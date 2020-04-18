Yapmayın arkadaşlar, çok ucuz oluyor

İstanbul’da “ihalesiz arazi kapatmak”tan Boğaz’da “kaçak yapı”ya kadar onlarca suçlama...
“Allah Allah” dedim...
Arkadaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bu kadar yakın çalışan bir kişi...
Her an ulusal ve uluslararası medyanın gözü önünde olan bir yönetici...
Türkiye’yi dünyaya anlatan bir iletişim başkanı bunları nasıl yapar?
İddialara göre Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Üsküdar’daki evinin bitişiğinde bir araziyi “ihalesiz olarak” Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden kapatmış!
Bir başka iddia da araziyi 10 yıllığına kapattığı...
Yetmemiş...
Bir de kapattığı araziye kaçak yapı yapmış.
Bunu da İstanbul Büyükşehir Belediyesi yıkmış.
“Vay be” dedim ve merak ettim...
Benim birkaç kez sohbet ettiğim Altun, böyle şeylere tenezzül edecek bir kişi değildir.
Dahası, yaptığı görev nedeniyle bir hukuk dışı işlemin doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a zarar vereceğini bilecek kadar da zeki bir insandır.
Ve en önemlisi...
Hayallerinde, ufuklarında “mal kaygısı” hedefleyen bir yapısı da yoktur.
O nedenle şaşırdım...
“Peki nedir bu işin aslı?” diye baktım.
İşte sonuçlar:
Arkadaşlar, “arazi” denilen yer Üsküdar’da Altun’un oturduğu sokakta bulunan, neredeyse bir çöplük haline gelmiş, eğimli bir toprak parçası...
Millet yıllarca bu çöplükten şikâyet etmiş. Pislik yuvası olmuş.
Arsa, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne aitmiş. 2018 ve 2019’da kiralanması için iki kez ihaleye çıkarılmış.
Ancak talep olmadığı için çöplük olarak kalmış...
Hatta aylık 100 lira veren bile çıkmamış...
İddialarda “İhalesiz verildi” deniyor ya...
İki yıl üst üste ihaleye çıktıktan sonra 2020 yılında yeniden ihaleye çıkınca, Fahrettin Altun evinin dibinde, gözünün önündeki bu iğrençliği kaldırmak için ihaleye giriyor.
İhale denilince de öyle milyonluk falan zannedilmesin...
En yüksek teklif yıllığı 3 bin 100 lira...
Evet, yanlış yazmadım, milyon falan değil, sadece 3 bin lira. Yani aylığı 258 lira...
En yüksek teklif işte bu...
Altun ihaleyi aldıktan sonra çöplüğü temizletmiş. Yeşillendirmiş, koruma altına almış. Bir de çardak yapmış...
Hepsi bu...
Yani bunca koparılan fırtınanın aslı işte bu...
Ama bakıyorsunuz...
CHP Meclis’te basın toplantısı yapıyor...
Önerge talepleri havada uçuşuyor...
Milletvekilleri tartışıyor...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi yıkım ekipleri gönderiyor...
Sanki Altun’a aitmiş gibi bir de “yalı fotoğrafı” havalarda uçuşuyor...
Yahu arkadaş, bu gerçeklere bakınca bu iddialar bir yere yapışmıyor ki...
Çamur, atmak isteyenin elinde kalıyor.
İddia sahibi komik oluyor...
Çünkü nerede yaşarsanız yaşayın, evinizin dibindeki görüntü sizin manzaranız oluyor...
İşte burası da Altun’un evinin önünde bir çöplük...
Kaldı ki İletişim Başkanı Fahrettin Altun, iki kez ihale açılıp talep olmadığı için ortada kalan bir çöplüğün üçüncü ihalesine girip almış...
Rakam da aylık 258 lira...
Bunu bir “arazi kapatmak”, bir “ihale yolsuzluğu” gibi sunmak gerçekten ayıp olmuyor mu?
Merak ettim...
Vakıflar Genel Müdürlüğü, Turizm Bakanlığı’na bağlı olduğu için bakanlıktan bu yerin fotoğraflarını istedim.
Gerçekten iki apartman arasına sıkışmış, eğimli bir çöplük... Pislik yuvası...
Fahrettin Altun burayı temizletmiş, doğal görüntüsünü bozmadan küçük bir çevre düzenlemesi yapmış.
Ve o çöplük gitmiş, yerine yeşillik ve çiçeklerden oluşan bir manzara gelmiş.
Doğrusu bu fotoğrafları görünce içimden şunları söylemek geldi:
Eğer kamu hakkını gasp eden, yolsuzluk yapan, arsa kapatan, çalan çırpan birisi varsa, elbette muhalefet de biz de millet de peşine düşsün...
Ama arkadaş, küçük bir çöplük için defalarca açılmış ihaleye kimse girmemiş. Girenler de aylığına 30-40 lira teklif etmişlerse...
Sonra evinin dibindeki bu çöplüğü yeşillendirmek için açılan ihaleye birisi giriyor ve en yüksek teklif olan 258 liraya orayı kiralıyorsa...
Bunu “muazzam bir yolsuzluk” gibi, “arsa gaspı” gibi göstermek yakışıyor mu?
Ayrıca eğer bu iddiaları İstanbul Büyükşehir Başkanlığı koordine ediyorsa...
Daha da yazık derim...
Koskoca İstanbul’da...
Koskoca Türkiye’de...
Millet “canının derdiyle” uğraşırken...
Ben bu asılsız iddialara “ucuzluk” derim...
Yapmayın arkadaşlar, çok ucuz oluyor
İddialar öylesine keskindi ki...
İstanbul’da “ihalesiz arazi kapatmak”tan Boğaz’da “kaçak yapı”ya kadar onlarca suçlama...
“Allah Allah” dedim...
Arkadaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bu kadar yakın çalışan bir kişi...
Her an ulusal ve uluslararası medyanın gözü önünde olan bir yönetici...
Türkiye’yi dünyaya anlatan bir iletişim başkanı bunları nasıl yapar?
İddialara göre Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Üsküdar’daki evinin bitişiğinde bir araziyi “ihalesiz olarak” Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden kapatmış!
Bir başka iddia da araziyi 10 yıllığına kapattığı...
Yetmemiş...
Bir de kapattığı araziye kaçak yapı yapmış.
Bunu da İstanbul Büyükşehir Belediyesi yıkmış.
“Vay be” dedim ve merak ettim...
Benim birkaç kez sohbet ettiğim Altun, böyle şeylere tenezzül edecek bir kişi değildir.
Dahası, yaptığı görev nedeniyle bir hukuk dışı işlemin doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a zarar vereceğini bilecek kadar da zeki bir insandır.
Ve en önemlisi...
Hayallerinde, ufuklarında “mal kaygısı” hedefleyen bir yapısı da yoktur.
O nedenle şaşırdım...
“Peki nedir bu işin aslı?” diye baktım.
İşte sonuçlar:
Arkadaşlar, “arazi” denilen yer Üsküdar’da Altun’un oturduğu sokakta bulunan, neredeyse bir çöplük haline gelmiş, eğimli bir toprak parçası...
Millet yıllarca bu çöplükten şikâyet etmiş. Pislik yuvası olmuş.
Arsa, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne aitmiş. 2018 ve 2019’da kiralanması için iki kez ihaleye çıkarılmış.
Ancak talep olmadığı için çöplük olarak kalmış...
Hatta aylık 100 lira veren bile çıkmamış...
İddialarda “İhalesiz verildi” deniyor ya...
İki yıl üst üste ihaleye çıktıktan sonra 2020 yılında yeniden ihaleye çıkınca, Fahrettin Altun evinin dibinde, gözünün önündeki bu iğrençliği kaldırmak için ihaleye giriyor.
İhale denilince de öyle milyonluk falan zannedilmesin...
En yüksek teklif yıllığı 3 bin 100 lira...
Evet, yanlış yazmadım, milyon falan değil, sadece 3 bin lira. Yani aylığı 258 lira...
En yüksek teklif işte bu...
Altun ihaleyi aldıktan sonra çöplüğü temizletmiş. Yeşillendirmiş, koruma altına almış. Bir de çardak yapmış...
Hepsi bu...
Yani bunca koparılan fırtınanın aslı işte bu...
Ama bakıyorsunuz...
CHP Meclis’te basın toplantısı yapıyor...
Önerge talepleri havada uçuşuyor...
Milletvekilleri tartışıyor...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi yıkım ekipleri gönderiyor...
Sanki Altun’a aitmiş gibi bir de “yalı fotoğrafı” havalarda uçuşuyor...
Yahu arkadaş, bu gerçeklere bakınca bu iddialar bir yere yapışmıyor ki...
Çamur, atmak isteyenin elinde kalıyor.
İddia sahibi komik oluyor...
Çünkü nerede yaşarsanız yaşayın, evinizin dibindeki görüntü sizin manzaranız oluyor...
İşte burası da Altun’un evinin önünde bir çöplük...
Kaldı ki İletişim Başkanı Fahrettin Altun, iki kez ihale açılıp talep olmadığı için ortada kalan bir çöplüğün üçüncü ihalesine girip almış...
Rakam da aylık 258 lira...
Bunu bir “arazi kapatmak”, bir “ihale yolsuzluğu” gibi sunmak gerçekten ayıp olmuyor mu?
Merak ettim...
Vakıflar Genel Müdürlüğü, Turizm Bakanlığı’na bağlı olduğu için bakanlıktan bu yerin fotoğraflarını istedim.
Gerçekten iki apartman arasına sıkışmış, eğimli bir çöplük... Pislik yuvası...
Fahrettin Altun burayı temizletmiş, doğal görüntüsünü bozmadan küçük bir çevre düzenlemesi yapmış.
Ve o çöplük gitmiş, yerine yeşillik ve çiçeklerden oluşan bir manzara gelmiş.
Doğrusu bu fotoğrafları görünce içimden şunları söylemek geldi:
Eğer kamu hakkını gasp eden, yolsuzluk yapan, arsa kapatan, çalan çırpan birisi varsa, elbette muhalefet de biz de millet de peşine düşsün...
Ama arkadaş, küçük bir çöplük için defalarca açılmış ihaleye kimse girmemiş. Girenler de aylığına 30-40 lira teklif etmişlerse...
Sonra evinin dibindeki bu çöplüğü yeşillendirmek için açılan ihaleye birisi giriyor ve en yüksek teklif olan 258 liraya orayı kiralıyorsa...
Bunu “muazzam bir yolsuzluk” gibi, “arsa gaspı” gibi göstermek yakışıyor mu?
Ayrıca eğer bu iddiaları İstanbul Büyükşehir Başkanlığı koordine ediyorsa...
Daha da yazık derim...
Koskoca İstanbul’da...
Koskoca Türkiye’de...
Millet “canının derdiyle” uğraşırken...
Ben bu asılsız iddialara “ucuzluk” derim...