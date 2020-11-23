50. Yıl Mahallesi’nin 60 yıllık tapu sorunu

İki gün sonra yani 11 Kasım Çarşamba günü ABB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Basın Yayın Şube Müdürlüğü’nden yazılı bir açıklama geldi.
Açıklamada, ABB Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekiplerin gerekli incelemeleri yaparak verdiği cevap var.
Ama bu açıklamaya geçmeden önce ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın 22 Mayıs 2020’de Twitter’dan paylaştığı tweet’ini hatırlayalım.
DEMİŞTİ Kİ:
“Hazırlıklarını tamamladığımız Bağlıca Bulvarı-Çevre Yolu bağlantısı projesini haziran ayı içerisinde hayata geçiriyoruz. Şehrimizin ulaşım ağını genişletmek ve tüm bölgelerimizde kesintisiz trafik akışını sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz.”
*
Ve şimdi...
İşte bu konuyla ilgili gelen iletiler:
* Engin Demirbaş: “Bağlantı çalışması haziran ayından beri durmuş durumda. En son eylül ayında biteceği söylenmişti ama herhangi bir çalışma yok.”
* Erhan Saydam: “Bölge halkı olarak ciddi derecede mağdur durumdayız. Haziran ayında başlayıp bitireceklerdi ancak inşaat durmuş vaziyette.”
* Aytekin Işıkal: “Her 2-3 ayda bir ‘Açılıyor’ deniliyor. Kasım ayına girdik, halen inşaat halinde bekliyor. Halkın ve kamunun zararı milyonları geçti.”
* Hacer ........: Bu yolun neden söz verildiği gibi yapılmadığını, hiç ilerleme olmadığını öğrenmek istiyorum. Bizler vatandaş olarak sabırsızlıkla bekliyoruz.”
Kazıyor... Kazıyor...
Dün asfaltlanan cillop gibi yol için daha belediyeye “Elinize sağlık” bile diyemeden, bi bakıyorsun ertesi gün biri(leri) gelip kazıyor!
Sapasağlam yollar...
Gıcır gıcır kaldırım taşları..
Maalesef heba oluyor.
İşte, Hürriyet Ankara okurlarının bir yandan hatırlatma yaparken bir yandan da akıbetini merak ettiği soruları:
1) ESENBOĞA METROSU
* Okurumuz Ünal Taşdelen, dönem dönem gündeme gelen ve Ankaralıları heyecanlandıran Esenboğa Havalimanı Metro Projesi’nin yolunu gözlediklerini belirtmiş ve bir de soru eklemiş:
* Türkiye’nin başkenti Ankara, Esenboğa Havalimanı’na metroyla ulaşabilmek için daha kaç yıl bekleyecek?”
2) YENİ STAT PROJESİ
* Okurumuz Metin Eryılmaz, Ankara 19 Mayıs Stadyumu’nun yerine yapılması planlanan yeni stat projesinin akıbetini merak etmiş.
Ve bir genelge yayınlamıştı.
O genelgede özetle, “Esenboğa Havalimanı çevresindeki besi çiftliklerinin çevreye yaydıkları kötü koku nedeniyle kapatılması” şeklinde bir talimat vardı.
Sonra.
Tebligat, zabıta, polis, olaylar...
Bir çare olmadı.
O dönemin ‘tez vakitte’ çözüm bekleyen bu sorunu, aradan sekiz yıl geçtikten sonra bugün de ‘tezek gibi’ karşımıza çıktı.
Okurumuz Kadir Kuplay’dan gelen fotoğraf da bunun kanıtı.
Okurumuz, 60.54 metreküp suyu olmasına rağmen kartlı su sayacının biten pili nedeniyle günlerce susuzluk çektiklerini aktarmış.
İletisi ise -özetiyle- şöyle:
SÖZLEŞME İPTAL EDİLMİŞ
* Elektronik su sayaçlarını takan Elektromed firmasının ‘444 25 32’ numaralı telefonunu aradığımda, ‘ASKİ ile olan sözleşmelerinin iptal edildiğini’ söylediler. * Başkent 153’ü(Mavi Masa) aradığımda, ekiplerin geleceğini söylediler ama gün boyunca gelen giden olmadı. * Ertesi gün Başkent 153’ü tekrar aradığımda ise ‘Elektromed firması ile mevcut olan sözleşmenin iptal edildiğini, ASKİ’nin elinde elektronik su sayaçlarının pilinin bulunmadığını’ söylediler. * Sonuç olarak, Türkiye’nin başkenti Ankara’nın orta yerinde susuz kaldık.
Maalesef bu manzara, Türkiye’nin başkenti Ankara’ya da... Başkent içindeki başkent Çankaya’ya da... YAKIŞMIYOR!
SORU(YORUM)
BALIKLARIN ÖLÜM NEDENİ METAN GAZI MI?
Okurumuz Ebuzer Oral, Eymir Gölü ile “Soru(yorum)” diyor.
* 14 yılını doldurmuş sayaçlarda teknik bir arıza meydana gelmesi gerekiyor.
* 20 yılını doldurmuş sayaçlar zaten arızalı sayılıyor, yani kaçarı yok.
Lakin.
Okurumuz Murat Alagöz, burada Başkentgaz’ın da üzerinde önemle durması gereken bir hususa dikkat çekiyor.
Zurnanın zırt dediği yer, Başkentgaz’ın tüketiciye elden vermek yerine posta kutusuna ya da kapı önüne koyduğu ‘bildirim’, yani bir nevi ‘tabligat.’
*
İşte okurumuz, bu konuda Başkentgaz’ı eleştiriyor.
Okurumuz Metin Çelik, salgının ilk ortaya çıktığı dönemde zor bulunan maskelerin bugün seyyar tezgâhlarında bile satılır hale geldiğini söylemiş.
Okurumuz, iletisinde -özetle- şöyle demiş:
Bölgedeki 424 konutta yaşan 7’den 70’e her bir vatandaşın toplu taşıma araçlarına binebilmeleri için 300’ün üzerinde basamağı olan merdivenleri kullanmak durumunda kaldıklarına dikkat çeken muhtar Ferhat Aygün, taleplerini ise şöyle aktarmış:
NASIL TIRMANSINLAR?
İki yıl önce Çankaya’nın Birlik Mahallesi 467. Sokak’ta park halindeki aracına çöp konteyneri çarpan ve aynı sokakta tehlikenin halen sürdüğünü aktaran okurumuzun uyarısı şöyle:
NEDEN DEĞİŞTİRMİYORSUNUZ?
“Bu tarz bir olay yine yaşanabilir, hatta bir insanın/çocuğun hayatına mal olabilir. Belediyeler halka hizmet götürmek için varlar. Ancak aradan iki yıl geçmesine rağmen Çankaya’da hâlâ milattan önceden kalma çöp konteynerleri kullanılıyor. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e sormak istiyorum:
* Sabitlenmedikleri için tehlike saçan bu eski tip çöp konteynerlerini neden değiştirmiyorsunuz?”
FRENİ TAŞ!
Zaman zaman vatandaşlara “kâbus” yaşatan çöp konteynerlerine, tekerleklerinin önüne konulan taşlarla önlem alınmaya çalışılıyor.
ANKARA 16. İDARE MAHKEMESİ BU KARARI NEYE DAYANARAK ALDI
İki yıl önce Çankaya’nın Birlik Mahallesi 467. Sokak’ta park halindeki aracına çöp konteyneri çarpan ve aynı sokakta tehlikenin halen sürdüğünü aktaran okurumuzun uyarısı şöyle:
NEDEN DEĞİŞTİRMİYORSUNUZ?
“Bu tarz bir olay yine yaşanabilir, hatta bir insanın/çocuğun hayatına mal olabilir. Belediyeler halka hizmet götürmek için varlar. Ancak aradan iki yıl geçmesine rağmen Çankaya’da hâlâ milattan önceden kalma çöp konteynerleri kullanılıyor. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e sormak istiyorum:
* Sabitlenmedikleri için tehlike saçan bu eski tip çöp konteynerlerini neden değiştirmiyorsunuz?”
FRENİ TAŞ!
Zaman zaman vatandaşlara “kâbus” yaşatan çöp konteynerlerine, tekerleklerinin önüne konulan taşlarla önlem alınmaya çalışılıyor.
* Bölgemize günde yaklaşık bir saat su veriliyor ve suyun ne zaman verileceği ya da kesileceği belli olmuyor.
* Sanki Afrika çöllerinde yaşıyormuşuz gibi günde bir saat verilen su ile kim temel ihtiyaçlarını giderebilir?
* Ne çamaşır yıkayabiliyoruz, ne bulaşık yıkayabiliyoruz, ne de banyo yapabiliyoruz. Şu an bile su bekliyoruz.
* Başkent Ankara’nın gölü bulunan ilçesi Gölbaşı’nda yaşıyoruz ama bu ilçede maalesef susuzluk çekiyoruz.
* Bu nasıl bir belediyecilik anlayışıdır. İnsanların en temel ihtiyaçlarını karşılayamıyorlarsa bıraksınlar bu işi.
ASKİ BÖYLE YANIT VERMİŞ: ‘İDARE EDECEKSİNİZ’
ASKİ Genel Müdürlüğü’nün Gölbaşı Bölge Müdürlüğü’nü aradığını aktaran okurumuz Nurettin Topaloğlu, ‘Aşırı su tüketiminden dolayı su yetmemekte. Böyle idare edeceksiniz’ yanıtı aldığını kaydetmiş.
* Ankara’nın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, kentin yıllarca beklediği “gece ulaşımı” müjdesini işte bu tarihte vermişti.
* Ve 17 Kasım 2017’de resmen başlayan gece ulaşımının ilk seferinde yine dönemin EGO Genel Müdürü Balamir Gündoğdu, yolculara tatlı ikram etmişti.
Yani, tadımız yerindeydi.
Ta ki, bu mart ayına kadar.
Koronavirüs geldi, tadımız tuzumuz kalmadı.
Eğer metrodaysanız, daha anons sesi duyulmadan koku burun direğinizi sızlatır.
Yani koku anons verir: “Akköprü.”
*
Okurumuz Server Murat Koçum da Akköprü’de çektiği fotoğraflardan birkaçını göndermiş.
Ve iletisinde -özetle- şunları kaydetmiş:
Evet, bir kez daha konumuz “asfalt katılım bedeli” meselesi.
Ortada verilen sözler var.
Ya icraat?
..!
*
“Ne zaman bir göl ya da barajda stok çalışması yapılsa, arkasından göllerimiz kiraya veriliyor” diyen SİNABDER Başkanı Niyazi Gerikalan’ın iletisi -özetiyle- şöyle:
BARAJIN KİRAYA VERİLMESİ SUCUL HAYATIN BİTMESİ DEMEK
* Asartepe Barajı, biz amatör olta balıkçılarının aileleri ile birlikte gelip piknik yaptığı, çocukları ile olta attığı çok kıymetli bir yer.
Ve.
ABB Fen İşleri Daire Başkanlığı Numarataj Şube Müdürlüğü’nün yapacağı çalışmayla ilgili -özetle- şöyle denilmişti:
* Bina numaralarında mahalle ve cadde ismi de yer alacak, adres bulmak artık çok kolay olacak.
* Uygulama, haziran(2018) ayından itibaren başlatılacak, ilk etapta 100 bin adet bina numarası üretilecek.
Ancak.
İyi düşünülmüş bu çalışmanın ömrü kelebek kadarmış.
İlk etap, maalesef sonu oldu.
* Söz konusu ihale ‘kesin proje ihalesi’ olduğuna göre, ihaleye çıkarılan hat güzergâhı ve istasyon yerleri ‘geçerli(onaylı) hangi ulaşım ana planı’na dayanmaktadır?
* Eğer söz konusu ihale 2013 yılında başlanan ‘2038 Ankara Ulaşım Ana Planı’ çalışmalarına dayanıyorsa, bu plan UKOME Genel Kurulu’nca kabul edilmiş midir?
* Bu ulaşım ana planına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından görüş verilmiş midir?
* Bu istasyon yerleri ile 2013 yılında yapılan ‘2038 Ankara Ulaşım Ana Planı’ çalışmasındaki istasyon yerleri örtüşmekte midir?”
*
İşte bu 4 soruyla ilgili, EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş’tan yazılı bir açıklama geldi.
Ve şimdi, söz yetkilide:
50. Yıl Mahallesi’nin 60 yıllık tapu sorunu
Okurumuz Mehmet Topsakal, Çankaya’nın 50. Yıl Mahallesi’ndeki gecekondular(Güllüce Caddesi ile 50. Yıl Parkı arası) için 60 senedir tapu beklediklerini aktarmış. Okurumuzun iletisi -özetiyle- şöyle:
* Maalesef 1960’tan bu yana göz ardı edilen bir konu bu.
* Vergilerimizi ödüyoruz ama 60 yıldır tapu bekliyoruz.
* ‘Çalışmalar devam ediyor’ diyerek bizi oyalıyorlar.
* Her yer hurdacılarla doldu, hırsızlık olayları da arttı.
OKURDAN NOT: Her ikisi de CHP’li olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı’mız Mansur Yavaş ile Çankaya Belediye Başkanı’mız Alper Taşdelen’den destek bekliyoruz.
SORU(YORUM)
SU SAYACI DEĞİŞİMİ DİJİTAL ORTAMDA YAPILAMAZ MI?
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi(ASKİ) Genel Müdürlüğü’nün kapıya bıraktığı, “Su saatinizin kartı iptal olmuştur. İki gün içinde değiştiriniz” notuyla karşılaşan okurumuz Umut Özkan, şu soruları sormuş:
1) Koronavirüs salgınının olduğu bu koşullarda her vatandaş gidip nasıl sayaç değişikliği yapacak?
2) Sayaç değişimi ASKİ ekipleri vasıtasıyla vatandaşın kapısında ya da dijital ortamda yapılamaz mı?
OKURDAN NOT: ASKİ’nin veznesinde ve işlem biriminde o kadar çok kuyruk vardı ki... Bu yanlıştan en kısa sürede dönülmeli.
GÜNEYPARK ÇOK DERTLİ
Çankaya’nın İlkbahar Mahallesi’ndeki Güneypark Konutları’nda ikâmet eden okurumuz Sevda Deniz, binlerce insanın yaşadığı sıkıntıları şöyle aktarıyor:
* Güneypark 1 ve Güneypark 2 siteleri arasındaki yolda aydınlatma yok. Bu da binlerce insan için güvenlik sorunu demek.
* Site içinde halen kamera sistemi olmaması da güvenlik açısından risk taşıyor. Maddi ve manevi kayıplara neden oluyor.
* Blok giriş-çıkışları çok bakımsız. Temizlik yok denecek kadar az. Sulama ve bakımı yapılmayan peyzaj alanları göz göre göre kuruyor.
* Bölgede çok sayıda başıboş sokak köpeği var. Sürüler halinde gezen köpekler site içinde pekçok olumsuz olaya mahal veriyor.
OKURDAN NOT: Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yaptırmış olduğu bu konutlarda yaşanan sıkıntıların çözümü için yine Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetiminden ilgi/alaka bekliyoruz.
İKİ SİTE DOLUSU VATANDAŞ MAĞDUR
Bu fotoğraflar, Etimesgut’un Bağlıca Mahallesi’nden geldi.
Nokta atışı adres vermek isterdim ama burası ne cadde ne de sokak.
Levha filan yok yani.
İşin garip tarafı...
Bina var, oturan insanlar var, çöp konteyneri var, yol var.
Gel gelelim...
Asfalt yok, kaldırım yok, aydınlatma yok.
İşin özü/özeti...
İki site dolusu vatandaş mağdur.
Fotoğrafları çeken/gönderen okurumuz Ayhan Kaya, “Hizmet alamıyoruz. Dört yıldır çamur içindeyiz. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden ilgi/alaka bekliyoruz” diyor.
NOT: Okurumuz, hizmet bekledikleri yolun VGate Life ve Kristal Park sitelerinin önündeki yol olduğunu söylüyor.
SÖZ VAR AMA ASFALT YOK
Okurumuz Emre Işık, asfalt bekleyen bu yolun Gölbaşı’nın Tulumtaş Mahallesi’ne bağlı 2431. Sokak olduğunu söylemiş. Okurumuz, “Gölbaşı Belediyesi asfalt sözü de verdi ama atmadı. Lütfen sesimiz olun” demiş.
ÖNERİM VAR
YILDIZ KAVŞAĞINA BATTI-ÇIKTI YAPILSIN
Okurumuz Mustafa Çavuşoğlu, Yıldız kavşağının artık kentin trafik yükünü kaldıramadığını söylüyor. Okurumuzun önerisi ise şu: “Köprülü kavşak(battı-çıktı) yapılsın.”
SORUM VAR
BİLKENT-İNCEK YOLUNUN SON DURUMU NEDİR?
Okurumuz Emre Çetiner, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne soruyor:
“Bilkent-İncek yolunun son durumu nedir?”
ARAÇLAR KALDIRIMDA YAYALAR ANA YOLDA
“Çankaya’nın Kızılırmak Caddesi’ndeki kaldırım, otoparka döndü. Araçlar kaldırımda, yayalar ana yolda gidiyor.”
Tarık KARADENİZ
HÜRRİYET ANKARA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
* Okurumuz Ufuk Özgünay, Çankaya’nın Çukurambar Mahallesi 1459. Cadde ile 1467. Cadde’nin kesiştiği noktadaki derin çukura dikkat çekmişti.
* Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, okurumuzun şikâyeti üzerine gerekli bakım ve onarım çalışmalarını yaptı.
* Okurumuz Zamir Ahıska, Çayyolu’ndaki 10210 ve 10211 numaralı otobüs durakları arasındaki yolda “yaya çizgileri” olmamasından şikâyet etmişti.
* Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, okurumuzun şikâyeti üzerine iki durak arasında yaya çizgisi çalışması yaptı.
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