Yine o harita

Bu söz Fatih Terim’den...
Kendisine destek olmak isteyenlere verdiği bir cevaptır bu...
Peki ne anlama geliyor?
Ama asıl soru şu:
- Terim ne yapacak?
Bir efsane olarak uğradığı haksızlığı köşeye çekilip kabullenecek mi?
Cevapları daha iyi bulabilmek için önce şu gerçekler:
1)
Kime? Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na...
Niye? Çünkü o gece kendisine verilen son bilgiye göre Çavuşoğlu Çin’deydi...
Peki nasıl oluyor bu?
İşte dünyada belki de en baş döndürücü diplomasi trafiğinin yaşandığı coğrafyamızın sorusu budur...
Saat saat anlatayım...
ANKARA... SALI: 15.30
Masada Irak-Türkmen Cephesi Başkanı
Yazının son paragrafı şöyle: “Bu çerçevede Antalya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’nce Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na 22/09/2021 tarih ve 1783368 sayılı yazı ile suç duyurusunda bulunulmuş, bununla birlikte Komisyon kararı Aksu Belediye Başkanlığı’na 04/01/2022 tarih ve 2617304 sayılı yazıları iletilerek izinsiz uygulamaların Aksu Belediyesi’nce kaldırılması talep edilmiştir.”
İşte böyle çevreci dostlar...
O harika sahilde...
O muhteşem kıyıda...
O rezaleti görünce isyan etmiştik...
Caretta carettaların üreme sahilindeki o feci görüntü...
Derme çatma barakalar... Ve çöpler...
Nusaybin’in hemen yanındaki Kamışlı Havalimanı’na dev bir kargo uçağı iniyor...
Rus IL-76 askeri kargo uçağı...
Kamışlı hem Esad rejimi (Rusya) hem de ABD destekli PKK/YPG kontrolünde olan bir bölge...
Uçağın kanat açıklığı o kadar büyüktü ki, kulenin olduğu yere kadar yanaşamadı...
Malzemeler indirildi. Uçak ertesi gün oradan ayrıldı...
7 OCAK GECESİ:
İnsanlık tarihinin belki de en gizemli yolculuğu başlıyordu...
James Webb Teleskobu dünyadan bir roketle fırlatılmış, uzaydaki bir dizi işlemi başlatmıştı...
Prof. Dr. Özel, Mardinli kız öğrencilere “merak etmenin” önemini anlatırken...
Bu müthiş teleskop, bir tenis kortu büyüklüğündeki güneş kalkanını yavaş yavaş açıyordu...
Ne muazzam bir tesadüftür ki...
Bu sırada Prof. Özel çocuklara şöyle diyordu:
“Merak, insanın ruhunda var. Bir köyde yaşayanlar, yan köydekini merak eder. Biz bu gezginci ruhu bilime ve evrene yansıtarak insanlığın tarihini öğrenmeye çalışıyoruz. Yeni yatırımlar ve deneyler var. Karadelikleri ve evrende oluşmuş ilk yıldızları görmeye çalışıyoruz. Bundan 13 milyar yıl önce yaşama ev sahipliği yapmış ve yapabilecek gezegenler arıyoruz.”
Nasıl yani...
Bir daha okudum.
Gerçekten de öyle...
Yaratık önce telefon mesajıyla tehdit etmiş. Sonra yanına gidip ruhsatsız silahıyla tehdit etmiş...
Sonra...
Kızın yüzüne lavabo açıcı fırlatmış...
Sonra...
“Sarhoştum, ne yaptığımı bilmiyordum”
1. Konu Kafkaslar ve Azerbaycan’a gelince Bakan Akar ilginç bir bilgiyi paylaşıyor:
“Azerbaycan toprakları 30 sene işgal altında kalıyor. Kimse bir şey yapmıyor. 44 günlük harekâtın ardından Minsk Grubu eş başkanları, Aliyev’in karşısına geliyorlar. Aliyev ‘Sizi ben mi çağırdım, 30 sene neredeydiniz?’ diyor. Önemli olan Sayın Cumhurbaşkanımızın etkisiyle Sayın Aliyev’in uzattığı barış elinin tutulması. Bunun en büyük yararı da Ermenistan’a olacak. Azerbaycan-Ermenistan, Azerbaycan-Türkiye ve sonrasında 6’lı ilişkiler Kafkasya’da istikrarın sağlanması, şu anki hedef o.”
SORU: Ermenistan’a ne oldu da, uzatılan eli tuttu?
CEVAP:
Çam ağaçlarının arasından, aşağıdaki Yahudi Mezarlığı’na doğru bakarken...
Ömer şöyle diyor:
“İşte tam buraya yerleşmiş, Sırp keskin nişancılar...”
Sonra...
Sonra kanımı donduran o sözler:
“Buradan yolda yürüyen, bakkala giden masum insanları hedef almışlar... Öylesine alçaklarmış ki... İddiaya giriyorlarmış, önce sağ bacağından vurmak için. Sonra ne kadar sürünecek? Kaçabilecek mi? Böyle iddialar... Ve tam kaçarken vurup öldürüyorlarmış...”
İletişim Başkanlığı’ndan Ömer Çetres anlatıyor...
Bosna Hersek’ten Kosova’ya, 3 gün süren gezide Türkiye’nin yeryüzündeki en kritik konularını dinledik.
Sevgili okurlar ve özellikle gençler...
Eğer nasıl bir coğrafyada ve hangi güç oyunlarının içinde olduğumuzu anlamak istiyorsanız...
Eğer, enerji kaynaklarından stratejik sınırlara kadar nasıl zorlu bir coğrafyada neler yaşadığımızı anlamak isterseniz, bu yazıyı okuyun...
Çünkü şimdi gündelik gibi gelen bu olaylar ve Türkiye’nin mücadelesi, yarın tarih kitaplarında bir milat olarak yer alacaktır...
Balkanlar’dan Suriye sınırına, Azerbaycan’dan Doğu Akdeniz’deki enerji alanlarına ve Ege adalarındaki gerilime kadar 2021’in özetini Bakan Akar’ın ağzından aktarıyorum...
F-35 MESELESİ BİTMİŞ
Bakan Akar’ın mesajı net:
“Biz istikrar için buradayız... Talep olduğunda elimizden geleni yaparız. Sayın Cumhurbaşkanımızı burada sevip sayıyorlar. İstikrar için bu önemli. Biz burada huzuru, barışı, kardeşçe yaşamayı savunuyoruz...”
Bakan Akar özellikle “istikrar” vurgusunu neden yapıyor...
Anlatayım...
Pazar günü Bosna Hersek’e doğru havalanırken şöyle yazmıştım:
“Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi’nin Sırp üyesi Milorad Dodik’in “paralel devlet yapılanması” hamlesi çok ciddi bir gerilime dönüşüyor.
Dodik
Demiştim ki:
“Sayın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, biliyorum pandemi nedeniyle aylardır çok çalışıyorsunuz. Ama lütfen saldırıya uğrayan sağlık çalışanlarımız için daha kesin önlemler alın. Bu evlatlarımız Anadolu’nun en ücra köşelerinde görev yapıyor. Ama her gün bir saldırı haberi alıyoruz. Kiminin burnu kırılıyor, kimisi yaralı olarak meslektaşları tarafından zor kurtarılıyor... Lütfen... Lütfen...”
Ve örnekler vermiştim...
Mersin’den Nevşehir’e, İstanbul’dan Diyarbakır’a kadar dövülen, saldırıya uğrayan doktor çocuklarımız...
Bir günde 100 hasta bakıp 101’inciden yumruk yiyen doktor Rıdvan kardeşimizi de hatırlatmıştım...
Çünkü saldırganların çoğu serbest kalıyordu.
“Caydırıcılık nerede?” demiştim...
Ve bir okurum bu soru üzerine çok önemli bir haberi hatırlattı ve hâkimlerimize, savcılarımıza çok “
Neden acı ve ateş coğrafyası...
Çünkü:
1) Bu topraklarda bir dünya savaşı çıktı.
2) İkinci Dünya Savaşı’nın acısı, sokaklarına, taşlarına sinmiştir... Dağılan Yugoslavya’dan Tito’nun şu sözü her şeyi anlatmıyor mu: “Ben iki alfabesi, üç dili, dört dini, beş milliyeti, altı cumhuriyeti olan; çevresinde yedi komşusu bulunan, içinde sekiz etnik azınlık bulunan bir ülkenin lideriyim.”
3) Yine bu topraklarda Avrupa’nın en son soykırımı yaşandı... Çoğu kadın ve çocuk olan 9 bini aşkın Boşnak sivil, Sırp ordusu ve kendilerine “akrep” diyen katil sürüsü tarafından katledildi...
Ve bugün, işte o acılı coğrafyada yine tehlikeli kıpırdanmalar yaşanıyor...
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi’nin Sırp üyesi Milorad Dodik’in “paralel devlet yapılanması” hamlesi çok ciddi bir gerilime dönüşüyor.
Dodik
100 hasta için “Tamam” dedi.
Evet, o gün yine tam 100 hastaya bakacaktı...
Ortalama bir hasta 30 ya da 45 dakika alsa...
O gün saatlerce hasta bakması gerekirdi...
Ki zaten hemen her gün öyleydi.
Bazen yemek molası belki bir tostla geçiyordu...
İşte o sırada hangi doktor sormuyordu ki:
“Gel sen 6 sene tıp oku. Sonra staj, uzmanlık... Ve dayak ye...”
Milletvekili Alpay Antmen, bir kanun teklifi hazırladı. O teklif şimdi TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda bekliyor.
Neyi bekliyor?
Komisyon Başkanı’nın teklifi gündeme almasını.
Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz. Cevdet Bey geçmişte çok başarılı bir bakanlık yapmıştı.
Acaba bu teklifi ciddiye alacak mı?
Dikkat ederseniz milletvekillerinin hangi partiden olduğunu yazmadım.
Çünkü...
Konu bu akşam verilecek olan “İlim Yayma Ödülleri”...
Çamlıca’daki Türk müziği anaokulunu gezerken okulu anlatıyor.
Anlatırken duyduğu heyecandan anlıyorum ki...
O aslında bir okulu değil, hayalini, hedefini anlatıyor...
Soruyorum:
“Okul, üniversite, ilim vakfı, öğrenci bursları... Bütün bunlar niye... Ne yapmak istiyorsunuz?”
Erdoğan, hedefini şöyle açıklıyor:
“Fatih Bey, Türkiye’ye döndükten sonra kendi kendime sordum ‘Ülkem için ne yapabilirim?’... Ve karar verdim. Bütün hedefim, kültürümüzün ihya edilmesidir, insan yetiştirmektir... Geleneksel sporlarımızdan okçulukta da bu var. Üniversitede de bu var. Şimdi içinde bulunduğumuz bu müzik okulunda da bu var... İnsan yetiştirmek. Ona uğraşıyorum. Eğer bunu başarırsak Allah’ın izniyle Türkiye güçlü olur.”
Tam asgari ücret için “Çok iyi oldu!” dediğim saatlerde gelen bu acılı mesajlar içimi yakıyor...
Soru net:
“Kedi köpek mamalarındaki yüzde 18 KDV neden bir türlü indirilmiyor?”
Artan döviz kurları her ürünü olduğu gibi kedi köpek mamalarını da zorluyor.
Fiyat üstüne fiyat biniyor. İstifçiler, stokçular zaten fırsatı kaçırmıyor.
Bir de kedi köpek mamalarına yüzde 18 KDV binince...
İnsanlar can dostlara mama alamaz hale geldi. Belediyeler kısıntıya başlıyor.
Kedim “Deniz”le birlikte...
Hayvanseverler daha iyi hatırlayacak...
5 saat süreyle tuvaletten uzak kalan kedim, havalimanında tuvalet aramaya başlayınca çok sıkıntı çekmiştik.
Kedim ‘Deniz’in miyavlamalarını duydular...
O gözlerimin içine bakarak miyavlıyordu; benim de çaresizlikten içim yanıyordu...
O miyavladıkça ben kahroluyordum...
Aradım
Son dönemde sahillerde ciddi şekilde artan kaçak yapılarla ilgili yazılar yazıyorum.
Katar gezisi sırasında da bir fırsat buldum ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sordum:
“Sayın Cumhurbaşkanım, sahillerde yoğun bir kaçak yapılaşma var. Bu kaçak yapı sahipleri itiraz ediyorlar ve bu mahkemeler yıllarca sürüyor. Bu konudaki değerlendirmeniz nedir?”
Erdoğan hem bir uyarıda bulundu hem de çok keskin bir mesaj verdi:
10’uncu madde şöyle diyordu:
“Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Devleti Hükümeti arasında büyük çaplı organizasyonların yerine getirilmesinde işbirliği konulu niyet mektubunun uygulanmasına dair protokol”
Merak ettim:
“Büyük çaplı organizasyon ne olabilir?”
İki ülke ortak konser verecek değil ya.
Biraz araştırdım.
Baktım ki Katar’da yapılacak Dünya Futbol Şampiyonası var...
İşte anlaşmanın konusu da bu...
Yine o harita
Yıllar sonra yine bir ABD heyeti...
Yine Irak’ın kuzeyi...
Yine Barzani ziyareti...
Ve yine bir harita...
O meczup ve habis hayalin, Türkiye’yi böldüğü harita...
İşte o harita önceki gün yine hortladı...
ABD Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu Başkan Yardımcısı Nadine Maenza ve bir heyet, Barzani’yi ziyaret ediyor...
Fotoğrafa bakar mısınız?
Sanki fotoğraf çektirecek yer yokmuş gibi, gelip yine o haritanın önüne geçiyorlar...
Mesaj verecekler ya...
O rezil niyet belli.
Maenza, daha sonra Kuzey Irak’tan, Suriye’nin kuzeyine geçiyor...
Türkiye’nin kırmızı bültenle aradığı teröristlerle buluşuyor.
Mazlum Kobani’ye övgüler düzüyor.
CIVAOĞLU YAZMIŞTI
Hatırlıyorum da bu harita rezaletini Türk medyasında ilk kez Güneri Cıvaoğlu dile getirmişti.
Güneri Bey, 1’inci Körfez Savaşı’nda Irak’ın kuzeyinde ABD’li komutanlar Barzani ile toplantı yaparken arkadaki o haritayı yazmıştı.
Harita Türkiye’nin Güneydoğu’sundaki bir bölüm toprakları da içine alan bir “Kürdistan hayali”ydi...
Aradan yıllar geçti.
O haritanın benzerini hep bir yerlerde gördük.
Ne tesadüftür ki harita her ortaya çıktığında önünde ya bir ABD’li komutan ya da bir ABD’li heyet duruyordu. Arkadaki duvardaydı hep.
HATAY
Harita denilince aklıma geldi.
Bir de meşhur Suriye haritası vardı.
Baba Esad zamanında Suriye’ye ne zaman gitsek, Hatay’ın içinde bulunduğu o haritayı bir kez gösterirlerdi bize...
Anlayacağınız, bir milletin kanıyla, canıyla ve büyük zaferlerle çizdiği Mısakımilli sınırları üzerinde hiç bitmeyen bir “şeytani harita” hayali vardı...
Her fırsatta hortluyordu.
Ege’den Akdeniz’e, Doğu’dan Güneydoğu’ya her fırsatta bu haritayı hatırlatıyorlardı...
Nadine Hanım’ın gezisine dönersek...
Barzani’den sonra Suriye’nin kuzeyine, Kamışlı’ya geçiyor...
PKK/YPG’li teröristlerle fotoğraflar...
Övgüler...
Ve orada konuşuyor:
“Kuzeydoğu Suriye’deki yetkililerle yaptığım görüşmelerde, başarıları karşısında Washington’ın kendilerine artan desteğini onlarla paylaştım. Ayrıca bölgedeki mevcut koşulları da beraber müzakere ettik. ABD’nin kendilerine olan angajmanı genişletme noktasında tavsiyeleri dinleme fırsatı da yakaladım. Burayı ilk ziyaret ettiğimde ABD sadece DSG ile ilişki içindeydi. Şu geldiğimiz nokta cesaret verici bir gelişmeye işaret ediyor. Şu anda bu durum değişmiş durumda. ABD Hükümeti’nin artık normal bir tavırla Özerk Yönetim ile ilişki kurduğunu görüyoruz, diğer dünya hükümetleriyle yaptığı gibi. Nisan ayında raporumuz yayınlanacak. Elbette buradaki gözlemlerimiz de olacak...”
Bakar mısınız şu sözlere...
“Dinler arası özgürlük” falan derken sanki bir başka koku geliyor...
Her neyse, o da ayrı bir yazı konusu...
Peki kimdir Nadine Hanım ve nedir bu başkan yardımcısı olduğu Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu?
ABD’de uzun zaman görev yapmış bir diplomat dostum şu cevabı verdi:
“O komisyon ABD Dışişleri Bakanlığı’nın gizli çocuğudur...”
Ve şöyle diyor işte o “gizli çocuğun” başkan yardımcısı Nadine Hanım:
“Önümüzdeki hafta Kürdistan Bölgesi’nde olmayı dört gözle bekliyorum. Bölgeye yaptığım seyahatlerde genelde Irak’ta vakit geçiriyorum. Umarım hava durumu da uygun olur da yürüyüşe çıkabilir ve bölgenin güzelliğinin tadını çıkarabilirim.”
Bak... Bak... Bak...
Baharda dağlarda barışçıl çiçek toplama görüntüleri...
Yahu kardeşim...
Ben bir milletin özgürlük mücadelesinde kanla çizilmiş “Misakımilli” diyorum...
Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok, diyorum...
Sen “Gözün çıksın” diyorsun...
E kusura bakma Nadine Hanım...
Biz Alparslan’la geldik. Ve Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’le devam ediyoruz.
Üstelik...
Özgürlüğü ve barışı çok seviyoruz...