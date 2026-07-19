Yunan adaları Türk bayraklarıyla doldu

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1-Türkiye sahillerindeki yoğun kirlenme,

Aşırı denetim, alargada bile alkol kontrolü ve restoranların fahiş fiyatları yat turizmini vuruyor demiştim.

Ve eklemiştim:

“Bırakın turistlerin gelmesini, bizim tekne sahipleri de gidiyor.”

İşte bu fotoğraf o yazdıklarımın belgesidir.

Verdiğim alarmın işaret fişeğidir.

Bir denizci kardeşimiz çekip göndermiş.

Bakın bu Yunan adasında liman neredeyse tamamen Türk bayraklı teknelerle dolmuş.

Ne demek istediğimi bundan güzel anlatan bir fotoğraf olabilir mi?

Bizim sahiller boşalıyor. Ege adaları yatlarla doluyor.

Çok iyi biliyorum ki;

Bodrum’dan, Marmaris’ten, Bozburun’dan, Fethiye’den tekne sahipleri filolar halinde Leros’a, Kalimnos’a, Kos’a, Simi’ye, Nisiros’a, Sisam’a, orta ve kuzey Ege adalarına gidiyorlar.

Bir denizci kardeşimiz bir sosyal medya grubuna yazmış:

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“Geliyorsanız erken gelin. Leros’un Lakki koyundayız. Bırakın limanı, koylarda demir atacak yer yok. Çoğu da bizden tekneler. Türk bayraklı.”

Bunun gibi onlarca mesaj okuyorum.

Yat turizmi açısından bu fotoğraf ve mesajlar tam bir “alarm”dır.

2-‘YUNAN ADASI’NDAKİ YEMEK TÜRKİYE’DEN ÇOK UCUZ’

Hep söyledim;

Türkler olmasa Ege adalarındaki restoranlar boş kalır. Adaların esnafı sıkıntı çeker.

Şimdi aynı şey bizim esnafın başında. Çünkü bizim kıyılarda fiyatlar can yakıyor. Çünkü bizde yat turizmi gevşedi.

Bugün hangi kıyı kentine giderseniz gidin,

Şu sohbeti mutlaka duyarsınız: “Rodos’ta 100 Euro’ya yediğin yemek Bodrum’da 300-500 Euro.”

Ya da; “Arkadaş 4 kişi Astipalya’da harika bir yemek yedik. Hem lezzetli hem de fiyat makuldü. Bizde yeseydik...”

Abartılmış fiyatlar. Birçok denizci arkadaşımız, Türkiye’de gittiği restoranların astronomik fişlerini paylaşıyor.

Göcek’ten gelen faturalar inanılmaz.

Restorancıya soruyorsun;

“Abi domatesin kilosu...” diye başlıyor.

Geldiğimiz nokta bu.

İngiltere’den, Hollanda’dan gelecek turistler Yunanistan, İspanya, İtalya’ya yöneliyor.

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Bizim tekne sahiplerimiz de gidiyor.

Mısır doluyor. Türkiye hattında bir tek Ruslar var. Onlar da hafiften Mısır’a yöneliyor.

Bir tek Rus turistlere kalıyoruz. İranlı turistler savaş nedeniyle zaten gelemiyor.

İşte o nedenle sahillerimizdeki yat turizmi için alarm veriyorum...

“Aman dikkat” diyorum.

3-TURİZM BAŞARISI DURMASIN

Türkiye son yıllarda turizm gelirleri açısından hedefleri sürekli tutturdu.

Dünya televizyonlarına, uluslararası spor karşılaşmalarına tanıtımlar girildi. THY’nin dünyaya yayılan ağı etkin oldu.

Antalya merkezli turizm politikasını Türkiye’ye 4 mevsim yayma hedefi yavaş da olsa ilerliyor.

Kültür yolu festivalleri, Anadolu lezzetleri için yapılan toplantılar ve elbette “Gece Müzeciliği”...

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Ancak önce Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı. Ve başlayan savaş. Ardından gelen ABD-İsrail-İran savaşı turizm açısından ciddi endişeler yarattı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy bütün bunlara rağmen hedefleri tutturdu.

Özellikle İzmir’den Kaş’a kadar olan sahillerimizde sıkıntı var.

Yat turizmi zorlanıyor.

Marmaris, Fethiye gibi merkezlerde otel sahipleri “endişeli”.

Bodrum gibi merkezlerdeki “fiyat vurgunu” yabancıların da dilinde.

Bu yayınladığım fotoğraf umarım bir “sorun” olarak adresini bulur.

Ve umarım, bütün güçlüklere rağmen bu yıl da turizm gelir hedefi tutar.

O yüzden ben bir denizci olarak,

Bir memleket sevdalısı olarak uyarımı yapıyorum:

Denizdeki bütün kaptanların rüzgârı kolaylarına olsun.