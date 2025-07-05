Yangına suçüstü gibi fotoğraf

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Bir DHA haberi:

“Bucak ilçesinde Susuz Köyü’nde ekini biçilmiş tarlada çıkan anız yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangına 3 itfaiye ekibi müdahale etti... Yaklaşık 15 dönüm yandı.”





Bu haber yangınla mücadele sohbetimiz sırasında Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın bana söylediği şu sözleri hatırlattı:

“Yeter artık bırakın şu anız yakma alışkanlığını.”

İşte bugün size seçtiğim bu fotoğraf, o kötü alışkanlığın fotoğrafıdır.

Sanki Bakan’ın uyarısına rağmen bir “suçüstü yangın” fotoğrafıdır bu.

Bir türlü bırakmıyorlar bu alışkanlığı.

Ve anız yakma yüzünden çıkan yangınların sayısı her geçen gün artıyor.

Dahası var...

İşte önceki günden bir örnek:

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“Uşak’ın Eşme ilçesindeki tarım arazisinde saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgârın da etkisiyle yayılan yangına ekipler, havadan ve karadan müdahale ediyor.”

İşte yine tarım arazisi. Yine anız yakma meselesi...

Dikkat edin; verdiğim yangın örneklerinin büyük bölümü tarım arazisinden çıkıyor.

Niye tarım arazisi?

Anızlar orada yakılıyor da ondan.

AYDIN’DA EFELER

Bir örnek de Aydın’dan... Yine önceki gün. Yine tarım arazisi.

“Efeler ilçesi Yılmazköy Mahallesi yakınlarında saat 10.30 sıralarında tarım arazisinde yangın çıktı. 1 söndürme uçağı, 3 helikopter söndürme çalışmalarına katıldı. Yangın nedeniyle 20 dönüm arazi zarar gördü.”

ÇEŞME SORUSU

Gelelim İzmir ve Çeşme yangınlarına...

DHA’ya bakıyorum.

Geçen haberlere bakıyorum. Ortak cümle şu:

“Çeşme’nin Ildır Mahallesi yakınlarındaki tarım arazisinde önceki gün saat 13.30 sıralarında yangın çıktı.”

Ne kadar ilginç bir tesadüf.

Yine “tarım arazisi”nden başlayan bir yangın.

Yangınların tek nedeni “anız” demiyorum.

Ama bu “tarım arazisi ve anız” haberlerini birleştirerek;

“Lütfen sıkı ve titiz bir araştırma yapılsın” diyorum.

Burdur ve Aydın’da “anız yakmayla” başlayan yangınlara kısa sürede müdahale olmasaydı ne olacaktı?

Çeşme, İzmir, Ödemiş, Manisa olacaktı.

Bu arada şunu da sormalıyım:

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“Yasak olmasına rağmen anız yakan kaç kişiye ceza uygulandı?”

Hiç sanmıyorum.

ELEKTRİK HATLARI

İzmir’deki yangınlar için Vali Süleyman Elban yangının çıkış nedenini “elektrik hatları” olarak gösteriyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı’na sordum.

Oradan da “İlk bilgiler bu yönde” şeklinde bir cevap aldım.

Elbette araştırılacak. Deliller toplanacak. Enerji dağıtım kuruluşunun da açıklamaları olacak.

Önemli olan sağlam ve titiz bir araştırma yapılmadan sonuca varılmamasıdır.

NÜFUS BASKISI ALTYAPIYI VURUYOR

Aşırı yüklenen enerji hatlarına gelince;

Şimdi soralım:

Kış nüfusu 39 bin olan Çeşme’nin nüfusu yazın yarım milyona ulaşınca o ilçedeki trafo ve elektrik hatlarına olan yükü düşünebiliyor musunuz?

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Hangi altyapı bunu karşılayabilir?

BODRUM NASIL DAYANSIN MARMARİS NE YAPSIN

Aynı şekilde; örneğin Bodrum...

Kış nüfusu 200 bin olan Bodrum’un yazı nüfusu 1.5 milyonu aşıyor.

200 bin kişiye göre planlanmış bir belediye altyapısı bununla nasıl baş edebilir?

200 bin kişinin çöpü ve atığıyla 1.5 milyonun atığı aynı olabilir mi?

Aynı şekilde elektrik hatlarını, trafoları düşünün. Yazın artan ve yaklaşık 10 katına ulaşan nüfusun enerji tüketimiyle elektrik hatları, yüksek gerilim hatları ne hale gelir?

İzmir’den Antalya’ya kadar Akdeniz’in en uzun turizm sahillerinde bu sorun her yıl artarak devam ediyor.

Türkiye’nin en uzun sahilleri Muğla’da. Ama belediye olanakları yeterli mi? Altyapı nüfusa oranla gelişiyor mu?

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Daha kaçak yapıları eklemiyorum bile...

Turizm bölgelerimizdeki bu nüfus/altyapı çelişkisi devlet düzeyinde ele alınması gereken bir sorundur.

Yangınlarla mücadele eden bütün “alev savaşçısı” kardeşlerime kalpten selamlarımı gönderiyorum.

Şehitlerimizin mekânı cennet olsun.