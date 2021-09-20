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Haberler>Yazarlar>Fatih Tekeci>Anıtkabir’e ring seferi
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Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

Yazarın tüm yazıları

Anıtkabir’e ring seferi

20 Eylül 2021

Okurumuz Kudret Kaatsız, kısa ve öz olan iletisinde, “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a bir önerim var” demiş. Ve şöyle devam etmiş:

ÖNERİM VAR

* “29 Ekim, 10 Kasım, 23 Nisan ve 19 Mayıs’ta Anıtkabir’e ring seferi konulsun. Belki de bu uygulama daha sonraları sadece milli bayramlarla sınırlı kalmayıp, günlük rutin bir hizmet haline döndürülebilir.
* Araç olarak da EGO’nun kentin dar yollarında ve yolcu sayısının az olduğu bazı metro ring hatlarında kullanılmak üzere Devlet Malzeme Ofisi’nden yeni satın aldığı sekiz metrelik midibüsler kullanılabilir.”

Anıtkabir’e ring seferi

185 NUMARALI EGO YENİ YARGITAY’A KADAR GİTMELİ

Okurumuz Sultan Namazcı, Kızılay’daki Yargıtay binasının Ahlatlıbel’e taşınması sonrasında özellikle de toplu taşımada bazı sorunlar yaşadıklarını belirterek, şunları aktarmış:
“185 numaralı EGO hattının seferi, Oran’dan sonra yeni Yargıtay binasına kadar uzatılmalı. Bu düzenleme Yargıtay çalışanlarının yanı sıra vatandaşlar için de faydalı olacaktır.”

SORUM VAR

ÇANKAYA BELEDİYESİ’NİN ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ PROJESİ NEDEN DURDU?

Okurumuz Kemal Kalender, 30 Kasım 2016’da Çankaya Belediyesi’nin temelini attığı Eskişehir Yolu’ndaki(Mustafa Kemal Mahallesi) Atatürk Kültür Merkezi için, “Yıllardır çivi bile çakılmıyor” eleştirisinde bulunarak şu soruları yöneltmiş:
“Kaba inşaatı bitmiş şekilde öylece bekletilen ve yatırım programlarında bile artık ismi geçmeyen bu yapı/proje neden durdu? Halkın bu proje hakkında bilgilendirilmesi gerekmez mi? Çankaya Belediyesi bir açıklama yapmayı düşünüyor mu?”

Anıtkabir’e ring seferi

HARİKALAR DİYARI’NIN HAVUZU PERİŞAN HALDE

Okurumuz M.Y., Harikalar Diyarı’nın havuzu için “Perişan halde” demiş. Havuz zemininin yosunla kaplandığına dikkat çeken okurumuz, “Harikalar Diyarı adı altındaki dev rekreasyon alanının bu görüntüsü başkente yakışmıyor. Acilen havuz temizlenmeli” diye de eklemiş.

Anıtkabir’e ring seferi

ASIL ÜST GEÇİT BURAYA LAZIM

Okurumuz Umut Özkan, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Zekai Tahir Burak Ek Binası’nın Acil girişi ile Cebeci Ortaokulu arasına “üst geçit” yapılması gerektiğine dikkat çekerek, “Her gün yüzlerce öğrenci bu yolu kullanıyor ve caddede çoğu zaman trafik kazası oluyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin okul giriş-çıkışlarında yaşanan tehlikeyi görmeleri lazım. 200 metre ilerideki üst geçidin kimseye bir faydası yok” demiş.

KISA... KISA...

* “Çankaya’da Kurtuluş Parkı’na diktiğimiz ağaçlar ile pavlonya fidanlarımıza çim biçme makinalarıyla zarar verilmiş. 120 civarındaki ağaç ve fidanların birçoğu maalesef kurumuş.”
Halil ŞIK

* “Çankaya’da Dögol Caddesi üzerinde at kestanesi ağaçları maalesef kurumaya yüz tutmuş. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimi bu konuyla acilen ilgilenmeli.”
H. Murat KADIOĞLU

SÖZ YETKİLİDE

(1) METRO VE ANKARAY YENİDEN 01.00’E KADAR ÇALIŞACAK

* Okurumuz Aydın Güzel, hem ANKARAY’ın hem de metro hatlarının gece saat 00.00 sonrası sefer yapmıyor olmasını 6 Eylül’de yine bu köşeden eleştirmiş ve şöyle demişti: “ANKARAY ve metro hatlarının hiç olmazsa yarım saatte bir sefer yaparak gece 01.00’e kadar çalışması, gece ulaşımını nispeten de olsa rahatlatacaktır.”
* EGO Genel Müdürlüğü, okurumuzun bu iletisine 13 Eylül’de şu yanıtı verdi: “Metro ve ANKARAY’ın yeniden saat 01.00’e kadar çalıştırılması ile ilgili çalışma ve planlama yapılmasına başlanmıştır. Yapılacak çalışmanın otobüslerle de koordineli olması gerektiğinden, tarifemiz Otobüs Dairesi Başkanlığı’na gönderilmiştir. En kısa sürede hayata geçmesi beklenmektedir.”

(2) BAĞLICA-ÇEVRE YOLU BAĞLANTISINDA ÖNGÖRÜLEMEYEN GECİKMELER OLDU

6 Eylül 2021
* Okurumuz Erhan Saydam: “Yıllardır Bağlıca-Çevre Yolu bağlantısı için söz veren ve ‘bitirdik, bitiriyoruz’ deyip her defasında öteleyen Mansur Yavaş, en son 30 Ağustos için de yolu açacaklarını söylemişti. Yolun açılmasını beklerken, daha çok işinin olduğunu öğrendik. Bir türlü açılamayan bu yol yüzünden Bağlıca halkı olarak bezdik.”
8 Eylül 2021
* Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı: “Söz konusu başvuru ile alakalı Etimesgut Bağlıca Bulvarı Otoyol Bağlantı Projesi kapsamında bağlantı yollarındaki altyapı deplase çalışmalarından kaynaklanan öngörülemeyen gecikmeler olmuştur. Çalışmalar tüm hızıyla devam etmekte olup en kısa sürede tamamlanacaktır.”

(3) VATANDAŞLAR İTİRAZ ETTİ PROJEDE REVİZYONA GİDİLDİ

Burada Okur Yazar’ın 6 Eylül’de yine bu köşeden yönelttiği, “Turan Güneş Bulvarı’na yapılacak üst geçit köprü ile Panora Kavşağı’na yapılacak alt geçit için okulların açılması mı beklendi?” sorusuna Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan yanıt geldi.
Ve söz şimdi yetkilide:
“Çankaya Turan Güneş Bulvarı TRT önü ve Panora katlı kavşakları ile ilgili 2020 yılı içerisinde yapım ihalesine çıkılmıştır. Ancak ihale aşamasında bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından kavşak projelerine gelen itirazlar neticesinde projede revizyona gidilmiş ve geçen zaman zarfında katılımcılık anlayışımız gereği bölge halkının görüşleri alınıp talepleri doğrultusunda projeler tekrardan ihaleye gönderilmiştir. Bu sebepten dolayı zamanlama bu şekilde oluşmuştur ve çalışmalarımıza ancak başlanabilmiştir.”

HÜRRİYET ANKARA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR

Anıtkabir’e ring seferi

(1) Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığı: “Söz konusu yazılar, Kent Estetiği Daire Başkanlığı tarafından temizlenmiştir.”

9 Ağustos 2021
Burada Okur Yazar, Ankara Kalesi’nin tarihi surlarındaki yazılara ve kirliliğe dikkat çekmişti.

Anıtkabir’e ring seferi

(2) Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı: “İstasyonda(Sıhhiye) bulunan yürüyen merdivenlerimizin tamamına ait arızalar giderilmiş olup siz vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur.”

16 Ağustos 2021
Burada Okur Yazar, metronun Sıhhiye istasyonundaki bozuk yürüyen merdivene dikkat çekmişti.

Anıtkabir’e ring seferi
(3) Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı: “Söz konusu arıza giderilmiş olup, ilginize teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz.”

23 Ağustos 2021
Burada Okur Yazar, Sıhhiye Kavşağı’nda çöken yağmur suyu mazgalına dikkat çekmişti.

X

‘S’ plakaya sınır engeli

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

6 Eylül 2021
Ankara’nın dış ilçelerinde “korsan taşımacılığı önlemek, denetimi kolaylaştırmak” amacıyla personel ve öğrenci servis araçlarına “S plaka” verilmişti. Buraya kadar her şey güzel. Ancak Çubuk’ta yaşayan ve isminin gizli kalmasını isteyen bir okurumuzdan gelen ileti, uygulamada bazı sorunlar olduğunu gösteriyor. Okurumuzun iletisi aynen şöyle:

ÖĞRENCİ DE VELİ DE MAĞDUR

“Çubuk’ta ikâmet edip Pursaklar Fen Lisesi’ne gidecek olan öğrencilerimiz var. Gelgelelim ilçemizdeki ‘S’ plakalı servis araçlarının izni, Pursaklar Fen Lisesi’ne bir buçuk kilometre mesafedeki Karyağdı Kavşağı’na kadar. Sonrasına izin olmadığı için öğrencilerimiz de veliler de mağdur durumda. Çubuk ilçemizdeki servis tarifesi ile Ankara’daki servis tarifesi arasında ise iki kat fark var. Bu nedenle ‘S’ plakalı servislerin sınırlarının uzatılması veya özel izin belgesi ile servis kullanımının sağlanması hususlarında yetkililerden yardım bekliyoruz.”

ANKARA VALİLİĞİ’NİN ARTIK BU DURUMA EL ATMASI LAZIM

OKURUMUZ Kudret Başçoban, pandemi döneminde daha fazla okula ihtiyaç duyulmasına rağmen Mamak’ın Abidinpaşa Mahallesi’ndeki 29 Ekim Ortaokulu’nun bir türlü bitirilemeyen inşaat çalışmalarını eleştirmiş. Okurumuz, “Ankara Valiliği’nin artık bu duruma el atması lazım” çağrısında bulunmuş.

ANKARAY VE METRO HATLARI 01.00’E KADAR ÇALIŞMALI

EGO Genel Müdürlüğü, okulların açılmasıyla birlikte toplu taşıma hizmetlerinde(otobüs, metro ve ANKARAY) tam kapasite ile kışlık servis programına geçildiğini duyurdu.

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Bahçeye de huzur gelsin

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

30 Ağustos 2021
Bu fotoğraf, Altındağ’daki Gicik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nin bahçesinde çekilmiş

Geçen günlerde huzurevine ziyarette bulunan ismi bende saklı(gizli kalmasını istemiş) bir okurumuzun “bir şikâyet ve bir talep” içerikli iletisi şöyle:
BİR ŞİKÂYET
* “Huzurevinin bahçesindeki ağaçlar kurumuş. Ayrıca bahçenin zemini, tekerlekli sandalyelerle dolaşan yaşlılarımız için uygun durumda değil. Toprak üzerinde ilerlemeleri hayli zor.”
VE BİR TALEP
* “Huzurevi sakinlerinin yeşil alanları daha sağlıklı kullanabilmeleri için öncelikle bahçenin düzenlenmesi, tekerlekli sandalyelerin ilerleyebileceği bir yolun yapılması lazım.”
OKURDAN NOT: “Gicik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi her ne kadar Altındağ Kaymakamlığı’na bağlı olsa da Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’nın hem bahçeyle ilgileneceğine hem de tekerlekli sandalyeler için gereken yolu yapacağına inanıyorum.”

SORUM VAR

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301 yeni EGO otobüsünün plakaları Ankara’yı yansıtsın

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

23 Ağustos 2021
Okurlarımız İzzet Onur Nazlıaka ve Tunç Durmaz, geçen günlerde ihalesi yapılan “301 yeni EGO otobüsü” ile ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bir önerileri olduğunu aktarmış. Okurlarımızın makul önerileri şöyle:

ÖNERİM VAR

OTOBÜS FİRMALARININ YAPTIĞI GİBİ

“Otobüslerin plakaları Ankara’yı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni veya EGO Genel Müdürlüğü’nü yansıtacak şekilde belirlenebilir. Daha ziyade şehirler arası otobüs firmalarının yaptığı ve firma isimlerinden esinlenerek plakalarını özel olarak belirledikleri bu uygulama, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nce de gerçekleştirilebilir. Bu doğrultuda Ankara’yı belirtmek üzere 06 ANK xxx serisi, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni belirtmek üzere 06 ABB xxx serisi ve EGO Genel Müdürlüğü’nü belirtmek üzere 06 EGO xxx serisi plakaların otobüslere alınması konusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü nezdinde etkili girişimlerde bulunulabilir.

KENT KİMLİĞİNE CİDDİ KATKI SAĞLAR

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İncek'te aslanlar kükrüyor

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

16 Ağustos 2021
Aslanlar, kaplanlar, sürüngenler ve dahası...Bir gün bu hayvanların hepsi “yıllardır oturduğunuz eve komşu olsa” ne yapardınız?

Gece başınızı yastığa koyuyorsunuz, komşuda bi ses var:
“Aslan kükrüyor!”
La Fonten’den masal falan değil, vallahi gerçek.
Okurumuz Niyazi Gürel’in bir süredir yaşadıkları işte aynen böyle.



*

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Çoğu gitti azı kaldı

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

9 Ağustos 2021
Hürriyet Ankara, ‘tarihi Ankara Kalesi’nin surlarına sprey boyalarla zarar veren vandallara karşı’ yıllardır mücadele ediyor.



Başta Ankara Valiliği olmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Altındağ Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi’nin de gösterdiği ekstra çaba/duyarlılık sayesinde önemli bir mesafe kat ettik.
Turistlerin en çok ziyaret ettikleri seyir terası kısmında bir dönem ‘yazı/okul tahtası’ görünümündeki iç acıtan o manzara bugün yok.
Peki bitti mi?
Hayır.
Çoğu gitti azı kaldı.

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Sağlık çalışanları için karar var uygulama yok

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

2 Ağustos 2021
Ankara Büyükşehir Belediye(ABB) Meclisi’nin geçen ay 7 Temmuz’da gerçekleşen ilk oturumunda AK Parti grubu, “30 Haziran’da sona eren sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım hakkının 31 Aralık’a kadar uzatılması” yönünde bir önerge verdi.

Ve bu önerge tüm parti gruplarının oy birliğiyle kabul edildi.
Ancak 24 Temmuz Cumartesi günü -yani bu karardan tam iki hafta sonra- sağlık çalışanı okurumuz Şaban Tatlı’dan bir ileti geldi.
Aktardıkları aynen şöyle:

KİMİ BEKLİYORUZ VE DAHA NE KADAR BEKLEYECEĞİZ?

“ABB Meclisi’nde alınan karara rağmen sağlık çalışanları maalesef halen otobüse de metroya da ücretli biniyor. Otobüslerde şoförler, metro istasyonlarında ise güvenlik görevlileri, ‘Karar bize ulaşmadığı için mecburen kart basmanız lazım’, ‘Bize henüz emir gelmedi’ şeklinde uyarılarda bulunuyor.

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Çankaya ile Başkentgaz fiyatta anlaşamamış

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

19 Temmuz 2021
Çankaya’da ikâmet eden okurumuz Baskın Oran’dan önce şöyle bir ileti geldi: “Çankaya Belediyesi ile Başkentgaz arasındaki fiyat ihtilafı yüzünden, Çankaya sınırları içinde aylardır doğalgaz bağlanamıyor.”

“Burası başkent Ankara...
Söz konusu yer Çankaya...
Peki nasıl olur da aylardır doğalgaz bağlanamaz?” diye sorduğumda, okurumuz Baskın Oran, ikinci bir ileti daha gönderdi.
Özetle aktardığı şu:

AYLARDIR UĞRAŞIYORUM

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Yine vale yine dert

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

12 Temmuz 2021
Okurumuz E.D. “Panora AVM’nin önünde çok ciddi bir vale sorunu var” demiş ve iletisinde -özetiyle- şunları aktarmış:

“Panora AVM’nin önü tamamen paralı, valeler göz açtırmıyor. Oysa araçların 15 dakikalık bekleme hakları var, ancak valeler atmaca gibi atlayıp para istiyorlar ve bu da yetmezmiş gibi saygısız davranıyorlar.
SORU(YORUM):
* Bu valeler kimin adına çalışıyor?
* AVM yönetimi bu duruma neden göz yumuyor?”



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Kentimiz için kendimizi kendimiz için kentimizi değiştirmeliyiz

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

5 Temmuz 2021
Bu yılın ilk “Burada Okur Yazar” günü(4 Ocak Pazartesi), kentin en önemli arterlerinden İstanbul Yolu’ndaki bir oto lastikçinin önünden yükselen ve adeta kent(liy)i boğan kapkara dumana dikkat çekmiş, özetle şöyle demiştim:



“O lastikçinin yaktığı ateş söndü, kapkara duman havaya karışıp dağıldı. Peki ‘oldubitti’ mi diyeceğiz? Küçük gibi görünse de bu da bir ‘kent(li) suçu’ elbette. Ankara Kent Konseyi’ne önerim, ‘kent(li) suçu’ konusunda bir manifesto hazırlamaları ve yayınlamaları yönünde. Bu çalışma, hem kentlilik bilincinin oluşması ve geliştirilmesi hem de şehrin orta yerinde lastik yakmak gibi olayların sona erdirilmesi için şart.”
Ve bu konuyu Hürriyet Ankara, “BU BİR KENT SUÇU” manşetiyle birinci sayfadan vermişti.
*


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Ankara’da turizm 17.00’de bitiyor

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

28 Haziran 2021
Hani hep “Ankara’ya neden turist gelmez?” diye sorarlar ya! Alın işte size bir neden.



Kadir Batkı, geçen hafta İzmir’den kalkıp, Ankara’ya misafir gelmiş.
Hoş gelmiş, sefa gelmiş.
Tarihi Ankara Kalesi’ni merak etmiş, Ankaralı ev sahibi de “Hay hay” demiş.
23 Haziran Çarşamba günü Ankara Kalesi’ne gitmişler.
Önce İçkale sonra da Akkale...

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Trafikte 50cc tehlikesi!

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

21 Haziran 2021
Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu(TAMKF) Onursal Başkanı Yakup Sağlam, “Trafikteki 50cc motorlu bisiklet tehlikesine bir an önce önlem alınmalı” diyor.

Koronavirüs salgını sonrası sayıları hızla artan kuryelerin büyük bir çoğunluğunun, “Motorlu Taşıtlar Vergisi’nden muaf olması”, “Zorunlu Trafik Sigortası’nın zorunlu olmaması” ve “A sınıfı ehliyet almayı gerektirmemesi(B sınıfı ehliyet yeterli)” gibi nedenlerden ötürü 50cc motorlu bisikletlerle trafiğe çıktıklarını aktaran Yakup Sağlam, gözden kaçırılan tehlikeyi ise şöyle aktarıyor:

BİR KİT KULLANARAK HIZINI ARTTIRIYORLAR

“Burada yetkililerin gözden kaçırdıkları şey, 50cc motorlu bisikletlerin özel bir kit ile 80 ya da 110 cc’ye çıkarılabilmesi. Yani hem A1-A2 ehliyete sahip olmadan(B sınıfı ehliyetle) motosiklet kullanmış oluyorlar, hem de vergi ve sigorta ödemiyorlar. Üstüne bir de yasal olmayan yöntemle hız arttırımı yaptırdığı ve motosiklet ehliyeti(tecrübesi) olmadığı için trafikte kazalara sebebiyet veriyorlar. İşlerini hakkıyla ve kuralıyla yapan motosikletli kuryeler ise doğal olarak bu durumdan son derece rahatsız ve şikâyetçiler. Rutin kontroller ile görevli uzmanlar tarafından bu 50cc denetimleri derhal arttırılmalı.”


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Yeni levhalara nokta(.) koymayı unutmuşlar!

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

14 Haziran 2021
Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB) Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Numarataj Şube Müdürlüğü’nce değiştirilen cadde/sokak levhalarında “noktalama hatası” olduğuna dikkat çeken okurumuz Can Hayat Öztürk’ün iletisi şöyle:

BU HATA DÜZELTİLMELİ

“Yenimahalle’nin Beştepe Mahallesi’nde karşılaştığım her iki cadde levhasında da nokta(.) unutulmuş. 9. Cadde yerine 9 Cadde, 33. Cadde yerine ise 33 Cadde yazılmış. Bu hata düzeltilmeli.”



BU DA BENDEN

ABB Numarataj Şube Müdürlüğü, kentte adres bulmayı kolaylaştırmak için “BİNALARA ADRESLİ NUMARA” çalışmasını da artık daha fazla zaman kaybetmeden tamamlamalı.

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Neşet Ertaş’ın da konakladığı Rençber Han restorasyon bekliyor

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

7 Haziran 2021
Okurumuz Eray Güneş, Altındağ’ın Kale Mahallesi’ndeki Hanlar, Kuş ve Şanlı sokakların kesişiminde bulunan tarihi Rençber Han için “Bakımsızlıktan virane durumda, restore edilmeli” demiş.



Bu eski yapının Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün izni alınarak restore edilebileceğini, maliyetinin ise ancak Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin(ABB) desteğiyle karşılanabileceğini belirten okurumuzun iletisi -özetiyle- şöyle:



KENTE KAZANDIRILMALI

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Çime niyet bize eziyet!

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

31 Mayıs 2021
Yaz geldi, fıskiye sezonu açıldı. Ve maalesef her yaz aynı manzara! Ağaçları, çiçekleri ve özellikle de çimleri sulaması gereken fıskiyeler... Ana yolları, kaldırımları suluyor! Sonrası... Çime niyet bize eziyet!

Misal, Yakup Sağlam...
Hem kendini ve kentini yaşayan bir Hürriyet Ankara okuru, hem Burada Okur Yazar’ın en sıkı müdavimi, hem de Ankara Motosikletli Kuryeler Derneği’nin kurucu başkanı.
Yakup Sağlam, ayarsız fıskiyelerin en çok da motosiklet sürücülerine kâbus olduğuna dikkat çekerek, iletisinde -özetiyle- şunları kaydetmiş:



MOTOSİKLETLİLERİN KORKULU RÜYASI

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Ankara Kalesi’nde güvenlik zafiyeti var

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

24 Mayıs 2021
“Ankara Kalesi’nde ciddi manada güvenlik zafiyeti var..!” Bu uyarı, Ankara Kalesi’nde esnaflık yapan ve isminin gizli kalmasını isteyen bir okurumuzdan geldi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin acilen bazı önlemler alması gerektiğine dikkat çeken okurumuzun iletisi -özetiyle- şöyle:



YAZI, ÇÖP YAKMA, GÜRÜLTÜ...

“Tarihi Ankara Kalesi’nin surlarına, tarihi evlerin duvarlarına yazı yazıyorlar. Tarihi sokaklarda ve herkesin gözü önünde çöp yakıyorlar. Gürültü çıkaranı, hakaretler edeni ve daha birçok nahoş görüntü de cabası.

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Özel sektörde çalışanlar insan değil mi?

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

17 Mayıs 2021
Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB) EGO Genel Müdürlüğü’nün 8-9-10-11-12-13-14-15 ve 16 Mayıs’ta “hem ANKARAY hem de metro seferlerine ara vermesi” bazı vatandaşların hâliyle tepkisine neden oldu. E, haklılar tabii!

Hafta sonu ve bayram tamam, ama hafta içi için duyurular maalesef yetersiz kaldı.
Yani birçok vatandaş bu durumdan habersizdi.
Otobüslerde yoğunluk ve çile artıp, üzerine bir de koronavirüs riski eklenince...
Vatandaşlar “dokuz gün boyunca dokuz doğurarak” ANKARAY ve metronun yolunu gözledi.
*
Okurumuz Ayhan Gözüküçük, işte onlardan biri.
EGO Genel Müdürlüğü’nün aldığı bu kararla özel sektörde çalışan vatandaşları göz ardı ettiğini savunan okurumuz, “Özel sektörde çalışanlar insan değil mi?” eleştirisinde bulunmuş ve şöyle devam etmiş:

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Hürriyet’te hürriyet var

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

10 Mayıs 2021
Burada Okur Yazar’da geçen hafta, “Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin(ABB) gözle görülür çalışması yok” başlıklı bir eleştiri vardı.

Okurumuz Halil Şimşek, şöyle bir kıyas yapmıştı:
* Melih Gökçek: Ankara Kalesi’nin etrafındaki gecekonduları yıkıyor, Ulus’ta meydan çalışması yapıyordu.
* Mansur Yavaş: Ulus’taki meydan çalışmasını devam ettirmiyor, Ankara Kalesi çevresinde hiçbir çalışma yapmıyor.



*

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Zir Vadisi yolu tehlike dolu

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

3 Mayıs 2021
Bu fotoğraflar, Zir Vadisi’nden. Google da şahit, bu yol çok tehlikeli!



Misal.
Son altı ayda Zir Vadisi yolunda meydana gelen bazı kazaları Google şu başlıklarla hatırlattı:
28 Kasım 2020: Yola dökülen yağ, çöp kamyonunu devirdi.
11 Aralık 2020: İki çöp kamyonu kafa kafaya çarpıştı.
10 Şubat 2021: TIR ve çöp kamyonu kafa kafaya çarpıştı.

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Kentini yaşayan gazete kentini yaşayan başkan

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

26 Nisan 2021
Çankaya-Kuloğlu Sokak’ta çok eski bir bağ evi. Yaş aldıkça çatlaklarla dolmuş dış yüzeyi. Yalnız kaldıkça dökülmüş çatısındaki kiremitleri. Ve gece çökünce pencerelerinden birer birer düşmüş tüm cam taneleri.

İşte böyle.
Yapılar da insanlar gibidir.
Anılarla doludur, fakat anlat(a)madıkça içine kapanır.
Hatırla(n)mak ister.
Okurumuz Sevim Türkyılmaz, belki de herkesin unuttuğu bir günde bu bağ evini hatırladı ve hatırlattı.
Hırsızların dadandığı, kimsesizlerin yatıp kalktığı, tinercilerin de ateş yakıp yangın çıkardığı bu yapıyla hiçbir maddi bağı yoktu.
Ancak tüm dertleriyle dertlendiği bağ evi için “Peki daha ne kadar dayanabilecek?” endişesini taşıyan Sevim Türkyılmaz’ın tek bir talebi vardı.

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