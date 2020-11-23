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Haberler>Yazarlar>Fatih Tekeci>50. Yıl Mahallesi’nin 60 yıllık tapu sorunu

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

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50. Yıl Mahallesi’nin 60 yıllık tapu sorunu

23 Kasım 2020

Okurumuz Mehmet Topsakal, Çankaya’nın 50. Yıl Mahallesi’ndeki gecekondular(Güllüce Caddesi ile 50. Yıl Parkı arası) için 60 senedir tapu beklediklerini aktarmış. Okurumuzun iletisi -özetiyle- şöyle:

50. Yıl Mahallesi’nin 60 yıllık tapu sorunu

* Maalesef 1960’tan bu yana göz ardı edilen bir konu bu.
* Vergilerimizi ödüyoruz ama 60 yıldır tapu bekliyoruz.
* ‘Çalışmalar devam ediyor’ diyerek bizi oyalıyorlar.
* Her yer hurdacılarla doldu, hırsızlık olayları da arttı.

OKURDAN NOT: Her ikisi de CHP’li olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı’mız Mansur Yavaş ile Çankaya Belediye Başkanı’mız Alper Taşdelen’den destek bekliyoruz.

SORU(YORUM)

SU SAYACI DEĞİŞİMİ DİJİTAL ORTAMDA YAPILAMAZ MI?

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi(ASKİ) Genel Müdürlüğü’nün kapıya bıraktığı, “Su saatinizin kartı iptal olmuştur. İki gün içinde değiştiriniz” notuyla karşılaşan okurumuz Umut Özkan, şu soruları sormuş:
1) Koronavirüs salgınının olduğu bu koşullarda her vatandaş gidip nasıl sayaç değişikliği yapacak?
2) Sayaç değişimi ASKİ ekipleri vasıtasıyla vatandaşın kapısında ya da dijital ortamda yapılamaz mı?
OKURDAN NOT: ASKİ’nin veznesinde ve işlem biriminde o kadar çok kuyruk vardı ki... Bu yanlıştan en kısa sürede dönülmeli.

50. Yıl Mahallesi’nin 60 yıllık tapu sorunu

GÜNEYPARK ÇOK DERTLİ

Çankaya’nın İlkbahar Mahallesi’ndeki Güneypark Konutları’nda ikâmet eden okurumuz Sevda Deniz, binlerce insanın yaşadığı sıkıntıları şöyle aktarıyor:
* Güneypark 1 ve Güneypark 2 siteleri arasındaki yolda aydınlatma yok. Bu da binlerce insan için güvenlik sorunu demek.
* Site içinde halen kamera sistemi olmaması da güvenlik açısından risk taşıyor. Maddi ve manevi kayıplara neden oluyor.
* Blok giriş-çıkışları çok bakımsız. Temizlik yok denecek kadar az. Sulama ve bakımı yapılmayan peyzaj alanları göz göre göre kuruyor.
* Bölgede çok sayıda başıboş sokak köpeği var. Sürüler halinde gezen köpekler site içinde pekçok olumsuz olaya mahal veriyor.
OKURDAN NOT: Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yaptırmış olduğu bu konutlarda yaşanan sıkıntıların çözümü için yine Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetiminden ilgi/alaka bekliyoruz.

50. Yıl Mahallesi’nin 60 yıllık tapu sorunu

İKİ SİTE DOLUSU VATANDAŞ MAĞDUR

Bu fotoğraflar, Etimesgut’un Bağlıca Mahallesi’nden geldi.
Nokta atışı adres vermek isterdim ama burası ne cadde ne de sokak.
Levha filan yok yani.
İşin garip tarafı...
Bina var, oturan insanlar var, çöp konteyneri var, yol var.
Gel gelelim...
Asfalt yok, kaldırım yok, aydınlatma yok.
İşin özü/özeti...
İki site dolusu vatandaş mağdur.
Fotoğrafları çeken/gönderen okurumuz Ayhan Kaya, “Hizmet alamıyoruz. Dört yıldır çamur içindeyiz. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden ilgi/alaka bekliyoruz” diyor.

50. Yıl Mahallesi’nin 60 yıllık tapu sorunu

NOT: Okurumuz, hizmet bekledikleri yolun VGate Life ve Kristal Park sitelerinin önündeki yol olduğunu söylüyor.

50. Yıl Mahallesi’nin 60 yıllık tapu sorunu

SÖZ VAR AMA ASFALT YOK

Okurumuz Emre Işık, asfalt bekleyen bu yolun Gölbaşı’nın Tulumtaş Mahallesi’ne bağlı 2431. Sokak olduğunu söylemiş. Okurumuz, “Gölbaşı Belediyesi asfalt sözü de verdi ama atmadı. Lütfen sesimiz olun” demiş.

ÖNERİM VAR

YILDIZ KAVŞAĞINA BATTI-ÇIKTI YAPILSIN

Okurumuz Mustafa Çavuşoğlu, Yıldız kavşağının artık kentin trafik yükünü kaldıramadığını söylüyor. Okurumuzun önerisi ise şu: “Köprülü kavşak(battı-çıktı) yapılsın.”

SORUM VAR

BİLKENT-İNCEK YOLUNUN SON DURUMU NEDİR?

Okurumuz Emre Çetiner, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne soruyor:
“Bilkent-İncek yolunun son durumu nedir?”

50. Yıl Mahallesi’nin 60 yıllık tapu sorunu

ARAÇLAR KALDIRIMDA YAYALAR ANA YOLDA

“Çankaya’nın Kızılırmak Caddesi’ndeki kaldırım, otoparka döndü. Araçlar kaldırımda, yayalar ana yolda gidiyor.”
Tarık KARADENİZ

HÜRRİYET ANKARA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR

50. Yıl Mahallesi’nin 60 yıllık tapu sorunu
* Okurumuz Ufuk Özgünay, Çankaya’nın Çukurambar Mahallesi 1459. Cadde ile 1467. Cadde’nin kesiştiği noktadaki derin çukura dikkat çekmişti.

50. Yıl Mahallesi’nin 60 yıllık tapu sorunu

* Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, okurumuzun şikâyeti üzerine gerekli bakım ve onarım çalışmalarını yaptı.

50. Yıl Mahallesi’nin 60 yıllık tapu sorunu
* Okurumuz Zamir Ahıska, Çayyolu’ndaki 10210 ve 10211 numaralı otobüs durakları arasındaki yolda “yaya çizgileri” olmamasından şikâyet etmişti.

50. Yıl Mahallesi’nin 60 yıllık tapu sorunu

* Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, okurumuzun şikâyeti üzerine iki durak arasında yaya çizgisi çalışması yaptı.

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Bağlıca Bulvarı-Çevre Yolu bağlantısında son durum

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

16 Kasım 2020
Hürriyet Ankara okurları geçen hafta bu köşeden Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne(ABB) şu soruyu yöneltmişti: “Bağlıca Bulvarı-Çevre Yolu bağlantısı neden hâlâ bitmedi?”

İki gün sonra yani 11 Kasım Çarşamba günü ABB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Basın Yayın Şube Müdürlüğü’nden yazılı bir açıklama geldi.
Açıklamada, ABB Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekiplerin gerekli incelemeleri yaparak verdiği cevap var.
Ama bu açıklamaya geçmeden önce ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın 22 Mayıs 2020’de Twitter’dan paylaştığı tweet’ini hatırlayalım.
DEMİŞTİ Kİ:
“Hazırlıklarını tamamladığımız Bağlıca Bulvarı-Çevre Yolu bağlantısı projesini haziran ayı içerisinde hayata geçiriyoruz. Şehrimizin ulaşım ağını genişletmek ve tüm bölgelerimizde kesintisiz trafik akışını sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz.”
*
Ve şimdi...

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Bağlıca bağlantısı neden hâlâ bitmedi?

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

9 Kasım 2020
Okurlarımız soruyor: “Etimesgut’un Bağlıca Mahallesi’ni direkt Batı Çevre Yolu’na bağlayacak çalışma neden hâlâ bitmedi?”

İşte bu konuyla ilgili gelen iletiler:
* Engin Demirbaş: “Bağlantı çalışması haziran ayından beri durmuş durumda. En son eylül ayında biteceği söylenmişti ama herhangi bir çalışma yok.”
* Erhan Saydam: “Bölge halkı olarak ciddi derecede mağdur durumdayız. Haziran ayında başlayıp bitireceklerdi ancak inşaat durmuş vaziyette.”
* Aytekin Işıkal: “Her 2-3 ayda bir ‘Açılıyor’ deniliyor. Kasım ayına girdik, halen inşaat halinde bekliyor. Halkın ve kamunun zararı milyonları geçti.”
* Hacer ........: Bu yolun neden söz verildiği gibi yapılmadığını, hiç ilerleme olmadığını öğrenmek istiyorum. Bizler vatandaş olarak sabırsızlıkla bekliyoruz.”


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AYKOME ne iş yapıyor?

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

2 Kasım 2020
Yazıyor... Yazıyor... Hürriyet Ankara okurları, yıllardır “boz/yap” ve “yap/boz” haline dönen kenti(ni) yazıyor.



Kazıyor... Kazıyor...
Dün asfaltlanan cillop gibi yol için daha belediyeye “Elinize sağlık” bile diyemeden, bi bakıyorsun ertesi gün biri(leri) gelip kazıyor!
Sapasağlam yollar...
Gıcır gıcır kaldırım taşları..
Maalesef heba oluyor.

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Söz uçar, yazı kalır

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

26 Ekim 2020
Gazetecilikte bir haberin sonrasını izlemek -yani fikri takip- önemlidir. Sonuçta, “Söz uçar, yazı kalır.” E, tabii “Burada Okur Yazar” ise unutmaz, hatırlatır.

İşte, Hürriyet Ankara okurlarının bir yandan hatırlatma yaparken bir yandan da akıbetini merak ettiği soruları:

1) ESENBOĞA METROSU

* Okurumuz Ünal Taşdelen, dönem dönem gündeme gelen ve Ankaralıları heyecanlandıran Esenboğa Havalimanı Metro Projesi’nin yolunu gözlediklerini belirtmiş ve bir de soru eklemiş:
* Türkiye’nin başkenti Ankara, Esenboğa Havalimanı’na metroyla ulaşabilmek için daha kaç yıl bekleyecek?”

2) YENİ STAT PROJESİ

* Okurumuz Metin Eryılmaz, Ankara 19 Mayıs Stadyumu’nun yerine yapılması planlanan yeni stat projesinin akıbetini merak etmiş.

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Esenboğa’yı saran tezek kokusu

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

12 Ekim 2020
Okurumuz Kadir Kuplay’ın gönderdiği bu fotoğraf, beni 2012 yılına götürdü. Dönemin Ankara Valisi Alaaddin Yüksel’di.

Ve bir genelge yayınlamıştı.
O genelgede özetle, “Esenboğa Havalimanı çevresindeki besi çiftliklerinin çevreye yaydıkları kötü koku nedeniyle kapatılması” şeklinde bir talimat vardı.
Sonra.
Tebligat, zabıta, polis, olaylar...
Bir çare olmadı.
O dönemin ‘tez vakitte’ çözüm bekleyen bu sorunu, aradan sekiz yıl geçtikten sonra bugün de ‘tezek gibi’ karşımıza çıktı.
Okurumuz Kadir Kuplay’dan gelen fotoğraf da bunun kanıtı.

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ASKİ’nin pili bitmiş

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

5 Ekim 2020
Ankara’da, ‘kartlı su sayacı aboneleri’ isyanda! Şikâyet üzerine şikâyet var. Çayyolu-Türkkonut’tan okurumuz Ünsal Erdem de işte onlardan biri.



Okurumuz, 60.54 metreküp suyu olmasına rağmen kartlı su sayacının biten pili nedeniyle günlerce susuzluk çektiklerini aktarmış.
İletisi ise -özetiyle- şöyle:

SÖZLEŞME İPTAL EDİLMİŞ

* Elektronik su sayaçlarını takan Elektromed firmasının ‘444 25 32’ numaralı telefonunu aradığımda, ‘ASKİ ile olan sözleşmelerinin iptal edildiğini’ söylediler. * Başkent 153’ü(Mavi Masa) aradığımda, ekiplerin geleceğini söylediler ama gün boyunca gelen giden olmadı. * Ertesi gün Başkent 153’ü tekrar aradığımda ise ‘Elektromed firması ile mevcut olan sözleşmenin iptal edildiğini, ASKİ’nin elinde elektronik su sayaçlarının pilinin bulunmadığını’ söylediler. * Sonuç olarak, Türkiye’nin başkenti Ankara’nın orta yerinde susuz kaldık.

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Bu manzara yakışmıyor!

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

21 Eylül 2020
Burası, Çankaya’nın Yukarı Dikmen Mahallesi 635. Sokak...



Maalesef bu manzara, Türkiye’nin başkenti Ankara’ya da... Başkent içindeki başkent Çankaya’ya da... YAKIŞMIYOR!

SORU(YORUM)

BALIKLARIN ÖLÜM NEDENİ METAN GAZI MI?

Okurumuz Ebuzer Oral, Eymir Gölü ile “Soru(yorum)” diyor.

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Başkentgaz bu işe pandemi sürecinde bir formül bulmalı

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

14 Eylül 2020
Başkentgaz, ‘müşteri talebi olmaksızın’ ön ödemeli(kartlı) sayaçları mekanik(faturalı) sayaçlarla değiştirebiliyor.

* 14 yılını doldurmuş sayaçlarda teknik bir arıza meydana gelmesi gerekiyor.
* 20 yılını doldurmuş sayaçlar zaten arızalı sayılıyor, yani kaçarı yok.
Lakin.
Okurumuz Murat Alagöz, burada Başkentgaz’ın da üzerinde önemle durması gereken bir hususa dikkat çekiyor.
Zurnanın zırt dediği yer, Başkentgaz’ın tüketiciye elden vermek yerine posta kutusuna ya da kapı önüne koyduğu ‘bildirim’, yani bir nevi ‘tabligat.’
*
İşte okurumuz, bu konuda Başkentgaz’ı eleştiriyor.

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Maske ya da dezenfektan seyyar tezgâhlarına kadar düşmemeli

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

7 Eylül 2020
Koronavirüsten korunmanın yolu belli: * Maske * Mesafe * Hijyen



Okurumuz Metin Çelik, salgının ilk ortaya çıktığı dönemde zor bulunan maskelerin bugün seyyar tezgâhlarında bile satılır hale geldiğini söylemiş.
Okurumuz, iletisinde -özetle- şöyle demiş:



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Asansörlü üst geçit nefes aldırır

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

31 Ağustos 2020
Keçiören’in Yeşiltepe Mahallesi muhtarı Ferhat Aygün, Kuzey Ankara TOKİ Konutları’nda (1. ve 2. etaplar) ikamet eden engelli ve yaşlı vatandaşlar için, “Evlerinde hapis hayatı yaşamaya mahkûm edilmiş durumdalar” demiş.



Bölgedeki 424 konutta yaşan 7’den 70’e her bir vatandaşın toplu taşıma araçlarına binebilmeleri için 300’ün üzerinde basamağı olan merdivenleri kullanmak durumunda kaldıklarına dikkat çeken muhtar Ferhat Aygün, taleplerini ise şöyle aktarmış:



NASIL TIRMANSINLAR?

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Yerinde duramayan konteynerler

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

17 Ağustos 2020
Okurumuzun Ferhat Ünal, kentin dik cadde ve sokaklarında hiçbir önlem alınmadan bırakılan çöp konteynerlerinin yokuş aşağı kayarak araçlara zarar verdiğine dikkat çekmiş.

İki yıl önce Çankaya’nın Birlik Mahallesi 467. Sokak’ta park halindeki aracına çöp konteyneri çarpan ve aynı sokakta tehlikenin halen sürdüğünü aktaran okurumuzun uyarısı şöyle:

NEDEN DEĞİŞTİRMİYORSUNUZ?

“Bu tarz bir olay yine yaşanabilir, hatta bir insanın/çocuğun hayatına mal olabilir. Belediyeler halka hizmet götürmek için varlar. Ancak aradan iki yıl geçmesine rağmen Çankaya’da hâlâ milattan önceden kalma çöp konteynerleri kullanılıyor. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e sormak istiyorum:
* Sabitlenmedikleri için tehlike saçan bu eski tip çöp konteynerlerini neden değiştirmiyorsunuz?”

 

FRENİ TAŞ!

Zaman zaman vatandaşlara “kâbus” yaşatan çöp konteynerlerine, tekerleklerinin önüne konulan taşlarla önlem alınmaya çalışılıyor.

ANKARA 16. İDARE MAHKEMESİ BU KARARI NEYE DAYANARAK ALDI

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Yerinde duramayan konteynerler

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

16 Ağustos 2020
Okurumuzun Ferhat Ünal, kentin dik cadde ve sokaklarında hiçbir önlem alınmadan bırakılan çöp konteynerlerinin yokuş aşağı kayarak araçlara zarar verdiğine dikkat çekmiş.

İki yıl önce Çankaya’nın Birlik Mahallesi 467. Sokak’ta park halindeki aracına çöp konteyneri çarpan ve aynı sokakta tehlikenin halen sürdüğünü aktaran okurumuzun uyarısı şöyle:

NEDEN DEĞİŞTİRMİYORSUNUZ?

“Bu tarz bir olay yine yaşanabilir, hatta bir insanın/çocuğun hayatına mal olabilir. Belediyeler halka hizmet götürmek için varlar. Ancak aradan iki yıl geçmesine rağmen Çankaya’da hâlâ milattan önceden kalma çöp konteynerleri kullanılıyor. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e sormak istiyorum:
* Sabitlenmedikleri için tehlike saçan bu eski tip çöp konteynerlerini neden değiştirmiyorsunuz?”

 

FRENİ TAŞ!

Zaman zaman vatandaşlara “kâbus” yaşatan çöp konteynerlerine, tekerleklerinin önüne konulan taşlarla önlem alınmaya çalışılıyor.

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Gölbaşı’nın gölü var ama suyu yok

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

10 Ağustos 2020
Okurumuz Nurettin Topaloğlu, Gölbaşı’nın Hacılar Mahallesi Sonbaşak Sitesi’nde yaşanan “su kesintisi” sorununu, iletisinde aynen şöyle aktarmış:

* Bölgemize günde yaklaşık bir saat su veriliyor ve suyun ne zaman verileceği ya da kesileceği belli olmuyor.
* Sanki Afrika çöllerinde yaşıyormuşuz gibi günde bir saat verilen su ile kim temel ihtiyaçlarını giderebilir?
* Ne çamaşır yıkayabiliyoruz, ne bulaşık yıkayabiliyoruz, ne de banyo yapabiliyoruz. Şu an bile su bekliyoruz.
* Başkent Ankara’nın gölü bulunan ilçesi Gölbaşı’nda yaşıyoruz ama bu ilçede maalesef susuzluk çekiyoruz.
* Bu nasıl bir belediyecilik anlayışıdır. İnsanların en temel ihtiyaçlarını karşılayamıyorlarsa bıraksınlar bu işi.

ASKİ BÖYLE YANIT VERMİŞ: ‘İDARE EDECEKSİNİZ’

ASKİ Genel Müdürlüğü’nün Gölbaşı Bölge Müdürlüğü’nü aradığını aktaran okurumuz Nurettin Topaloğlu, ‘Aşırı su tüketiminden dolayı su yetmemekte. Böyle idare edeceksiniz’ yanıtı aldığını kaydetmiş.

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Gece ulaşımına ne oldu?

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

20 Temmuz 2020
Tarih: 16 Kasım 2017 Hürriyet Ankara’nın birinci sayfa manşetinde şu başlık vardı: “ULAŞIMDA 7/24 DÖNEMİ”



* Ankara’nın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, kentin yıllarca beklediği “gece ulaşımı” müjdesini işte bu tarihte vermişti.
* Ve 17 Kasım 2017’de resmen başlayan gece ulaşımının ilk seferinde yine dönemin EGO Genel Müdürü Balamir Gündoğdu, yolculara tatlı ikram etmişti.
Yani, tadımız yerindeydi.
Ta ki, bu mart ayına kadar.
Koronavirüs geldi, tadımız tuzumuz kalmadı.

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Bir sonraki istasyon Ankara Çayı

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

13 Temmuz 2020
Ankara’ya yaz, “Ankara Çayı kokuyor” şikâyetiyle gelir. Yıllardır da böyle.



Eğer metrodaysanız, daha anons sesi duyulmadan koku burun direğinizi sızlatır.
Yani koku anons verir: “Akköprü.”
*
Okurumuz Server Murat Koçum da Akköprü’de çektiği fotoğraflardan birkaçını göndermiş.
Ve iletisinde -özetle- şunları kaydetmiş:

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Asfalt katılım bedeli ve mahsuplaşma

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

6 Temmuz 2020
Ankara’da akıbeti merak edilen bir konu var. O da şu: “Hani ‘yol harcamalarına katılma payı bedeli’ ödeyenler, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile mahsuplaşacaktı. Peki ne oldu?”



Evet, bir kez daha konumuz “asfalt katılım bedeli” meselesi.
Ortada verilen sözler var.
Ya icraat?
..!
*

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Asartepe Barajı ticari balıkçılığa mı açılıyor?

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

30 Haziran 2020
Sincan Amatör Olta Balıkçılar ve Kara Avcılar Derneği(SİNABDER), Ayaş’taki Asartepe Barajı’nda(Çanıllı Göleti) Balıkçılık Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nün “stok tespiti çalışması” yaptığını belirterek, endişelerini yazmışlar.



“Ne zaman bir göl ya da barajda stok çalışması yapılsa, arkasından göllerimiz kiraya veriliyor” diyen SİNABDER Başkanı Niyazi Gerikalan’ın iletisi -özetiyle- şöyle:

BARAJIN KİRAYA VERİLMESİ SUCUL HAYATIN BİTMESİ DEMEK

* Asartepe Barajı, biz amatör olta balıkçılarının aileleri ile birlikte gelip piknik yaptığı, çocukları ile olta attığı çok kıymetli bir yer.

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Yarım kalan bir uygulama binalara adresli numara

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

8 Haziran 2020
Yıl 2018. Nisan ayı ortaları filan. Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB), kentte adres bulmayı kolaylaştırmak hedefiyle “BİNALARA ADRESLİ NUMARA” adlı yeni bir döneme geçmek için adım atmıştı.

Ve.
ABB Fen İşleri Daire Başkanlığı Numarataj Şube Müdürlüğü’nün yapacağı çalışmayla ilgili -özetle- şöyle denilmişti:
* Bina numaralarında mahalle ve cadde ismi de yer alacak, adres bulmak artık çok kolay olacak.
* Uygulama, haziran(2018) ayından itibaren başlatılacak, ilk etapta 100 bin adet bina numarası üretilecek.
Ancak.
İyi düşünülmüş bu çalışmanın ömrü kelebek kadarmış.
İlk etap, maalesef sonu oldu.

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EGO Genel Müdürlüğü’nden Dikimevi-Natoyolu açıklaması

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

1 Haziran 2020
Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Şenbil, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin(ABB) 4 Haziran’da çıkacağı “A1 Hattı(ANKARAY) Dikimevi-Natoyolu Raylı Sistem Uzatma Hattının Uygulamaya Esas Kesin Proje Hizmetleri İşi” ihalesiyle ilgili 18 Mayıs’ta bu köşeden ABB Başkanı Mansur Yavaş’a şu soruları yöneltmişti:

* Söz konusu ihale ‘kesin proje ihalesi’ olduğuna göre, ihaleye çıkarılan hat güzergâhı ve istasyon yerleri ‘geçerli(onaylı) hangi ulaşım ana planı’na dayanmaktadır?
* Eğer söz konusu ihale 2013 yılında başlanan ‘2038 Ankara Ulaşım Ana Planı’ çalışmalarına dayanıyorsa, bu plan UKOME Genel Kurulu’nca kabul edilmiş midir?
* Bu ulaşım ana planına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından görüş verilmiş midir?
* Bu istasyon yerleri ile 2013 yılında yapılan ‘2038 Ankara Ulaşım Ana Planı’ çalışmasındaki istasyon yerleri örtüşmekte midir?”
*
İşte bu 4 soruyla ilgili, EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş’tan yazılı bir açıklama geldi.
Ve şimdi, söz yetkilide:

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