Ankara Kalesi’nde güvenlik zafiyeti var

Hafta sonu ve bayram tamam, ama hafta içi için duyurular maalesef yetersiz kaldı.
Yani birçok vatandaş bu durumdan habersizdi.
Otobüslerde yoğunluk ve çile artıp, üzerine bir de koronavirüs riski eklenince...
Vatandaşlar “dokuz gün boyunca dokuz doğurarak” ANKARAY ve metronun yolunu gözledi.
*
Okurumuz Ayhan Gözüküçük, işte onlardan biri.
EGO Genel Müdürlüğü’nün aldığı bu kararla özel sektörde çalışan vatandaşları göz ardı ettiğini savunan okurumuz, “Özel sektörde çalışanlar insan değil mi?” eleştirisinde bulunmuş ve şöyle devam etmiş:
Okurumuz Halil Şimşek, şöyle bir kıyas yapmıştı:
* Melih Gökçek: Ankara Kalesi’nin etrafındaki gecekonduları yıkıyor, Ulus’ta meydan çalışması yapıyordu.
* Mansur Yavaş: Ulus’taki meydan çalışmasını devam ettirmiyor, Ankara Kalesi çevresinde hiçbir çalışma yapmıyor.
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Misal.
Son altı ayda Zir Vadisi yolunda meydana gelen bazı kazaları Google şu başlıklarla hatırlattı:
28 Kasım 2020: Yola dökülen yağ, çöp kamyonunu devirdi.
11 Aralık 2020: İki çöp kamyonu kafa kafaya çarpıştı.
10 Şubat 2021: TIR ve çöp kamyonu kafa kafaya çarpıştı.
İşte böyle.
Yapılar da insanlar gibidir.
Anılarla doludur, fakat anlat(a)madıkça içine kapanır.
Hatırla(n)mak ister.
Okurumuz Sevim Türkyılmaz, belki de herkesin unuttuğu bir günde bu bağ evini hatırladı ve hatırlattı.
Hırsızların dadandığı, kimsesizlerin yatıp kalktığı, tinercilerin de ateş yakıp yangın çıkardığı bu yapıyla hiçbir maddi bağı yoktu.
Ancak tüm dertleriyle dertlendiği bağ evi için “Peki daha ne kadar dayanabilecek?” endişesini taşıyan Sevim Türkyılmaz’ın tek bir talebi vardı.
Cumhuriyet dönemi milletvekillerinden Şakir Kınacı’nın aslında bu kente miras bıraktığı tarihi bağ evinin bu içler hacısı haline, okurumuz Sevim Türkyılmaz’dan gelen bir ileti üzerine iki hafta önce(5 Nisan’da) dikkat çekmiştim.
Hürriyet Ankara, “Tarihi yapılar böyle mi korunmalı!” başlığıyla birinci sayfadan manşetine taşımıştı.
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Bir hafta sonra(11 Nisan’da), tarihi bağ evi ile ilgili çok önemli bir ileti daha aldım.
Bu defaki ileti, merhum Şakir Kınacı’nın kendi adını taşıyan torunu A. Şakir Kınacı’ya ait.
Sebebini ise “gayriresmî şekilde günübirlik kiralanan evler” olarak göstermiş.
Apartman sakinlerinin bu durumdan ciddi şekilde rahatsız olduklarına, apartman yöneticileri ile mahalle muhtarlarının ise çaresiz kaldıklarına dikkat çeken okurumuz, iletisine şöyle devam etmiş:
EMLAKÇI, ‘AİLE’ DİYE VERİYOR
“Gayriresmî şekilde yapılan günübirlik kiralamalar yüzünden fuhuş evleri ortaya çıktı. Emlakçı, ‘aile’ diye evi kiraya veriyor, eve yerleşen kiracı daha sonra kirada oturduğu evi günlük kiralamaya başlıyor. Tabii tüm bunlardan apartman sakinlerinin şikâyetleri üzerine en son ev sahibinin haberi oluyor, ama bir şey yapamıyor. Yasayla ve caydırıcı yaptırımlarla artık bunun önüne geçilmeli.”
LÜTFEN ARTIK BU KENTTE SOKAK HAYVANLARI SORUNU ÇÖZÜLSÜN
Okurumuz E.D., Çankaya’nın Oran Mahallesi için, “Sokak köpekleri konusu çok büyük bir sorun” demiş.
Bu hafta okurumuz Sevim Türkyılmaz’dan gelen bir ileti, yıllar önce yaşanan o yangını hatırlattı.
Ne mutlu ki tarihi ev tamamen yanıp kül olmamıştı.
Peki kullanılmayan tarihi evde yangın neden çıkmış olabilirdi?
Maalesef biz yerel haberciler için hayli geç kal(ın)mış bir soru bu.
Çünkü yangın sonrası unutmuşuz, öksüz bırakmışız.
SORU(YORUM)-1
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın 2019 yerel seçimleri öncesinde Sincan-Fatih arasına yapılması planlanan “tramvay hattı” vaadini hatırlatmış.
Okurumuz, iki kilometre uzunluğundaki tramvay hattının, “İlçenin iki yakasını birbirine bağlayacak” şeklinde tanıtıldığını da hatırlatmış.
*
Sincan’da yaşayıp her gün OSB-Törekent-Koru metrosunu kullananların Fatih Metro İstasyonu çıkışındaki otobüs çilesine değinen okurumuz, iletisinde -özetiyle- şunları aktarmış:
Ve bu başlığı tık’layan okurumuz şu soruyu ve cevabı almış:
* BURADA OKUR YAZAR: Asfalt katılım bedeli borcu olan, bir yandan da faiz işlediğini gören vatandaş ödeme yapsın mı, yapmasın mı?
* ABB BAŞKANI MANSUR YAVAŞ: Ödemesinler, beklesinler.
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Evet, zaman zaman birçok Ankaralı bu konuda “Ne yapmalıyım? diye soruyor. Okurumuz Cengiz Kaya da onlardan biri. Görünen borcu için yapılandırmaya gitmiş, ancak hâlâ ödeme yapmadığını belirterek şöyle demiş:
Bir ay kadar sonra -muhtemelen 1 Nisan gibi- kazı sezonu açılır, “kaldırım festivali” için duyurular peş peşe gelir ve belediyeler “vaat taşı” dizmeye başlar:
* “... Belediyesi kaldırım seferberliği başlattı.”
* “... Belediyesi kaldırım çalışmalarına hız verdi.”
* “... Belediyesi bu yıl kaldırım rekoru kıracak.”
Lakin bu vaatler artık “kaldırıma düştü”, yani önemini/değerini yitirdi.
Çünkü vatandaş şunu biliyor: “Bugün yap, yarın boz.”
Hele hele bazı kaldırım taşları var ki okey taşından daha önce/hızlı bozuluyor.
İDDİA ŞU: Tarım arazilerinin sulanması için Seymenli Göleti’nden getirilen suyu, “muhtar ve azalar kendi arazilerini sulamakta” kullanıyor(muş).
*
Devlet Su işleri(DSİ) Genel Müdürlüğü’nün “sulama hidrant noktalarını belirlerken hata yaptığını”, bu nedenle kendisi de dahil birçok çiftçiye ait arazilerin kuraklığa terk edildiğini savunan okurumuz Yunus Yalman’ın iletisi -özetiyle- şöyle:
‘YANLIŞ DÜZENLENDİ’
“Aslında gelen suyla ekili ve tapulu alanların sulanması gerekirken, muhtar ve azaların arazileri ile köy merasına hidrantlar konuldu. Muhtar şimdi köyün merasını da kendi malı gibi kullanıyor. Benim gibi tapulu ve ekili arazisi olanlar yanlı/yanlış düzenlemelerden dolayı bu hidrantlardan yararlanamıyor.
Eşinin mezarını ziyaret etmek için Karşıyaka Mezarlığı’na giden okurumuz Günsel Bakdi, karşılaştığı çamurlu manzarayı fotoğraflamış ve altına da şu notu düşmüştü:
“Çamurdan dolayı mezarın yanına ulaşmak çok zor oldu. Çamur içindeki mezarlık içi yaya yollarına en kısa sürede beton parke taşı döşenmeli.”
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Hürriyet Ankara, okurumuzun bu şikâyetini geçen pazartesi günü gazetenin birinci sayfasından “Bu manzara yakışmıyor” manşetiyle verdi.
Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu(TAMKF) Onursal Başkanı Yakup Sağlam, motosikletli kuryelerin son zamanlarda bir de “yük taşımacılığı” yapmak zorunda kaldıklarına dikkat çekerek, “Kaza geliyorum diyor ama buna kimse ses çıkarmıyor” diye uyarmış.
*
Bazı firmalar tarafından motosikletli kuryelere kilolarca ağırlıktaki “damacana” hatta “tüp” taşıtıldığını aktaran ve bunların fotoğraflarını gönderen Yakup Sağlam’ın iletisi -özetiyle- şöyle:
Şaka şaka.
Burası Çankaya’nın Beytepe Mahallesi.
Uzayla olan tek bağı ise tam adresi:
“Gündönümü Caddesi Kuyrukluyıldız Sokak.”
Suyun tasarruflu kullanılmasının büyük bir önem taşıdığı bu dönemde, okurumuz Hüseyin Kamalıoğlu, “Yenimahalle’nin Turgut Özal Mahallesi’ndeki birçok büyük site, yeşil alanlarını şebeke(içme) suyu ile suluyor” şikâyetini iletmiş.
Okurumuz, “ASKİ Genel Müdürlüğü bunu engellemeli” talebinde bulunmuş.
SORUM VAR
BAŞKAN MANSUR YAVAŞ’IN ‘ASFALT BEDELİ’ VAADİ NE ZAMAN HAYATA GEÇECEK?
Okurumuz Kudret Kaatsız, “Ben tamı tamına bin 710 TL asfalt katılım bedeli ödemiştim” demiş ve aylardır yanıt bekleyen o meşhur soruyu sormuş:
“Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’ın seçim öncesi verdiği ‘Ödenmiş olan asfalt katılım parası, vatandaşın bundan sonra ödeyeceği emlak vergisinden düşülecek’ vaadi ne zaman hayata geçecek?”
Burası kentin arterlerinden İstanbul Yolu’ndaki bir oto lastikçi.
Biri(leri) lastikleri ateşe vermiş.
Yükselen simsiyah duman adeta kenti boğuyor.
*
Fotoğrafa dikkat!
ÖNERİM VAR
İşte bu hatırlatmaları yapan okurumuz Murat Mutlu’nun, “yol harcamalarına katılma payı bedeli” yani bir diğer adıyla “asfalt katılım bedeli” konusunda Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bir önerisi var. Okurumuzun iletisi şöyle:
YATIRANLAR CEZALANDIRILDI
* YORUM: Sayın Mansur Yavaş’ın seçim öncesi vaadine rağmen bugüne kadar bir adım atılmadı. Bu nedenle benim gibi bu ücreti yatıran insanlar maalesef cezalandırılmış oldu.
Hatta öyle ki...
Sınavların online yapılması, kopya sorununu da gündeme getirdi.
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Belki kaçırmış olabilirsiniz.
Cumartesi günü Hürriyet’te Abdullah Şanlı’nın “Kopyacılara aynalı önlem” başlıklı bir haberi vardı.
Ankara Kalesi’nde güvenlik zafiyeti var
“Ankara Kalesi’nde ciddi manada güvenlik zafiyeti var..!” Bu uyarı, Ankara Kalesi’nde esnaflık yapan ve isminin gizli kalmasını isteyen bir okurumuzdan geldi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin acilen bazı önlemler alması gerektiğine dikkat çeken okurumuzun iletisi -özetiyle- şöyle:
YAZI, ÇÖP YAKMA, GÜRÜLTÜ...
“Tarihi Ankara Kalesi’nin surlarına, tarihi evlerin duvarlarına yazı yazıyorlar. Tarihi sokaklarda ve herkesin gözü önünde çöp yakıyorlar. Gürültü çıkaranı, hakaretler edeni ve daha birçok nahoş görüntü de cabası.
GÜVENLİK VE MOBESE ŞART
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kritik noktalara acilen güvenlik kulübesi ve görevlisi koymalı. Yıllar önce onaylanan MOBESE sistemi de derhal uygulamaya geçirilmeli. Ankara Kalesi’ne sahip çıkılmalı.”
HAZİRAN YAĞMURLARI GELMEDEN ONARILMALI
Altındağ’ın Kale Mahallesi’nde gezerken Salman Sokağı’nda bozuk yolla karşılaşan okurumuz Dursun Türker, “Haziran yağmurları gelmeden onarılmalı” demiş.
SORUM(YORUM)
ÖLÜM BULVARI ÜÇ SENEDİR NEYİ/KİMİ BEKLİYOR?
Okurumuz Aytekin Işıkal, Bağlıca Bulvarı’nın devamı olan ve Yapracık’a ulaşımı sağlayan yolun bir türlü tamamlanmamasına isyan etmiş.
Bölge sakinlerinin bu yol için “Ölüm Bulvarı” dediklerini de aktaran okurumuz, “Yolun iki şeridi asfalt, dört şeridi toprak. Refüj yok, kaldırım yok, aydınlatma yok. Kaza var, yaralanma var, ölüm var. Bu yol üç senedir neyi/kimi bekliyor?” demiş.
ORAN MAHALLESİ’NDE CADDELER VE SOKAKLAR KÖSTEBEK YUVASINA DÖNDÜ
İsmi bende saklı(gizli kalmasını istemiş) bir okurumuz, “Çankaya’nın Oran Mahallesi’nde uzun yıllardır asfalt çalışması yapılmıyor. Caddeler ve sokaklar köstebek yuvasına döndü. Semtin hali içler acısı. Oran, bunları hak etmiyor” demiş ve şu soruları sormuş:
* Ankara Büyükşehir Belediyesi, trafiğin sürekli arttığı Zülfü Tiğrel Caddesi için ne düşünüyor?
* Çankaya Belediyesi’nin, asfalt bekleyen sokaklar için kısa vadede bir planı var mı?
ÇOLUK ÇOCUK GEÇEMİYORUZ
Çankaya’nın Bahçelievler Mahallesi’nden okurumuz Kemal Balgün, 7. Cadde’ye çıkan 69. Sokak’ta “elektrik arızası” için kazılan kaldırımın öylece bırakılmasına tepkili. “Çoluk çocuk geçemiyoruz” diyen okurumuz, “Çankaya Belediyesi’nden kaldırımı eski haline getirmesini istiyoruz” talebinde bulunuyor.
FOTO(SENTEZ)
GENÇLİK PARKI BÖYLE Mİ OLMALI?
Okurumuz Umut Özkan, bu fotoğraf için kısa ve öz bir soru sormuş:
“Gençlik Parkı böyle mi olmalı? Böyle gelmiş böyle mi gitmeli?”
PARKLARDAKİ ATM’LERİ KALDIRDILAR DEMİR ÇİTLERİ ONARMADILAR
Okurumuz Metin Altay, Yenimahalle’nin Barış Mahallesi’ndeki Barış 1 Parkı’nın açık olan demir çitlerine dikkat çekmiş ve “Buradaki ATM’leri kaldırdılar, ama demir çitleri onarmadılar” hatırlatmasında bulunmuş.
KISA... KISA...
* Çankaya’nın Gençlik Caddesi ve bu caddeye çıkan sokaklardaki tüm ağaçlar ilaçlanmalı. Ağaçlar böcekleniyor, acil çözüm üretilmeli.”
Ayşe ESKİOĞLU
* “Çankaya’daki Keklikpınarı PTT Şubesi önünde kuyruk olduk, meğer şube 1 Haziran’a kadar kapalıymış. Ama ne bir yazı ne bir uyarı var.”
Nuran Kalkavan Bereket
* “Çankaya’nın Osman Temiz Mahallesi Dikmen Manzara Evleri’nin karşısındaki yeşil alanı Çankaya Belediyesi ekipleri temizlemiyor.”
Mahire AKSOY
SÖZ YETKİLİDE
KARŞIYAKA MEZARLIĞI’NDA GÜVENLİK ÖNLEMİ ARTACAK
* Okurumuz Kamil Ufuk Bilgin, Karşıyaka Mezarlığı’nda yaşanan hırsızlıklardan dert yanmış ve “Bazı mezar bakıcıları, diğer mezarlardan insafsızca söküp çaldıkları çiçeklerle bakım ücretini aldıkları mezarları düzenliyor” demişti.
* Ankara Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı, ‘mezarlık bakım ve peyzaj hizmeti’ için iş yeri ruhsatı zorunluluğu aranacağını, tüm mezarlıkta kamera sistemiyle güvenlik kontrolünün sağlanacağını bildirdi.