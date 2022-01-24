Adaletsizlikte eşitlik

Mevzu, alışveriş merkezlerinin(AVM) bazılarında “vale hizmeti” adı altında alınan “otopark ücreti” meselesi.
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Vatandaş aracını kendi park ediyor, üstüne bir de vale’ye ücret ödüyor.
İlave hiçbir hizmet yok.
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SÖZ YETKİLİDE-1
* Okurumuz Cengiz Bolat, Elmadağ Kayak Merkezi’ne ulaşım için kullanılan yolun asfaltsız ve bozuk olduğuna dikkat çekerek, “Başkent Ankara’da kış turizmi maalesef sahipsiz. Hem Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne hem de Çankaya Belediyesi’ne çağrıda bulunuyorum: Bu çileyi bitirin” demişti.
* Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, okurumuzun bu şikâyeti üzerine, “Bahse konu yol kadastro yoludur. Geçen yıl asfalt kırığı serimi yapılmıştır. 800 metre uzunluğunda olup, 2022 yılı asfalt serim programı doğrultusunda yapımı planlanmaktadır” yanıtını gönderdi.
Çok haklı.
Ankara’nın kuzeyinde Kastamonu, doğusunda ise Kayseri, “kış turizmi” konusunda epeyce “yol aldı/alıyor.”
Biz ise hâlâ “yolu yoluna koymaya” çalışıyoruz.
Yani koskoca bir yılda, Elmadağ Kayak Merkezi’nin yolunu bile asfaltla(ya)mıyoruz.
Yazık!
Peki gerek Ankara Büyükşehir Belediyesi, gerek ilçe belediyeleri, “parklardaki çocuk oyun alanlarını ve oyuncakları ne sıklıkla kontrol ediyor?”
Çünkü park yapmakla, park açmakla bu iş bitmiyor.
Hele hele söz konusu çocuklarsa, belediyelerin bakım-onarım işinde daha da hassas olmaları gerekiyor.
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UZUN SÜRE ATIL KALMIŞTI
“ABB Başkanı Mansur Yavaş, uzun süre atıl halde kalan Sıhhiye Çok katlı Otoparkı’nı amacına uygun şekilde tekrar hizmete sunarak bölgenin park sorununa da çözüm oldu.
ANCAK: Otoparkta bir kat dolmadan diğerini açmıyorlar. Otoparkın içinde araçlar park yeri arıyor, haliyle trafik çok sıkışıyor.
PEKİ: Kentin merkezindeki bu otoparkı saat 22.30’da kapatmak akılcı mı? Ankara gibi şehirde sosyal hayat o saatte mi bitiyor?”
OKUR RADARI
SÜS HAVUZUNA TOPRAK!“ABB, Abdi İpekçi Parkı’ndaki süz havuzlarına toprak dolduruyor. Yapılanları yok etmek yanlış. Vazgeçilmeli.”
SÖZ YETKİLİDE-1
Hürriyet Ankara okurlarının zaman zaman bu köşede yer alan eleştirileri üzerine bir açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB) Fen İşleri Daire Başkanlığı, ilk kez tarih verdi:
* “İşin süresi 150 gün olup, 05.03.2022 tarihinde bitirilmesi planlanmaktadır.”
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İşte, ABB Fen İşleri Daire Başkanlığı’ndan Burada Okur Yazar’a özel yapılan o açıklamanın tamamı:
EGO Genel Müdürlüğü’nün “Sincan-Ümitköy metro istasyonu ring hattı” koymasına rağmen yıllardır “Sincan-Fatih metro istasyonu ring hattı” koymamasını eleştiren Sincanlıların, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan talepleri şöyle:
BİNLERCE KİŞİ VAR
“Hafta içi her gün metronun Fatih istasyonunu kullanarak Sincan’a gidip gelen binlerce kişi var. İnsanlar Sincan’a gitmek veya Sincan’dan metroya ulaşmak için EGO’nun 509 numaralı Sincan-Fatih otobüs hattına biniyor. Lise öğrencilerinin de yoğun olarak kullandıkları bu hat çok uzun ve otobüsler sabah-akşam çok kalabalık. Bazen insanlar otobüse binemiyor. Biz bu hattı kullanan yolcular olarak Sincan-Fatih arasında ring seferi yapan otobüs istiyoruz. Kısa hatlı ve sık gidip gelen bir hat bize büyük kolaylık sağlayacaktır.”
OKURDAN NOT: “EGO Genel Müdürlüğü yetkilileri hafta içi bir gün akşam saatlerinde Fatih metrosunun yakınında yer alan 50389 numaralı otobüs durağına geldiklerinde, uzayan kuyruğu ve yaşanan sıkıntıyı görebilirler.”
ARIZA BİLDİRİMİ!
“Çayyolu metrosunun Gordion AVM çıkışındaki yürüyen merdiven ve asansör arızalı.”
“Duraklarda sabahın ayazında bekleyen insanlar, soğuktan tir tir titriyor. En fazla 10 kişinin sığabildiği yarı kapalı duraklar artık yetmiyor. Buraya, üstü tamamen kapalı, uzun ve korunaklı bir durak yapılmalı. Çok da zor olmasa gerek...”
*
Aradan üç yıl geçti.
Bu arada Ankara Büyükşehir Belediye(ABB) Başkanı da değişti.
Yıl 2021...
Yıllarca Ankara ile İstanbul arasında yapılan mukayeselerden biri de “trafik” konusu olmuştur.
Ankara, rahatlığıyla...
İstanbul, çilesiyle tanınırdı.
Lakin...
Şimdilerde Ankara da tıpkı İstanbul gibi “trafik çilesi” konuşur hale geldi.
Öyle ki...
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı(ABB) Mansur Yavaş, bu ayki Meclis’te yaptığı konuşmasında “trafik yoğunluğunun arttığını” söyledi.
Okurlarımızın eline doğan...
Okurlarımızın eseri olan...
Ve elbette yine okurlarımızın eşsiz destekleriyle büyüyen “Burada Okur Yazar”, bugün 8 yaşını doldurdu.
*
Bu köşe, 8 yıldır başkent Ankara’nın hizmetinde.
Bu köşe, 8 yıldır Ankaralıların hizmetinde.
Bu köşe, 8 yıldır kentin gözü, kulağı, sesi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB) sorumluluğunda olan “BAY-BAYAN WC ÜCRETSİZDİR” yazısının da yer aldığı tuvaletlerin iki yıldır kapalı olduğunu ve önündeki bankların sebepsizce kaldırıldığını aktaran okurumuzun iletisi -özetiyle- şöyle:
İNSANLAR OTURUR, NEFES ALIRDI
SORUM VAR
Dün itibarıyla aradan 690 gün geçti.
İsmi bende saklı(gizli kalmasını istemiş) bir okurumuz, şu ana kadar kent merkezinde bisiklet yolu projesinin sadece ilk etabı olan 2.5 kilometrelik kısmının yapıldığına dikkat çekmiş.
Ve şu soruyu yöneltmiş:
Kentimizin ve kendimizin gazetesi Hürriyet Ankara’nın, “Kalem sizin, söz sizin” diyerek okurlarıyla “omuz omuza” verdiği Burada Okur Yazar’da ise okurlar yazıyor, yetkililer harekete geçiyor, sorunlar bir bir çözülüyor.
Unutmayın!
“Bir kentte değişim sokaktan başlar.”
İşte bu hafta Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden(ABB) okurlarımıza gelen yanıtlar ve çözüm bulan sorunlar.
Ve söz yetkilide.
SÖZ YETKİLİDE-1ANITKABİR’E RİNG SEFERİ İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Hürriyet Ankara okuru Kudret Kaatsız, “Ankara Büyükşehir Belediye(ABB) Başkanı Mansur Yavaş’a bir önerim var” demiş ve eklemişti:
2) Ankara Büyükşehir Belediye(ABB) Meclisi’nde konuşma yapan MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan, “Gece ulaşımı problemi çözülmeli” dedi.
3) Ve kısa bir süre sonra EGO Genel Müdürlüğü, geçen pazartesi(27 Eylül) itibarıyla “gece ulaşımında saat ayarı” yapıldığını vatandaşlara duyurdu.
SÖZ YETKİLİDE
Ancak uygulamaya geçmeyen bu karardan yaklaşık bir ay sonra okurumuz Şaban Tatlı, sağlık çalışanlarının merak ettikleri soruyu, 2 Ağustos 2021’de yine bu köşeden şu ifadelerle sormuştu:
“ABB Meclisi’nde alınan karara rağmen sağlık çalışanları maalesef halen otobüse de metroya da ücretli biniyor. Peki bizler sağlık çalışanları olarak kimi bekliyoruz ve daha ne kadar bekleyeceğiz?”
*
Ve bu soru yanıt buldu.
Meğer ABB Meclisi’nin 7 Temmuz 2021’de oy birliğiyle aldığı “30 Haziran’da sona eren sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım hakkının 31 Aralık’a kadar uzatılması” şeklindeki karar iptal edilmiş.
EGO Genel Müdürlüğü, kararın iptaline “Uzatılması yönünde Cumhurbaşkanlığı kararı olmaması” yönünde gerekçe gösteriyor.
ÖNERİM VAR
* “29 Ekim, 10 Kasım, 23 Nisan ve 19 Mayıs’ta Anıtkabir’e ring seferi konulsun. Belki de bu uygulama daha sonraları sadece milli bayramlarla sınırlı kalmayıp, günlük rutin bir hizmet haline döndürülebilir.
* Araç olarak da EGO’nun kentin dar yollarında ve yolcu sayısının az olduğu bazı metro ring hatlarında kullanılmak üzere Devlet Malzeme Ofisi’nden yeni satın aldığı sekiz metrelik midibüsler kullanılabilir.”
ÖĞRENCİ DE VELİ DE MAĞDUR
“Çubuk’ta ikâmet edip Pursaklar Fen Lisesi’ne gidecek olan öğrencilerimiz var. Gelgelelim ilçemizdeki ‘S’ plakalı servis araçlarının izni, Pursaklar Fen Lisesi’ne bir buçuk kilometre mesafedeki Karyağdı Kavşağı’na kadar. Sonrasına izin olmadığı için öğrencilerimiz de veliler de mağdur durumda. Çubuk ilçemizdeki servis tarifesi ile Ankara’daki servis tarifesi arasında ise iki kat fark var. Bu nedenle ‘S’ plakalı servislerin sınırlarının uzatılması veya özel izin belgesi ile servis kullanımının sağlanması hususlarında yetkililerden yardım bekliyoruz.”
ANKARA VALİLİĞİ’NİN ARTIK BU DURUMA EL ATMASI LAZIM
OKURUMUZ Kudret Başçoban, pandemi döneminde daha fazla okula ihtiyaç duyulmasına rağmen Mamak’ın Abidinpaşa Mahallesi’ndeki 29 Ekim Ortaokulu’nun bir türlü bitirilemeyen inşaat çalışmalarını eleştirmiş. Okurumuz, “Ankara Valiliği’nin artık bu duruma el atması lazım” çağrısında bulunmuş.
ANKARAY VE METRO HATLARI 01.00’E KADAR ÇALIŞMALI
EGO Genel Müdürlüğü, okulların açılmasıyla birlikte toplu taşıma hizmetlerinde(otobüs, metro ve ANKARAY) tam kapasite ile kışlık servis programına geçildiğini duyurdu.
Geçen günlerde huzurevine ziyarette bulunan ismi bende saklı(gizli kalmasını istemiş) bir okurumuzun “bir şikâyet ve bir talep” içerikli iletisi şöyle:
BİR ŞİKÂYET
* “Huzurevinin bahçesindeki ağaçlar kurumuş. Ayrıca bahçenin zemini, tekerlekli sandalyelerle dolaşan yaşlılarımız için uygun durumda değil. Toprak üzerinde ilerlemeleri hayli zor.”
VE BİR TALEP
* “Huzurevi sakinlerinin yeşil alanları daha sağlıklı kullanabilmeleri için öncelikle bahçenin düzenlenmesi, tekerlekli sandalyelerin ilerleyebileceği bir yolun yapılması lazım.”
OKURDAN NOT: “Gicik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi her ne kadar Altındağ Kaymakamlığı’na bağlı olsa da Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’nın hem bahçeyle ilgileneceğine hem de tekerlekli sandalyeler için gereken yolu yapacağına inanıyorum.”
SORUM VAR
ÖNERİM VAR
OTOBÜS FİRMALARININ YAPTIĞI GİBİ
“Otobüslerin plakaları Ankara’yı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni veya EGO Genel Müdürlüğü’nü yansıtacak şekilde belirlenebilir. Daha ziyade şehirler arası otobüs firmalarının yaptığı ve firma isimlerinden esinlenerek plakalarını özel olarak belirledikleri bu uygulama, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nce de gerçekleştirilebilir. Bu doğrultuda Ankara’yı belirtmek üzere 06 ANK xxx serisi, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni belirtmek üzere 06 ABB xxx serisi ve EGO Genel Müdürlüğü’nü belirtmek üzere 06 EGO xxx serisi plakaların otobüslere alınması konusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü nezdinde etkili girişimlerde bulunulabilir.
KENT KİMLİĞİNE CİDDİ KATKI SAĞLAR
Adaletsizlikte eşitlik
“Adalette eşitlik sağlanacağına âdeta adaletsizlikte eşitlik sağlanarak tüm metro ringleri ücretli hâle getirildi.”
Bu cümle, okurumuz İzzet Onur Nazlıaka’ya yani kentte toplu taşıma kullanan bir vatandaşa ait.
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Peki bu tepkinin sebebi ne?
* Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB), “ücretsiz aktarma” uygulamasına 5 Ocak 2022 itibarıyla son verdi.
* EGO Genel Müdürlüğü ise “ücretsiz aktarmanın, eşitliğin sağlanması açısından kaldırıldığını” açıkladı.
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Toplu taşımada zamla birlikte gelen “ücretsiz aktarma” uygulamasının kaldırılmasına “adaletsizlikte eşitlik” vurgusuyla farklı bir bakış açısı getiren okurumuzun iletisi şöyle:
YENİMAHALLELİLERİN TALEBİ VARDI
“5 Ocak 2022 tarihinde Ankara’da toplu taşıma ücretlerine zam yapılmış, bu zamma ek olarak daha önceleri ücretsiz aktarma imkânı veren bazı metro ring hatlarının aktarması da ücretli hâle getirilmiştir. Daha önceki uygulamada 2014 yılı öncesi açılan metro ring hatlarının aktarması ücretliyken 2014 yılı ve sonrasında açılan metro ring hatlarının aktarması ise ücretsizdi. O dönemde özellikle Yenimahalle ilçesi sakinlerinin ‘metro ringlerinin tıpkı diğer metro ringleri gibi ücretsiz olması’ talebi vardı. Ancak bu talebe olumlu cevap verilerek adalette eşitlik sağlanacağına âdeta adaletsizlikte eşitlik sağlanarak tüm metro ringleri ücretli hâle getirildi.
‘SEMT-MERKEZ HATTI’ NİTELİĞİ TAŞIR
Peki metro ringlerinin ücretli hâle getirilmesinin sakıncası nedir? Metro ringi adı verilen hatlar metro açılmadan önce Ulus ve Kızılay’a yani merkeze dek uzanan ancak metronun açılmasıyla birlikte en yakın metro durağına kısaltılan hatlar olup, her ne kadar şu anda ring hattı olsalar da metro bağlantıları nedeniyle esasen ‘semt-merkez hattı’ niteliği taşır. Yani bir bütündürler. Bu nedenle de metro ile arasında yapacakları aktarmanın ücretsiz olması gerekir ki daha önceleri tek bilet ücretiyle merkeze ulaşan yolcular metro kullanmaları dolayısıyla hakkaniyete aykırı muameleye tabi tutulmasınlar!
METRO RİNGLERİ ÜCRETSİZ OLMALIDIR
Metro ringlerinin ücretsiz olması bilet fiyatlarından bağımsız bir taleptir. Bilet fiyatları ne kadar olursa olsun metro ringleri her zaman ücretsiz olmalıdır. Aksi takdirde hem hakkaniyete aykırı hareket edilmiş olur hem de metrolar ciddi bir yolcu kaybı yaşar. Metro ring hatlarını kullanan yolcuların tabi tutulduğu hakkaniyete aykırı bu muamelenin bir an önce düzeltilerek tüm metro ring hatlarının ücretsiz yapılması herkesin talebi olup, gereğinin bir an önce yerine getirilmesinde yarar vardır.”
TOPLU TAŞIMA BÜYÜK ÇİLE
Okurumuz Umut Özkan, “Ankara’da toplu taşıma büyük çile” diyor ve ekliyor:
* “Akşam saatleri özellikle de Kızılay’daki durakların görüntüsü, ‘Ankara’da toplu taşıma büyük çile’ cümlemi haklı çıkarıyor.”
* “Yolcu kuyruğunun metrelerce uzadığı duraklar ve otobüs hatlarına öncelik verilerek, bir an önce ek seferler konulmalı.”
KORUNAKSIZ KORU DURAĞI
Okurumuz Mehmet Gürer, metronun Koru istasyonu çıkışındaki otobüs durağında bekleyen insanlara dikkat çekerek, “Burası metronun ilk ve son durağı... Sabahları işine giden, akşamları da evine dönen bu insanların yağmur, kar altında üstü açık bir durakta beklemeleri yazık değil mi? Bu manzara hangi yerel yöneticinin vicdanına sığıyor? Metronun Koru istasyonu çıkışına kapalı bir otobüs durağı yapılsın artık” diyor.
SORUM VAR
Okurumuz Kudret Kaatsız, “Ortam çok kötü. Omicron varyantı, insanların nefesinden kolayca bulaşıyor. Otobüsler ise sıkış tıkış. Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB) niçin toplu taşımada diğer şehirlerde olduğu gibi ‘HES kodu uygulaması’ zorunluluğunu getirmiyor?” diye soruyor.
KARŞIYAKA MEZARLIĞI’NA GİTMEK ÇOK ZOR
Okurumuz M. Volkan Güneri, “Ankara’mızın önemli bir konusunu/sorununu sizin aracılığınızla Sayın Mansur Yavaş’a arz etmek istiyorum” diyerek, şu iletiyi göndermiş:
“Toplu taşımayla Karşıyaka Mezarlığı’na gitmek çok zor. Tek ulaşım, metronun Hastane istasyonu ve Karşıyaka Mezarlığı otobüsü. Günde dört veya beş seferi var. Ayrıca seferlerin hiçbiri vakit namazına denk gelmiyor.”
ÖZGÜNEŞ’İN YÜRÜYEN MERDİVENLERİ AYLARDIR ÇALIŞMIYOR
Okurumuz Muhammed Bahaeddin Çetin, bu fotoğrafı Başkentray’ın “Özgüneş” istasyonu girişinde çekmiş.
Yürüyen merdivenler için “Aylardır çalışmıyor” diyen okurumuzun iletisi -özetiyle- şöyle:
“Ortada herhangi bir çalışma da maalesef yok. Görevli personel ise ‘bilgileri olmadığını’ söylüyor.”
KISA... KISA...
* “Çankaya-Dikmen’de, Gökkuşağı ile Karapınar mahallelerini ayıran 1163. Cadde’ye Kızılay dolmuş hattı istiyoruz. Yol çok yokuş. İnsanlar nefes nefese kalıyor.”
Yusuf PARMAKSIZ
ABB’NİN DİKKATİNE!
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin(ABB) Başkent 153(Mavi Masa) hattıyla ilgili şikâyetler artar oldu. “Ulaşamıyoruz” diyen de var, “Otomatik cevap veriliyor” diyen de...