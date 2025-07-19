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Tam bu mesajı aldığım saatlerde Muğla’dan bir haber:

“Akbük sahil şeridindeki özel mülkiyet alanı içerisinde yer alan 11 adet taşınabilir yapı (tiny house) mühürlenip, sahipleri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.”

Tiny house olayı öylesine yayılıyor ki; artık resmen ilanlar veriliyor.

Hareketli evlerden oluşmuş bir tatil köyü.

O yüzden “Yürüyen tatil köyleri” dedim.

Merak ettim, deniz kenarında çok büyük bir alana yerleşip ilan veren bir işletmeyi aradım.

İlanda şöyle yazıyor:

“Huzurlu bir yaşam sizi bekliyor.”

Her türlü alt yapısı, çocuk parkları, yürüme alanları falan yapılmış. Tiny house’lar dizi dizi yerleştirilmiş. İçleri döşenmiş.

Yetkiliyle aramızda geçen konuşma:

- Selam efendim, nasıl faydalanacağız bu fırsattan?

- Evet, biz size arsayı veriyoruz. Siz tiny house’u satın alıp getiriyorsunuz.

- Peki ne ödüyoruz.

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- Biz sizden yılda arsanın büyüklüğüne göre 150 ile 500 bin lira arasında kira alıyoruz.

- Yani bunun bir yasal durumu var mı? İmar var mı? Devletin yıktığını duyuyoruz da...

- İmar yok. Burası tarla gözüküyor. Biz belediye sınırları içindeyiz. İl sınırı içinde olsak yıkılırdı.

İşte durum bu.

Örnekler de veriliyor.

Mesela Dalaman, Dalyan, Kavakarası gibi her türlü tarımın yapılacağı bölgelerde yüzbinlerce dönüm tarım arazisi bu şekilde parselleniyor.

Sonra “kooperatif” adı altında tatil köylerine dönüşüyor.

MUDANYA’DA YIKIM

Biraz araştırınca gördüm ki;

Olay bir kanser gibi yayılıyor.

Tarım arazileri elden çıkıyor.

Özellikle Marmara’dan Antalya’ya kadar ciddi bir saldırı var.

Devlet elinden geldiğince yıkıyor.

Örneğin Mudanya...

Haber de şu:

“Mudanya ilçesinde bir kooperatif kendi arazisini parsel parsel bölerek kondurduğu 63 tane tiny house’u vatandaşlara sattı. 2 yıl önce yapılan yapıların kaçak olduğu ortaya çıktı.

Akköy ve Ülküköy arasında bulunan tarım arazilerinin niteliğini bozduğu gerekçesiyle tiny house adı verilen taşınabilir evler, Mudanya Belediyesi ve Mudanya Kaymakamlığı tarafından yıkıldı.”

Zarara bakar mısınız?

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Benzeri bir olay, Çeşme Çiftlik Köy’de yaşanıyor.

Bursa’daki tarım arazileri yine öyle. Edremit feci halde. Adam yasadışı yapıyı bir de ilanla pazarlıyor.

EDİRNE İŞGAL ALTINDA

Yine bu hareketli evlerin yayıldığı bir yer Edirne.

Öylesine azgın bir saldırı var ki. Edirne Valisi Yunus Sezer çok güzel tarif ediyor:

“Mantar gibi türüyorlar. Ama yıkıyoruz. Müsaade etmeyeceğiz. Tarım arazileri elden çıkıyor.”

Gerçekten de Saros Körfezi’nde kurulan hareketli evler 40’ar 50’şer yıkılıyor.

EGE’DE HAREKETLİ TATİL KÖYLERİ

Ege’ye ve Akdeniz’e gelince işin rengi değişiyor.

Daha feci bir hal alıyor.

Bakıyorsunuz. Denizden dağlara doğru tiny house’lardan oteller oluşmuş. Ege’den o kadar çok örnek veriliyor ki.

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Tabii bir de hukuki muamma var. Bazı hukuk büroları tiny house’ların hareketli olduğunu, yapı statüsü olmadığını savunuyor.

Bu nedenle;

◊ Bunun bir yasal statüye kavuşturulması gerekiyor. Oluşumuna göz yumduktan sonra yıkım çözüm değil.

◊ Bir an önce imar planlarının yapılması gerekiyor.

◊ Tarım arazilerinin korunması gerekiyor.

◊ Sağlam bir açıklama gerekiyor.

Önümüzdeki günlerde daha detaylı olarak yazacağım.