Vatandaşa davası için makul süre belgesi

Bizim yazı işlerini kutluyorum, “50 cesur kadın” manşeti dünya çapında bir sestir.
Keşke internette bütün dillerden yayınlansa.
Keşke dünya kadın örgütleri bir hat oluştursa.
Keşke BM bir komisyon kursa.
O “cesur kadınları” düşünün.
En temel hakları için harekete geçtiler.
Taliban gibi kadını “kölenin bile altında gören” o zihniyete karşı..
1. Plajın ortasında... Stefan bağırıyor:
“Stop... Stop... Stoppp”
Ardından Seher...
“Durun... Durun gitmeyin. Ne işiniz var burada?..
ATV’deki adam bir süre öylece boş boş bakıyor...
Sonra ATV’yi Stefan’ın üzerine sürerek oradan uzaklaşıyor...
Stefan acı içinde yere yığılıyor. Sonra ambülans. Jandarma.
Evet arkadaşlar burası Manavgat...
- Kamplaşma...
En çok korktuğumuz şey:
- Trolleşme...
En çok üzüldüğümüz şey:
- Birinin ötekini dinlememesi.
En çok sıkıntısını çektiğimiz şey:
- Fikirler üzerinden değil, semboller üzerinden tartışmak...
Televizyonlarda ve gazete köşelerinde, açık oturumlarda, dost sohbetlerinde hep aynı şeyi söylüyoruz:
Bir ibret ve bir dehşet sahnesi...
Ama önce zaferler ayı...
950 yıl önce Sultan Alparslan’ın yiğitleriyle Malazgirt’ten açtığı Anadolu kapısı;
Mustafa Kemal’in önderliğinde Millet Meclisi’nin ordusuyla ve bir milletin top yekün taarruzuyla vatan olmuştur...
Bu nedenle ağustos bu millet için zaferler ayıdır...
Kutlu olsun...
AHLAT: Ahlat’ta bulunan mezar taşlarının anlamı büyüktür. Daha haberi duyduğum ilk gün “İşte” dedim. “Anadolu’nun kitabeleri...”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın deyişiyle
1. Sevim ve Serpil de yaylaya çıkmaya hazırlanıyordu...
Elanur hemen söze girdi:
“Kızlar bir fikrim var. Şu bizim Filenin Sultanları var ya...”
Sevim: “Evet. Nasıl güzel oynuyorlar. Hayranım ben...”
Serpil: “Vallahi ben de. Bayılıyorum. Heyecandan ölüyorum.”
Elanur bu defa daha bir heyecanla:
HAYVANLAR için oluşturulan Asya Koalisyonu (AfA) önceki gün çok önemli bir rapor yayınladı...
Asya Koalisyonu dünyanın değişik ülkelerinden seçilen 22 hayvan hakları kuruluşundan oluşuyor... Bu nedenle yayınladığı rapor ayrıca değerli.
Raporun en çarpıcı bölümü ise Facebook, YouTube, Tiktok gibi sosyal medya devlerinin “hayvanlara zulüm yapan” videolardan kazandıkları paralar.
Evet yanlış okumadınız.
Kan donduran insanlık dışı görüntüler.
Taliban korkusuyla ölümüne kaçan insanlar. Anneler, çocuklar.
Uçakların tekerlekleri arasına sıkışan...
Çıktığı uçak kanadında can veren, parçalanan insanlar.
Dünya ajanslarının geçtiği bu fotoğraflar, görüntüler, televizyonlardan yayınlandıkça insanlığın kanı donmuştu.
Dehşet içinde izliyorduk..
Ve herkesin ağzında şu söz:
“Bu nasıl bir adalet. Bu insanlara yardım edecek birisi yok mu? BM nerede? ABD nerede?”
1. Vietnam askerleri ABD’nin devasa ordusunu bu tünellerle yenmişti...
Dağlar, ormanlar ve tüneller...
Tonlarca napalm bombasının döküldüğü, her yerin cayır cayır yakıldığı o topraklarda ancak yeraltı tünellerinde yaşayabilmişlerdi. Bizi gezdiren rehber tüneli gösterince şoka girmiştim.
“Nasıl yani buradan mı giriyorlardı?”
“Evet” demişti rehber “Buradan giriyorlardı tünele...”
Tünel deyince yanlış anlamayın.
Bir kovuk...
İki aylık hamileydi. Ve şiddet başlamıştı.
Bir gece hırlayan bir ses:
“Defol bu evden. Eğer gelirsen seni kıtır kıtır keserim...”
Sevil böylece baba evine döndü. İyi bir işi vardı. Kendi hayatını kuracaktı.
Bir fabrikada muhasebeciydi.
Ama İ.K. bir türlü peşini bırakmıyordu.
Sürekli tehdit...
Kardeşine durumu anlattı...
Varlığını ABD desteğine borçlu birinin böyle bir suçlama yapmasını nasıl yorumlayacağız?
Bu sorunun cevabını ararken; emekli Büyükelçi Naci Koru’nun haftalık yazısına konu ettiği son BM Güvenlik Konseyi raporunu gördüm.
‘Analitik Destek ve Yaptırımları İzleme Ekibi’nin hazırladığı S/2021/486 sayılı, 22 sayfalık ‘Afganistan’da barış, istikrar ve güvenliğe tehdit oluşturan Taliban ile diğer bağlantılı kişiler ve oluşumlar’ başlıklı 12’nci rapor...
Çok çarpıcı bulgular var.
Koru’nun şu alıntısı dikkatimi çekti:
“Raporun yeni ve ilginç bir yönü, ‘Taliban ve El-Kaide’ başlıklı alt bölümün 41. maddesinde kayıtlı. Bu maddede, ABD’yle Taliban arasında Şubat 2020’de Doha’da imzalanan anlaşmanın kamuoyuna açıklanan ana metnine ilave ‘gizli eklerinin’ olduğu ilk kez bir BMGK belgesinde açıklanıyor.”
Müthiş...
ABD’nin Taliban’la gizli anlaşma yaptığı ilk kez bir BM raporuyla duyurulmuş oluyor..
Biliyorum...
Steve Jobs’tan bu yana hepimiz “internet yatırımı” üzerine hayaller kuruyoruz...
Meşhur “garaj çocukları” hikâyesi yani...
Bir fikir... Bir ışık. Bir yazılım. Bir hayal. Çılgın bir adım. Yemek Sepeti... Angry Birds... Amazon... Mask...
Ve ardından gelecek milyonlarca, hatta milyarlarca dolar...
2 yıllık kapanmalar...
AB’nin, İngiltere’nin “kırmızı listeleri” derken...
Dün, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’la “yangın sonrasını” konuştum...
- Sayın Bakan, bunca sıkıntı, badire, kapanmalar. Bir de üstüne yangınlar... Hiç böylesini görmemiştik. Bu kadar badirenin arasında turizm gelirlerimiz ne oldu?
- Evet zorlu bir dönemden geçtik ve geçiyoruz. Siz de saydınız. Dünya çapında bir olay. Sıkıntılar yok değil elbette.
- Yani zararda mıyız?
(Bakan Ersoy gülerek)
- Yok... Yok... Biz zaten her türlü sıkıntıya göre bir planlama yapmıştık.
1. Basmış gaza gidiyor.
Zavallı hayvan perişan... Koşuyor yetmiyor. Sürünüyor...
O gaza bastıkça görenler çılgına dönüyor.
Sonra birkaç kişi bu iğrenç olayı kaydedip sosyal medyaya koyuyor...
1. En makul ve en masum haliyle düşünsen bile...
Bu fotoğrafların karşılığındaki söz şudur: “Yahu arkadaş. Dosyalarla, isimlerle, belgelerle, fotoğraflarla YPG ve PKK’nın birlikte terör örgütü olduklarını ortaya koyduk. Anlattık. Ama şu hale bakın ki, biz içimizdeki yangınla boğuşuyoruz. Siz hâlâ dışarıdan kundaklıyorsunuz. Nerede kaldı müttefik olmak... Nerede kaldı NATO...”
Evet bu pazar Suriye’de yapılan bir toplantıyı ve sahnedeki aktörlerini anlatıyorum.
Önce Antalya’dan Tilkili Köyü’ne yardım götürürken cehennemin ortasına düşen 4 kahraman esnafı yazdım...
Sonra Kaş-Fethiye gençliğinin kurduğu “motorize tulumbacıları”...
Bugün de Marmaris’ten iki işinsanının olağanüstü çabasını anlatıyorum.
Önceki gün bir konuşma:
- Serkancım hepimize geçmiş olsun. Ada girişine 500 hp ile denizden su emen pompa sistemi kurdum. Yarın öğlen hazır olur. 3 dakikada 20 tonluk tankeri doldurur halde olacağız... İki adet 1000 hp pompa saatte 750 ton basınçlı su verebilecek, 7 hortum cuma hazır olacak...
- Sağ ol abi, bu bizim işi görür. Ben 10 tanker aldım. Eğer suyu da oradan alırsam... Tamamdır...
- Arkadaşlara duyurabilirsin... 12 kişilik deniz uçağı ve iki pilot da hazır olacak. Tıbbi tahliye için... Ben bütün ekiple yangına karşı temizlik yapıyorum. Allah yardımcımız olsun...
Arkadaşlar bu konuşma Marmaris’te iki işinsanı arasında geçiyor...
Gerçekten videodaki konuşmalar tüyler ürperticiydi.
İnsan izlerken kendisini o cehennemin ortasında hissediyordu...
Bugün de başka bir dayanışma örneği.
İşte Kaş’ın Çavdır Mahallesi...
Yangın haberleri ateş gibi düşmeye devam ederken Emre atlıyor motosikletine; doğru mahalle kahvesine...
Kim varsa o sırada oturuyorlar masaya. Emre diyor ki:
Hangi videoyu izlesem yanıyorum.
Ama dün gece öyle bir sahne izledim ki...
İşte o yüzden sordum:
“Siz hiç otomobilin camlarından cehennemi gördünüz mü?”
Bu pazar Manavgat Tilkiler Köyü’ne malzeme yardımı götürmek için yola çıkan 4 esnafın hikâyesini anlatmak istedim.
Yakın köy alevler arasında kalınca pideden ayrana ne buldularsa yardım olarak yanlarına alıp arabaya atlıyorlar...
Ve yardım için çıktıkları yolda cehennemin ortasına düşüyorlar...
Tam Manavgat’a doğru alçalırken...
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yle konuşuyoruz.
Acı büyük. Alevler durmuyor...
Soruyorum:
- Sayın Pakdemirli, önce milletçe hepimize geçmiş olsun. Bir sabotaj endişeniz var mı?
- Her yangında kafamızdaki soru budur. Ama kolluk kuvvetleri bulacak bunu... Sabotajın bulunmasına yönelik teknikler var. Polisimiz, jandarmamız bu konuda çok deneyimli...
- Bir de bazı eleştiriler var. Yangınları söndürmek konusunda yeterli olunamıyor türünden. Muhalefet liderleri bunu iddia ediyor.
İçimdeki ayyıldız öyle bir dalgalandı ki..
Ve hele bir de Eda’nın sözünü duyunca..
Özellikle hayata ve geleceğe karşı korkuları olan gençler için o sözü yazmak istedim..
Dün onlar son olimpiyat şampiyonu Çin’le oynarken biz yüreğimiz ağzımızda...
Sinir uçlarımızda birkaç damla gözyaşı...
Sevinç desen... Heyecan desen...
Ne dersen de...
Vatandaşa davası için makul süre belgesi
Adalet Bakanı Gül, yargıda sessiz devrimin en önemli ilk adımını şöyle açıkladı:
MÜJDE: Adalet Bakanı Abdülhamit Gül yeni adli yılla birlikte çok önemli bir müjde veriyor: “Diyelim ki, vatandaş savcıya gitti, bir konuda şikâyetçi oldu. Savcı şikâyetin konusuna bakacak. Ve vatandaşa, ‘Senin bu şikâyetin şu kadar günde sonuçlanacak’ diye bir belge verecek. İşte bu makul süre belgesi. Vatandaş bilecek ki şu kadar günde sonuç alacak...”
NASIL İŞLEYECEK: Bakan Gül şöyle anlatıyor: “Vatandaşın isteği şudur. Karar adil olsun ve makul sürede sonuçlansın. İşte savcılar, hâkimler, avukatlar, uzmanlar oturduk buna kafa yorduk. Ve her konuya göre makul süreler belirlendi. Ve bu süreler sisteme işlendi. Eğer bir gecikme olursa sistem alarm verecek.”
ALARM VERİRSE NE YAPILACAK: “Böyle bir alarm durumunda, o şikâyete bakan savcıya ya da davaya bakan mahkemeye gidilecek. Gecikme neden kaynaklanıyor. İncelenecek... Tabii en önemlisi artık, bu süreler hâkim ve savcıların terfilerinde rol oynayacak...”
*
İnsan Hakları Eylem Planı açıklandığında bir not almıştım:
- Böylesine kapsamlı bir eylem planı nasıl uygulanacak?
Aradan zaman geçti... Unuttuk gitti tabii...
Ve önceki gün bir haber:
“Yargıda hedef süre uygulaması, hâkim ve savcıların terfilerinde rol oynayacak...”
Merak ettim...
“Yargıda hedef süre uygulaması” da ne demek?
Öyle ya...
Bizde hiç eksilmeyen bir söz vardı:
“Aman içeri düşme, mahkemeye kadar ömrün geçer...”
Sokaktaki bu sözün hukuktaki tercümesi şudur:
“Geciken adalet, adalet değildir.”
Peki bu “makul süre” acaba bu sözü ortadan kaldırabilecek miydi?
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ü aradım...
Bakan Gül her zamanki samimiyeti ile her sorumu cevapladı.
İlk sözü de şu oldu:
“Vatandaş diyor ki... ‘Karar adil olsun. Yargılama makul sürede bitsin...’ Biz vatandaşın bu beklentisini nasıl karşılarız. Neler yapmalıyız. Buna kafa yorduk. Ve böyle bir uygulama gelişti. Adil karar verilmesi için bu reformda onlarca, yüzlerce hedefimiz var.”
- Peki bu uygulama geciken adalet endişesini çözecek mi?
Bakan Gül bu soruya yine aynı samimiyetle cevap verdi:
“Tabii bu bir sihirli değnek değil. Yani bir çırpıda her şey günlük güneşlik olacak diye bir şey yok. Ama bir çaba ve niyet var. Bu niyetle biz 2023’e kadar adım adım bunları yapacağız. Çünkü neler yapılması lazım diye bir hedefimiz var. Sonuçta bugün bile ben bir karar görüyorum. Bu nasıl karar diyebiliyorum. Ama inanıyorum ki 2-3 senede bu gedikler kapatılacak. Vatandaşım daha iyiye gidişi görecek.”
Ve bir başka soru:
- Peki Sayın Bakanım bu makul süre nasıl uygulanacak? Kriterler belli mi?
HEDEF SÜRECİN AMACI:
Bakan Gül burada çok önemli bir ayrıntının altını çiziyor:
“Amaç çabuk yargılamak değil. Makul sürede yargılamak... Düşünün ki, savcıların önünde yüzlerce şikâyet dosyası ve bir o kadar dava var. Şimdi yapılan uygulamaya göre bir dava hangi sürede bitmelidir. Eğer bu süreyi aşarsa orada bir SOS vardır. Sistem alarm verir. O alarmın nedeni incelenecek. Sonuç olarak vatandaş dava açarken, yargı bir taahhütte bulunuyor. Diyor ki senin bu davanı şu kadar günde, ayda, yılda artık konusu neyse sonuçlandıracağım.”
MAKUL SÜRE NASIL HESAPLANDI:
Bakan Gül makul sürenin nasıl hesaplandığını ve uygulamanın nasıl işleyeceğini de şöyle açıkladı:
“Elbette dava konularına göre makul süre nedir diye, hâkimler, savcılar, akademisyenler, uzmanlar oturdular ve günlerce yüzlerce başlık altında çalıştılar. Örneğin, yaralamayla ilgili bir soruşturmanın makul süresi nedir? 50 ya da 80 gün diyelim. Bu belirlenen süre sisteme kaydedilmiş. Diyelim ki herhangi bir adliyede böyle bir yaralama davasında süre aşılmış. Sistem alarm veriyor. Neden gecikti? İşte o alarm üzerine oraya dönülecek bakılacak. Diyelim ki savcı görevini yapmış. Polise yazmış, adam yurtdışına çıkmış aranıyor. Eğer gecikmede makul bir şey varsa mesele yok. Ama orada bir birikim varsa ona bakılacak, personel mi eksik, mevzuatta tıkanıklık mı var. Onlara bakılacak.”
LABORATUVAR UYGULAMASI
Abdülhamit Bey bir başka detay daha veriyor:
“Davalarda da öyle. 150 günde bitmesi gereken bir dava neden gecikti. Bu sistemde görülecek. Bu dava uzamışsa nedenine bakılacak. Sık sık hâkim değişmiş olabilir. Taraflar da davayı uzatmış olabilir. Bunlar ortaya çıkacak. Ve uygulamaya göre düzeltmeler yapılacak.”
YARGILAMA SÜRESİ İÇİN VATANDAŞA BELGE
Ve işte en önemli gelişmeyi Bakan Gül şöyle açıklıyor:
“Daha önce bu sistemi hazırlamıştık. Ama pandemi erteledi. Bu adli yılla birlikte diyeceğiz ki: Ey vatandaşım, senin savcılığa yaptığın şikâyetin konusuna göre ne zaman sonuçlanacağına dair belge vereceğim. Orada makul süre yazacak... Yani savcı şikâyete gelen vatandaşa diyecek ki; senin bu şikâyet konuna göre ben bu davayı şu kadar zamanda ya açacağım, ya da takipsizlik vereceğim. Aynı şey davalar için geçerli. Mahkeme o makul süreyi vatandaşa verecek... Diyelim ki tazminat davası açtın. Devlet bir belge veriyor. Şu kadar günde bitireceğim diye... Bu bir devrim tabii.”
VATANDAŞIMIZ HER GEÇEN GÜN OLUMLU GELİŞMEYİ HİSSEDECEK
Bu noktada soruyorum:
- Vatandaş bu önemli gelişmeyi nasıl ve ne zaman hissedecek?
“Bu adli yılla birlikte, yoğunlukla başlayacak. Aslında 2019’da başlatmıştık. Ama pandemi çok kötü etkiledi. Şimdi hissedilecek. Vatandaş olumlu anlamda görecek. HSK’nın da burada önemli bir rolü olacak. Hâkim savcı terfilerinde artık ‘makul zaman’ da bir kriter oluyor. Hızlı olun demiyoruz. Makul sürede yargılayın diyoruz. HSK buna göre de terfilere bakacak.”
Evet, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’le yaptığımız sohbetin özeti böyle...
Bakan Gül daha detaylı ve kapsamlı bilgilere ulaşmam için Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı ve Bakanlık Sözcüsü Ertuğrul Çekin’le de bir sohbet imkanı verdi.
Çekin, büyük bir heyecanla yapılanları anlatıyor.
Çekin’in verdiği şu bilgi çok önemli:
“Artık mahkemeler hedef süreleri UYAP ekranlarında görebilmektedir. Buraya gecikme nedenlerini yazabilmektedirler. Böylece bütün gecikmeler sisteme otomatik olarak düşmektedir...”
Arkadaşlar, anlıyorum ki...
Bu kararların arkasında çok ciddi bir emek var. Onlarca, yüzlerce kişi, hâkim, savcı, uzman, akademisyen çalışıyor.
Abdülhamit Bey’le ne zaman konuşsam, umutlanıyorum.
Ertuğrul Çekin’in sesindeki o sahicilik ve heyecan beni daha da umutlandırdı...
Detaylara devam edeceğim...