Yeşil sahanın mucize adamı

“Zaten pandemi vurdu. Bir de sahilleri deniz salyası işgal ederse...”
Marmaris Dalyan hattında Oteller Birliği Başkanı Yücel Okutur ilk uyarıyı yaptı.
Peki şu anda durum nedir?
Üç önemli faktör var.
1. Türkiye’nin önümüzdeki dönemde “rüzgâr takvimi” nedir? Kuzeyden güneye doğru...
2. Çanakkale sonrasında su akıntı rejimi nasıldır?
3. Bu iki etken deniz salyasını turizm bölgelerine taşır mı?
Ve daha önemli bir endişe:
ATATÜRKÇÜLÜK
“Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Atatürkçü düşünce sistemi çerçevesinde kurulduğunu, şekillendiğini ve ona göre hareket ettiğini görmemek körlüktür. Bunun sorgulanması abestir. Bakanından komutanlarına, tüm personelinin Atatürkçülüğünü sorgulamak da kimsenin haddi değildir. Türk Silahlı Kuvvetleri, binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi ve mesleki değerleriyle, aklın ve bilimin ışığında, anayasa çerçevesinde, yasalar ve Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında, milletinin emrinde, görevinin başındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Atatürkçülük kimsenin tekelinde, kimsenin zimmetinde değildir.”
NE S-400 NE DE F-35, ABD İLE ASIL MESELE PKK/YPG’DİR
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Biden’la Brüksel’de yapacağı görüşmenin kritik konuları üzerine sorduğumuz sorulara Bakan Akar şöyle cevap veriyor:
“Demokrasi ve insan hakları gibi temel değerleri paylaşan stratejik müttefik olan Türkiye ile ABD arasında en büyük problem ne F-35 ne S-400 ne de başka bir şey. En büyük problem PKK/YPG terör örgütü meselesidir. Ortaya attıkları problemler öyle veya böyle çözülür ama çözemeyeceğimiz bir problem var. Bizim milletimize, birliğimize, beraberliğimize kasteden bir PKK var. PKK’dan hiçbir farkı olmayan YPG var. YPG’ye TIR’lar, uçaklar dolusu silahlar götürüyor, YPG ile işbirliği yapıyorlar. Israrla ve inatla YPG, PKK değil diyorlar. Biz de bunu kabul etmiyor, bu aklımıza hakaret, diyoruz. PKK eşittir YPG olduğu çok açık. ABD’li müttefiklerimizin anlaması gereken şey bu, bu konuda kararlıyız. Türkiye’nin kişiliği, kimliği, egemenliği, bağımsızlığı var. 40 seneden beri asil milletimizin başına bela olan terörü bitirmekte kararlıyız.”
Denizkurdu Tatbikatı’nda o kadar çok şey yaşadık gördük ki... Tatbikatın o muazzam etkisi. Bir de son dönemde yapılan bazı eleştirilere karşı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın cevabı...
Özellikle de Atatürkçülükle ilgili saldırılar...
Aksaz Deniz Üssü’nde bir akşam Bakan Akar’la uzun bir sohbet yaptık.
Bunları pazartesi günü aktaracağım...
Sabah 09.00’da Türk donanmasının en önemli üslerinden biri olan Marmaris Aksaz’dan demir alıyoruz.
Atışlı ve çok önemli bir tatbikat bu.
Sualtı komandoları... Denizaltı avı... Hedeflerin vurulması... Havadan atış. SİHA vuruşu.
Bir ara 4 hücumbotun hedef halindeki bir enkaz gemiyi ateş altına almaları vardı ki...
Yer gök inledi.
Salihreis Fırkateyni Oruçreis’le birlikte Doğu Akdeniz’de doğalgaz araması yapan gemimize 80 gün koruma yapmıştı.
Hatta bu gemilerimiz tacize yeltenen bir Yunan gemisini de püskürtmüştü...
1) Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu çantasında pozitif bir dosyayla gitti. Sıcak görüşmeler oldu. Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in Çavuşoğlu’nu Girit’teki evine davet etmesi Ankara’daki gerilimi tümüyle bitirdi. Çavuşoğlu da Yunanistan’dan gelen bir heyeti Antalya’ya davet etmişti.
2) Aşıların karşılıklı olarak tanınıyor olması Ege’deki turizm kapılarını açacak gibi görünüyor.
3) Önümüzdeki dönemde daha yakın ve sıcak görüşmeler bekleniyor...
KAHVALTIDA DÜNYA TURU
Çavuşoğlu, Başbakan Miçotakis’le görüşmeden önce Türkiye’den gelen gazetecilerle sohbet etti...
Mısır’la gelişen ilişkilerden Afganistan’a, Polonya’ya sattığımız insansız hava araçlarından Filistin’e, Rusya’dan gelecek turistlerden Suriye’ye ve tabii ABD ile ilişkilere kadar tam bir dünya turu oldu.
Çavuşoğlu’nun verdiği cevaplar kadar, tarzına, sorulara olan hâkimiyetine ve özgüvenine dikkat ettim.
Mesela Yunan Dışişleri Bakanı
Yunanistan’a doğru havalanırken önüme Yunan medyasından bazı haberler geliyor...
Sert manşetler...
“Türk Bakan bir medya ordusuyla geliyor...”
Sanki sefere çıkmışız gibi bir karşılama havası var.
Oysa uçakta bambaşka bir hava. Daha ilk dakika Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gülerek yanımıza geliyor.
Espriler... Sıfır gerginlik...
“Yunan medyası çok sert bir hava estiriyor”
1- TELAFİ EĞİTİMİ BU HAFTA NETLEŞECEK
Sordum:
- “Sayın Bakan herkes merak ediyor. Telafi eğitimi ne zaman başlayacak? Yüz yüze mi yoksa uzaktan mı olacak?”
Bunun kararı kabine toplantısı ve sayın Cumhurbaşkanımızın takdiriyle bu hafta başı netleşecek. Tabii Sağlık Bakanlığı’nın ve diğer ilgili bakanlıkların görüşleri de var. Tek başımıza alacağımız bir karar değil.
- Peki sizin görüşünüz nedir? Milli Eğitim Bakanlığı ne düşünüyor?
Biz telafi eğitiminin haziran ayı başında başlamasını ve yüz yüze olmasını istiyoruz. Çünkü burada çocukların akademik eğitimlerinin telafisinden çok, onların psikolojik ve fiziksel telafileri bizim için önemli. Akranlarıyla oynamayan, evlere kapanan çocukları özgüvenleri açısından ruhsal olarak geliştirmeliyiz. Bu da yüz yüze olur.
2- OKULLARI EYLÜLDE AÇMAYI PLANLIYORUZ
Bakan Selçuk bu konuda kesin konuştu:
“Cide İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kumluca Mahallesi’nde devriye gezerken, çaya düşen karacayı fark etti. Ekipler, çaya girip, karacayı yakalayarak, sudan çıkardı. Yaralandığı anlaşılan karaca tedavi edilmek üzere veterinere götürüldü. Burada tedavisi tamamlanan karaca, Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Cide Milli Parklar Şefliği ekipleri tarafından tekrar doğaya bırakıldı...”
“Ohh” dedim...
İşte benim jandarmam. Dikkat ettim. Bir de jandarmanın “çevre doğa ve hayvanları koruma timi” varmış.
Daha da mutlu oldum, derken...
Üzerime bir devlet ilanı yıkıldı... Gözlerime inanamadım...
Haber şöyle:
“Tarım ve Orman Bakanlığı, 12 ilde toplamda 115 adet yabankeçisi, dağkeçisi, kızıl geyik ve karacanın avlanması için ihale açtı.”
Allah Allaaaah...
Eski başkanlardan bir isimle konuşuyorum.
“Mustafa Cengiz aday olmayacak” diyor. “Fatih Terim bıraksın” diyor.
Bir dönem başkan yardımcılığı yapan, GS’nin mali yapısı ve stat için müthiş çalışmaları olan Işın Çelebi ile konuşuyorum.
Açıktan şöyle diyor:
- Ben bu ülkede 5 yıl ekonomi bakanlığı yaptım. Galatasaray’da başkan yardımcılığı yaptım.
Kulübün mali yapısı için çok şeyler yaptık. Ama şimdi bakıyorum. Bir kavga, bir çatışma, bir parçalanma görüntüsü.
Soruyorum:
- Peki ne yapılmalı?
SERPİL’in içindeki kuşku giderek büyüyordu.. “Acaba çocuğumda bir şey mi var?” Melih 2 yaşına geldiğinde Serpil önce eşine sordu:
“Sence bizim oğlumuzda bir değişiklik mi var?”
- Nasıl yani?
- Ne bileyim yaşıtlarına göre biraz yavaş büyüyor gibi.
Baba kestirip attı:
- Nereden çıkarıyorsun bunu. Yok öyle bir şey...
O öyle demişti ama
Özal’lı yıllara...
Özal ilk özel uçağı alınca ne çok eleştirilmişti. Denmedik laf bırakılmamıştı.
Özal ANA uçağını birkaç kez Ebulfez Elçibey için Azerbaycan’a göndermişti.
O zaman gururlandığımı yazmıştım.
Şimdi de bu fotoğrafla gururlandım...
Helal olsun. Sergen’i alkışlıyorum. Yine helal olsun...
Bize gelince...
Soruyorum:
“Fatih Terim yalnızca takımı mı yönetti?”
- Hayır... Fatih Terim, takımı yönetirken aynı zamanda sahanın dışında bir türlü bitmek bilmeyen bir iç krizi de yönetmek zorunda kaldı...
Bu kadar çok kriz. Bu kadar çok düşmanlık. Ve birilerindeki “Terim kompleksi”.
Bütün bunlara rağmen Galatasaray yine kıl payı şampiyonluğu kaçırdı...
Ve bütün bunlara rağmen
Sonunda asistan olarak sınavı geçmiş ve kabul edilmişti.
Uzaktı ama olsun. Zordu ama olsun. Terörün merkeziydi ama olsun...
Antalya’dan Erzurum’a... Oradan otobüsle Van’a gidiyordu.
Muradiye’den geçerken otobüsün camından gördüğü şeye inanamadı...
Bendimahi Deresi’nin döküldüğü Van Gölü kıyısında Karadeniz’in koca “gırgır teknesi” ağ çekiyor... Kıyıya doğru sıralanmış kamyonların kasasına ağlardan tonlarca balık boşalıyordu.
Gülen yüzü, çocuklarıyla mutlu hali. Görüntülü bir bayramlaşma yaptık.
İçim ısındı... Umudum arttı.
Çocuklarıyla birlikte avukatı Ahmet Onaran’ın evine bayram yemeğine gelmişlerdi.
Bu konuşma, BM tarihinde bir genel kurul başkanının BM Güvenlik Konseyi’ne hitap ettiği 8’inci toplantı oluyor...
Bu nedenle de ayrıca önemli.
Zoom üzerinden yapılan toplantıya daimi üyeler olarak ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa dışişleri bakanları ile geçici üyeler katılıyor.
Ve açılışta ilk konuşmayı genel kurul başkanı Volkan Bozkır yapıyor...
Bozkır, TBMM Dış İlişkiler Komisyonu Başkanlığı ile AB bakanlığı da yapmıştı.
Ama nedense, bunca yıllık dostluğumuz içinde o benim için hep bir “diplomat” olarak kaldı.
En sıkıntılı anlarda bile soğukkanlılığını kaybetmeyen, en zorlu sorunlara kuyumcu işi çözümler bulan bir diplomat...
GÜLŞAH GÜRKANIsparta’nın en önemli gül üreticisi bir ailenin üçüncü kuşağı.
Gelin hayatından bir kareye bakalım.
İşte 6 yaşında Gülşah. Dedesi Mustafa Gürkan ona “Uğurum” diyor.
Adını da öyle koymuş.
Ve işte bir mayıs ayı... Ve her mayıs ayındaki gibi bir “gül hasadı”.
İşte küçük Gülşah... Dedesi onu gül havuzunda yuvarlıyor.
Böyle başlamış Gülşah.
Mühendislik okumuş. Yurtdışında master...
“Kredileri krediyle kapatmaya çalışan bir sektör. Kârdan vazgeçtik. Batmayalım, namusumuzla ayakta kalalım...”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısa bir süre önce turizmin sektör temsilcilerini Külliye’ye davet ediyor...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, GETOB Başkanı Bülent Bülbüloğlu, TAV’dan Sani Şener, TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır ve isimlerini alamadığım diğer sektör temsilcileri.
Cumhurbaşkanı herkesi tek tek dinliyor ve not alıyor.
Genel mesaj şu:
“Sayın Cumhurbaşkanım, bu şekilde giderse çok sıkıntı olacak. Vaka sayılarının mutlaka düşmesi gerekir. Turizmci, geçen yıl aldığı krediyi yeni krediyle kapatmaya çalışıyor...”
Ve Cumhurbaşkanı o toplantıda hemen kısa çalışma ödeneğini uzatıyor...
Sanıyorum, kapanma kararı ve arkasından gelen bazı ülkelere COVID-19 testinin kaldırılması kararının arkasında bu toplantı var.
Biraz araştırınca gördüm ki...
Perde arkasında bu sorunun çok keskin bir cevabı var.
Anlatayım.
Cenevre’de kritik bir görüşme...
Kıbrıs için sayısız kere kurulan masalardan birisi daha...
Toplantıyı BM Genel Sekreteri António Guterres yönetiyor.
Rum yönetimi lideri
Söylediklerinden mutlu oldum...
Çünkü daha ilk cümlede şöyle dedi:
“Fatih Bey bu herhangi bir siyasi partinin değil, insanlarımızın yasası olacak.”
Sonra devam etti:
“Mesele iktidar muhalefet polemiği değil. Bu ülkede yaşayanların hakları meselesidir...”
Sorulara devam ettim:
“Ama sayın bakanım tartışmalar var.”
Gülerek cevap verdi:
Yeşil sahanın mucize adamı
Dünyanın neresinde ve hangi liginde olursa olsun, bu olay tartışmasız bir futbol mucizesidir...
FUTBOL dünyası, Fatih Terim mi? Emre Belözoğlu mu? Sergen Yalçın mı? Abdullah Avcı mı? diye tartışırken...
Bu pazar size kıyasıya savaşların yaşandığı bir dünyadan...
Müthiş bir mucizenin hikâyesini anlatıyorum.
“Mucize teknik adam”ın hikâyesi...
Bir takımı birinciyken bırakan ve gittiği takımı 9 puan geriden alıp şampiyon yapan adamın hikâyesidir bu.
Üstelik bu pazar bir de konuğum var. Hürriyet Ege’nin spordaki harika kalemi Nuri İmre.
Nuri’yle birlikte çalıştık.
Buyurun anlatalım...
1. AYRILAN YOLLAR BİRLEŞEN KADER
LİG birinciliğine taşıdığı takım son iki maçta berabere kalınca, yönetim söylenmeye başlamıştı.
Onca emek... Ter... Fedakârlık... Uykusuz geceler...
Futbolcularıyla arkadaşlık ve disiplin... Tozlu terli sahalar... Ama şampiyonluğa çeyrek kala...
Beraberlik yüzünden yönetim paniklemişti. Eyvah... Şampiyonluk tehlikede...
Sonunda yönetim “Yollarımızı ayırıyoruz” dedi.
Oysa ona göre yolun sonuna gelmişlerdi. Takım şampiyon olacaktı. İnanç. Özveri. Güven. Ama yönetim bütün bunları bir kalemde silip atmıştı.
Bıraktı takımı... Moral sıfır. Öfke doruktaydı...
Eşi Benal Hanım, hayatı boyunca olduğu gibi yine yanındaydı. İçindeki öfke hırsa, hırs kızgınlığa, kızgınlık uğradığı haksızlığa çarpıyordu. Ve bir türlü buna engel olamıyordu...
Fethiye’den gönderilmeden önce Nazilli’yle de 1-1 berabere kalmışlardı.
Ama şu kadere bakın ki...
Şu bilinmezlerin bilinmezinden gelen adalete bakın ki... Yedikleri o 1 gol... Ve o golü atan futbolcu, sonradan onun mucizesini sağlayacaktı...
Bir takımı birinciyken bırakan ve gittiği takımı 9 puan geriden alıp şampiyon yapan adamın hikâyesidir bu.
Evet şimdi o güne gidelim...
25 Şubat 2021...
Büyükçekmece ile 1-1 berabere kalan Fethiye, 44 puanla liderlik koltuğunda... Ama beraberlik nedeniyle paniğe kapılan Fethiye yönetimi şampiyonluğun en büyük favorisiyken teknik direktör Mesut Toros ile yolları ayırıyor...
2. YİNE BERABERLİK
Ve Nazilli’deki maç..
Mesut Hoca o anı şöyle anlatıyor: “Nazilli’de 5-6 farklı kazanacağımız maç 90+6’da yediğimiz penaltı golüyle 1-1 bitti. O maçı civar apartmanların balkonlarından, çatılarından izleyen Nazillili taraftarlar, benim Fethiyespor’a oynattığım futbola bayılmışlar, meslektaşım Hasan Şermet kardeşimin ayrılmasının ardından teknik adam arayışına giren yöneticilerine benimle anlaşmalarını önermişler.”
3. VE NAZİLLİ’YLE ANLAŞMA
Hesapta olmayan puan kayıplarıyla “Şampiyonluk artık mucize” diyen Nazilli yöneticileri, “Bari play-off treni kaçmasın” telaşıyla, son 8 maç için Fethiye’den kısa bir süre önce ayrılan Mesut Toros’a sarılıyor.
Nazilli o sırada Kütahya’nın 9, eski takımı Fethiye’nin 5 puan gerisinde...
Belki o an Nazilli’yi yönetenler bile bıyık altından gülüyor. Çünkü, Toros’un ‘Şampiyon olacağız’ iddiası gerçekten de bir futbol mucizesi gerektiriyor...
4. KALPLERİN ÇARPTIĞI AN
Nuri, spor yazarlarının o nefes kesen üslubuyla o anları şöyle özetliyor:
“Senaryoda sıra kaderin daha küçük çaplı bir cilvesine geliyor. Mesut Hoca, Fethiye’den ayrılmasına neden olan Büyükçekmece Tepecik’e hesabı Nazillili askerleriyle (2-0) kesiyor, Kütahya-Karaman maçı 1-1 bitince puan farkı 2’ye iniyor.
Kalplerin Yomra-Nazilli ve İskenderun-Kütahya maçlarında çarpacağı son hafta gelip çatıyor...”
5. 1 MAYIS CUMARTESİ SAAT 16.49...
İşte tam da bugün şampiyon belli olacak. 2’nci lige çıkacak takım belli olacak. Kütahyaspor İskenderun’da oynuyor... Nazillispor Yomraspor’la...
Kütahya’nın yenilmesi, Nazilli’nin yenmesi gerekiyor ki şampiyon olsunlar...
Kütahya mı Nazilli mi?
6. ‘KAFAMI YERDEN KALDIRAMIYORUM’
O anı teknik direktör Mesut Toros anlatıyor: “90+4’te hakem penaltı düdüğünü çaldı, ben hayatımda ilk defa sahadan kaçtım. Soluğu soyunma odasında almışım. İnanıyorum takımımın penaltıcısı Murat Can Bölükbaşı kaçırmaz ama yine de kafamı yerden kaldıramıyor, için için ‘İyiler bu kez kazansın’ diye
haykırıyorum. Bir görevli geldi, ‘Penaltıyı attınız’ dedi. Sahaya geri uçtum, kalan 1.5 dakika 1.5 yıl gibi geldi. ‘İskenderun’da da maç bitti’ dediler, gözyaşlarına boğuldum.
Oyuncularımla sevinç yumağı olduk. Meğer bitmemiş. Kelimenin tam anlamıyla abandone durumdaydık. Yomra’da sahanın ortasında, İskenderun’daki maçı 5 dakika telefon bağlantısıyla canlı yaşadık. Ömrümden ömür gitti... Şampiyon olmuştuk...”
Evet arkadaşlar...
Bir şampiyonluk yarışını son 6 maçta 9 puan geriden gelip, 1 puan önde bitirmek...
Birinci bıraktığı takımı bir hayli geride aldığı takımla geçip şampiyon olmak...
Dünyanın neresinde, hangi liginde gerçekleşirse gerçekleşsin tartışmasız bir futbol mucizesidir...
7. ‘İYİ Kİ O GOLÜ YEMİŞİZ’
Aslında bu hikâyenin içinde neler yok ki...
İhanete uğramışlık hissinden öfkeye... Hırs, özgüven ve inançtan başarıya kadar her şey...
İşte o anı da Mesut Toros Hoca şöyle anlatıyor:
“Şimdi diyorum ki, o gün kazansak bayram yapacağım o maç, iyi ki 1-1 bitmiş. Düşünsenize, o karşılaşmadan 1 puan alan Nazilli, benim idaremde 1 puan farkla şampiyon oldu. Bir diğer ilginç ayrıntı da o gün beni yıkan penaltı golünü, son maçta yine bana şampiyonluk gururu yaşatan Murat Can Bölükbaşı atmıştı.”
Bakar mısınız!
1-1 berabere kaldığı Nazilli. O golü atmasa...
Bugün şampiyonluk için ihtiyacı olan o 1 puan olmayacak.
Ve inanılmaz bir tesadüf...
Fethiyespor’un başındayken Nazilli’nin golünü atıp, skoru 1-1 yapan Can Bölükbaşı, belki de Mesut Toros’un Fethiye’yle yollarını ayırmasında etkisi olan futbolcu...
Ve aynı Bölükbaşı, Mesut Hoca Nazilli’nin başındayken attığı penaltı golüyle bu defa Mesut Hoca’yı şampiyonluğa taşımış...
Söyleyin bakalım... Siz buna ne dersiniz...
Kader mi? Mucize mi?
Ben şöyle diyorum:
Başka ülkelerden hoca arayanlar için. Bu ülkede İstanbul’un dışında da hocalar var. Yeter ki izleyin...
Biraz inancınız olsun...