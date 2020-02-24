Ağaç yerine kilit taşı

Bir okurumuz, “Ankara Büyükşehir Belediyesi, kaldırım üzerinde ağaç dikimi için ayrılan boş yerleri betonla kapatıyor” demiş.
Çankaya’nın Lizbon Caddesi’nde(Öveçler), Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin “bordür-tretuvar onarımı” ekiplerini fotoğraflayan okurumuzun iletisi şöyle:
BÖYLE BİR UYGULAMA GÖRMEMİŞTİK
“Ekipler, kaldırımlardaki ağaç dikim yerlerini kilit taşları ile kapattı. Ankara’da daha önce böyle bir uygulama görmemiştik. Eğer bu yeni uygulama yaygınlaşırsa, kentimizi betona çevirir. Bir fidan dikmek çok mu zor iş? Gelecek hepimizin, duyarlı olalım ve beton başkent yaratmayalım.”
OKURDAN NOT VAR
* Ankara Büyükşehir Belediyesi, kaldırımlara ve orta refüjlere neredeyse bir yıldır fidan dikimi yapmıyor.
* ‘Madem ağaç dikmiyoruz, kapatalım gitsin’ anlayışına devam edilecekse, peki buna kim dur diyecek?
EGO OTOBÜSÜNÜN KAMERASI NASIL ÇALIŞMAZ?
Okurumuz Duygu Ç., 17 Şubat’ta şahsi aracıyla işe giderken, Eskişehir Yolu Bilkent kavşağı çıkışında EGO’nun 112 hat numaralı ve 06 BE 1992 plakalı otobüsünün kendisini sıkıştırdığını öne sürmüş.
Sonrasını bakın okurumuz şöyle aktarmış:
GELEN YANIT TAM BİR SKANDAL
“Döneceğim yolu kaçırdığım için Bilkent Şehir Hastanesi’nden geçmek durumunda kaldım, ama bu sırada aynı otobüsle tekrar karşılaştım. Ben sola dönüş yapacakken önce durup yol verdi, sonra da benim olduğumu anlayınca kasti olarak aracıma sağ taraftan vurdu. Polis çağırdık, tutanak tuttuk. Polisler trafik kurallarına göre asli kusuru bana verdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi ALO 153 Mavi Masa’ya şikâyette bulundum. Gelen yanıt tam bir skandal. ‘Aracın kamera kayıtları incelenmiş ancak olayın gerçekleştiği saatlerde teknik bir arıza nedeniyle kayıt yapmadığı tespit edilmiştir’ deniliyor.
SORUYORUM:
* EGO otobüsü şoförü kasti olarak hayatıma gasbetti. Gün boyu yüzlerce yolcuyu taşıyan otobüsün kamerası nasıl çalışmaz?
* Bir kadın olarak benim başıma gelenler, herkesin başına gelebilir. ‘Teknik bir arıza nedeniyle kayıt yapmamış’ demek de ne demek?
ÖNERİM VAR
HURDA OTOBÜSLER DENİZE BATIRILSIN
Okurumuz Tunç Durmaz’ın, EGO Genel Müdürlüğü’ne ait hurdaya çıkan otobüslerle ilgili bir önerisi var:
* “Ankaralıların anılarını biriktiren bu araçlarla ilgili daha önce restorasyon talebim olmuştu, ancak yedek parça sıkıntısı nedeniyle bunu yapamayacaklarını söylemişlerdi. Şimdi ise hurdalıktaki başta Ikarus marka araçlar için bir önerim var.”
* “Hurda otobüsler, ülkemizin güney sahil kentlerinden birinde(özellikle de Antalya-Kaş) denize batırılsın. Uçak ve tank batığı varsa, otobüs batığı neden olmasın? Bu sayede hem araçlar masrafsız şekilde elden çıkarılır hem de değerlendirilir.”
BİLET GİŞELERİNİN BİRÇOĞU ÇALIŞMIYOR
Okurumuz Eser Kumruoğlu, “Kızılay metro istasyonundaki bilet gişelerinin birçoğu çalışmıyor” demiş ve bir hayli dikkat çekici iddialarda bulunmuş.
İDDİA O Kİ: “Gişeleri kapatmışlar, önüne de ‘15 dakika sonra geleceğim’ yazısı asmışlar. Saatlerce bekliyoruz, ne gelen var ne de giden.”
İDDİA O Kİ: “ALO 153 Mavi Masa hattından telefonumu engellemişler. Vatandaşın telefonu engellenir mi?” Bu benim yasal hakkım değil mi?”
‘NEW JERSEY’ TİPİ KALDIRIM DİYETİ
Bir okurumuz, Tunus Caddesi girişindeki daracık kaldırıma konulan
New Jersey tipi beton bariyere dikkat çekmiş ve “Bu hangi akla hizmet acaba!” diyerek, şöyle devam etmiş:
“Normal şartlarda yayalar zaten tehlike atlatarak ilerleyebiliyorlar. Şimdi ise başka yer yokmuş gibi ‘Ankara Büyükşehir Belediyesi’ yazılı iki koca bariyer daracık kaldırıma konulmuş. Yayaların geçişi, öncesinden de tehlikeli hale getirilmiş.”
OKUR RADARI
* “Çankaya’nın Oran Mahallesi Hayri Çeçen Caddesi’ndeki bu aracın sürücüsü, her sabah engelli çizgisinin üstüne park ediyor. Müsait park yeri olduğu halde herhalde birilerine kasıtlı yapıyor.”
* Tunus Caddesi ile Güfte Sokak’ın kesiştiği köşedeki bu aracın sürücüsü, 15-20 gündür kaldırımı tamamen kapatacak şekilde park ediyor. Ne denetleyen var, ne uyaran. Yaya geçişi işkence gibi.”
SORUM VAR
KÖRDÜĞÜMÜ KİM ÇÖZECEK?
Trafiğin kördüğüm olduğu bu fotoğraf, Yenimahalle’nin Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 266. Cadde ile 269. Sokak’ın kesişimindeki manzarayı özetliyor.
Okurumuz soruyor:
* Bu trafik sorununu kim çözecek, burada yaşanacak herhangi bir kazada suçlu kim olacak?
DİYOR Kİ
Okurumuz Talat Karataş, diyor ki:
“Çankaya’nın Anıttepe Mahallesi Turgut Reis Caddesi’ndeki (No:50) bu çukurun onarılması ve cadde üzerindeki ağaçların budanması konusunda bir yıldır uğraş veriyoruz, ama maalesef sonuç alamıyoruz.”
Okurumuz Metin Altay, diyor ki:
“Kızılay’ın Sakarya Caddesi’ndeki havalandırma bacası çıkıntıları yayalar için tehlike arz ediyor. Takılan, düşen ve yaralanan çok. Bunlar yol seviyesine indiremez mi ya da korumaya alınamaz mı?”
Ağaç yerine kilit taşı
Bir okurumuz, “Ankara Büyükşehir Belediyesi, kaldırım üzerinde ağaç dikimi için ayrılan boş yerleri betonla kapatıyor” demiş.
Çankaya’nın Lizbon Caddesi’nde(Öveçler), Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin “bordür-tretuvar onarımı” ekiplerini fotoğraflayan okurumuzun iletisi şöyle:
BÖYLE BİR UYGULAMA GÖRMEMİŞTİK
“Ekipler, kaldırımlardaki ağaç dikim yerlerini kilit taşları ile kapattı. Ankara’da daha önce böyle bir uygulama görmemiştik. Eğer bu yeni uygulama yaygınlaşırsa, kentimizi betona çevirir. Bir fidan dikmek çok mu zor iş? Gelecek hepimizin, duyarlı olalım ve beton başkent yaratmayalım.”
OKURDAN NOT VAR
* Ankara Büyükşehir Belediyesi, kaldırımlara ve orta refüjlere neredeyse bir yıldır fidan dikimi yapmıyor.
* ‘Madem ağaç dikmiyoruz, kapatalım gitsin’ anlayışına devam edilecekse, peki buna kim dur diyecek?
EGO OTOBÜSÜNÜN KAMERASI NASIL ÇALIŞMAZ?
Okurumuz Duygu Ç., 17 Şubat’ta şahsi aracıyla işe giderken, Eskişehir Yolu Bilkent kavşağı çıkışında EGO’nun 112 hat numaralı ve 06 BE 1992 plakalı otobüsünün kendisini sıkıştırdığını öne sürmüş.
Sonrasını bakın okurumuz şöyle aktarmış:
GELEN YANIT TAM BİR SKANDAL
“Döneceğim yolu kaçırdığım için Bilkent Şehir Hastanesi’nden geçmek durumunda kaldım, ama bu sırada aynı otobüsle tekrar karşılaştım. Ben sola dönüş yapacakken önce durup yol verdi, sonra da benim olduğumu anlayınca kasti olarak aracıma sağ taraftan vurdu. Polis çağırdık, tutanak tuttuk. Polisler trafik kurallarına göre asli kusuru bana verdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi ALO 153 Mavi Masa’ya şikâyette bulundum. Gelen yanıt tam bir skandal. ‘Aracın kamera kayıtları incelenmiş ancak olayın gerçekleştiği saatlerde teknik bir arıza nedeniyle kayıt yapmadığı tespit edilmiştir’ deniliyor.
SORUYORUM:
* EGO otobüsü şoförü kasti olarak hayatıma gasbetti. Gün boyu yüzlerce yolcuyu taşıyan otobüsün kamerası nasıl çalışmaz?
* Bir kadın olarak benim başıma gelenler, herkesin başına gelebilir. ‘Teknik bir arıza nedeniyle kayıt yapmamış’ demek de ne demek?
ÖNERİM VAR
HURDA OTOBÜSLER DENİZE BATIRILSIN
Okurumuz Tunç Durmaz’ın, EGO Genel Müdürlüğü’ne ait hurdaya çıkan otobüslerle ilgili bir önerisi var:
* “Ankaralıların anılarını biriktiren bu araçlarla ilgili daha önce restorasyon talebim olmuştu, ancak yedek parça sıkıntısı nedeniyle bunu yapamayacaklarını söylemişlerdi. Şimdi ise hurdalıktaki başta Ikarus marka araçlar için bir önerim var.”
* “Hurda otobüsler, ülkemizin güney sahil kentlerinden birinde(özellikle de Antalya-Kaş) denize batırılsın. Uçak ve tank batığı varsa, otobüs batığı neden olmasın? Bu sayede hem araçlar masrafsız şekilde elden çıkarılır hem de değerlendirilir.”
BİLET GİŞELERİNİN BİRÇOĞU ÇALIŞMIYOR
Okurumuz Eser Kumruoğlu, “Kızılay metro istasyonundaki bilet gişelerinin birçoğu çalışmıyor” demiş ve bir hayli dikkat çekici iddialarda bulunmuş.
İDDİA O Kİ: “Gişeleri kapatmışlar, önüne de ‘15 dakika sonra geleceğim’ yazısı asmışlar. Saatlerce bekliyoruz, ne gelen var ne de giden.”
İDDİA O Kİ: “ALO 153 Mavi Masa hattından telefonumu engellemişler. Vatandaşın telefonu engellenir mi?” Bu benim yasal hakkım değil mi?”
‘NEW JERSEY’ TİPİ KALDIRIM DİYETİ
Bir okurumuz, Tunus Caddesi girişindeki daracık kaldırıma konulan
New Jersey tipi beton bariyere dikkat çekmiş ve “Bu hangi akla hizmet acaba!” diyerek, şöyle devam etmiş:
“Normal şartlarda yayalar zaten tehlike atlatarak ilerleyebiliyorlar. Şimdi ise başka yer yokmuş gibi ‘Ankara Büyükşehir Belediyesi’ yazılı iki koca bariyer daracık kaldırıma konulmuş. Yayaların geçişi, öncesinden de tehlikeli hale getirilmiş.”
OKUR RADARI
* “Çankaya’nın Oran Mahallesi Hayri Çeçen Caddesi’ndeki bu aracın sürücüsü, her sabah engelli çizgisinin üstüne park ediyor. Müsait park yeri olduğu halde herhalde birilerine kasıtlı yapıyor.”
* Tunus Caddesi ile Güfte Sokak’ın kesiştiği köşedeki bu aracın sürücüsü, 15-20 gündür kaldırımı tamamen kapatacak şekilde park ediyor. Ne denetleyen var, ne uyaran. Yaya geçişi işkence gibi.”
SORUM VAR
KÖRDÜĞÜMÜ KİM ÇÖZECEK?
Trafiğin kördüğüm olduğu bu fotoğraf, Yenimahalle’nin Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 266. Cadde ile 269. Sokak’ın kesişimindeki manzarayı özetliyor.
Okurumuz soruyor:
* Bu trafik sorununu kim çözecek, burada yaşanacak herhangi bir kazada suçlu kim olacak?
DİYOR Kİ
Okurumuz Talat Karataş, diyor ki:
“Çankaya’nın Anıttepe Mahallesi Turgut Reis Caddesi’ndeki (No:50) bu çukurun onarılması ve cadde üzerindeki ağaçların budanması konusunda bir yıldır uğraş veriyoruz, ama maalesef sonuç alamıyoruz.”
Okurumuz Metin Altay, diyor ki:
“Kızılay’ın Sakarya Caddesi’ndeki havalandırma bacası çıkıntıları yayalar için tehlike arz ediyor. Takılan, düşen ve yaralanan çok. Bunlar yol seviyesine indiremez mi ya da korumaya alınamaz mı?”