65 yaş ve üstü için bu karar alınmalı

Malum, şu günlerde tek bir gündem maddemiz var. O da koronavirüs.
Gazetede her pazartesi görmeye alıştığınız bu köşeyi, bekletmek istemedim.
Çünkü, Burada Okur Yazar’ın da gündeminde koronavirüs var.
*
Ta ilk günden beridir söylenen şu:
“Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının en çok etkilediği yaş grubu 65 yaş ve üstü.”
Hatırlayın.
Daha geçen hafta da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tehdidini anlatırken, “65 yaş ve üstü vatandaşlarımız hele diyabet, kalp gibi hastalıkları varsa mümkün mertebe dışarı çıkmamalı” demişti.
Lakin.
Bu uyarıya uyanlar kadar uymayanlar da oldu.
*
Bakan Koca, önceki gece ise Twitter’dan “Son 24 saatte yapılan bin 981 testten 168’i pozitif çıktı. 191 olan hasta sayımız 359’a ulaştı...” bilgisini paylaştı.
Bu açıklama sonrası birçok okurumuz Hürriyet Ankara WhatsApp Şehir Hattı’nı ileti yağmuruna tuttu.
Konu: Toplu taşımadan ücretsiz faydalanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar.
Okurlar diyor ki:
* “Toplu taşımadan ücretsiz yararlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşları koruyabilmek için bir süreliğine ‘ücretsiz binişler’ iptal edilsin.”
* “65 yaş ve üzeri vatandaşları evde tutmanın en kolay yolu, ücretsiz toplu taşıma kullanımının korona tehlikesi geçinceye kadar kaldırılması.”
*
Ankara Büyükşehir Belediyesi, son iki haftanın toplu taşıma istatistiklerini açıklasa, eminim okurlarımız haklı çıkacaktır.
Bu yüzden bu konu acilen masaya yatırılmalı.
BEN YAZIYI TAMAMLADIM YAVAŞ’TAN TWEET GELDİ
Dün yazıyı tam mizanpaj için gönderdim, Başkan Mansur Yavaş’tan bir tweet geldi.
DEMİŞ Kİ:
“Kıymetli hemşehrilerim. Özellikle 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın toplu taşımayı kullanım oranlarının yüksek olduğunu gözlemlemiş bulunmaktayız. Lütfen bu zor günler geçene kadar evde kalın, büyüklerinizi uyarın. Toplumu korumak, kendimizi korumakla başlar.”
MANSUR YAVAŞ ŞU GÖRSELLİ DE PAYLAŞTI
HAMLE SIRASI VATANDAŞTA
Geçen haftaki Buradaki Okur Yazar’da, “Açıkta satılan gıdalar..!” başlığı vardı.
OKURLAR DEMİŞTİ Kİ:
* Ulus Hali ve çevresinde açıkta satılan gıdalar, kirliliğe karşı korumasız.
* Ulus Hali ve çevresi yeniden düzenlenmeli, sağlıklı bir ortam oluşturulmalı.
*
Ve ilk hamle, Ankara Ticaret Odası’ndan(ATO) geldi.
ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, sokakta satış yapanlarla ilgili, “Hijyen eğitimi vereceğiz, afiş asacağız, broşürler dağıtacağız” açıklaması yaptı.
*
Ve ikinci hamle, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden(ABB) geldi.
ABB, “Önemli duyuru” başlığıyla sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:
“Koronavirüs(COVİD-19) önlemleri kapsamında halkımızın açıkta satılan gıdalardan olumsuz etkilenmemesi için Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekiplerimiz denetim çalışmalarını en üst düzeyde sürdürmektedir. Vatandaşlarımızın talep ve şikâyetlerini Başkent 153 hattına iletmeleri halinde en kısa sürede müdahale edilerek yasal işlem yapılacaktır.”
*
Ve son hamle sırası, vatandaşta.
Açıkta satılan gıdaları satın almayın, satanı ihbar edin.
OKURLAR YAZDI ABB ZABITASI DENETİM YAPTI
Geçen haftaki yazımın ardından ABB Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Ulus Hali ve çevresinde denetim yapmış, fotoğraflar çekmiş.
Bir de açıklama göndermiş.
ŞÖYLE Kİ: Bölgemizdeki esnaflar tek tek gezilerek konu ile ilgili bilgilendirilmiş ve uyarılmıştır. Satışa sunulan ürünlerin üzeri kapaklarla, jelatinlerle
kapattırılmıştır. Kurallara uymayanlar hakkında cezai işlem uygulanacağı kendilerine bildirilmiştir.”
ACABA TÜRKSAT BU TALEBE NE DER?
OKURUMUZ Ali Aslan’ın Türksat’tan bir talebi var.
DİYOR Kİ: Evden çıkamıyoruz. Kablo TV’de kanalların çoğu şifreli. Böyle bir zamanda diğer kurumlar gibi bir fedakârlık göstererek şifreyi kaldıramaz mı?”
TOKİ’DEN BEKLENTİ
TOKİ’den taksitli ev satın alan okurlarımız Meryem Tosun, Neşe Koyuncu, Necla Çolak ve Ayşe Bahadır’ın ortak talepleri ise şöyle:
“TOKİ ödemeleri de en az iki-üç taksit ertelensin.”
65 yaş ve üstü için bu karar alınmalı
Malum, şu günlerde tek bir gündem maddemiz var. O da koronavirüs.
Gazetede her pazartesi görmeye alıştığınız bu köşeyi, bekletmek istemedim.
Çünkü, Burada Okur Yazar’ın da gündeminde koronavirüs var.
*
Ta ilk günden beridir söylenen şu:
“Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının en çok etkilediği yaş grubu 65 yaş ve üstü.”
Hatırlayın.
Daha geçen hafta da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tehdidini anlatırken, “65 yaş ve üstü vatandaşlarımız hele diyabet, kalp gibi hastalıkları varsa mümkün mertebe dışarı çıkmamalı” demişti.
Lakin.
Bu uyarıya uyanlar kadar uymayanlar da oldu.
*
Bakan Koca, önceki gece ise Twitter’dan “Son 24 saatte yapılan bin 981 testten 168’i pozitif çıktı. 191 olan hasta sayımız 359’a ulaştı...” bilgisini paylaştı.
Bu açıklama sonrası birçok okurumuz Hürriyet Ankara WhatsApp Şehir Hattı’nı ileti yağmuruna tuttu.
Konu: Toplu taşımadan ücretsiz faydalanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar.
Okurlar diyor ki:
* “Toplu taşımadan ücretsiz yararlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşları koruyabilmek için bir süreliğine ‘ücretsiz binişler’ iptal edilsin.”
* “65 yaş ve üzeri vatandaşları evde tutmanın en kolay yolu, ücretsiz toplu taşıma kullanımının korona tehlikesi geçinceye kadar kaldırılması.”
*
Ankara Büyükşehir Belediyesi, son iki haftanın toplu taşıma istatistiklerini açıklasa, eminim okurlarımız haklı çıkacaktır.
Bu yüzden bu konu acilen masaya yatırılmalı.
BEN YAZIYI TAMAMLADIM YAVAŞ’TAN TWEET GELDİ
Dün yazıyı tam mizanpaj için gönderdim, Başkan Mansur Yavaş’tan bir tweet geldi.
DEMİŞ Kİ:
“Kıymetli hemşehrilerim. Özellikle 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın toplu taşımayı kullanım oranlarının yüksek olduğunu gözlemlemiş bulunmaktayız. Lütfen bu zor günler geçene kadar evde kalın, büyüklerinizi uyarın. Toplumu korumak, kendimizi korumakla başlar.”
MANSUR YAVAŞ ŞU GÖRSELLİ DE PAYLAŞTI
HAMLE SIRASI VATANDAŞTA
Geçen haftaki Buradaki Okur Yazar’da, “Açıkta satılan gıdalar..!” başlığı vardı.
OKURLAR DEMİŞTİ Kİ:
* Ulus Hali ve çevresinde açıkta satılan gıdalar, kirliliğe karşı korumasız.
* Ulus Hali ve çevresi yeniden düzenlenmeli, sağlıklı bir ortam oluşturulmalı.
*
Ve ilk hamle, Ankara Ticaret Odası’ndan(ATO) geldi.
ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, sokakta satış yapanlarla ilgili, “Hijyen eğitimi vereceğiz, afiş asacağız, broşürler dağıtacağız” açıklaması yaptı.
*
Ve ikinci hamle, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden(ABB) geldi.
ABB, “Önemli duyuru” başlığıyla sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:
“Koronavirüs(COVİD-19) önlemleri kapsamında halkımızın açıkta satılan gıdalardan olumsuz etkilenmemesi için Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekiplerimiz denetim çalışmalarını en üst düzeyde sürdürmektedir. Vatandaşlarımızın talep ve şikâyetlerini Başkent 153 hattına iletmeleri halinde en kısa sürede müdahale edilerek yasal işlem yapılacaktır.”
*
Ve son hamle sırası, vatandaşta.
Açıkta satılan gıdaları satın almayın, satanı ihbar edin.
OKURLAR YAZDI ABB ZABITASI DENETİM YAPTI
Geçen haftaki yazımın ardından ABB Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Ulus Hali ve çevresinde denetim yapmış, fotoğraflar çekmiş.
Bir de açıklama göndermiş.
ŞÖYLE Kİ: Bölgemizdeki esnaflar tek tek gezilerek konu ile ilgili bilgilendirilmiş ve uyarılmıştır. Satışa sunulan ürünlerin üzeri kapaklarla, jelatinlerle
kapattırılmıştır. Kurallara uymayanlar hakkında cezai işlem uygulanacağı kendilerine bildirilmiştir.”
ACABA TÜRKSAT BU TALEBE NE DER?
OKURUMUZ Ali Aslan’ın Türksat’tan bir talebi var.
DİYOR Kİ: Evden çıkamıyoruz. Kablo TV’de kanalların çoğu şifreli. Böyle bir zamanda diğer kurumlar gibi bir fedakârlık göstererek şifreyi kaldıramaz mı?”
TOKİ’DEN BEKLENTİ
TOKİ’den taksitli ev satın alan okurlarımız Meryem Tosun, Neşe Koyuncu, Necla Çolak ve Ayşe Bahadır’ın ortak talepleri ise şöyle:
“TOKİ ödemeleri de en az iki-üç taksit ertelensin.”