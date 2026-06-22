Yaz bitmeden terörsüz Türkiye ve İmralı’dan son bir açıklama

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Ankara kulislerinde sessiz ve güçlü bir şekilde ilerleyen “Terörsüz Türkiye” süreciyle ilgili önemli gelişmeler duyuyorum.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, geçen hafta siyasi partilerle bir dizi görüşme yaptı.

Ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la bir görüşme gerçekleşti.

Bu trafiğin “Terörsüz Türkiye” süreci açısından çok önemli ve faydalı olduğunu söyleyebilirim.

Aldığım ilk izlenim şu:

-Yaz bitmeden TBMM’den yasalar çıkma ihtimali çok kuvvetli. Ve bunu sağlamak için münfesih örgütün elemanları silah bırakıp teslim olmaya başlayacak.

Peki bu süreç nasıl ilerleyecek?

İMRALI’DAN SON AÇIKLAMA

MİT’in İmralı ile görüşmeleri sürdürdüğünü öğreniyorum. Bu bağlamda önümüzdeki günlerde terör örgütü başı Öcalan’dan bir açıklama gelebilir. Yani her şeyi netleştiren bir açıklama.

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Özetle şu mesaj: “Artık geri dönüşü olmayan bir şekilde silahlı mücadele son bulmuştur. Asla böyle bir mücadele söz konusu olmayacaktır. Silahlar tamamıyla teslim edilmelidir.”

MÜSTAKİL VE GEÇİCİ BİR YASA

İmralı’nın açıklaması sonrasında;

Kulislerden süzebildiğim muhtemel gelişmeleri maddeler halinde şöyle özetleyebilirim:

-Şu ana kadar sürecin yüzde 85’i gerçekleşmiş durumda,

-İmralı’dan gelen açıklamanın ardından terör örgütü militanlarının silah bırakma süreci hızlanacak.

-Türk güvenlik ve istihbarat birimleri silah bırakma sürecini raporlayacak.

-Olumlu raporlar üzerine münfesih örgütün elemanlarıyla ilgili bir yasa çıkarılacak.

-Bu yasanın maddeleri kısa olacak. Ve 6-8 ay gibi belirli bir süresi olacak.

-Kesinlikle toplumda bir af algısı yaratılmayacak.

-Şehit yakınları ve gazilerin duyguları ile milletin değerleri rencide edilmeyecek.

-Terör örgütünün kendisini tasfiye ettiği ve silahları bıraktığı MGK’da tespit edilecek.

-Ardından yaz bitmeden, Meclis tatile girmeden yasalar çıkartılacak.

TBMM BAŞKANI DA YAZ BİTMEDEN YASALARIN ÇIKARTILMASINI İSTİYOR

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşen TBMM Başkanı Kurtulmuş’un süreci sağlıklı ve güvenilir bir şekilde hızlandırmak için elinden geleni yaptığını görüyorum.

Bu açıdan bakıldığında;

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Yaz bitmeden yasaların çıkartılmasını bekliyorum.

Partiler arasında böyle bir konsensüs de oluşmuş durumda.

Yaz ayları neden önemli?

Çünkü süreç uzadıkça provokasyona açık hale gelebilir.

Dahası örgüt elemanlarının silah bırakma ve teslim olma süreci yaz aylarında daha kolay olacak.

GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN YOL

Temmuz ayında hız kazanacağını beklediğim bu süreç için;

TBMM Başkanı’nın görüştüğü siyasi parti temsilcilerine şöyle dediğini öğreniyorum: “Bu artık geri dönüşü olmayan bir yoldur. Kim ki oyun bozar, milletimiz bunu görür.”

Sonuç olarak önümüzdeki günlerde İmralı’dan gelecek son bir açıklamayla;

temmuz ayı ve sonrasında “Terörsüz Türkiye” süreciyle ilgili hızlı ve olumlu gelişmeler bekleyebiliriz.

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Sanırım 45 yıldır bu milletin kanını akıtan,

Maddi manevi nice zararlar veren terör belasından kurtuluşun eşiğindeyiz.

Umarım hayırlı haberler alırız...