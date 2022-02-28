Okurumuz Ayhan Turhal, Çankaya’nın Üniversiteler Mahallesi Bilkent 3 Ufuk Sitesi çevresindeki başıboş sokak köpeği sorunu için “Her geçen gün çoğalıyorlar” diyerek, yaşadıkları durumu şöyle özetlemiş:
* Devamlı ürüyorlar, sürüler halinde geziyorlar, nereden çıkacakları belli olmuyor, saldırıyorlar.
* Sokak köpekleri rahat rahat geziyor, biz ise daha çok evlerimizin penceresinden dışarı bakıyoruz.
* Sokağa çıkarsak, korkudan elimizde sopa ile etrafı kollayıp, eve döndüğümüzde seviniyoruz.
* Site yönetimi bile kapılara ‘Kendinizi koruyun, belediyeyi arayın’ şeklinde uyarı yazısı astı.
* Belediyeyi aradığımızda ‘Ankara’da sahipsiz 50 bin köpek var, hangisine bakalım’ diyorlar.
KARŞIYAKA MEZARLIĞI’NIN HER TARAFI BAKIMSIZ
Okurumuz Mehmet Özdemir, “Karşıyaka Mezarlığı’nın her tarafı bakımsız” demiş.
Ve şu hususlara dikkat çekmiş:
* Mezar yeri bulma sistemi için yapılan yerler harabeye dönmüş. Bilgisayar ve yazıcılar yerinde yok.(2. Kapı)
* Ada/parsel numaralarını gösteren kroki güncel değil. Panoda belirtilen boş yerlerin tamamı dolmuş ama görünmüyor.
SORU(YORUM)
BU AĞAÇLAR TAŞINAMAZ MIYDI?
Okurumuz B.Ö., bu fotoğrafı 20 Şubat Pazar akşamı Yenimahalle’nin Işıklar Mahallesi Akşemsettin Caddesi’nde çekmiş.
“Belli ki Etlik Şehir Hastanesi’ne ulaşım için yol genişletilme çalışması yapılacak, ancak bu ağaçlar taşınamaz mıydı?” diyen okurumuzun iletisi -özetiyle- şöyle:
UMARIM KESMEZLER
“Demetevler bölgesinde yapılan ölçümlerde zaten hava kirli çıkıyor. Oksijen deposu ağaçlara her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Umarım geriye kalan ağaçları kesmezler, başka yere taşırlar.”
ARAÇ İÇERİDE VATANDAŞ KAPI ÖNÜNDE
Okurumuz A.Y., TÜVTÜRK’ün İvedik’teki Araç Muayene İstasyonu’nda pandemi nedeniyle kapatılan bekleme salonunun halen açılmamasını eleştiriyor.
Okurumuz, “Muayene için aracını içeri teslim eden ve en az 500 TL veren vatandaşlar, kışın yağmurun ve karın altında bekletiliyor” diyor.
SORUM VAR
ANKARA’YA YILLARDIR BİR STAT NEDEN YAPIL(A)MIYOR?
Senegal’in başkenti Dakar’a bir Türk şirket tarafından yapılan 50 bin kişilik stadın 17 ayda tamamlanarak geçen günlerde açıldığını hatırlatan okurumuz Adem Açıkkol, şu soruyu sormuş:
* Türkiye’nin başkenti Ankara’ya yıllardır bir stat neden yapıl(a)mıyor?
HÜRRİYET ANKARA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
20 Aralık 2021
* Okurumuz Atila Güneş: “Sincan Harikalar Diyarı’nda yer alan salıncaklardan birinin bilyeleri kırılmış. Ankara Büyükşehir Belediyesi, parktaki tüm oyuncakların bakımını kapsamlı şekilde yaptırmalı. Hiçbir çocuğun canı yanmamalı.”
20 Şubat 2021
* Okurumuz Atila Güneş: “Hürriyet Ankara’nın ve Burada Okur Yazar’ın sayesinde hem salıncaklar hem de oyun parkı elden geçirilerek yenilendi. Her şey gayet güzel olmuş. Çağrımıza yanıt veren Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne de teşekkürler.”
SÖZ YETKİLİDE
17 Ocak 2022
* İsmi bende saklı(gizli kalmasını isteyen) bir okurumuz: “Altındağ’ın Kale Mahallesi’ndeki Yenihayat İlkokulu’na giriş-çıkışlar hem öğrenciler hem de araçlarıyla okula gelen öğretmenler için zor bir hal aldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden(ABB) çalışmalara hız vermesini ve yaşanan mağduriyetleri bir an önce gidermesini istiyoruz.”
18 Şubat 2022
* ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığı: “Eski içme suyu ve pis su hatlarının yenilenmesi gerektiği tespit edilmiştir. ASKİ ile yapılan görüşmeler neticesinde altyapı yenileme çalışmaları başlamıştır. Kış şartlarında imalat yapmaya elverişli olduğu zaman çalışmalarımız hız kazanacak ve en kısa zamanda sonuçlandırılacaktır.”
ABB’DEN NOT
“Başkent 153 sisteminde yaşanan yenileme çalışmaları nedeniyle, cevap gazetenize geç iletilmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.”
‘Ankara’da sahipsiz 50 bin köpek var hangisine bakalım’
Okurumuz Ayhan Turhal, Çankaya’nın Üniversiteler Mahallesi Bilkent 3 Ufuk Sitesi çevresindeki başıboş sokak köpeği sorunu için “Her geçen gün çoğalıyorlar” diyerek, yaşadıkları durumu şöyle özetlemiş:
* Devamlı ürüyorlar, sürüler halinde geziyorlar, nereden çıkacakları belli olmuyor, saldırıyorlar.
* Sokak köpekleri rahat rahat geziyor, biz ise daha çok evlerimizin penceresinden dışarı bakıyoruz.
* Sokağa çıkarsak, korkudan elimizde sopa ile etrafı kollayıp, eve döndüğümüzde seviniyoruz.
* Site yönetimi bile kapılara ‘Kendinizi koruyun, belediyeyi arayın’ şeklinde uyarı yazısı astı.
* Belediyeyi aradığımızda ‘Ankara’da sahipsiz 50 bin köpek var, hangisine bakalım’ diyorlar.
KARŞIYAKA MEZARLIĞI’NIN HER TARAFI BAKIMSIZ
Okurumuz Mehmet Özdemir, “Karşıyaka Mezarlığı’nın her tarafı bakımsız” demiş.
Ve şu hususlara dikkat çekmiş:
* Mezar yeri bulma sistemi için yapılan yerler harabeye dönmüş. Bilgisayar ve yazıcılar yerinde yok.(2. Kapı)
* Ada/parsel numaralarını gösteren kroki güncel değil. Panoda belirtilen boş yerlerin tamamı dolmuş ama görünmüyor.
SORU(YORUM)
BU AĞAÇLAR TAŞINAMAZ MIYDI?
Okurumuz B.Ö., bu fotoğrafı 20 Şubat Pazar akşamı Yenimahalle’nin Işıklar Mahallesi Akşemsettin Caddesi’nde çekmiş.
“Belli ki Etlik Şehir Hastanesi’ne ulaşım için yol genişletilme çalışması yapılacak, ancak bu ağaçlar taşınamaz mıydı?” diyen okurumuzun iletisi -özetiyle- şöyle:
UMARIM KESMEZLER
“Demetevler bölgesinde yapılan ölçümlerde zaten hava kirli çıkıyor. Oksijen deposu ağaçlara her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Umarım geriye kalan ağaçları kesmezler, başka yere taşırlar.”
ARAÇ İÇERİDE VATANDAŞ KAPI ÖNÜNDE
Okurumuz A.Y., TÜVTÜRK’ün İvedik’teki Araç Muayene İstasyonu’nda pandemi nedeniyle kapatılan bekleme salonunun halen açılmamasını eleştiriyor.
Okurumuz, “Muayene için aracını içeri teslim eden ve en az 500 TL veren vatandaşlar, kışın yağmurun ve karın altında bekletiliyor” diyor.
SORUM VAR
ANKARA’YA YILLARDIR BİR STAT NEDEN YAPIL(A)MIYOR?
Senegal’in başkenti Dakar’a bir Türk şirket tarafından yapılan 50 bin kişilik stadın 17 ayda tamamlanarak geçen günlerde açıldığını hatırlatan okurumuz Adem Açıkkol, şu soruyu sormuş:
* Türkiye’nin başkenti Ankara’ya yıllardır bir stat neden yapıl(a)mıyor?
HÜRRİYET ANKARA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
20 Aralık 2021
* Okurumuz Atila Güneş: “Sincan Harikalar Diyarı’nda yer alan salıncaklardan birinin bilyeleri kırılmış. Ankara Büyükşehir Belediyesi, parktaki tüm oyuncakların bakımını kapsamlı şekilde yaptırmalı. Hiçbir çocuğun canı yanmamalı.”
20 Şubat 2021
* Okurumuz Atila Güneş: “Hürriyet Ankara’nın ve Burada Okur Yazar’ın sayesinde hem salıncaklar hem de oyun parkı elden geçirilerek yenilendi. Her şey gayet güzel olmuş. Çağrımıza yanıt veren Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne de teşekkürler.”
SÖZ YETKİLİDE
17 Ocak 2022
* İsmi bende saklı(gizli kalmasını isteyen) bir okurumuz: “Altındağ’ın Kale Mahallesi’ndeki Yenihayat İlkokulu’na giriş-çıkışlar hem öğrenciler hem de araçlarıyla okula gelen öğretmenler için zor bir hal aldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden(ABB) çalışmalara hız vermesini ve yaşanan mağduriyetleri bir an önce gidermesini istiyoruz.”
18 Şubat 2022
* ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığı: “Eski içme suyu ve pis su hatlarının yenilenmesi gerektiği tespit edilmiştir. ASKİ ile yapılan görüşmeler neticesinde altyapı yenileme çalışmaları başlamıştır. Kış şartlarında imalat yapmaya elverişli olduğu zaman çalışmalarımız hız kazanacak ve en kısa zamanda sonuçlandırılacaktır.”
ABB’DEN NOT
“Başkent 153 sisteminde yaşanan yenileme çalışmaları nedeniyle, cevap gazetenize geç iletilmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.”