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Haberler>Yazarlar>Fatih ÇEKİRGE>Yunanistan'dan sürpriz teklif: ‘Aşıları karşılıklı tanıyalım’
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Fatih Çekirge

Fatih Çekirge

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Yunanistan'dan sürpriz teklif: ‘Aşıları karşılıklı tanıyalım’

31 Mayıs 2021

Sabah 09.00.

Yunanistan’a doğru havalanırken önüme Yunan medyasından bazı haberler geliyor...

Sert manşetler...

Yunanistandan sürpriz teklif: ‘Aşıları karşılıklı tanıyalım’

“Türk Bakan bir medya ordusuyla geliyor...”

Sanki sefere çıkmışız gibi bir karşılama havası var.

Oysa uçakta bambaşka bir hava. Daha ilk dakika Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gülerek yanımıza geliyor.

Espriler... Sıfır gerginlik...

“Yunan medyası çok sert bir hava estiriyor” diyoruz...

Çavuşoğlu yine gülüyor:

“Biz tamamen pozitif bir gündemle gidiyoruz. Dosyalarımızın başlıkları pozitiftir...”

DENİZ TURİZMİNDE EN MERAK EDİLEN SORU

Ankara’ya indiğimde aldığım ilk haber şu oldu:

“Atina aşıları karşılıklı tanımak için teklif yapmış...”

Bu teklif çok önemlidir. 

Çünkü...

Ege’de deniz turizminin en merak edilen sorusu şudur:

“Karşılıklı olarak adalar ve kıyılara yat turizmi ve yolcu taşımacılığı ne zaman açılacak?”

Turistler kadar turizm yatırımcıları, ticari tekneler bu sorunun cevabıyla yatıp kalkıyor.

Ankara’ya iner inmez aldığım bilgi şuydu:

Adalar turizmi ve Ege’de deniz turizmi için aşıların karşılıklı olarak tanınması...”

Yunanistan bu teklifi Türkiye’ye yapmış.

Dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Atina’ya uçarken önemli başlıklardan birisi de buydu...

Bana göre Türkiye’nin bu teklifi kabul etmesi normal. 

Yani Atina gezisinden sonra Ege’de karşılıklı olarak aşıların tanınması ve turizmin açılmasını bekliyorum... (Tabii yine araya “nifaklar” ve “COVID-19 vakaları” girmezse...)

Zaten uçaktaki ilk kısa sohbetimizde de Çavuşoğlu’nun şu sözü beklentileri kuvvetlendirdi:

Atina’ya pozitif bir gündemle gidiyoruz.”

Yunanistandan sürpriz teklif: ‘Aşıları karşılıklı tanıyalım’Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sadık Ahmet’in kabrine çelenk koyup dua etti. Kabrin yanında bir çınar ağacı fidanını kendi elleriyle ekip suladı.

Evet... Çavuşoğlu’nun çantasında Ege’nin iki yakasındaki halklar için “pozitif bir gündem” var...

1 numaralı başlık şu:

Sorunları çözmek için birlikte çalışalım.

2- Turizmde, stratejik işbirliğinde, ekonomik ilişkilerde “birbirimizi dinleyelim.”

Ve diğer bir önemli başlık:

Özellikle adalar ve yat turizminin karşılıklı olarak belirli bir düzeyde serbest bırakılması...

BAŞBAKAN, ÇAVUŞOĞLU’NU EVİNE DAVET ETMİŞ

Atina’da son dakika yerel bir kaynaktan aldığım haber, Atina gezisinin üzerine düşürülmek istenen kara bulutları iyice aralıyor.

Çünkü Yunan Başbakanı Miçotakis, Çavuşoğlu’nu Girit’teki evine davet etmiş. Orada ağırlamak istemiş. Ama Dışişleri Bakanı ile resmi görüşmeler nedeniyle Atina’da karar kılınmış. 

Diplomaside bu tür ev davetleri çok anlamlıdır. Dostluk mesajıdır...

Yunanistandan sürpriz teklif: ‘Aşıları karşılıklı tanıyalım’

GÜMÜLCİNE GEZİSİ DİPLOMATİK MİSİLLEME DEĞİLDİR

Gezinin başına dönersem...

Sabah 09.00.

İlk durak Dedeağaç. Soydaş ziyareti...

Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif ve İskeçe Müftüsü Ahmet Mete’yle görüşme...

Bu da Yunan basınında ağır tepkiler ve yorumlar almış.

Oysa Yunan Dışişleri Bakanı Dendias da İstanbul’da Patrikhane ziyareti yapmıştı. 

Yani dedim ya...

Irkçılık ve düşmanlık nifakları olmasa Ege’nin iki yakasında çok kolay bir bahar olacak.

Yoksa Batı Trakya Türklerine karşı işlenen suçlar AİHM tarafından kesinleştirilmişti. Böyle 8 mahkeme kararı var.

DR. SADIK AHMET’İN MEZARINDA

Bakan Çavuşoğlu ile birlikte Batı Trakya Türklerinin sembol ismi Sadık Ahmet’in mezarını ziyaret ediyoruz.

Eşi Işık Ahmet Hanım’la tanışıyorum.

Işık Hanım’ın bir an gözleri doluyor:

“O kadar çok seveni vardı ki...”

Akşama doğru Atina’ya geçiyoruz...

Atina ziyaretimizin belki de en kritik görüşmesi Çavuşoğlu’nun Yunan Dışişleri Bakanı Dendias’la yapacağı görüşme ve akşam yemeği olacak.

Yunan medyasındaki bütün “negatif yorumlara” ve atılan “sert manşetlere” rağmen ben çok pozitif bir sonuç bekliyorum.

EVLAD-I FATİHAN KUCAKLAŞMASI

Biz Dr. Sadık Ahmet’in eşi Işık hanımla konuşurken Bakan Çavuşoğlu geliyor.

Çevreden akın akın soydaşlar gelmiş mezarın etrafını bir sevgi çemberi kuşatmış.

Çavuşoğlu’nu Sadık Ahmet’in oğlu kapıda karşılıyor.

Tek tek oğullarını yani Sadık Ahmet’in torunlarını tanıtıyor :

“Sayın bakanım bu büyük oğlum Fatih Han” deyince Çavuşoğlu yürekten kucaklıyor.

Bu Evlad-ı Fatihan kucaklaşmasında gözler doluyor.

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Milli Eğitim Bakanı’ndan üç mesaj

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

30 Mayıs 2021
Küçüksu’da öğretmenevinde bir öğlen yemeği... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un Bakü seyahati dönüşünde... Ceketleri çıkardık, Boğaz’a doğru bir hafta sonu sohbeti yaptık... Önce herkesin merak ettiği üç soru üç cevap...

1- TELAFİ EĞİTİMİ BU HAFTA NETLEŞECEK

Sordum:                                             

- “Sayın Bakan herkes merak ediyor. Telafi eğitimi ne zaman başlayacak? Yüz yüze mi yoksa uzaktan mı olacak?”

Bunun kararı kabine toplantısı ve sayın Cumhurbaşkanımızın takdiriyle bu hafta başı netleşecek. Tabii Sağlık Bakanlığı’nın ve diğer ilgili bakanlıkların görüşleri de var. Tek başımıza alacağımız bir karar değil.

- Peki sizin görüşünüz nedir? Milli Eğitim Bakanlığı ne düşünüyor?

Biz telafi eğitiminin haziran ayı başında başlamasını ve yüz yüze olmasını istiyoruz. Çünkü burada çocukların akademik eğitimlerinin telafisinden çok, onların psikolojik ve fiziksel telafileri bizim için önemli. Akranlarıyla oynamayan, evlere kapanan çocukları özgüvenleri açısından ruhsal olarak geliştirmeliyiz. Bu da yüz yüze olur. 

2- OKULLARI EYLÜLDE AÇMAYI PLANLIYORUZ

Bakan Selçuk bu konuda kesin konuştu:

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Hayvan hakları adına durdurun bu ilanı

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

29 Mayıs 2021
Dün şu haberi okuyordum:

Cide İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kumluca Mahallesi’nde devriye gezerken, çaya düşen karacayı fark etti. Ekipler, çaya girip, karacayı yakalayarak, sudan çıkardı. Yaralandığı anlaşılan karaca tedavi edilmek üzere veterinere götürüldü. Burada tedavisi tamamlanan karaca, Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Cide Milli Parklar Şefliği ekipleri tarafından tekrar doğaya bırakıldı...”

“Ohh” dedim...

İşte benim jandarmam. Dikkat ettim. Bir de jandarmanın “çevre doğa ve hayvanları koruma timi” varmış.

Daha da mutlu oldum, derken...

Üzerime bir devlet ilanı yıkıldı... Gözlerime inanamadım...

Haber şöyle:

Tarım ve Orman Bakanlığı, 12 ilde toplamda 115 adet yabankeçisi, dağkeçisi, kızıl geyik ve karacanın avlanması için ihale açtı.”

Allah Allaaaah...

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Çelebi: ‘Fatih Terim aday olsun’

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

24 Mayıs 2021
Galatasaray için kritik bir haftaya giriyoruz.

Eski başkanlardan bir isimle konuşuyorum.

Mustafa Cengiz aday olmayacak” diyor. “Fatih Terim bıraksın” diyor.

Bir dönem başkan yardımcılığı yapan, GS’nin mali yapısı ve stat için müthiş çalışmaları olan Işın Çelebi ile konuşuyorum.

Açıktan şöyle diyor:

- Ben bu ülkede 5 yıl ekonomi bakanlığı yaptım. Galatasaray’da başkan yardımcılığı yaptım. 

Kulübün mali yapısı için çok şeyler yaptık. Ama şimdi bakıyorum. Bir kavga, bir çatışma, bir parçalanma görüntüsü. 

Soruyorum:

- Peki ne yapılmalı?

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Bir annenin oğlu için inanılmaz mücadelesi

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

23 Mayıs 2021
Bu pazar size, bir annenin ‘özel öğrenci’ durumundaki oğlu için verdiği inanılmaz mücadeleyi anlatıyorum. Ve kim bilir şimdi kaç anneye gözyaşı halinde bir mesaj gönderiyorum. İşte o hikâye...

SERPİL’in içindeki kuşku giderek büyüyordu.. “Acaba çocuğumda bir şey mi var?” Melih 2 yaşına geldiğinde Serpil önce eşine sordu:

Sence bizim oğlumuzda bir değişiklik mi var?”

- Nasıl yani?

- Ne bileyim yaşıtlarına göre biraz yavaş büyüyor gibi.

Baba kestirip attı:

- Nereden çıkarıyorsun bunu. Yok öyle bir şey...

O öyle demişti ama

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Gökyüzünde kravatsız diplomasi

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

22 Mayıs 2021
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Paris’ten paylaştığı bu fotoğrafı görünce çok gerilere gittim.

Özal’lı yıllara...

Özal ilk özel uçağı alınca ne çok eleştirilmişti. Denmedik laf bırakılmamıştı.

Özal ANA uçağını birkaç kez Ebulfez Elçibey için Azerbaycan’a göndermişti.

O zaman gururlandığımı yazmıştım.

Şimdi de bu fotoğrafla gururlandım...


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Neden Fatih Terim çünkü...

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

17 Mayıs 2021
Önce Beşiktaş’ı kutluyorum. Hak ettiniz...

Helal olsun. Sergen’i alkışlıyorum. Yine helal olsun...

Bize gelince...

Soruyorum:

Fatih Terim yalnızca takımı mı yönetti?”

- Hayır... Fatih Terim, takımı yönetirken aynı zamanda sahanın dışında bir türlü bitmek bilmeyen bir iç krizi de yönetmek zorunda kaldı...

Bu kadar çok kriz. Bu kadar çok düşmanlık. Ve birilerindeki “Terim kompleksi”.

Bütün bunlara rağmen Galatasaray yine kıl payı şampiyonluğu kaçırdı... 

Ve bütün bunlara rağmen

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Sevgili gençler! İşte size ‘asla vazgeçmeyin’ diyen bir hikâye

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

16 Mayıs 2021
1- 1990’lı yıllar...

Sonunda asistan olarak sınavı geçmiş ve kabul edilmişti. 

Uzaktı ama olsun. Zordu ama olsun. Terörün merkeziydi ama olsun...

Antalya’dan Erzurum’a... Oradan otobüsle Van’a gidiyordu. 

Muradiye’den geçerken otobüsün camından gördüğü şeye inanamadı...

Bendimahi Deresi’nin döküldüğü Van Gölü kıyısında Karadeniz’in koca “gırgır teknesi” ağ çekiyor... Kıyıya doğru sıralanmış kamyonların kasasına ağlardan tonlarca balık boşalıyordu.


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'Keşke ilk gün babama anlatsaydım... Korkmayın başınıza geleni anlatın'

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

15 Mayıs 2021
Melek'le o kadar güzel bayramlaştık ki...

Gülen yüzü, çocuklarıyla mutlu hali. Görüntülü bir bayramlaşma yaptık.

İçim ısındı... Umudum arttı.



Çocuklarıyla birlikte avukatı Ahmet Onaran’ın evine bayram yemeğine gelmişlerdi.

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BM Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'ın dünya sahnesindeki tarihi mesajı

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

10 Mayıs 2021
BM’nin 75’inci Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, önceki gün Güvenlik Konseyi toplantısında çok önemli bir konuşma yapıyor.

Bu konuşma, BM tarihinde bir genel kurul başkanının BM Güvenlik Konseyi’ne hitap ettiği 8’inci toplantı oluyor...

Bu nedenle de ayrıca önemli.

Zoom üzerinden yapılan toplantıya daimi üyeler olarak ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa dışişleri bakanları ile geçici üyeler katılıyor.

Ve açılışta ilk konuşmayı genel kurul başkanı Volkan Bozkır yapıyor...

Bozkır, TBMM Dış İlişkiler Komisyonu Başkanlığı ile AB bakanlığı da yapmıştı.

Ama nedense, bunca yıllık dostluğumuz içinde o benim için hep bir “diplomat” olarak kaldı.

En sıkıntılı anlarda bile soğukkanlılığını kaybetmeyen, en zorlu sorunlara kuyumcu işi çözümler bulan bir diplomat...

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Birisi gül veriyor diğeri yüz güldürüyor

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

9 Mayıs 2021
Bu pazar “gül” diyorum. Ama “gül”ün her anlamında diyorum. O yüzden sayfamızda iki kadın konuğumuz var. Gülşah ve Oya. Birisi hayatımıza “gül” veriyor. Diğeri hayatlarımızın sonuna doğru yüzümüzü “gül”dürüyor. Anlatayım.

GÜLŞAH GÜRKANIsparta’nın en önemli gül üreticisi bir ailenin üçüncü kuşağı.

Gelin hayatından bir kareye bakalım.

İşte 6 yaşında Gülşah. Dedesi Mustafa Gürkan ona “Uğurum” diyor.

Adını da öyle koymuş.

Ve işte bir mayıs ayı... Ve her mayıs ayındaki gibi bir “gül hasadı”.

İşte küçük Gülşah... Dedesi onu gül havuzunda yuvarlıyor.

Böyle başlamış Gülşah.

Mühendislik okumuş. Yurtdışında master... 

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Turizmde 'kâr' yılı değil, 'ar' yılı olsun

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

8 Mayıs 2021
Başlıktaki bu sözün anlamını Bülent Bülbüloğlu şöyle açıklıyor:

Kredileri krediyle kapatmaya çalışan bir sektör. Kârdan vazgeçtik. Batmayalım, namusumuzla ayakta kalalım...”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısa bir süre önce turizmin sektör temsilcilerini Külliye’ye davet ediyor...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, GETOB Başkanı Bülent Bülbüloğlu, TAV’dan Sani Şener, TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır ve isimlerini alamadığım diğer sektör temsilcileri.

Cumhurbaşkanı herkesi tek tek dinliyor ve not alıyor.

Genel mesaj şu:

Sayın Cumhurbaşkanım, bu şekilde giderse çok sıkıntı olacak. Vaka sayılarının mutlaka düşmesi gerekir. Turizmci, geçen yıl aldığı krediyi yeni krediyle kapatmaya çalışıyor...

Ve Cumhurbaşkanı o toplantıda hemen kısa çalışma ödeneğini uzatıyor...

Sanıyorum, kapanma kararı ve arkasından gelen bazı ülkelere COVID-19 testinin kaldırılması kararının arkasında bu toplantı var.

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Cenevre’de masayı donduran belge

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

6 Mayıs 2021
Herkes soruyor: - Ne oldu da, Rum lider Anastasiadis birden bire Türkiye’ye hakaret yağdırmaya başladı?

Biraz araştırınca gördüm ki...

Perde arkasında bu sorunun çok keskin bir cevabı var.

Anlatayım.

Cenevre’de kritik bir görüşme...

Kıbrıs için sayısız kere kurulan masalardan birisi daha...

Toplantıyı BM Genel Sekreteri António Guterres yönetiyor.

Rum yönetimi lideri

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Adalet Bakanı Gül: "Mesele siyasi parti meselesi değil insan hakları meselesidir"

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

3 Mayıs 2021
İnsan Hakları Eylem Planı’yla ilgili olarak Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’le konuştum...

Söylediklerinden mutlu oldum...

Çünkü daha ilk cümlede şöyle dedi:

“Fatih Bey bu herhangi bir siyasi partinin değil, insanlarımızın yasası olacak.”

Sonra devam etti:

“Mesele iktidar muhalefet polemiği değil. Bu ülkede yaşayanların hakları meselesidir...”

Sorulara devam ettim:

“Ama sayın bakanım tartışmalar var.”

Gülerek cevap verdi:

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Oğlunu kurtarmak için arı kovanından mucize yarattı

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

2 Mayıs 2021
Oğlu Kıvanç dünyaya geldikten hemen sonra ateşlenmeye başlamıştı.

11 aylık aylıkken neredeyse antibiyotik bombardımanı altındaydı.

Hemen her ay ateşleniyor... Annesi Aslı Hanım çaresizlik ve üzüntüden perişan oluyordu... Üstelik Aslı Hanım’ın annesi bir pediatri profesörüydü. Ama bir türlü bu ateşin nedeni anlaşılamıyordu.

Babası ne yapacağını şaşırmıştı.

Çocuk ateşleniyor, yoğun ve kuvvetli bir antibiyotikle ateş ancak düşüyordu. 

Ama birkaç hafta sonra yeniden ateş...

Aslı Hanım çalmadık doktor kapısı bırakmadı. Saymıştı. O ana kadar tam 18 doktor gezmişti.

ÇOCUKTA MORLUKLAR ANNE PANİK İÇİNDE

Aradan 5 yıl geçmişti. Ama değişen bir şey yoktu. Çocuk günden güne eriyordu.

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Ben bu insan hakkı belgesinin altına imzamı atarım

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

1 Mayıs 2021
Adalet Bakanlığı dün İnsan Hakları Eylem Planı belgesini yayınladı...

146 sayfalık belgeyi satır satır okudum...

Ve ben bu eylem planının ana omurgasını oluşturan:

- 11 temel ilkenin;

- 9 amaç zincirinin;

- 50 hedef tablosunun;

- Ve 393 faaliyetin altına imza atarım...

Okurken heyecanlandım çünkü:

Her birimizin içine

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Çevre eylemleri tarihinde bir ilk - Kovan barikatı

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

26 Nisan 2021
Fotoğrafa baktım...

Bir tarafta jandarma sıralanmış...

 Önünde birtakım sandıklar...

Nedir bu?

Sanıyorum çevre eylemleri tarihinde bir ilktir bu sandıklar...

Rize’nin İkizdere Vadisi köylüleri yapmış...

Dünyaca ünlü deli balın üretildiği vadiye “taş ocağı” açmak için getirilen iş makinelerinin önüne arı kovanlarını koymuşlar.

Arılardan barikat yani...

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İşte insanlığın eli

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

25 Nisan 2021
Bu fotoğraf Suriye’nin kuzeyinde Türkiye’nin inşa ettiği hastanelerin birinde Suriyeli bir çocuğa Türk doktorlarının eli uzanırken çekildi.

Bu fotoğrafı görünce bütün ruhumla gittim o anlara... Bu pazar işte orada, insanlığın tam ortasındayız...



Suriye’de şifa dağıtan Türk doktorları, sağlık çalışanlarının o meşakkatli ve fedakâr günlerine... İşte...

Sınırın hemen ötesinde bir sahra çadırı...

Ve oradan bir anı...

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Vali Bey, bu coğrafyadan da bir Troya hikâyesi bekliyoruz

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

24 Nisan 2021
Kuşatma altında iki kez intihar eden o şehir halkı için, Anadolu Ateşi kim bilir neler yapar?

Pekin’de Çinli seyircilerin hayranlıkla izleyip ayakta alkışladığı Anadolu Ateşi’nin “Troya” gösterisini izlerken...

Dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş Çinli meslektaşına Troya’yı anlatıyor, ben içimden soruyordum:

- Troya Yılı nasıl ilan edildi?

- Kimin aklına gelmişti?

Bu soruların hikâyesini Muğla’da bir sohbet sırasında buldum.


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Akademisyeni hıçkıra hıçkıra ağlatan Vali

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

19 Nisan 2021
Başlığı görünce hemen negatif düşünmeyin.

Çünkü hikâye derin...

Birkaç gün önce bir mail aldım. 

Şanlıurfa Harran Üniversitesi’nden bir akademisyen göndermiş. Belli ki olayın yaşandığı o an...

Duygusallıkla yazmış...

Şöyle başlıyordu:

Fatih Bey, ben ve eşim Harran Üniversitesi’nde akademisyeniz.

Eşim tıp fakültesinde profesör... Ben de mühendislik fakültesindeyim. 

Bundan 11 yıl önce ormana bitişik 1700 metrekare bir yer aldık. Arkamız orman olduğu için çok sevinmiştik. Ta ki, bundan 5 yıl öncesine kadar. Birileri ormana komşu yaklaşık 2000 metrekare yeri işgal etti. Ben de yaklaşık 1 yıl boyunca BİMER üzerinden şikâyetlerimi yaptım. Fakat kurumlar o kadar ilgisizdi ki...

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