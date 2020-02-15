Yaralı kadın öyle bir yere savrulmuş ki...

Allah aşkına, şu fotoğrafa bakar mısınız?
İşte bir minibüs... Karlı yollar... Buz...
Düz yolda savrulup devrilmiş... Niye?
Fotoğraftaki şu acı tesadüfe bakar mısınız?
Zinciri olmayan tekerleğin yanında... Kanlar içinde bir kadın...
Öyle bir yere savrulmuş ki... Sanki acı kaderi, bize o zincirsiz tekerleği göstermek için onu oraya savurmuş...
Ambulansı bekliyor...
2 de ölü var... Yaralılar var...
Ama... Zincir yok arkadaş... Zincir...
Bu kadar mı ucuz insan hayatı?
BU DA BAŞKA BİR MADEN FACİASI
4 ölü... 8 yaralı...
Yaralı deyip de geçmeyin... Kiminin kolu, kiminin gözü...
Peki ne var bu fotoğrafta? Daha ne olmasın arkadaşlar...
DHA’nın Bergama ekibi geçiyor haberi... Ve diyor ki: “Aşırı buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada...”
Öyleyse ne eksik bu fotoğrafta?
Tekerleklerde zincir yok arkadaşlar... Bakın... Zincir...
Bergama altın madeninde çalışan işçilerin servis minibüsü bu...
Emre gitti... Ramazan gitti... Mehmet gitti... İsmail gitti... Öldüler işte...
Morgun önündeki anneleri, eşleri, genç kızları görseniz... Nasıl ağlıyorlar...
Peki ne oldu şimdi? Zincir takmadı...
Polis zinciri görmemiş... Görmeliydi elbette...
Tamam da sevgili kardeşim...
O madeni işleten yetkiliye soralım...
Nasıl izin veriyorsun zincirsiz servise?
Maden faciasından, sülfürlü ölümden ne farkı var bunun?
KENDİ CANINI DÜŞÜNMÜYORSAN TAŞIDIĞIN CANLARI DÜŞÜN
İşte bir işçi servisi minibüsü daha...
Kahramanmaraş’ta, fabrika yolunda... 8 işçi yaralı... Ağırlar var... Yola bakın... Kar... Buz.. Ve yine aynı bela... Aynı sorumsuzluk...
Tekerleklerde yine zincir yok...
Hadi diyelim polis atladı... Atlamasın elbette...
Ama o fabrika yönetimi, servis şoförü hiç mi canları düşünmüyor...
BUNLAR DA SÖZDE KARLA MÜCADELEDE
İşte iki karla mücadele aracı...
Birisi Ankara Çankaya Belediyesi’nden... Diğeri Siverek’te karayollarından... İkisinde de zincir yok...
Şoförler yaralı... Allah’tan önlerinde araç yok... Sonuç...
Ankara, İstanbul gibi büyük şehirleri hiç yazmıyorum. Anadolu’da meydanlarda birbirine giren araçlar ortada...
Burada üç mesele var:
1) Polisin denetimleri daha sıkılaştırması lazım. Ama burada da polisin haklı olduğu bir söz var: “Her aracın başına polis koyamayız ki... Biraz da vatandaşın düşünmesi lazım. Yasakla olmuyor ki...”
2) Sürücülerin polise bırakmadan kendi canlarını düşünmesi lazım. Hadi kendi canını düşünmüyorsun, bari trafikteki diğer canlara saygı duy...
3) Kamu kurumları, okullar, özel işletmelerin servis araçları eğer zincir takmıyorsa, bunun sorumluları şoförler ve servis şirketleri kadar o kurumların idareleri de olmalı. Örneğin okul yönetimleri gibi...
SAYIN SAVCILARIM, BU SÖZÜM DE SİZE
Sayın savcılar... Bu tür kazalarda, ölümlerde, zincirsiz araçlar eğer servis aracıysa lütfen idareleri de soruşturun.
Yaralı kadın öyle bir yere savrulmuş ki...
Allah aşkına, şu fotoğrafa bakar mısınız?
İşte bir minibüs... Karlı yollar... Buz...
Düz yolda savrulup devrilmiş... Niye?
Fotoğraftaki şu acı tesadüfe bakar mısınız?
Zinciri olmayan tekerleğin yanında... Kanlar içinde bir kadın...
Öyle bir yere savrulmuş ki... Sanki acı kaderi, bize o zincirsiz tekerleği göstermek için onu oraya savurmuş...
Ambulansı bekliyor...
2 de ölü var... Yaralılar var...
Ama... Zincir yok arkadaş... Zincir...
Bu kadar mı ucuz insan hayatı?
BU DA BAŞKA BİR MADEN FACİASI
4 ölü... 8 yaralı...
Yaralı deyip de geçmeyin... Kiminin kolu, kiminin gözü...
Peki ne var bu fotoğrafta? Daha ne olmasın arkadaşlar...
DHA’nın Bergama ekibi geçiyor haberi... Ve diyor ki: “Aşırı buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada...”
Öyleyse ne eksik bu fotoğrafta?
Tekerleklerde zincir yok arkadaşlar... Bakın... Zincir...
Bergama altın madeninde çalışan işçilerin servis minibüsü bu...
Emre gitti... Ramazan gitti... Mehmet gitti... İsmail gitti... Öldüler işte...
Morgun önündeki anneleri, eşleri, genç kızları görseniz... Nasıl ağlıyorlar...
Peki ne oldu şimdi? Zincir takmadı...
Polis zinciri görmemiş... Görmeliydi elbette...
Tamam da sevgili kardeşim...
O madeni işleten yetkiliye soralım...
Nasıl izin veriyorsun zincirsiz servise?
Maden faciasından, sülfürlü ölümden ne farkı var bunun?
KENDİ CANINI DÜŞÜNMÜYORSAN TAŞIDIĞIN CANLARI DÜŞÜN
İşte bir işçi servisi minibüsü daha...
Kahramanmaraş’ta, fabrika yolunda... 8 işçi yaralı... Ağırlar var... Yola bakın... Kar... Buz.. Ve yine aynı bela... Aynı sorumsuzluk...
Tekerleklerde yine zincir yok...
Hadi diyelim polis atladı... Atlamasın elbette...
Ama o fabrika yönetimi, servis şoförü hiç mi canları düşünmüyor...
BUNLAR DA SÖZDE KARLA MÜCADELEDE
İşte iki karla mücadele aracı...
Birisi Ankara Çankaya Belediyesi’nden... Diğeri Siverek’te karayollarından... İkisinde de zincir yok...
Şoförler yaralı... Allah’tan önlerinde araç yok... Sonuç...
Ankara, İstanbul gibi büyük şehirleri hiç yazmıyorum. Anadolu’da meydanlarda birbirine giren araçlar ortada...
Burada üç mesele var:
1) Polisin denetimleri daha sıkılaştırması lazım. Ama burada da polisin haklı olduğu bir söz var: “Her aracın başına polis koyamayız ki... Biraz da vatandaşın düşünmesi lazım. Yasakla olmuyor ki...”
2) Sürücülerin polise bırakmadan kendi canlarını düşünmesi lazım. Hadi kendi canını düşünmüyorsun, bari trafikteki diğer canlara saygı duy...
3) Kamu kurumları, okullar, özel işletmelerin servis araçları eğer zincir takmıyorsa, bunun sorumluları şoförler ve servis şirketleri kadar o kurumların idareleri de olmalı. Örneğin okul yönetimleri gibi...
SAYIN SAVCILARIM, BU SÖZÜM DE SİZE
Sayın savcılar... Bu tür kazalarda, ölümlerde, zincirsiz araçlar eğer servis aracıysa lütfen idareleri de soruşturun.