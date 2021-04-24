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Haberler>Yazarlar>Fatih ÇEKİRGE>Vali Bey, bu coğrafyadan da bir Troya hikâyesi bekliyoruz
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Fatih Çekirge

Fatih Çekirge

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Vali Bey, bu coğrafyadan da bir Troya hikâyesi bekliyoruz

24 Nisan 2021

Kuşatma altında iki kez intihar eden o şehir halkı için, Anadolu Ateşi kim bilir neler yapar?

Pekin’de Çinli seyircilerin hayranlıkla izleyip ayakta alkışladığı Anadolu Ateşi’nin “Troya” gösterisini izlerken...

Dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş Çinli meslektaşına Troya’yı anlatıyor, ben içimden soruyordum:

- Troya Yılı nasıl ilan edildi?

- Kimin aklına gelmişti?

Bu soruların hikâyesini Muğla’da bir sohbet sırasında buldum.

Vali Bey, bu coğrafyadan da bir Troya hikâyesi bekliyoruz

Muğla Valisi Orhan Tavlı sohbet arasında tevazu ile anlatıyordu...

Biraz gerilere gidelim...

Tavlı Çanakkale valisiyken iki genç turizmci kapısını çalıyor...

- Sayın Valim, elimizde Troya gibi bir hazine var. Biz Troya’yı tanıtmak istiyoruz. 

Vali soruyor:

- Peki şimdi nereden geldi aklınıza bu proje... Hedefiniz ne?

Cevap çok sadeydi:

- Vallahi işler iyi gitmiyor. Oteller boş...

Gerçekten de o sene Çanakkale’de turizm sektörü ve elbette ondan geçinen esnafın işi zordu...

Vali:

- Peki siz bir hazırlık yapın bakalım...

O iki genç öylesine sahipleniyorlar ki projeyi... Gece gündüz çalışıyorlar... Troya hikâyesi tanıtım kitabı olarak Çince dahil birçok yabancı dilde bastırılıyor.

Tesadüf tam bu sırada Ankara’dan bir haber geliyor:

Çin Turizm Bakanı kısa süreliğine Çanakkale’ye gelecek. 

Çinli bakan muhtemelen Çanakkale Şehitliğini merak ediyor.

Vali Tavlı bu fırsatı hemen değerlendiriyor. Sabah erken bir kahvaltı. Çinli bakanla tanışıyor. Ve bakandan kalış süresini uzatmasını rica edip Troya’ya davet ediyor.

Bakan da dünyanın en eski hikâyelerinden birisinin burada olduğunu duyunca kabul ediyor.

Girişte bir de Çince tanıtım kitabı verilince bakan çok etkileniyor...

Günler geçiyor. Bir gün Çin Konsolosu ziyarete geliyor. Sonra Türkiye’ye gelen Çin heyetleri Troya’yı ziyarete başlıyor... 

Böylece Çin’de bir “Troya kapısı” açılıyor...

İki gencin müthiş çabası ve Vali Tavlı’nın ön açması üzerine olay gelişiyor.

Sonunda Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, dönemin Turizm Bakanı Nabi Avcı ile görüşüyor.

Uzun uzun anlatıp teklifini yapıyor:

Sayın bakanım, turizmi hep deniz, sahil turizmi olarak görüyoruz. Bir de kültür turizmi var. Bu yılı Troya Yılı ilan etsek...”

Bakan Avcı bu fikri çok seviyor...

Tamamdır.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da onayı verince, resmen “Troya Yılı” ilan ediliyor.

Türkiye bütün fuarlarda Troya ile temsil ediliyor.

Ve böylece Pekin’de Anadolu Ateşi’nin o muazzam “Troya Gösterisi”ni gururla izliyoruz...

SIRADA LİKYA YILI OLABİLİR Mİ

Evet, işte iki genç yatırımcı. Ve onlara destek olan kültüre değer veren bir vali.

Bir şehrin tarihi ve kültürüyle ayağa kalkması. Ve bir ülkenin markalaşması...

Vali Orhan Tavlı bana göre Muğla yöresi için bir fırsattır.

Deniz turizmi tamam ama, binlerce yıllık tarihin dekorunu düşünsenize...

5 bin yıllık Likya tarihi. Kaya mezarları, antik şehirler...

Gladyatörlerin savaştığı arenalar...

Ve Xanthos gibi efsanelerle dolu bir şehir...

Perslerin ve Romalı Kumandan Brütüs’ün kuşatmaları...

İki kuşatmada da bütün şehir ahalisinin topluca intihar ettiği bir şehir...

İnanılır gibi değil.

Evet Xhantos halkı, dünya tarihinde iki kuşatmada da topluca intihar eden tek halk...

Anadolu Ateşi kim bilir ne gösteriler yaratır bu kültür zenginliğinden...

O nedenle diyorum;

“Vali Orhan Tavlı’dan, Troya benzeri bir projeyi bu defa da Muğla’da bekliyoruz...”

KRİPTO ATASÖZÜ: ‘GÖZÜM DOYMADI, ALLAH BELAMI VERDİ’

EĞİTİMİ: Belli değil...

Oturduğu yer: Belli değil...

Geçmişi: Belli değil...

Mal varlığı: Belli değil...

Ama yine gidip paraları ona yatırdılar...

En açık sözü de bir kripto para mağduru söyledi:

Biraz daha kazanayım diye paramı çekmedim. Gözüm doymadı, Allah belamı verdi...” 

MANKENLERE NİYE KIZIYORSUN, ASIL SEN KONU MANKENİ OLDUN

Kripto para vurgununda reklamlarda oynayan mankenlere kızma...

Onlar manken ve işlerini yapmışlar.

Peki parayı yatıran sen...

Bak şimdi milletin ağzına “konu mankeni” oldun...

X

Akademisyeni hıçkıra hıçkıra ağlatan Vali

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

19 Nisan 2021
Başlığı görünce hemen negatif düşünmeyin.

Çünkü hikâye derin...

Birkaç gün önce bir mail aldım. 

Şanlıurfa Harran Üniversitesi’nden bir akademisyen göndermiş. Belli ki olayın yaşandığı o an...

Duygusallıkla yazmış...

Şöyle başlıyordu:

Fatih Bey, ben ve eşim Harran Üniversitesi’nde akademisyeniz.

Eşim tıp fakültesinde profesör... Ben de mühendislik fakültesindeyim. 

Bundan 11 yıl önce ormana bitişik 1700 metrekare bir yer aldık. Arkamız orman olduğu için çok sevinmiştik. Ta ki, bundan 5 yıl öncesine kadar. Birileri ormana komşu yaklaşık 2000 metrekare yeri işgal etti. Ben de yaklaşık 1 yıl boyunca BİMER üzerinden şikâyetlerimi yaptım. Fakat kurumlar o kadar ilgisizdi ki...

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Uçmaya sevdalı 5 kuşak bir ailenin öyküsü... Gökyüzünde korkusuz bir anne

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

18 Nisan 2021
Düşman yakıp yıkıp Sivrihisar’a doğru ilerliyordu.

1- Mustafa Kemal Atatürk, arkadaşı İsmet Bey’e haber gönderdi:

“Sivrihisar’a geliyorum. Sizde kalırım. Hem konuşur hem de dertleşiriz..”

İsmet Bey, Sivrihisar’ın hatırı sayılır isimlerindendi. Kuva-yı Milliyeciydi...

Atatürk her geldiğinde oturur uzun uzun sohbet ederlerdi.

O günlerde Ankara’da Milli Meclis...  

Anadolu’da Türk ordusu işgale direnmek için hazırlanıyordu. 

Sivrihisar ahalisi de taşı toprağı silah yapıyordu. Ama ne yazık ki Türk ordusunun hava gücü yok denecek kadar azdı. 

İşte o günlerde Sivrihisar ahalisi ve

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Son fıkrayı o anlatmıştı: 'Şimdi fıkra sırası bende'

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

17 Nisan 2021
ANAP’ın en tartışmalı günleriydi.

Ara seçimler yapılacaktı...

Genel Başkan ve Başbakan Yıldırım Akbulut neredeyse iki ateş arasında kalmıştı...

Muhalefet de parti içi muhalefet de kaybetmesini bekliyordu. 

Eğer kaybederse parti içi muhalefet, genel başkanlıktan düşürmeyi planlıyor...

Muhalefet de kaybedince genel seçimlere gitmeyi hedefliyordu.

Akbulut, sakin cevaplarıyla tanınırdı. 

Kolay kolay sinirlenmezdi.

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Buzları eriten Kanal telefonu

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

12 Nisan 2021
Suveyş Kanalı’nın tıkandığı günlerde...

Dünya lojistik sektörünün krize girdiği haftada...

Mısır’ın kanal geçişinden büyük zararlar ettiği bir dönemde...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü’yü arıyor.

Ve aralarında şöyle bir diyalog geçiyor:

MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: Sayın Bakan çok geçmiş olsun... Umarım bir an önce kanal açılır. Bu arada bizim yapabileceğimiz bir şey var mı diye sormak istedim. Bizim donanımlı kurtarma gemilerimizden yardım için gönderebiliriz.

SAMİ ŞÜKRÜ: Sayın Çavuşoğlu. Nazik teklifiniz için çok teşekkür ederim. Şimdi değerlendiriyoruz. İhtiyaç olursa sizi mutlaka arayacağım...

Ve önceki gün Mısır Dişişleri Bakanı Şükrü, Bakan Çavuşoğlu’nu arıyor:

- Sayın bakan size yardım talebiniz için çok teşekkür etmek istedim. Neyse ki sorun çözüldü. Bu vesileyle mübarek ramazan ayınızı tebrik etmek istedim...

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Çevre Bakanlığı’ndan muazzam bir eser: Tabiatın sessiz tanıkları anıt ağaçlar

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

11 Nisan 2021
Çevre Bakanı Murat Kurum hangi kente gitse, bir meydanda, bir cami avlusunda, bir çeşme başında görüyordu.

Devasa boyları, gökyüzünü tutan kolları ve uzayıp giden gölgeleriyle...

Dallarında biriken çocuk kahkahaları, aşk hikâyeleri, savaşlar, keşifler, yüzlerce yıllık hatıralar... Köklerinde binlerce yıllık tarih...

Ne zaman birisinin gölgesine uğrasa, öylece bakıp kalıyordu... Ve bir gün dedi ki:



“Anadolu’nun binlerce yıllık tarihini taşıyan bu ağaçları anıtlaştıralım...”

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Kaya mezarlarına jet araştırma

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

10 Nisan 2021
Bunca yıl sonra gazetecilikten en keyif aldığım şey nedir diye sorsanız...

Derim ki:

- Bir hüznü mutluluğa çevirmek. Kırık bir kalbi onarmak.

- Doğa, çevre ve tarihi koruyacak her çabaya bir nebze katkıda bulunmak. 

Niye sordum bu soruyu?

İşte sessizce yok olma sınırına gelen bir tarih...

Kaya mezarları...

Geçtiğimiz cumartesi, 5 bin yıllık tarihin, denizin ve doğanın merkezindeki “kaya mezarları”nı yazmıştım:

Fethiye ve Bodrum’daki

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Yeter artık yahu!

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

5 Nisan 2021
Geçenlerde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla Kayseri’deydim.

Orada TSK’nın lojistik gücüne büyük katkı yapacak dev uçakların yenilenme ve bakım hangarlarının son halini gezdik...

Sohbetler ettik...

Akar, Türkiye’nin uluslararası bir güç olarak kendi bekasını koruması için nasıl fedakârca çalışıldığını anlatıyordu.

Suriye’den Libya’ya, Azerbaycan’dan Somali’ye kadar başarılı bir ordu.

Hain darbe girişimine rağmen, kendi sınırları dışında dünyanın en zor harekâtlarını başarıyla yapan bir ordu...

Erciyes manzarasına doğru sohbet ederken “Ölürsek şehit, kalırsak gazi” diyordu...

Akar her fırsatta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğini vurguluyordu.

Bunları konuşmuştuk.

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Mavi yolculuk rehberi

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

4 Nisan 2021
Yazılması 3 yıl sürdü. Gökova’dan Kekova’ya körfezler, kıyılar, adalar binlerce mil seyir yapıldı...

PANDEMİ... Virüs... Karantina... Yasaklar... Korku... Ölümler... Artan vaka sayıları... Kapanan işyerleri... Derken...

Geçen yaz, korku dolu bir yazdı... İşte yine yaz geliyor. 

Ve ben içine düştüğümüz bu karantinalı günlere inat...

Bu yaz başındaki karamsarlığımızı, “masmavi bir umutla” delmek istedim.

Yılların denizci/yazarı dostum Ali Boratav’ın çıkardığı “mavi yolculuk rehberi”ni koyuyorum önümüze...

İçinden martı çığlıkları geçen ve lacivert sulardan gelen bir rehber...

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Bir tarih çığlık atıyor: 3 bin yıllık mezarlar 60 yılda ölüyor

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

3 Nisan 2021
Önceki gün dünya mirasına aday Kaunos kenti için hazırlanan bir rapor elime geçti.

İlk olarak rapordan bir cümle aktarıyorum:

“Kaunos kaya mezarları, kayaçlarındaki bozulma nedeniyle gün geçtikçe yapısal bütünlüğünü kaybetmekte, hatta yok olma tehlikesi ile de karşı karşıyadır.”

Bu çarpıcı tespitten sonra şimdi detaylara girebilirim.

Düşünün ki...

Pers işgallerinden, Bizans ordularından, Roma baskınlarından kurtulmuş bir tarih.

Şimdi ilgisizliğin sinsi işgali”nden kurtulamıyor.

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Hapishanedeki o melek için ben de saygıyla eğiliyorum

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

29 Mart 2021
İşte yine bir yaratık....

Genç kadını karnındaki bebeğiyle birlikte delik deşik edip öldürdü....

Yine haberler. STK tepkileri.... Gazete manşetleri.... Kınamalar.... Bela okumalar....

Ama sonuçta gencecik bir kadın kalbindeki ve karnındaki hayalleriyle birlikte gömüldü gitti....

Daha öncekilerde olduğu gibi yine 3-5 gün geçecek.... Yine unutulacak....

Ama buna rağmen önceki gün Antalya’dan umut dolu bir haber geldi...

DHA’dan Aslı Duran geçmiş:

Antalyalı iş insanlarından Melek İpek’e:

 Tahliye olduğunda işin, aşın hazır...”

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New York’taki Nobel'in ışığı Bursa'daki kır çiçeklerine vurunca...

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

28 Mart 2021
Ayse, 13 yaşına gelince dünyanın kendi köyünden ibaret olmadığını çoktan anlamıştı. 

Annesine soruyor, annesi de dili döndüğünce anlatıyordu.

Ayşe Bursa’nın Orhaneli Gümüşpınar köyündeydi. Ama aklı dünyada...

Ayşe okumak istiyordu. Ama köyünde olanak yeterli değildi.



Ayşe

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Bu videoyu izleyin, siz de ödül verirsiniz

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

27 Mart 2021
Bu fotoğrafı görüp, hikâyesini okuyunca...

Öylesine etkilenmiştim ki.

Bir DHA muhabirinin gündelik haber takibiydi bu...



Şırnak... Beytüşşebap...

2800 metre yukarıda... Sarp dağlarda...

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Ekolojik vurgun

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

22 Mart 2021
İşte buradan ihbar ediyorum.  

Tarım Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin hassasiyetini bildiğim için de umutla sonuç bekliyorum.

Dalyan’dan... Dalaman’dan... Göcek Göbün Koyu’ndan Urla’ya kadar ihbar ediyorum.

Orman Bakanlığı lütfen araştırsın...

Ekolojik tarım destekleniyor ya...

Özel çevre korumasındaki koylarda bir bakıyorsunuz, bir gecede bazı ağaçlar kesilmiş.

Sonra ilana bir bakıyorsunuz...

Videolu bir ilan:

“Deniz manzaralı ekolojik arsa...”

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Çıplak ayakla sınava yetişen şampiyon

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

21 Mart 2021
Tartışma şu soruyla başladı: “Avrupa Salon Atletizm Yarışması’nda Türkiye neden madalya alamadı?”

Suç kimde?

Aslında birçok dalda Türkiye olimpiyatlarda kalıcı bir başarı elde edemiyor.

Futbol dahil...

Dopingler... Kaybolan madalyalar... Çöken hayaller... Neden?

İşte bu soruların cevapları için bu pazar sizi bir zaman yolculuğuna davet ediyorum.

Şimdi 67 model kıyafetlerimizi giyip gelecekten geldiğimizi gizleyerek izleyelim.

Evet yıl 1967... Ve aylardan haziran...

Ankara 19 Mayıs Atletizm Federasyonu Binası’nda efsane başkan

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Türkiye neden bir tek madalya bile alamadı?

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

20 Mart 2021
Avrupa Salon Atletizm yarışmasından sonra ağır eleştiriler oldu.

“17 milyonluk Hollanda şampiyon oluyor da...”

“Yunanistan madalya alabiliyor da...”

“80 milyonluk Türkiye neden bir tek madalya bile alamıyor?”

Sorular net ve keskin...

Spor Bakanı’ndan beklenen cevaplar...

Atletizm Federasyonu’na eleştiriler...

Önceki gün Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar’ı aradım.

“Başkan, ne diyorsun bu sorulara?”

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Ege’de yaz alarmı: Hisarönü ve Göcek 5 bin tekneyi taşır mı?

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

15 Mart 2021
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’le sohbetin ardından bu defa “yaz alarmı” başlığıyla devam ediyorum.

Başkan Gürün, özellikle Bodrum’daki ve Muğla genelindeki nüfus artışına dikkat çekmişti.

Ben de bunu “Bu yaz kıyılara tsunami gibi göç dalgası vuracak” diye özetlemiştim.

Maddeler halinde devam edersek...

Marmaris-Kaş hattı: Bodrum’un aksine Marmaris’te o düzeyde bir nüfus artışı yok. Çünkü Marmaris’te Bodrum ve Fethiye gibi bir “yerleşim grafiği” yok.

Marmaris’in ve Dalaman-Kaş hattının gözü kulağı, 12 Nisan’da Londra’dan gelecek haberde...

İngiltere ya kapıları açacak... Ya da açmayacak...

Güney Ege Turizm ve Otelciler Birliği Başkanı Bülent Bülbüloğlu çok net konuşuyor:

“Eğer İngiltere 12 Nisan’da bu kararı vermezse, yani mayıs ortası Türkiye için güvenli hava koridorunu açmazsa büyük sıkıntı olur.”

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Stajyer sisteminde devrim

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

14 Mart 2021
Cumhurbaşkanlığı İK Başkanlığı ‘torpille staj’ dönemini bitirecek bir sistem getiriyor.

"Stajyer sistemi” yıllardır bürokrasinin çukurunda amaçsız, ufuksuz bir hal almıştı.

Bilirsiniz... Yaz ayları yaklaşırken bir “stajyer” gündemi başlar.

Falanca kurumun başkanına, patronuna ya da genel müdürüne açılan telefonlar:

“Bizim kızın bir staj işi vardı da... Senin marka bizim kız için çok önemli...”

“Yahu sen staja al, gerisi önemli değil...”

Evet tam da böyledir öğrencinin staj arayışı.

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Göç dalgası tsunami gibi... İşte sahillerdeki son durum

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

13 Mart 2021
Muğla Belediye Başkanı Gürün’le Bodrum, Fethiye, Marmaris üzerine sohbet

Salgınla birlikte “kaçış noktası” haline gelen Muğla kıyılarına tsunami gibi vuran o müthiş “yerli göç dalgası”...

Normalde 1 milyon olan nüfus, kışın yaklaşık 2 milyona ulaşmış...

Yaz aylarıyla birlikte bu rakam 4 milyonu aşacak.

Bodrum... Fethiye... Marmaris...

Gökova, Hisarönü, Göcek, Fethiye körfezleri... Uzunluğu 1480 kilometreye varan sahil şeridi...

Bodrum’dan Kaş’a kadar uzanan, Türkiye turizminin en önemli körfezleri...

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Bu yazı bir 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yazısıdır... Ne istiyorsunuz Tansu Hanım’dan?

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

8 Mart 2021
İddia şu: “11 yiğidimizi kaybettiğimiz helikopter kazası... Cougar marka Fransız yapımı bu helikopter sürekli kaza yapmış. Alımı sırasında askerler karşı çıkmışlar. Ama dönemin Başbakanı Tansu Çiller, Gümrük Birliği’ne giriş rüşveti olarak bu helikopterleri aldırtmış...”

Baktım, birçok kanaldan bu iddialar, mesajlar, köşe yazıları...

Okudukça o günlere gittim.

Tansu Çiller’in başbakanlığı dönemine...

Türk siyasetinde Behice Boran’dan sonra ikinci kez bu “erkek egemen arena”ya çıkmış...

Cesaret göstermiş... Demirel’in icazeti olmadan...

Demirel’in en yakınındaki merkez sağın tanınmış isimlerine karşı...

Onca baskıya, “Kızım, senden olmaz” uyarılarına rağmen...

Genel başkanlığa adaylığını koymuş bir kadın siyasetçi...

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