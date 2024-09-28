Yeşilay’dan yasadışı kumar alarmı... ‘Kumar bağımlılığı madde bağımlılığı ile yarışıyor’

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Yeşilay uzmanlarının, danışma merkezlerinin araştırmaları sonucunda ortaya çıkan başlık şu:

“Kumar bağımlılığı.”

Çoğu zaman aile içi ve bireysel felaketlerle sonuçlanan bir bağımlılık bu.

Raporun giriş paragrafından birkaç cümle aktarıyorum:

“YEDAM’a (Yeşilay Danışma Merkezi) gelen başvuruların yüzde 37’si yasadışı kumar bağımlılığı nedeniyle gerçekleşiyor. Bu oran madde bağımlılığına yakın seyrediyor. Türkiye genelindeki 107 adet Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nin yüzde 34’ünde ise kumar bağımlılığı rehabilitasyon süreçlerine dahil olan danışan sayısı, diğer bağımlılık türlerinin önüne geçmiş durumda. Bir diğer önemli istatistik ise danışanların yüzde 75’inin arkadaşlarında da kumar oynama davranışı görülmesi.”

KADINLAR ARASINDA ARTIYOR

Yeşilay raporunun bir başka önemli başlığı ise şu:

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“2023 yılında YEDAM’a başvuran kadınların sayısı 2022’ye kıyasla iki katına çıktı.”

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç yasa dışı kumar bağımlılığı için şöyle diyor:

“Kumar bağımlılığı sadece bireyi değil, tüm aileyi etkileyen bir sorun.”

DİJİTAL BAĞIMLILIK

Doç. Dr. Dinç’le Yeşilay merkezinde konuşurken artık çevremizi kuşatan bir büyük tehlikeyi daha öğreniyorum:

“Dijital Bağımlılık.”

Çocuklar ve gençler arasında yükselen dijital bağımlılık çağın hastalığı olma yolunda.

Sosyal medya, oyunlar ve daha birçok çeşidiyle özellikle çocuklar ve gençler arasında dijital bağımlılık giderek yükseliyor.

İSTATİSTİKLERE DİKKAT

Yeşilay Başkanı kumar bağımlılığı nedeniyle başvuranlarla ilgili bir de araştırma sonucu aktarıyor.

Danışma merkezlerine başvuranların yaş ortalaması 34.

Başvuru yapanların yüzde 94’ü erkek. Yüzde 53’ü evli.

Yüzde 85’inin eğitim düzeyi lise ve üzeri...

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NIN

MÜTHİŞ ÇABASI

Yeşilay merkezinde Başkan Doç. Dr. Mehmet Dinç’le konuşunca ciddi şekilde endişeleniyorum.

Yasadışı bahis ve kumar, dijital bağımlılıkla birlikte ciddi bir salgın halinde yayılıyor.

Bütün bunlara içimde nefret dalgaları yaratan “çocuk pornosu” çeteleri de ekleniyor.

Gerçi İçişleri Bakanlığı “siber suçlarla” ilgili neredeyse her hafta Türkiye’nin bir bölgesinde operasyon yapıyor.

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Yasadışı bahis ve çocuk müstehcenliği çeteleriyle amansız bir savaş yürütüyor.

Tabii bir de bunun “terapi”yle mücadele yöntemi var.

Yeşilay bunun için danışma merkezleri kurmuş. Türkiye genelinde 107 danışma merkezi var.

115 danışma hattı 24 saat açık.

İşin güzel yanı, başvuranların bütün bilgileri gizli tutuluyor. Tedavi süresince tek bir kuruş alınmıyor.

Tedavi sürecinde onlarca uzman tarafından psikososyal destek veriliyor.

Başkan Dinç’e sordum:

- Peki başvuranlardan yüzde kaçı tedavi olabiliyor? Bu bağımlılıktan kurtuluyor?

Umut verici bir cevap alıyorum.

Tedavi olanların oranı çok yüksek.

Başkan Dinç, bu gelişmeleri örnekleriyle anlatıyor.

Yakında, tedavi süreçlerine yönelik yayınlanma izni verenlerin bazı hikayelerini paylaşacağım.

Evet;

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Toplumu kuşatan, gençlere çengel atan bu sinsi hastalıkla mücadele sürüyor.

Zaman zaman bu mücadele için ben de bir gönüllü olarak yazılar yazacağım.

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Faruk Zabcı’yı da kaybettik. Hürriyet’te ne haberler... Ne olaylar... Türkiye dışından Türkiye’deki bir gazeteye haber yapmak kolay değildir. Faruk en iyisini yapanlardandı. Nur içinde yat kardeşim. Mekanın cennet olsun...