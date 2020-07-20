Volkan Bozkır: ‘Dünyanın 5’ten büyük olduğunu işte böyle göstereceğiz’

En gerilimli ve en ciddi ortamlarda bile yüzündeki tebessümü hiç eksiltmeden...
Ses tonunu yükseltmeden... Mimiklerini sertleştirmeden... Kaşlarını çatmadan...
Sakin bir sesle, onca söz arasından en kritik detayı alıp müthiş bir kıvraklıkla krizi Türkiye lehine bir sonuca dönüştüren diplomat...
Çok eski dostum...
Kavaklıdere Tenis Kulübü’ndeki dostluk sohbetlerimizden AB’nin en kritik toplantılarına ve hatta “koyu Fenerbahçe esprileri”ne kadar süren arkadaşlığımız...
Ve şimdi Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk Birleşmiş Milletler Genel Kurul Başkanı olarak Volkan Bozkır...
Evet, ağustos ortasında kolları sıvıyor.
Eylülde New York’ta BM Genel Kurul Başkanlığı koltuğuna oturuyor.
Hem de 178 ülkenin oyuyla...
Düşünün ki BM Genel Kurul Başkanı’nın odasında bir BM bayrağı, bir de Türk bayrağı olacak.
AB Bakanlığı sırasında Bozkır’ı göreve çağırıp sonra da siyasete ısındıran Egemen Bağış...
Ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın desteği... Ve şimdi BM Genel Kurul Başkanlığı...
Dün biraz sohbet ettik.
Ve konuyu hemen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın şu sözüne getirdim:
“‘Dünya 5’ten büyüktür’ sözü, senin genel kurul başkanlığı döneminde bir işlev kazanabilir mi?”
İşte BM’nin yeni genel kurul başkanı Volkan Bozkır’ın anlamlı cevabı:
“Sayın Cumhurbaşkanımızın bu sözü her şeyi özetliyor. Biliyorsunuz, dünya savaşından sonra galip ülkeler 5 ülke olarak bir güvenlik konseyi oluşturdular. Onların onayı olmadan dünyada bir karar alınmıyor. Ama artık dünya değişti. Bölgeler, ittifaklar, sınırlar değişti. Dolayısıyla dünyanın bu 5 ülkeden büyük olduğu artık açıktır ve herkes tarafından dile getiriliyor.”
- Peki sizin genel kurul başkanlığınız sırasında?
“Evet, fiilen dünyanın 5’ten büyük olduğu genel kurulda tescil olacaktır. Şöyle ki, güvenlik konseyinden çıkamayan kararlar genel kurula gelecek. Ve elbette getireceğiz. İşte oradaki oylama, dünya milletlerinin oylaması olacaktır. Ve bu karar da ‘Dünya 5’ten büyüktür’ anlamına gelecektir.”
- Bir örnek var mı?
“Olmaz olur mu? Bakın, Kudüs’ü İsrail’in başkenti yapmak istediler. BM Genel Kurulu’ndan çıkan oylar ortada. Sonuç olarak dünya devletleri oraya büyükelçilik açmadı. Bu bir genel kurul kararıydı ve dünyanın 5’ten büyük olduğunu gösterdi. Ben de bunun doğruluğuna inanıyorum. Türkiye küresel bir aktör olarak BM Genel Kurul Başkanlığı koltuğunda bu açıdan çok daha etkili olacaktır.”
BOZKIR’IN AÇILIŞ KONUŞMASI
Eylül ayı itibarıyla, dünya milletlerinin en önemli kurulunun başkanlık koltuğunda artık çok tecrübeli bir Türk oturacak.
Bence bu “Dünya 5’ten büyüktür” sözüyle özetlenen dünyanın yeni dönemi için çok önemli bir koltuk ve süreçtir.
O anlamda Volkan Bozkır’ın yapacağı açılış konuşması çok önemli mesajlar içerebilir.
Evet...
Sevgili Bozkır ve her zaman onun yanında olan kıymetli eşi Nazlı Bozkır’a Türkiye adına başarılı bir dönem diliyorum...
TBMM'DEKİ O MÜTHİŞ SORU
2 Temmuz günü TBMM...
İnsan Hakları Komisyonu’nda Van’daki o felaket konuşuluyor.
Komisyon Başkanı Hakan Çavuşoğlu ve üyeler soruyor...
Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Ramazan Seçilmiş cevap veriyor.
Atay Uslu (Antalya milletvekili): “Peki Van’da ne oldu? Onunla ilgili bilgi verebilir misiniz?”
Ramazan Seçilmiş: “Tabii çok trajik bir hadise. 60 civarında insan. Yandan bir dalga gelince gemi alabora oluyor. Gemi batıyor. Muhtemelen kapalı oldukları için yalnızca 6 cesede ulaşılıyor.”
Atay Uslu: “İnsanlar kapalı bölümdeymiş yani, öyle mi?”
Ramazan Seçilmiş: “Kapalı bölümde oldukları değerlendiriliyor sayın vekilim.”
Atay Uslu: “Gölün altındalar öyleyse.”
Ramazan Seçilmiş: “Arz ederim...”
KAPALI BÖLÜM DEDİKLERİ
Peki nedir o kapalı bölüm?
Geminin balıkları istiflediği ambar mı? Yoksa öylece kilitli bir bölme mi?
Bir saniye o anları düşünün. Gemi batmaya başlıyor. Siz üzerine kilitlenmiş bir bölümde çırpınıyorsunuz. Kapıyı kırmaya çalışıyorsunuz. Üzerinize su boşalıyor. Nefes alamıyorsunuz.
Evet arkadaşlar, ne hayatlar sönüyor. Nice umutlar denizlerin, göllerin dibinde boğuluyor, kar altında donuyor...
Türkiye inanılmaz bir mücadele veriyor...
Ama dünya hâlâ kör... Sağır ve dilsiz...
Yazıklar olsun...
Volkan Bozkır: ‘Dünyanın 5’ten büyük olduğunu işte böyle göstereceğiz’
En gerilimli ve en ciddi ortamlarda bile yüzündeki tebessümü hiç eksiltmeden...
Ses tonunu yükseltmeden... Mimiklerini sertleştirmeden... Kaşlarını çatmadan...
Sakin bir sesle, onca söz arasından en kritik detayı alıp müthiş bir kıvraklıkla krizi Türkiye lehine bir sonuca dönüştüren diplomat...
Çok eski dostum...
Kavaklıdere Tenis Kulübü’ndeki dostluk sohbetlerimizden AB’nin en kritik toplantılarına ve hatta “koyu Fenerbahçe esprileri”ne kadar süren arkadaşlığımız...
Ve şimdi Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk Birleşmiş Milletler Genel Kurul Başkanı olarak Volkan Bozkır...
Evet, ağustos ortasında kolları sıvıyor.
Eylülde New York’ta BM Genel Kurul Başkanlığı koltuğuna oturuyor.
Hem de 178 ülkenin oyuyla...
Düşünün ki BM Genel Kurul Başkanı’nın odasında bir BM bayrağı, bir de Türk bayrağı olacak.
AB Bakanlığı sırasında Bozkır’ı göreve çağırıp sonra da siyasete ısındıran Egemen Bağış...
Ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın desteği... Ve şimdi BM Genel Kurul Başkanlığı...
Dün biraz sohbet ettik.
Ve konuyu hemen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın şu sözüne getirdim:
“‘Dünya 5’ten büyüktür’ sözü, senin genel kurul başkanlığı döneminde bir işlev kazanabilir mi?”
İşte BM’nin yeni genel kurul başkanı Volkan Bozkır’ın anlamlı cevabı:
“Sayın Cumhurbaşkanımızın bu sözü her şeyi özetliyor. Biliyorsunuz, dünya savaşından sonra galip ülkeler 5 ülke olarak bir güvenlik konseyi oluşturdular. Onların onayı olmadan dünyada bir karar alınmıyor. Ama artık dünya değişti. Bölgeler, ittifaklar, sınırlar değişti. Dolayısıyla dünyanın bu 5 ülkeden büyük olduğu artık açıktır ve herkes tarafından dile getiriliyor.”
- Peki sizin genel kurul başkanlığınız sırasında?
“Evet, fiilen dünyanın 5’ten büyük olduğu genel kurulda tescil olacaktır. Şöyle ki, güvenlik konseyinden çıkamayan kararlar genel kurula gelecek. Ve elbette getireceğiz. İşte oradaki oylama, dünya milletlerinin oylaması olacaktır. Ve bu karar da ‘Dünya 5’ten büyüktür’ anlamına gelecektir.”
- Bir örnek var mı?
“Olmaz olur mu? Bakın, Kudüs’ü İsrail’in başkenti yapmak istediler. BM Genel Kurulu’ndan çıkan oylar ortada. Sonuç olarak dünya devletleri oraya büyükelçilik açmadı. Bu bir genel kurul kararıydı ve dünyanın 5’ten büyük olduğunu gösterdi. Ben de bunun doğruluğuna inanıyorum. Türkiye küresel bir aktör olarak BM Genel Kurul Başkanlığı koltuğunda bu açıdan çok daha etkili olacaktır.”
BOZKIR’IN AÇILIŞ KONUŞMASI
Eylül ayı itibarıyla, dünya milletlerinin en önemli kurulunun başkanlık koltuğunda artık çok tecrübeli bir Türk oturacak.
Bence bu “Dünya 5’ten büyüktür” sözüyle özetlenen dünyanın yeni dönemi için çok önemli bir koltuk ve süreçtir.
O anlamda Volkan Bozkır’ın yapacağı açılış konuşması çok önemli mesajlar içerebilir.
Evet...
Sevgili Bozkır ve her zaman onun yanında olan kıymetli eşi Nazlı Bozkır’a Türkiye adına başarılı bir dönem diliyorum...
TBMM'DEKİ O MÜTHİŞ SORU
2 Temmuz günü TBMM...
İnsan Hakları Komisyonu’nda Van’daki o felaket konuşuluyor.
Komisyon Başkanı Hakan Çavuşoğlu ve üyeler soruyor...
Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Ramazan Seçilmiş cevap veriyor.
Atay Uslu (Antalya milletvekili): “Peki Van’da ne oldu? Onunla ilgili bilgi verebilir misiniz?”
Ramazan Seçilmiş: “Tabii çok trajik bir hadise. 60 civarında insan. Yandan bir dalga gelince gemi alabora oluyor. Gemi batıyor. Muhtemelen kapalı oldukları için yalnızca 6 cesede ulaşılıyor.”
Atay Uslu: “İnsanlar kapalı bölümdeymiş yani, öyle mi?”
Ramazan Seçilmiş: “Kapalı bölümde oldukları değerlendiriliyor sayın vekilim.”
Atay Uslu: “Gölün altındalar öyleyse.”
Ramazan Seçilmiş: “Arz ederim...”
KAPALI BÖLÜM DEDİKLERİ
Peki nedir o kapalı bölüm?
Geminin balıkları istiflediği ambar mı? Yoksa öylece kilitli bir bölme mi?
Bir saniye o anları düşünün. Gemi batmaya başlıyor. Siz üzerine kilitlenmiş bir bölümde çırpınıyorsunuz. Kapıyı kırmaya çalışıyorsunuz. Üzerinize su boşalıyor. Nefes alamıyorsunuz.
Evet arkadaşlar, ne hayatlar sönüyor. Nice umutlar denizlerin, göllerin dibinde boğuluyor, kar altında donuyor...
Türkiye inanılmaz bir mücadele veriyor...
Ama dünya hâlâ kör... Sağır ve dilsiz...
Yazıklar olsun...