‘Wizzo Operasyonu’nu bölgeyi en iyi bilen komutan yönetmiş

Artık yarını beklemeden önce tahminlerimi yazıyorum:

1. Trump yakın bir zaman dilimi içinde Savunma Bakanı’nı değiştirirse hiç şaşırmam. Görevden alınan Kara Kuvvetleri Komutanı’nın veda mesajı sıkıntı yaratmış olabilir. (Bakan Hegseth suçu Kara Kuvvetleri Komutanı George’a atmış gibi bir algı var,)

2. Trump, Hürmüz Boğaz’ı ve İran tarafından düşürülen uçaklar nedeniyle giderek sıkışıyor ve Hürmüz’de kendisine yardım etmeyen NATO’ya karşı keskin bir tavır alabilir. Ankara zirvesine gelmeyebilir. Ya da en azından böyle bir “gelmiyorum tehdidi” duyabiliriz.

Şimdi yazının başlığına gelebilirim..

Dünkü yazımda İran tarafından düşürülen F-15 E savaş uçağındaki pilot ve silah uzmanının kurtarılma yarışı için “‘Düşman hattı’ filmi gerçek oldu” diye yazmıştım.

Gerçekten de o filmde düşman topraklarına düşen bir pilot için sürdürülen insan avı anlatılıyordu.

Ya düşman yakalayacak ya da ABD timleri kurtaracaktı.

Yazının sonuna da bir not düşmüştüm: “NOT:Bu yazıyı yazdığım saatlerde pilottan (silah uzmanı) henüz bir haber yoktu. Gelişmelere göre değerlendireceğim..”

Ve dün sabah saatlerinde Başkan Trump “İnsan avından kaçan donanma askerimizi kurtardık” diye açıkladı.

Evet o film gerçek olmuştu.

F-15E uçağının silah uzmanı yarbay; İran askerlerinin kuşatması altındaydı..

Ve aldığı eğitim sayesinde birkaç bin kilometrelik dağa tırmanmış, gizlenmiş ve yön bulmuş, iletişim kurmuştu.

Olayın detayları var elbette. Bunları bir film senaryosu gibi okuyoruz. Zaten yakında Hollywood üzerine atlar.

Gerçek hayata dönersek; Açık kaynaklardan taradığım bilgilere göre;

Önce şu soru:“Neden Wizzo Operasyonu” dedim.

Çünkü F-15E savaş uçaklarında iki personel oluyor. Pilot ve silah sistemlerini kullanan uzman.

İşte o uzmana ordu dilinde Wizzo diyorlar. Bir anlamda kod adı.

Kurtarılan kişi işte o uzman “yarbay Wizzo”dur.

Yarbay Wizzo gerçekten müthiş bir hikâye yazdı.

İkinci soru:

Operasyonu yöneten komutan kim ve neden bölgeyi en iyi yöneten komutan?

Yine açık kaynaklardan aldığım bilgilere göre;

Bu tür kurtarma operasyonlarında iletişim merkezleri belirli bir hiyerarşiyle birbirine bağlanıyor.

İlk merkez elbette saha.

Diğerleri şöyle sıralanıyor.

-Orta Doğu’da bulunan ve her an harekete geçmeye hazır özel eğitimli kurtarma birlikleri.

-Ve hava operasyonları merkezi. Bu merkez kurtarma birliği ile kurtarılacak kişi arasındaki yönlendirmeyi yapar. Bu olayda Amiral Brad Cooper‘ın bulunduğu yer komuta merkezi olmuştur.

-Sonraki merkez Pentagon ve Savunma Bakanı‘nın bulunduğu merkez.

-Nihayet İletişimin son noktasında Beyaz Saray’daki “Durum Odası”

İşte Tampa’daki ABD Merkez Komutanlığı Üssü’nün komutanı amiral Brad Cooper bu operasyonun en kritik merkezinde yeralmıştır.

Peki Amiral Brad Cooper’ı nereden tanıyoruz?

Irak’ta ve Suriye’de özellikle SDG’nin yönlendirilmesindeki rolünden. Amiral Cooper defalarca Erbil’e gelmiş. Barzani ile görüşmüş. Defalarca SDG’den Mazlum Abdi ile görüşmüştür.

SDG’yi eğitmiş ve koordine etmiştir.

Yani Suriye’de süren iç savaş sırasında SDG’nin organizasyonu için CIA ile planlar yapmış, operasyonlar yürütmüştür.

Bir anlamda Irak ve Suriye’de CIA’in faaliyetleriyle Pentagon’un kararlarını organize etmiştir.

Bu nedenle Amiral Brad, Irak ve Suriye’de çalışmış bölgeyi iyi bilen ve temasları olan bir komutandır.

Nitekim yine açık kaynaklardan gelen şu bilgiyi buraya alalım: “Albay’ın bulunduğu yerin tespitinde ve kurtarılmasında CIA istihbaratı önemli bir rol oynamıştır.”

Dikkat edin;

Amiral Brad’ın çalıştığı bölge İran’a sınırdır. Ve CIA’in çalışma sahasıdır.

Yani.. Operasyon sırasında bölgedeki CIA elamanlarının kullanılması ve komutan Cooper’ın bir dönem orada birlikte çalışması operasyonun sonucu açısından dikkat çekici olmuştur.

Tekrar yazının başına dönüyorum.

Eğer İran Hürmüz’de baskıya devam ederse..

Eğer İran Körfez ülkelerine saldırıya devam ederse.

Eğer İran Trump’ın isteklerine evet demezse.

Eğer İran ABD savaş uçaklarını düşürmeyi devam ederse... (Ki bir uçak daha düşürdüğünü iddia etti.)

Sıkışan Trump ya kendi iç kabinesinde Savunma Bakanı dahil önemli değişiklikler yaparak suçu onlara atıp kurtulmaya çalışacak.

Ya da suçu Hürmüz Boğazı’nda yardımcı olmayan NATO üyelerine atarak; “Öyleyse çekiliyorum” türünden tehditlerle Ankara’daki NATO zirvesine gelmeyerek alternatif bir ittifak şemsiyesinin sinyalini verecek.

24 saat içinde İran’a cehennemin kapılarını açacağını söyleyen Trump’ın “cehennem kapısı”ndaki hali budur.

YİNE NOT: Tabii savaş hali bu... İzlemeye ve açık kaynaklarla tahmine devam edeceğim.