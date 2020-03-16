Ve o Atatürk heykeli onarılıyor

24 Şubat’ta sormuştum: “Türkiye’nin ilk Atatürk Anıtı böyle sahipsiz kalır mı?
Sarayburnu sahilinde yürüyen herkesin içini burkan bir görüntüydü...
Düşünsenize...
Avusturyalı heykeltıraş Heinrich Krippel tarafından yapılmış.
Ve 3 Ekim 1926’da açılmış.
Yani daha Atatürk yaşıyor.
Bu yüzden insanın içi daha da acıyor.
Sanki Atatürk’ün bıraktığı bir vasiyetin, bir hediyenin sahipsiz kalması gibi...”
Ve sonra da bir çağrıda bulunmuştum.
İşte o çağrıya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu cevap verdi.
Aslında daha önce o anıtı gezip bir onarım planı da yapılmış.
Her neyse...
Önceki gün, belediye ekipleri Atatürk anıtını onarıma aldılar.
Heykeltıraş ve çevre mühendisleri geldiler.
Heykel onarılıyor. Çevresinde kırılan taşlar yenileniyor. Peyzaj yapılıyor.
Başkan İmamoğlu’nu kutluyorum...
Değer bilen, değer bulur...
KARACASÖĞÜT'TE SAHİPSİZ BİR İSKELE
ÖNCE MUÇEV’in yaptığı iyi bir şeyi yazıyorum...
Göcek’teki belediye marinası, nihayet MUÇEV’in kontrolünde o denizlere yakışır bir hale geliyor.
Bu yaz yatlara hizmet verecek.
Ama keşke Fethiye Belediyesi ile ortak yapılsaydı.
Belediyelerin marinalardan gelir elde etmeleri, koylara sahip çıkmaları gerekiyor.
Karacasöğüt’e gelirsek...
Bir süredir oradan şikâyetler alıyorum.
Gökova Karacasöğüt’teki iskeleyi bir süre önce MUÇEV almış. İhaleye vermiş.
Tabii o muhtarlık iskelesine daha önce bağlanıp para ödeyenler MUÇEV’in “Bu yaza yetiştireceğiz” sözüne güvenip iskeleyi bırakmışlar.
Kimisi karaya çıkmış, kimisi başka koya geçmiş.
Ama işte yaz geliyor. Daha iskele hazır değil. Yetişecek gibi de değil.
Bu nedenle denizciler mağdur durumdalar. Teknelerini nereye koyacaklar?
MUÇEV Göcek’te gösterdiği hız ve disiplini burada da gösterirse, belki yetişir.
Umarım MUÇEV yönetimi denizcilerden, balıkçılardan gelen bu haklı tepkiyi cevapsız bırakmaz.
THY YÖNETİMİNE BİR SORUM VAR
ASLINDA bu soru yalnız THY yönetimine de değil... Belki de bütün Star Airlines ailesine...
Önceki gün bir dostum Çekya’dan geldi. Yanına oturan yolcu İtalya’dan Çekya’ya karayoluyla geçmiş. Ve uçağa binmiş.
Ülkeler arasında yasaklamalar bu şekilde delinirse, bu yasaklamalar bir işe yarar mı?
Bugün Avrupa’dan 9 ülkeye uçuşlar kapatıldı. Ama uçuşlara açık ülkelere trenle geliyorlar. Biliyorsunuz, Avrupa’da tren çok yaygın ve hızlı...
Elbette şu sözü hatırlayacağız: “Yasak caydırıcıdır. Aslolan insanın kendisine ve başkasına olan saygısıdır.”
KASİYERLERDEN SORU YAĞMURU
DÜN sormuştum: “Dev market zincirlerindeki kasiyerler nasıl korunacak? Her gün yüzlerce kişiyle muhatap olan, para alıp veren bu kasiyerler aynı zamanda virüsü de yayabilir mi?”
Ve eklemiştim:
“Bu dev market zincirlerinin yönetimleri, kasiyer ve görevliler için bir önlem alacak mı?”
O kadar çok mesaj aldım ki... Ama market yönetimlerinden bir ses çıkmadı.
Şimdi de belediyelere ve Sağlık Bakanlığı’na soruyorum: Dev market çalışanları için bir önlem var mı?
Ve o Atatürk heykeli onarılıyor
24 Şubat’ta sormuştum: “Türkiye’nin ilk Atatürk Anıtı böyle sahipsiz kalır mı?
Sarayburnu sahilinde yürüyen herkesin içini burkan bir görüntüydü...
Düşünsenize...
Avusturyalı heykeltıraş Heinrich Krippel tarafından yapılmış.
Ve 3 Ekim 1926’da açılmış.
Yani daha Atatürk yaşıyor.
Bu yüzden insanın içi daha da acıyor.
Sanki Atatürk’ün bıraktığı bir vasiyetin, bir hediyenin sahipsiz kalması gibi...”
Ve sonra da bir çağrıda bulunmuştum.
İşte o çağrıya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu cevap verdi.
Aslında daha önce o anıtı gezip bir onarım planı da yapılmış.
Her neyse...
Önceki gün, belediye ekipleri Atatürk anıtını onarıma aldılar.
Heykeltıraş ve çevre mühendisleri geldiler.
Heykel onarılıyor. Çevresinde kırılan taşlar yenileniyor. Peyzaj yapılıyor.
Başkan İmamoğlu’nu kutluyorum...
Değer bilen, değer bulur...
KARACASÖĞÜT'TE SAHİPSİZ BİR İSKELE
ÖNCE MUÇEV’in yaptığı iyi bir şeyi yazıyorum...
Göcek’teki belediye marinası, nihayet MUÇEV’in kontrolünde o denizlere yakışır bir hale geliyor.
Bu yaz yatlara hizmet verecek.
Ama keşke Fethiye Belediyesi ile ortak yapılsaydı.
Belediyelerin marinalardan gelir elde etmeleri, koylara sahip çıkmaları gerekiyor.
Karacasöğüt’e gelirsek...
Bir süredir oradan şikâyetler alıyorum.
Gökova Karacasöğüt’teki iskeleyi bir süre önce MUÇEV almış. İhaleye vermiş.
Tabii o muhtarlık iskelesine daha önce bağlanıp para ödeyenler MUÇEV’in “Bu yaza yetiştireceğiz” sözüne güvenip iskeleyi bırakmışlar.
Kimisi karaya çıkmış, kimisi başka koya geçmiş.
Ama işte yaz geliyor. Daha iskele hazır değil. Yetişecek gibi de değil.
Bu nedenle denizciler mağdur durumdalar. Teknelerini nereye koyacaklar?
MUÇEV Göcek’te gösterdiği hız ve disiplini burada da gösterirse, belki yetişir.
Umarım MUÇEV yönetimi denizcilerden, balıkçılardan gelen bu haklı tepkiyi cevapsız bırakmaz.
THY YÖNETİMİNE BİR SORUM VAR
ASLINDA bu soru yalnız THY yönetimine de değil... Belki de bütün Star Airlines ailesine...
Önceki gün bir dostum Çekya’dan geldi. Yanına oturan yolcu İtalya’dan Çekya’ya karayoluyla geçmiş. Ve uçağa binmiş.
Ülkeler arasında yasaklamalar bu şekilde delinirse, bu yasaklamalar bir işe yarar mı?
Bugün Avrupa’dan 9 ülkeye uçuşlar kapatıldı. Ama uçuşlara açık ülkelere trenle geliyorlar. Biliyorsunuz, Avrupa’da tren çok yaygın ve hızlı...
Elbette şu sözü hatırlayacağız: “Yasak caydırıcıdır. Aslolan insanın kendisine ve başkasına olan saygısıdır.”
KASİYERLERDEN SORU YAĞMURU
DÜN sormuştum: “Dev market zincirlerindeki kasiyerler nasıl korunacak? Her gün yüzlerce kişiyle muhatap olan, para alıp veren bu kasiyerler aynı zamanda virüsü de yayabilir mi?”
Ve eklemiştim:
“Bu dev market zincirlerinin yönetimleri, kasiyer ve görevliler için bir önlem alacak mı?”
O kadar çok mesaj aldım ki... Ama market yönetimlerinden bir ses çıkmadı.
Şimdi de belediyelere ve Sağlık Bakanlığı’na soruyorum: Dev market çalışanları için bir önlem var mı?