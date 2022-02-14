Uydular üzerinden Birinci Dünya İletişim Savaşı

Mahallenin bir aile gibi yaşadığı, sevginin, zorluğun ve umudun sahnelerine.
Ve gözyaşlarımızdaki mutlu sona...
Manav Sami Hazinses, pastaneci Necdet Tosun, babacan komiser Hulusi Kentmen, çiçekçi ve kuaför Neriman abla. Namuslu ama bıçkın taksici Yılmaz Köksal, terzi Nubar Terziyan, düğün salonu sahibi Feridun Çölgeçen ve mahallenin görme engelli kızı Filiz Akın...
Onu ameliyat ettirmek için seferber olan mahalle...
İşte dün DHA’nın geçtiği haberde Yeşilçam’daki o mahalleyi gördüm ben...
Görme engelli Hilal’in mahallesini...
Ve bu yüzden de haberi bir senaryo gibi anlatmak geldi içimden...
Buyurun izleyelim...
Turizmin kapandığı günlerde...
Dünyanın tıkandığı sırada...
Turizm Bakanı Mehmet Ersoy Türkiye’nin önündeki turizm geliri için bir rakam vermişti:
“24 milyar dolar...”
Ne yalan söyleyeyim, inanmamıştım. Dünyanın durduğu böyle bir dönemde bu nasıl olacaktı...
Ama oldu...
Turizm gelirleri Ersoy’un öngördüğü rakamı da aştı. 24.5 milyar dolar oldu...
EMİTT fuarını açtıktan sonra Turizm Bakanı’yla biraz sohbet ettik...
Ve bir de “kelepçe sözleşme”...
Onlarca mesaj geldi.
Özellikle orta yaş ve üzeri okurlar özel sağlık sigortalarında yüzde 50’yi aşan zamlar karşısında “Çaresiz kaldık” diyorlardı.
Yani:
Zammı kabul etmeyip sigortadan çıksalar; onlarca yıl ödedikleri primler uçup gidecek ve bir daha da bir başka özel sağlık sigorta şirketi tarafından kabul edilmeyeceklerdi.
İşte bunun adı “kelepçe sözleşme”ydi...
Kalsan fahiş zamla bir acı, çıksan geçmiş yıllara veda eden daha beter bir acı.
Oysaki gençlik dönemlerinde hiç hasta olmadan tıkır tıkır primlerini ödemişlerdi.
Fener Rum Patriği Bartholomeos orada...
Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Andreas Katsaniotis orada...
Rum cemaati orada...
Patriğin doğum yeri Gökçeada’nın zirvesindeki Aziz Trifonos Kilisesi törenle ibarete açılıyor.
Muhteşem bir manzara...
Herkes mutlu...
Fotoğraflarda öyle bir hava var ki...
Bu “medikal enflasyon” lafına takıldım...
Sonra biraz araştırdım...
Baktım ki, durum gerçekten kötü. Özellikle 60 yaş üstü özel sağlık sigortası olanlar resmen sıkışmış durumda.
Gelen yüzde 50 zamlara karşı ne yapacaklarını şaşırmışlar.
Bir de örtülü tehdit var:
- Eğer zammı beğenmeyip sigortadan çıkarsan bir daha giremiyorsun. Başka bir sigorta şirketine de geçemiyorsun. Tekel var yani. Birinden çıkarsan diğerleri kapalı. Çünkü 60 yaş üstü için rekabet yok...
Peki ne oluyor?
Yıllarca ödediğin primler boşa gidiyor.
Şimdi size bir Galatasaray fotoğrafı anlatmak istiyorum...
Evet...
Galatasaray Futbol Takımı geçtiğimiz salı günü kamp için Antalya Havalimanı’na iniyor..
Şu fotoğraflara bakar mısınız...
Futbolcuların yüzlerine, gözlerine, mimiklerine bakın...
Sanki cenazeye gelmişler...
Taraftarlar orada. Ama onlarda da bir heyecan eksiği. Bir taraftar forma imzalatmak istiyor...
Arda Turan mecburen bir selfie veriyor. Yüzünde bir gülümseme bile yok.
36 yaşındaki efsane Nadal...
26 yaşındaki genç yetenek, dünya 2 numarası Medvedev...
Eğer vaktiniz varsa bu maçı yeniden izleyin...
Çünkü orada her şey vardı...
Savaş vardı... Centilmenlik vardı... Kural vardı...
Hırs, ihtiras, güç, ego, tecrübe, gençlik, strateji, akıl, çılgınlık...
Hepsi o tenis kortunda kan ter içinde yaşandı...
Ama beni en çok etkileyen şey neydi biliyor musunuz?
Onca tuhaf bakış altında...
Bir o kadar “Boşuna uğraşıyor” fısıltıları arasındaydı...
Ama o bunları hiç umursamıyordu...
Sınıfta değil, bütün üniversitede tek başınaydı.
Yıl 1933...
Atatürk’ün kadınlara açtığı özgürlük kapısından o da geçiyordu...
Ama kolay değildi...
Çünkü...
Geçtiğimiz hafta genç bir insan hem savcılığa suç duyurusunda bulunmuş hem de isyan etmişti:
“Bir filmde bir rol aldım... İş arkadaşlarım hayatımı kararttı. Savcılığa suç duyurusunda bulundum...”
Şimdi merak ediyorum...
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı acaba bu konuyla ilgili ne yaptı?
Önce olayı aktarayım...
SADECE BİR ROLDÜ
Vedat Gümüşgöz’ün isyanı:
“Bana ‘Sinema filminde oynayacaksın’ dediler. Figüran olarak terörist rolü aldım. Bu film icabı, sadece bir roldü. Kafama bir mekanizma bağladılar. Asker ateş edince vuruldum, öldüm, çıktım. Burada benim rolüm bitti.”
Kimse yanılmasın, olayı saptırmasın. Fatih Terim’in başkanlık diye bir derdi yok. İsteseydi olurdu... Ama istemedi... Çünkü onun bir tek derdi var... O da Galatasaray’ın durumu. Aslan’ın yükselişi. Hayatını buna adamış bir insan için ‘başkanlık yarışı’ gibi oyunlar, tuzaklar, arkadan dolanmalar çok ucuz kalır...
· Ayrıldığı günden itibaren Fatih Terim’e mesaj yağıyor.
Uğradığı haksızlığı yazdıktan sonra bana da mesaj yağmaya başladı.
Terim’e gelen mesajları biliyorum.
“Durma arkandayız” diyenler...
“Başkan ol” diyenler..
“Galatasaray’ı bırakma” diyenler...
ADAŞ...
“Ay görevi ve Milli Roket”
Önceki gün Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım’la sohbet ediyoruz...
Uzay deyince, konular da heyecanlı...
Tabii en dikkat çeken başlık “Ay görevi” ve “İlk Türk astronot...”
Başkan Yıldırım büyük bir heyecanla anlatıyor:
“Öncelikle şunu söylemeliyim. Türkiye’nin uzay projesi, gelecek kuşakların projesidir ve tamamıyla siyaset üstü bir projedir... Çünkü Türkiye’nin geleceği uzaydadır. O nedenle bütün gücümüzle çalışıyoruz...”
Peki ne yapılıyor?
İşitme engelli dünya şampiyonu kadın voleybolcularımız o gece sahnede...
İstiklal Marşımızın “şafaklarda yüzen alsancak” sözünü iki ellerini gökyüzüne açarak öylesine güzel resmedip söylediler ki...
Gözyaşı mesafesinde izledik...
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın “Yıldızları Tebrik Gecesi”nde...
Göğsünde ay yıldız olan...
Ruhunda spor olan kim varsa oradaydı.
Geceyi düzenleyen Bakan
Yine Irak’ın kuzeyi...
Yine Barzani ziyareti...
Ve yine bir harita...
O meczup ve habis hayalin, Türkiye’yi böldüğü harita...
İşte o harita önceki gün yine hortladı...
ABD Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu Başkan Yardımcısı Nadine Maenza ve bir heyet, Barzani’yi ziyaret ediyor...
Fotoğrafa bakar mısınız?
Bu söz Fatih Terim’den...
Kendisine destek olmak isteyenlere verdiği bir cevaptır bu...
Peki ne anlama geliyor?
Ama asıl soru şu:
- Terim ne yapacak?
Bir efsane olarak uğradığı haksızlığı köşeye çekilip kabullenecek mi?
Cevapları daha iyi bulabilmek için önce şu gerçekler:
1)
Kime? Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na...
Niye? Çünkü o gece kendisine verilen son bilgiye göre Çavuşoğlu Çin’deydi...
Peki nasıl oluyor bu?
İşte dünyada belki de en baş döndürücü diplomasi trafiğinin yaşandığı coğrafyamızın sorusu budur...
Saat saat anlatayım...
ANKARA... SALI: 15.30
Masada Irak-Türkmen Cephesi Başkanı
Yazının son paragrafı şöyle: “Bu çerçevede Antalya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’nce Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na 22/09/2021 tarih ve 1783368 sayılı yazı ile suç duyurusunda bulunulmuş, bununla birlikte Komisyon kararı Aksu Belediye Başkanlığı’na 04/01/2022 tarih ve 2617304 sayılı yazıları iletilerek izinsiz uygulamaların Aksu Belediyesi’nce kaldırılması talep edilmiştir.”
İşte böyle çevreci dostlar...
O harika sahilde...
O muhteşem kıyıda...
O rezaleti görünce isyan etmiştik...
Caretta carettaların üreme sahilindeki o feci görüntü...
Derme çatma barakalar... Ve çöpler...
Nusaybin’in hemen yanındaki Kamışlı Havalimanı’na dev bir kargo uçağı iniyor...
Rus IL-76 askeri kargo uçağı...
Kamışlı hem Esad rejimi (Rusya) hem de ABD destekli PKK/YPG kontrolünde olan bir bölge...
Uçağın kanat açıklığı o kadar büyüktü ki, kulenin olduğu yere kadar yanaşamadı...
Malzemeler indirildi. Uçak ertesi gün oradan ayrıldı...
7 OCAK GECESİ:
İnsanlık tarihinin belki de en gizemli yolculuğu başlıyordu...
James Webb Teleskobu dünyadan bir roketle fırlatılmış, uzaydaki bir dizi işlemi başlatmıştı...
Prof. Dr. Özel, Mardinli kız öğrencilere “merak etmenin” önemini anlatırken...
Bu müthiş teleskop, bir tenis kortu büyüklüğündeki güneş kalkanını yavaş yavaş açıyordu...
Ne muazzam bir tesadüftür ki...
Bu sırada Prof. Özel çocuklara şöyle diyordu:
“Merak, insanın ruhunda var. Bir köyde yaşayanlar, yan köydekini merak eder. Biz bu gezginci ruhu bilime ve evrene yansıtarak insanlığın tarihini öğrenmeye çalışıyoruz. Yeni yatırımlar ve deneyler var. Karadelikleri ve evrende oluşmuş ilk yıldızları görmeye çalışıyoruz. Bundan 13 milyar yıl önce yaşama ev sahipliği yapmış ve yapabilecek gezegenler arıyoruz.”
Nasıl yani...
Bir daha okudum.
Gerçekten de öyle...
Yaratık önce telefon mesajıyla tehdit etmiş. Sonra yanına gidip ruhsatsız silahıyla tehdit etmiş...
Sonra...
Kızın yüzüne lavabo açıcı fırlatmış...
Sonra...
“Sarhoştum, ne yaptığımı bilmiyordum”
Uydular üzerinden Birinci Dünya İletişim Savaşı
“Bu artık tarihin ilk iletişim savaşıdır. ABD sürekli olarak ‘savaşın tarihini’ veriyor... Rusya yalanlıyor... Ukrayna’dan kaçan kaçana olduğu için ekonomik olarak çöküyor. Dünya, henüz başlamayan bir savaşı sanal ortamda yaşıyor.”
Dün bir sohbet sırasında çok güvendiğim bir diplomat söyledi bu sözü...
Gerçekten de öyle...
Şu hale bakar mısınız?
ABD “16 Şubat’ta Rusya saldıracak” diye açıklama yapıyor. Birçok ülke diplomatlarını Ukrayna’dan çekiyor... Rusya bir susuyor, bir yalanlıyor. Ama asker yığmaya devam ediyor.
Beyaz Saray Sözcüsü, “Rusya her an vurabilir...” diyor...
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, “Rusya hazırlıkları tamamladı, an maselesi” diyor...
CIA “üç senaryolu işgal planı”nı açıklıyor.
Uydulardan gelen görüntüler havalarda uçuşuyor.
ABD’NİN AMACI: Bu iletişim bombardımanıyla Rusya’yı dünya kamuoyunda bloke etmek...
RUSYA’NIN AMACI: Rus Dışişleri Bakanı bir yandan “İşgal yok” diyor, diğer yandan “Şartlarımızı yerine getirirseniz...” diye krizi sürdürüyor... Aynı anda Rusya, Belarus yönetimine “Biz girmeye hazırız” açıklamasını yaptırıyor. Böylece Kırım başta olmak üzere pazarlık gücünü artırıyor. Aslında Rusya girmek isteseydi çoktan girerdi. Kırım’da olduğu gibi. Ama yapmıyor. İletişim savaşını tercih ediyor.
Neresinden bakarsanız bakın;
Gerçekten de günlerdir bir “iletişim savaşı” yaşanıyor...
Ben de buna “Birinci Dünya İletişim Savaşı” adını verdim...
Şu hale bakar mısınız?
ABD yaptığı “Rusya Ukrayna’ya girmek üzere” açıklamalarıyla, Moskova’ya karşı geniş cepheli bir “iletişim barikatı” kuruyor...
Putin, Çin Devlet Başkanı Jinping’le “ittifak fotoğrafı” yayınlıyor...
Aynı saatlerde Çin de Tayvan’ın hava sahasını ihlal ederek “Tayvan benimdir” diyor...
Bir ABD filosu Kore için hareketleniyor.
ÇAVUŞOĞLU-KULEBA GÖRÜŞMESİNİN EN KRİTİK CÜMLESİ
Bize dönersek...
Önceki gün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimtro Kuleba uzun bir telefon görüşmesi yapıyor...
Ve bu görüşmeden hemen sonra Kuleba’dan bir açıklama:
“Ukrayna ile Türkiye arasındaki askeri ve teknik işbirliğini konuştuk...”
Sanıyorum, Kuleba bu vurguyu özellikle yapıyor...
Türkiye’nin askeri işbirliği konusunu vurgulayarak bir anlamda Rusya’ya dolaylı bir mesaj gönderiyor...
Belli ki Ukrayna, Turkiye’den askeri ve teknik destek istiyor...
Yani...
Silah ve teknoloji desteği...
Türkiye başından beri Kırım konusunda Ukrayna’yı destekliyor.
Ancak öte yandan Türkiye’nin Rusya ile çok geniş bir coğrafyada ve çok geniş bir yatırım yelpazesinde önemli işbirlikleri var...
Nükleer santralden turizme, meyve sebze ihracatından Suriye, Azerbaycan-Ermenistan ve Libya başta olmak üzere bölgede işbirliği....
Türkiye, Rusya ile bu ilişkinin bozulmasını hiç istemiyor...
Bu nedenle Ankara “sorunun barışçı yollarla çözümü için” olağanüstü gayret gösteriyor.
İstanbul’da bir zirve öneriyor. Rusya istemiyor...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, hem de Putin ile sürekli istişare halinde...
Peki önceki gün Çavuşoğlu, Kuleba’ya ne cevap verdi?
Ankara’da biraz nabız yokladım:
Evet, Kuleba askeri ve teknik desteği istiyor. Bunun adı elbette silah istemesi. Dahası dünyada sayılı bir güç haline gelen SİHA’lar ilk akla gelen... Belki yedek parça ve teknik personel talebi...
Çavuşoğlu ise Türkiye’nin Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün korunması görüşünü tekrar ediyor...
Askeri ve teknik desteğe gelince; bu konu elbette Ankara’da istişarelere ihtiyaç gerektiren bir konudur.
Ancak Ukrayna Dışişleri Bakanı’nın görüşmenin hemen ardından özellikle bu konuyu vurgulaması dikkat çekiyor..
ANKARA NE YAPACAK
Ankara’dan aldığım izlenimlere devam edersem:
1) Bu krizden ve savaştan en fazla zarar görecek olan ülkelerin başında Türkiye geliyor. Hem bölgedeki sınırdaş ülke olarak hem de Rusya ve Ukrayna ile ekonomik ilişkileri açısından...
2) Krizin iletişim savaşına dönmesi, Ukrayna’da yatırımları durduruyor. Yabancı yatırımcıyı kaçırtıyor. Türkiye için önemli olan turizm potansiyelini kısıtlıyor...
3) Türkiye’nin sınırdaş bir ülke olarak Rusya ve Ukrayna ile olan tarihi bağlarını dikkate alırsak onları en iyi anlayacak ülkedir. O nedenle Türkiye’nin arabuluculuğu en sağlıklısıdır. Ancak Türkiye bu konuda “İlle de ben olacağım” demiyor. “Kim olursa olsun, yeter ki kriz çözülsün” diyor.
4) Rusya arabulucu istemiyor. Başta Kırım’ın statüsü olmak üzere NATO’yla daha büyük pazarlıklar peşinde...
Bütün bunları toparlarsak...
Bana göre:
İçinde bulunduğumuz günleri, “Birinci Dünya İletişim Savaşı” başlığıyla hatırlayacağız.
Hele böyle bir savaştan sonra kan dökülmeden masa kurulursa...
Bu tam anlamıyla...
Birinci Dünya İletişim Savaşı’nın ilk barış görüşmeleri olur...
Umalım da böyle olsun..