışması yarıda kaldı. Sebebi Pursaklar sınırının bitip Keçiören sınırının başlaması mıdır bilmiyoruz, ancak yarım bırakılan çalışmanın tamamlanıp mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz” diyor.

Ankara’da trafik kızarıyor

‘BİR GÜN BURAYA ARABA DÜŞECEK’ DİYE KORKUYORUZ

Çankaya’nın Kırkkonaklar Mahallesi 270. Cadde’deki tehlikeye dikkat çeken okurumuz Arda Berk Ü., “Bir gün buraya araba düşecek diye korkuyoruz. Kışın kar ve buzlanmayla birlikte daha tehlikeli bir hal alacak. Acilen önlem alınmalı” diye uyarmış.

Ankara’da trafik kızarıyor

GEÇMEK İÇİN CAMBAZLIK GEREK

Okurumuz Ümit Hatipoğlu, Çankaya’nın Maltepe Mahallesi Şehit İsmail Erez Sokağı’nın kaldırımını fotoğraflamış ve “Geçmek için cambazlık gerek. Yolda yürümek zorunda kalan bir yayaya araba çarpsa, bu defa da yaya suçlu. Pes!” demiş.

Ankara’da trafik kızarıyor

KALDIRIMI BOZAN GİDİYOR HESAP SORAN DA YOK

Bu fotoğrafı Çankaya’nın Beytepe Mahallesi 1637. Cadde’de çeken okurumuz Ayhan Turhal, “Kaldırımı bozan gidiyor. Maalesef aylardır bu durumda. ‘Niye böyle bıraktın’ diye hesap soran da yok” diyor.

SÖZ YETKİLİDE-1

Ankara’da trafik kızarıyor

* Okurumuz Kadir Kaan A., Ankara metrosuyla ilgili 1 Kasım 2021’de bu köşeden şu iki soruyu sormuştu:
1) Neden hâlâ internet kullanılamıyor?
2) Neden istasyona geliş süresi yazmıyor?
*
* EGO Genel Müdürlüğü, okurumuzun yönelttiği soruları yanıtlamış:
1) Metroda cep telefonuyla haberleşme ve internet kullanımı konusu defalarca gündeme gelmesine rağmen terör endişesi dolayısı ile bugüne kadar uygulanamamıştır. Bu konuda Ankara Valiliği’ne yazı yazılarak görüş sorulmuş olup, olumlu gelmesi halinde hemen çalışmalara başlanacaktır.
2) Ankara metrolarının Sincan-Batıkent-Çayyolu hatlarının tek bir hat olarak çalıştırılması için sinyalizasyonun değiştirilmesi işi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından ihale edilmiş ve işin kabul aşamasına gelinmiştir. Yapılan çalışmalarda süre konusunda sağlıksız bilgiler gelmeye başlayınca artan şikâyetler nedeniyle sistem kapatılmış olup kabul aşamasında bu husus eksik olarak not edilmiştir. Yüklenici firmanın bu konuda çalışması devam etmektedir.

SÖZ YETKİLİDE-2

Ankara’da trafik kızarıyor

25 Ekim 2021

* Okurumuz A.T., meşhur Çıkrıkçılar Yokuşu’nun başında yer alan Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB) sorumluluğundaki tuvalet için, “Hiçbir sebep yokken ücretsiz WC’yi kapattılar. İlk başlarda ‘Pandemi dolayısıyla kapalıdır’ yazıyordu şimdi ise ‘Geçici bir süre kapalıdır’ yazıyor. Ve yaklaşık iki yıldır kapalı” demişti.

* Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB) ANFA İşletmeler Müdürlüğü, okurumuzun iletisine, “Bahse konu yer ticari işletme vasfında olduğundan, kiralama süreci devam etmektedir. Bu süre zarfında işletme kiraya verilene kadar temizliği yapılıp, açık hale getirilmesi için çalışmalar devam etmektedir” yanıtını verdi.

HÜRRİYET ANKARA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR-1

Ankara’da trafik kızarıyor

* Okurumuz Mehmet Salmanoğlu, Ankara Batı Adalet Sarayı’nın önündeki çamura dikkat çekerek, “Yaya geçişini engellemekten başka işlevi olmayan çamurluk” demişti.

Ankara’da trafik kızarıyor

* Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB) Fen İşleri Daire Başkanlığı, “Ankara Batı Adalet Sarayı önünde bulunan alanda kaldırım onarımı tamamlanmıştır” bilgisini verdi.

HÜRRİYET ANKARA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR-2

Ankara’da trafik kızarıyor

Mamak’ın Araplar Mahallesi sakinlerinin “toplu taşıma” sorunu çözüm buldu. EGO Genel Müdürlüğü, “Araplar Mahallesi sakinlerinin Kızılay istikametine aktarmasız bir şekilde ulaşımlarını sağlayabilmeleri yönündeki talepleri değerlendirilerek 349 numaralı hattımızın güzergâhı Kızılay ve Sıhhiye semtlerinden geçecek şekilde revize edilmiştir” açıklaması yaptı.

HÜRRİYET ANKARA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR-3

Ankara’da trafik kızarıyor
* Okurumuz Mustafa Menteş, Ankara metrosunun “Hastane” istasyonu Vatan Caddesi çıkışındaki yürüyen merdivenin uzun süredir çalışmadığına dikkat çekmişti.

* Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB) Kent Estetiği Daire Başkanlığı, “2 Kasım 2021 tarihi itibari ile çalışmayan yürüyen merdiven ve asansör bulunmamaktadır” yanıtı verdi.

HÜRRİYET ANKARA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR-4

Ankara’da trafik kızarıyor

Gölbaşı’nın Hacılar Mahallesi Başlar Caddesi, okurumuz Halit Demirdağ’ın 27 Eylül 2021’de yine bu köşeden dile getirdiği, “Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden refüj ve asfalt istiyoruz” talebi sonrası asfaltlandı.

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Burada Okur Yazar 8 yaşında

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

1 Kasım 2021
“Kentini Yaşayan Gazete” mottosuna bağ(ım)lı Hürriyet Ankara, “Kalem Sizin, Söz Sizin” selamını çakıp, kendini “Burada Okur Yazar” olarak tanıttığında tarihler 1 Kasım 2013’ü gösteriyordu.

Okurlarımızın eline doğan...
Okurlarımızın eseri olan...
Ve elbette yine okurlarımızın eşsiz destekleriyle büyüyen “Burada Okur Yazar”, bugün 8 yaşını doldurdu.
*
Bu köşe, 8 yıldır başkent Ankara’nın hizmetinde.
Bu köşe, 8 yıldır Ankaralıların hizmetinde.
Bu köşe, 8 yıldır kentin gözü, kulağı, sesi.

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Çıkrıkçılar Yokuşu dinlenme tesisi kapısına kilit

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

25 Ekim 2021
Okurumuz A.T.’nin şikâyet adresi, kentin merkezi noktalarından Anafartalar ile Işıklar caddelerinin kesişimi... Burası aynı zamanda meşhur Çıkrıkçılar Yokuşu’nun tam da başı.



Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB) sorumluluğunda olan “BAY-BAYAN WC ÜCRETSİZDİR” yazısının da yer aldığı tuvaletlerin iki yıldır kapalı olduğunu ve önündeki bankların sebepsizce kaldırıldığını aktaran okurumuzun iletisi -özetiyle- şöyle:



İNSANLAR OTURUR, NEFES ALIRDI

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Bisiklet yollarının devamı ne oldu da yapılmıyor?

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

18 Ekim 2021
Tarih: 26 Kasım 2019. Yer: Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB) Konferans Salonu. ABB, 6 etaptan oluşan 53.6 kilometre uzunluğundaki “Bisiklet Yolu Projesi” için lansman yapmış... ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Üç ay içinde başlayarak bir yıl içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz” demişti.

SORUM VAR
Dün itibarıyla aradan 690 gün geçti.
İsmi bende saklı(gizli kalmasını istemiş) bir okurumuz, şu ana kadar kent merkezinde bisiklet yolu projesinin sadece ilk etabı olan 2.5 kilometrelik kısmının yapıldığına dikkat çekmiş.
Ve şu soruyu yöneltmiş:



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Bir kentte değişim sokaktan başlar

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

11 Ekim 2021
Hürriyet Ankara... Kentin gözü, kulağı, sesi. Hürriyet Ankara... Tarafsız, eşitlikçi ve güvenilir haberleriyle Ankaralıların sorunlarına el atan, dertlerine çare olan, kentin en güçlü gazetesi.

Kentimizin ve kendimizin gazetesi Hürriyet Ankara’nın, “Kalem sizin, söz sizin” diyerek okurlarıyla “omuz omuza” verdiği Burada Okur Yazar’da ise okurlar yazıyor, yetkililer harekete geçiyor, sorunlar bir bir çözülüyor.
Unutmayın!
“Bir kentte değişim sokaktan başlar.”
İşte bu hafta Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden(ABB) okurlarımıza gelen yanıtlar ve çözüm bulan sorunlar.
Ve söz yetkilide.

SÖZ YETKİLİDE-1ANITKABİR’E RİNG SEFERİ İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Hürriyet Ankara okuru Kudret Kaatsız, “Ankara Büyükşehir Belediye(ABB) Başkanı Mansur Yavaş’a bir önerim var” demiş ve eklemişti:

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01.40 sonrası ulaşımda gece ayazı

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

4 Ekim 2021
1) Hürriyet Ankara okuru Aydın Güzel, “Şehir dışından gelenler büyük problem yaşıyor. ANKARAY ve metro hatları 01.00’e kadar çalışmalı” dedi.



2) Ankara Büyükşehir Belediye(ABB) Meclisi’nde konuşma yapan MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan, “Gece ulaşımı problemi çözülmeli” dedi.



3) Ve kısa bir süre sonra EGO Genel Müdürlüğü, geçen pazartesi(27 Eylül) itibarıyla “gece ulaşımında saat ayarı” yapıldığını vatandaşlara duyurdu.

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Sağlık çalışanlarının merak ettikleri soru yanıt buldu

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

27 Eylül 2021
Koronavirüs salgını nedeniyle sağlık çalışanlarına tanınan “ücretsiz ulaşım hakkı” 30 Haziran 2021 itibarıyla sona ermiş, Ankara Büyükşehir Belediye(ABB) Meclisi de 7 Temmuz 2021’de “30 Haziran’da sona eren sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım hakkının 31 Aralık’a kadar uzatılması” şeklindeki bir önergeyi oy birliğiyle kabul etmişti.

SÖZ YETKİLİDE

Ancak uygulamaya geçmeyen bu karardan yaklaşık bir ay sonra okurumuz Şaban Tatlı, sağlık çalışanlarının merak ettikleri soruyu, 2 Ağustos 2021’de yine bu köşeden şu ifadelerle sormuştu:
“ABB Meclisi’nde alınan karara rağmen sağlık çalışanları maalesef halen otobüse de metroya da ücretli biniyor. Peki bizler sağlık çalışanları olarak kimi bekliyoruz ve daha ne kadar bekleyeceğiz?”
*
Ve bu soru yanıt buldu.
Meğer ABB Meclisi’nin 7 Temmuz 2021’de oy birliğiyle aldığı “30 Haziran’da sona eren sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım hakkının 31 Aralık’a kadar uzatılması” şeklindeki karar iptal edilmiş.
EGO Genel Müdürlüğü, kararın iptaline “Uzatılması yönünde Cumhurbaşkanlığı kararı olmaması” yönünde gerekçe gösteriyor.

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Anıtkabir’e ring seferi

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

20 Eylül 2021
Okurumuz Kudret Kaatsız, kısa ve öz olan iletisinde, “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a bir önerim var” demiş. Ve şöyle devam etmiş:

ÖNERİM VAR

* “29 Ekim, 10 Kasım, 23 Nisan ve 19 Mayıs’ta Anıtkabir’e ring seferi konulsun. Belki de bu uygulama daha sonraları sadece milli bayramlarla sınırlı kalmayıp, günlük rutin bir hizmet haline döndürülebilir.
* Araç olarak da EGO’nun kentin dar yollarında ve yolcu sayısının az olduğu bazı metro ring hatlarında kullanılmak üzere Devlet Malzeme Ofisi’nden yeni satın aldığı sekiz metrelik midibüsler kullanılabilir.”



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‘S’ plakaya sınır engeli

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

6 Eylül 2021
Ankara’nın dış ilçelerinde “korsan taşımacılığı önlemek, denetimi kolaylaştırmak” amacıyla personel ve öğrenci servis araçlarına “S plaka” verilmişti. Buraya kadar her şey güzel. Ancak Çubuk’ta yaşayan ve isminin gizli kalmasını isteyen bir okurumuzdan gelen ileti, uygulamada bazı sorunlar olduğunu gösteriyor. Okurumuzun iletisi aynen şöyle:

ÖĞRENCİ DE VELİ DE MAĞDUR

“Çubuk’ta ikâmet edip Pursaklar Fen Lisesi’ne gidecek olan öğrencilerimiz var. Gelgelelim ilçemizdeki ‘S’ plakalı servis araçlarının izni, Pursaklar Fen Lisesi’ne bir buçuk kilometre mesafedeki Karyağdı Kavşağı’na kadar. Sonrasına izin olmadığı için öğrencilerimiz de veliler de mağdur durumda. Çubuk ilçemizdeki servis tarifesi ile Ankara’daki servis tarifesi arasında ise iki kat fark var. Bu nedenle ‘S’ plakalı servislerin sınırlarının uzatılması veya özel izin belgesi ile servis kullanımının sağlanması hususlarında yetkililerden yardım bekliyoruz.”

ANKARA VALİLİĞİ’NİN ARTIK BU DURUMA EL ATMASI LAZIM

OKURUMUZ Kudret Başçoban, pandemi döneminde daha fazla okula ihtiyaç duyulmasına rağmen Mamak’ın Abidinpaşa Mahallesi’ndeki 29 Ekim Ortaokulu’nun bir türlü bitirilemeyen inşaat çalışmalarını eleştirmiş. Okurumuz, “Ankara Valiliği’nin artık bu duruma el atması lazım” çağrısında bulunmuş.

ANKARAY VE METRO HATLARI 01.00’E KADAR ÇALIŞMALI

EGO Genel Müdürlüğü, okulların açılmasıyla birlikte toplu taşıma hizmetlerinde(otobüs, metro ve ANKARAY) tam kapasite ile kışlık servis programına geçildiğini duyurdu.

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Bahçeye de huzur gelsin

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

30 Ağustos 2021
Bu fotoğraf, Altındağ’daki Gicik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nin bahçesinde çekilmiş

Geçen günlerde huzurevine ziyarette bulunan ismi bende saklı(gizli kalmasını istemiş) bir okurumuzun “bir şikâyet ve bir talep” içerikli iletisi şöyle:
BİR ŞİKÂYET
* “Huzurevinin bahçesindeki ağaçlar kurumuş. Ayrıca bahçenin zemini, tekerlekli sandalyelerle dolaşan yaşlılarımız için uygun durumda değil. Toprak üzerinde ilerlemeleri hayli zor.”
VE BİR TALEP
* “Huzurevi sakinlerinin yeşil alanları daha sağlıklı kullanabilmeleri için öncelikle bahçenin düzenlenmesi, tekerlekli sandalyelerin ilerleyebileceği bir yolun yapılması lazım.”
OKURDAN NOT: “Gicik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi her ne kadar Altındağ Kaymakamlığı’na bağlı olsa da Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’nın hem bahçeyle ilgileneceğine hem de tekerlekli sandalyeler için gereken yolu yapacağına inanıyorum.”

SORUM VAR

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301 yeni EGO otobüsünün plakaları Ankara’yı yansıtsın

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

23 Ağustos 2021
Okurlarımız İzzet Onur Nazlıaka ve Tunç Durmaz, geçen günlerde ihalesi yapılan “301 yeni EGO otobüsü” ile ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bir önerileri olduğunu aktarmış. Okurlarımızın makul önerileri şöyle:

ÖNERİM VAR

OTOBÜS FİRMALARININ YAPTIĞI GİBİ

“Otobüslerin plakaları Ankara’yı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni veya EGO Genel Müdürlüğü’nü yansıtacak şekilde belirlenebilir. Daha ziyade şehirler arası otobüs firmalarının yaptığı ve firma isimlerinden esinlenerek plakalarını özel olarak belirledikleri bu uygulama, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nce de gerçekleştirilebilir. Bu doğrultuda Ankara’yı belirtmek üzere 06 ANK xxx serisi, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni belirtmek üzere 06 ABB xxx serisi ve EGO Genel Müdürlüğü’nü belirtmek üzere 06 EGO xxx serisi plakaların otobüslere alınması konusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü nezdinde etkili girişimlerde bulunulabilir.

KENT KİMLİĞİNE CİDDİ KATKI SAĞLAR

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İncek'te aslanlar kükrüyor

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

16 Ağustos 2021
Aslanlar, kaplanlar, sürüngenler ve dahası...Bir gün bu hayvanların hepsi “yıllardır oturduğunuz eve komşu olsa” ne yapardınız?

Gece başınızı yastığa koyuyorsunuz, komşuda bi ses var:
“Aslan kükrüyor!”
La Fonten’den masal falan değil, vallahi gerçek.
Okurumuz Niyazi Gürel’in bir süredir yaşadıkları işte aynen böyle.



*

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Çoğu gitti azı kaldı

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

9 Ağustos 2021
Hürriyet Ankara, ‘tarihi Ankara Kalesi’nin surlarına sprey boyalarla zarar veren vandallara karşı’ yıllardır mücadele ediyor.



Başta Ankara Valiliği olmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Altındağ Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi’nin de gösterdiği ekstra çaba/duyarlılık sayesinde önemli bir mesafe kat ettik.
Turistlerin en çok ziyaret ettikleri seyir terası kısmında bir dönem ‘yazı/okul tahtası’ görünümündeki iç acıtan o manzara bugün yok.
Peki bitti mi?
Hayır.
Çoğu gitti azı kaldı.

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Sağlık çalışanları için karar var uygulama yok

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

2 Ağustos 2021
Ankara Büyükşehir Belediye(ABB) Meclisi’nin geçen ay 7 Temmuz’da gerçekleşen ilk oturumunda AK Parti grubu, “30 Haziran’da sona eren sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım hakkının 31 Aralık’a kadar uzatılması” yönünde bir önerge verdi.

Ve bu önerge tüm parti gruplarının oy birliğiyle kabul edildi.
Ancak 24 Temmuz Cumartesi günü -yani bu karardan tam iki hafta sonra- sağlık çalışanı okurumuz Şaban Tatlı’dan bir ileti geldi.
Aktardıkları aynen şöyle:

KİMİ BEKLİYORUZ VE DAHA NE KADAR BEKLEYECEĞİZ?

“ABB Meclisi’nde alınan karara rağmen sağlık çalışanları maalesef halen otobüse de metroya da ücretli biniyor. Otobüslerde şoförler, metro istasyonlarında ise güvenlik görevlileri, ‘Karar bize ulaşmadığı için mecburen kart basmanız lazım’, ‘Bize henüz emir gelmedi’ şeklinde uyarılarda bulunuyor.

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Çankaya ile Başkentgaz fiyatta anlaşamamış

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

19 Temmuz 2021
Çankaya’da ikâmet eden okurumuz Baskın Oran’dan önce şöyle bir ileti geldi: “Çankaya Belediyesi ile Başkentgaz arasındaki fiyat ihtilafı yüzünden, Çankaya sınırları içinde aylardır doğalgaz bağlanamıyor.”

“Burası başkent Ankara...
Söz konusu yer Çankaya...
Peki nasıl olur da aylardır doğalgaz bağlanamaz?” diye sorduğumda, okurumuz Baskın Oran, ikinci bir ileti daha gönderdi.
Özetle aktardığı şu:

AYLARDIR UĞRAŞIYORUM

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Yine vale yine dert

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

12 Temmuz 2021
Okurumuz E.D. “Panora AVM’nin önünde çok ciddi bir vale sorunu var” demiş ve iletisinde -özetiyle- şunları aktarmış:

“Panora AVM’nin önü tamamen paralı, valeler göz açtırmıyor. Oysa araçların 15 dakikalık bekleme hakları var, ancak valeler atmaca gibi atlayıp para istiyorlar ve bu da yetmezmiş gibi saygısız davranıyorlar.
SORU(YORUM):
* Bu valeler kimin adına çalışıyor?
* AVM yönetimi bu duruma neden göz yumuyor?”



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Kentimiz için kendimizi kendimiz için kentimizi değiştirmeliyiz

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

5 Temmuz 2021
Bu yılın ilk “Burada Okur Yazar” günü(4 Ocak Pazartesi), kentin en önemli arterlerinden İstanbul Yolu’ndaki bir oto lastikçinin önünden yükselen ve adeta kent(liy)i boğan kapkara dumana dikkat çekmiş, özetle şöyle demiştim:



“O lastikçinin yaktığı ateş söndü, kapkara duman havaya karışıp dağıldı. Peki ‘oldubitti’ mi diyeceğiz? Küçük gibi görünse de bu da bir ‘kent(li) suçu’ elbette. Ankara Kent Konseyi’ne önerim, ‘kent(li) suçu’ konusunda bir manifesto hazırlamaları ve yayınlamaları yönünde. Bu çalışma, hem kentlilik bilincinin oluşması ve geliştirilmesi hem de şehrin orta yerinde lastik yakmak gibi olayların sona erdirilmesi için şart.”
Ve bu konuyu Hürriyet Ankara, “BU BİR KENT SUÇU” manşetiyle birinci sayfadan vermişti.
*


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Ankara’da turizm 17.00’de bitiyor

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

28 Haziran 2021
Hani hep “Ankara’ya neden turist gelmez?” diye sorarlar ya! Alın işte size bir neden.



Kadir Batkı, geçen hafta İzmir’den kalkıp, Ankara’ya misafir gelmiş.
Hoş gelmiş, sefa gelmiş.
Tarihi Ankara Kalesi’ni merak etmiş, Ankaralı ev sahibi de “Hay hay” demiş.
23 Haziran Çarşamba günü Ankara Kalesi’ne gitmişler.
Önce İçkale sonra da Akkale...

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Trafikte 50cc tehlikesi!

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

21 Haziran 2021
Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu(TAMKF) Onursal Başkanı Yakup Sağlam, “Trafikteki 50cc motorlu bisiklet tehlikesine bir an önce önlem alınmalı” diyor.

Koronavirüs salgını sonrası sayıları hızla artan kuryelerin büyük bir çoğunluğunun, “Motorlu Taşıtlar Vergisi’nden muaf olması”, “Zorunlu Trafik Sigortası’nın zorunlu olmaması” ve “A sınıfı ehliyet almayı gerektirmemesi(B sınıfı ehliyet yeterli)” gibi nedenlerden ötürü 50cc motorlu bisikletlerle trafiğe çıktıklarını aktaran Yakup Sağlam, gözden kaçırılan tehlikeyi ise şöyle aktarıyor:

BİR KİT KULLANARAK HIZINI ARTTIRIYORLAR

“Burada yetkililerin gözden kaçırdıkları şey, 50cc motorlu bisikletlerin özel bir kit ile 80 ya da 110 cc’ye çıkarılabilmesi. Yani hem A1-A2 ehliyete sahip olmadan(B sınıfı ehliyetle) motosiklet kullanmış oluyorlar, hem de vergi ve sigorta ödemiyorlar. Üstüne bir de yasal olmayan yöntemle hız arttırımı yaptırdığı ve motosiklet ehliyeti(tecrübesi) olmadığı için trafikte kazalara sebebiyet veriyorlar. İşlerini hakkıyla ve kuralıyla yapan motosikletli kuryeler ise doğal olarak bu durumdan son derece rahatsız ve şikâyetçiler. Rutin kontroller ile görevli uzmanlar tarafından bu 50cc denetimleri derhal arttırılmalı.”


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Yeni levhalara nokta(.) koymayı unutmuşlar!

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

14 Haziran 2021
Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB) Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Numarataj Şube Müdürlüğü’nce değiştirilen cadde/sokak levhalarında “noktalama hatası” olduğuna dikkat çeken okurumuz Can Hayat Öztürk’ün iletisi şöyle:

BU HATA DÜZELTİLMELİ

“Yenimahalle’nin Beştepe Mahallesi’nde karşılaştığım her iki cadde levhasında da nokta(.) unutulmuş. 9. Cadde yerine 9 Cadde, 33. Cadde yerine ise 33 Cadde yazılmış. Bu hata düzeltilmeli.”



BU DA BENDEN

ABB Numarataj Şube Müdürlüğü, kentte adres bulmayı kolaylaştırmak için “BİNALARA ADRESLİ NUMARA” çalışmasını da artık daha fazla zaman kaybetmeden tamamlamalı.

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