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Haberler>Yazarlar>Fatih ÇEKİRGE>Uydular üzerinden Birinci Dünya İletişim Savaşı
GeriFatih ÇEKİRGE Uydular üzerinden Birinci Dünya İletişim Savaşı
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Fatih Çekirge

Fatih Çekirge

Yazarın tüm yazıları

Uydular üzerinden Birinci Dünya İletişim Savaşı

14 Şubat 2022

“Bu artık tarihin ilk iletişim savaşıdır. ABD sürekli olarak ‘savaşın tarihini’ veriyor... Rusya yalanlıyor... Ukrayna’dan kaçan kaçana olduğu için ekonomik olarak çöküyor. Dünya, henüz başlamayan bir savaşı sanal ortamda yaşıyor.”

Dün bir sohbet sırasında çok güvendiğim bir diplomat söyledi bu sözü...

Gerçekten de öyle...

Şu hale bakar mısınız?

ABD “16 Şubat’ta Rusya saldıracak” diye açıklama yapıyor. Birçok ülke diplomatlarını Ukrayna’dan çekiyor... Rusya bir susuyor, bir yalanlıyor. Ama asker yığmaya devam ediyor.

Beyaz Saray Sözcüsü, “Rusya her an vurabilir...” diyor...

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, “Rusya hazırlıkları tamamladı, an maselesi” diyor...

CIA “üç senaryolu işgal planı”nı açıklıyor.

Uydulardan gelen görüntüler havalarda uçuşuyor.

ABD’NİN AMACI: Bu iletişim bombardımanıyla Rusya’yı dünya kamuoyunda bloke etmek...

RUSYA’NIN AMACI: Rus Dışişleri Bakanı bir yandan “İşgal yok” diyor, diğer yandan “Şartlarımızı yerine getirirseniz...” diye krizi sürdürüyor... Aynı anda Rusya, Belarus yönetimine “Biz girmeye hazırız” açıklamasını yaptırıyor. Böylece Kırım başta olmak üzere pazarlık gücünü artırıyor. Aslında Rusya girmek isteseydi çoktan girerdi. Kırım’da olduğu gibi. Ama yapmıyor. İletişim savaşını tercih ediyor.

Neresinden bakarsanız bakın;

Gerçekten de günlerdir bir “iletişim savaşı” yaşanıyor...

Ben de buna “Birinci Dünya İletişim Savaşı” adını verdim...

Şu hale bakar mısınız?

ABD yaptığı “Rusya Ukrayna’ya girmek üzere” açıklamalarıyla, Moskova’ya karşı geniş cepheli bir “iletişim barikatı” kuruyor...

Putin, Çin Devlet Başkanı Jinping’le “ittifak fotoğrafı” yayınlıyor...

Aynı saatlerde Çin de Tayvan’ın hava sahasını ihlal ederek “Tayvan benimdir” diyor...

Bir ABD filosu Kore için hareketleniyor.

ÇAVUŞOĞLU-KULEBA GÖRÜŞMESİNİN EN KRİTİK CÜMLESİ

Bize dönersek...

Önceki gün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimtro Kuleba uzun bir telefon görüşmesi yapıyor...

Ve bu görüşmeden hemen sonra Kuleba’dan bir açıklama:

“Ukrayna ile Türkiye arasındaki askeri ve teknik işbirliğini konuştuk...”

Sanıyorum, Kuleba bu vurguyu özellikle yapıyor...

Türkiye’nin askeri işbirliği konusunu vurgulayarak bir anlamda Rusya’ya dolaylı bir mesaj gönderiyor...

Belli ki Ukrayna, Turkiye’den askeri ve teknik destek istiyor...

Yani...

Silah ve teknoloji desteği...

Türkiye başından beri Kırım konusunda Ukrayna’yı destekliyor.

Ancak öte yandan Türkiye’nin Rusya ile çok geniş bir coğrafyada ve çok geniş bir yatırım yelpazesinde önemli işbirlikleri var...

Nükleer santralden turizme, meyve sebze ihracatından Suriye, Azerbaycan-Ermenistan ve Libya başta olmak üzere bölgede işbirliği....

Türkiye, Rusya ile bu ilişkinin bozulmasını hiç istemiyor...

Bu nedenle Ankara “sorunun barışçı yollarla çözümü için” olağanüstü gayret gösteriyor.

İstanbul’da bir zirve öneriyor. Rusya istemiyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, hem de Putin ile sürekli istişare halinde...

Peki önceki gün Çavuşoğlu, Kuleba’ya ne cevap verdi?

Ankara’da biraz nabız yokladım:

Evet, Kuleba askeri ve teknik desteği istiyor. Bunun adı elbette silah istemesi. Dahası dünyada sayılı bir güç haline gelen SİHA’lar ilk akla gelen... Belki yedek parça ve teknik personel talebi...

Çavuşoğlu ise Türkiye’nin Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün korunması görüşünü tekrar ediyor...

Askeri ve teknik desteğe gelince; bu konu elbette Ankara’da istişarelere ihtiyaç gerektiren bir konudur.

Ancak Ukrayna Dışişleri Bakanı’nın görüşmenin hemen ardından özellikle bu konuyu vurgulaması dikkat çekiyor..

ANKARA NE YAPACAK

Ankara’dan aldığım izlenimlere devam edersem:

1) Bu krizden ve savaştan en fazla zarar görecek olan ülkelerin başında Türkiye geliyor. Hem bölgedeki sınırdaş ülke olarak hem de Rusya ve Ukrayna ile ekonomik ilişkileri açısından...

2) Krizin iletişim savaşına dönmesi, Ukrayna’da yatırımları durduruyor. Yabancı yatırımcıyı kaçırtıyor. Türkiye için önemli olan turizm potansiyelini kısıtlıyor...

3) Türkiye’nin sınırdaş bir ülke olarak Rusya ve Ukrayna ile olan tarihi bağlarını dikkate alırsak onları en iyi anlayacak ülkedir. O nedenle Türkiye’nin arabuluculuğu en sağlıklısıdır. Ancak Türkiye bu konuda “İlle de ben olacağım” demiyor. “Kim olursa olsun, yeter ki kriz çözülsün” diyor.

4) Rusya arabulucu istemiyor. Başta Kırım’ın statüsü olmak üzere NATO’yla daha büyük pazarlıklar peşinde...

Bütün bunları toparlarsak...

Bana göre:

İçinde bulunduğumuz günleri, “Birinci Dünya İletişim Savaşı” başlığıyla hatırlayacağız.

Hele böyle bir savaştan sonra kan dökülmeden masa kurulursa...

Bu tam anlamıyla...

Birinci Dünya İletişim Savaşı’nın ilk barış görüşmeleri olur...

Umalım da böyle olsun..

X

Bir Yeşilçam filmi işte böyle gerçek oldu

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

13 Şubat 2022
Haberi okuyup fotoğraflara bakarken Yeşilçam filmlerine gittim.

Mahallenin bir aile gibi yaşadığı, sevginin, zorluğun ve umudun sahnelerine.

Ve gözyaşlarımızdaki mutlu sona...

Manav Sami Hazinses, pastaneci Necdet Tosun, babacan komiser Hulusi Kentmen, çiçekçi ve kuaför Neriman abla. Namuslu ama bıçkın taksici Yılmaz Köksal, terzi Nubar Terziyan, düğün salonu sahibi Feridun Çölgeçen ve mahallenin görme engelli kızı Filiz Akın...

Onu ameliyat ettirmek için seferber olan mahalle...

İşte dün DHA’nın geçtiği haberde Yeşilçam’daki o mahalleyi gördüm ben...

Görme engelli Hilal’in mahallesini...

Ve bu yüzden de haberi bir senaryo gibi anlatmak geldi içimden...

Buyurun izleyelim...

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Bakan Ersoy: ‘35 milyar doları nasıl hesapladık?’

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

12 Şubat 2022
Pandeminin en ağır dönemlerinde...

Turizmin kapandığı günlerde...

Dünyanın tıkandığı sırada...

Turizm Bakanı Mehmet Ersoy Türkiye’nin önündeki turizm geliri için bir rakam vermişti:

“24 milyar dolar...”

Ne yalan söyleyeyim, inanmamıştım. Dünyanın durduğu böyle bir dönemde bu nasıl olacaktı...

Ama oldu...

Turizm gelirleri Ersoy’un öngördüğü rakamı da aştı. 24.5 milyar dolar oldu...

EMİTT fuarını açtıktan sonra Turizm Bakanı’yla biraz sohbet ettik...

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93 yaşındaki Zeliha Hanım’ın hakkını arama hikâyesi

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

7 Şubat 2022
Cumartesi günü “Medikal enflasyon” diye bir kavram ortaya atmıştım.

Ve bir de “kelepçe sözleşme”...

Onlarca mesaj geldi.

Özellikle orta yaş ve üzeri okurlar özel sağlık sigortalarında yüzde 50’yi aşan zamlar karşısında “Çaresiz kaldık” diyorlardı.

Yani:

Zammı kabul etmeyip sigortadan çıksalar; onlarca yıl ödedikleri primler uçup gidecek ve bir daha da bir başka özel sağlık sigorta şirketi tarafından kabul edilmeyeceklerdi.

İşte bunun adı “kelepçe sözleşme”ydi...

Kalsan fahiş zamla bir acı, çıksan geçmiş yıllara veda eden daha beter bir acı.

Oysaki gençlik dönemlerinde hiç hasta olmadan tıkır tıkır primlerini ödemişlerdi.

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Gökçeada’da İncil’den dualar okuyan Sayın Bakan, size çok masum iki sorum var

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

6 Şubat 2022
Gökçeada'da bir tören...

Fener Rum Patriği Bartholomeos orada...

Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Andreas Katsaniotis orada...

Rum cemaati orada...

Patriğin doğum yeri Gökçeada’nın zirvesindeki Aziz Trifonos Kilisesi törenle ibarete açılıyor.

Muhteşem bir manzara...

Herkes mutlu...

Fotoğraflarda öyle bir hava var ki...

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Medikal enflasyon mu sağlıkta vurgun mu

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

5 Şubat 2022
Önce yakın bir dostum aradı: “Fatih, çıldırmamak elde değil. Özel sağlık sigortası, yenileme için öyle bir zam yapmış ki... Yüzde 50 zam olur mu kardeşim. Soruyorsunuz, enflasyon yüzde 34 neden yüzde 50 zam... Cevap, medikal enflasyon varmış...”

Bu “medikal enflasyon” lafına takıldım...

Sonra biraz araştırdım...

Baktım ki, durum gerçekten kötü. Özellikle 60 yaş üstü özel sağlık sigortası olanlar resmen sıkışmış durumda.

Gelen yüzde 50 zamlara karşı ne yapacaklarını şaşırmışlar.

Bir de örtülü tehdit var:

- Eğer zammı beğenmeyip sigortadan çıkarsan bir daha giremiyorsun. Başka bir sigorta şirketine de geçemiyorsun. Tekel var yani. Birinden çıkarsan diğerleri kapalı. Çünkü 60 yaş üstü için rekabet yok...

Peki ne oluyor?

Yıllarca ödediğin primler boşa gidiyor.

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Alanda moral buysa sahayı siz düşünün!

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

4 Şubat 2022
Galatasaray Futbol Takımı'nın Antalya Havalimanı'ndaki fotoğrafları çok ama çok şey anlatıyor... Bu görüntüler, Galatasaray'da hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını gösterdi. Futbolcuların yüzlerine, gözlerine, mimiklerine bakın... Sanki cenazeye gelmişler. Arda mecburen bir selfie veriyor. Yüzünde bir gülümseme bile yok. Marcao’nun gözlerine bakar mısınız? Gerilim filminin son sahnesi gibi. Babel’in bakışları yerde... Ya Torrent? “Nereden düştüm buraya!” diyen boş bakışlarda... Kaçarak geçiyorlar otobüse. Oysa Galatasaray böyle mi gelir Antalya’ya! Taraftara sarılmalar. Zafer işaretleri. Hiçbiri yoktu. İşte o yüzden soruyorum: Alana böyle indilerse; sahayı siz düşünün!

Şimdi size bir Galatasaray fotoğrafı anlatmak istiyorum...

Evet...

Galatasaray Futbol Takımı geçtiğimiz salı günü kamp için Antalya Havalimanı’na iniyor..

Şu fotoğraflara bakar mısınız...

Futbolcuların yüzlerine, gözlerine, mimiklerine bakın...

Sanki cenazeye gelmişler...

Taraftarlar orada. Ama onlarda da bir heyecan eksiği. Bir taraftar forma imzalatmak istiyor...

Arda Turan mecburen bir selfie veriyor. Yüzünde bir gülümseme bile yok.

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Küllerinden doğan bir efsane izledim

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

31 Ocak 2022
Avustralya Açık Tenis Turnuvası final maçı...

36 yaşındaki efsane Nadal...

26 yaşındaki genç yetenek, dünya 2 numarası Medvedev...

Eğer vaktiniz varsa bu maçı yeniden izleyin...

Çünkü orada her şey vardı...

Savaş vardı... Centilmenlik vardı... Kural vardı...

Hırs, ihtiras, güç, ego, tecrübe, gençlik, strateji, akıl, çılgınlık...

Hepsi o tenis kortunda kan ter içinde yaşandı...

Ama beni en çok etkileyen şey neydi biliyor musunuz?

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Cumhuriyet'in kızlar köprüsü

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

30 Ocak 2022
Sabiha o kadar heyecanlıydı ki...

Onca tuhaf bakış altında...

Bir o kadar “Boşuna uğraşıyor” fısıltıları arasındaydı...

Ama o bunları hiç umursamıyordu...

Sınıfta değil, bütün üniversitede tek başınaydı.

Yıl 1933...

Atatürk’ün kadınlara açtığı özgürlük kapısından o da geçiyordu...

Ama kolay değildi...

Çünkü...

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Figüran Vedat’ın kâbusu

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

29 Ocak 2022
Vedat Gümüşgöz ‘Bordo Bereliler 2: Afrin’ filminde kısacık bir sahnede oynamıştı. Rolü bitince de film ekibiyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirmişti. Ancak Facebook sayfasına da koyduğu bu fotoğraf 5 yıl sonra kâbusu oldu. Buradan hem film ekibine hem de işini kaybettiği için suç duyurusu yaptığı savcılığa sesleniyorum...

Geçtiğimiz hafta genç bir insan hem savcılığa suç duyurusunda bulunmuş hem de isyan etmişti:

“Bir filmde bir rol aldım... İş arkadaşlarım hayatımı kararttı. Savcılığa suç duyurusunda bulundum...”

Şimdi merak ediyorum...

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı acaba bu konuyla ilgili ne yaptı?

Önce olayı aktarayım...

SADECE BİR ROLDÜ

Vedat Gümüşgöz’ün isyanı:

“Bana ‘Sinema filminde oynayacaksın’ dediler. Figüran olarak terörist rolü aldım. Bu film icabı, sadece bir roldü. Kafama bir mekanizma bağladılar. Asker ateş edince vuruldum, öldüm, çıktım. Burada benim rolüm bitti.”

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Fatih Terim başkan olacak mı? İşte yanıtı... 

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

24 Ocak 2022
Galatasaray’dan ayrıldığı günden itibaren Fatih Terim’e mesaj yağıyor... Herkes şunu merak ediyor: Şimdi ne yapacak?

Kimse yanılmasın, olayı saptırmasın. Fatih Terim’in başkanlık diye bir derdi yok. İsteseydi olurdu... Ama istemedi... Çünkü onun bir tek derdi var... O da Galatasaray’ın durumu. Aslan’ın yükselişi. Hayatını buna adamış bir insan için ‘başkanlık yarışı’ gibi oyunlar, tuzaklar, arkadan dolanmalar çok ucuz kalır...

· Ayrıldığı günden itibaren Fatih Terim’e mesaj yağıyor.

Uğradığı haksızlığı yazdıktan sonra bana da mesaj yağmaya başladı.

Terim’e gelen mesajları biliyorum.

“Durma arkandayız” diyenler...

“Başkan ol” diyenler..

“Galatasaray’ı bırakma” diyenler...

ADAŞ...

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Ay görevi için milli roket hazır

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

24 Ocak 2022
Ankara’da sessiz sedasız ilerleyen bir proje var...

“Ay görevi ve Milli Roket”

Önceki gün Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım’la sohbet ediyoruz...

Uzay deyince, konular da heyecanlı...

Tabii en dikkat çeken başlık “Ay görevi” ve “İlk Türk astronot...

Başkan Yıldırım büyük bir heyecanla anlatıyor:

“Öncelikle şunu söylemeliyim. Türkiye’nin uzay projesi, gelecek kuşakların projesidir ve tamamıyla siyaset üstü bir projedir... Çünkü Türkiye’nin geleceği uzaydadır. O nedenle bütün gücümüzle çalışıyoruz...”

Peki ne yapılıyor?

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Ay yıldızların gecesi

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

23 Ocak 2022
Ben İstiklal Marşımızı hiç bu kadar sessiz ve hiç bu kadar coşkulu seyredip dinlememiştim...

İşitme engelli dünya şampiyonu kadın voleybolcularımız o gece sahnede...

İstiklal Marşımızın “şafaklarda yüzen alsancak” sözünü iki ellerini gökyüzüne açarak öylesine güzel resmedip söylediler ki...

Gözyaşı mesafesinde izledik...

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın “Yıldızları Tebrik Gecesi”nde...

Göğsünde ay yıldız olan...

Ruhunda spor olan kim varsa oradaydı.

Geceyi düzenleyen Bakan

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Yine o harita

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

22 Ocak 2022
Yıllar sonra yine bir ABD heyeti...

Yine Irak’ın kuzeyi...

Yine Barzani ziyareti...

Ve yine bir harita...

O meczup ve habis hayalin, Türkiye’yi böldüğü harita...

İşte o harita önceki gün yine hortladı...

ABD Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu Başkan Yardımcısı Nadine Maenza ve bir heyet, Barzani’yi ziyaret ediyor...

Fotoğrafa bakar mısınız?

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Fatih Terim aday olur mu

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

17 Ocak 2022
“Ben kendim hallederim...”

Bu söz Fatih Terim’den...

Kendisine destek olmak isteyenlere verdiği bir cevaptır bu...

Peki ne anlama geliyor?

Ama asıl soru şu:

- Terim ne yapacak?

Bir efsane olarak uğradığı haksızlığı köşeye çekilip kabullenecek mi?

Cevapları daha iyi bulabilmek için önce şu gerçekler:

1)

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Büyükelçi toplantıda Çavuşoğlu’nu görünce şaşırarak sordu: ‘Sayın Bakan, siz Çin’den ne ara döndünüz?’

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

16 Ocak 2022
Bu soruyu Ankara’daki AB Büyükelçisi soruyor.

Kime? Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na...

Niye? Çünkü o gece kendisine verilen son bilgiye göre Çavuşoğlu Çin’deydi...

Peki nasıl oluyor bu?

İşte dünyada belki de en baş döndürücü diplomasi trafiğinin yaşandığı coğrafyamızın sorusu budur...

Saat saat anlatayım...

ANKARA... SALI: 15.30

Masada Irak-Türkmen Cephesi Başkanı

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Sahildeki o rezalet için bakanlıktan belediyeye... Yıkım talimatı

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

15 Ocak 2022
4 Ocak günü Çevre Bakanlığı’ndan Antalya Aksu Belediyesi’ne bir yazı gidiyor.

Yazının son paragrafı şöyle: “Bu çerçevede Antalya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’nce Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na 22/09/2021 tarih ve 1783368 sayılı yazı ile suç duyurusunda bulunulmuş, bununla birlikte Komisyon kararı Aksu Belediye Başkanlığı’na 04/01/2022 tarih ve 2617304 sayılı yazıları iletilerek izinsiz uygulamaların Aksu Belediyesi’nce kaldırılması talep edilmiştir.”

İşte böyle çevreci dostlar...

O harika sahilde...

O muhteşem kıyıda...

O rezaleti görünce isyan etmiştik...

Caretta carettaların üreme sahilindeki o feci görüntü...

Derme çatma barakalar... Ve çöpler...

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Rus IL-76’nın sırları

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

10 Ocak 2022
4 OCAK GECESİ:

Nusaybin’in hemen yanındaki Kamışlı Havalimanı’na dev bir kargo uçağı iniyor...

Rus IL-76 askeri kargo uçağı...

Kamışlı hem Esad rejimi (Rusya) hem de ABD destekli PKK/YPG kontrolünde olan bir bölge...

Uçağın kanat açıklığı o kadar büyüktü ki, kulenin olduğu yere kadar yanaşamadı...

Malzemeler indirildi. Uçak ertesi gün oradan ayrıldı...


7 OCAK GECESİ:

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İnsanlık tarihinin en gizemli yolculuğu

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

9 Ocak 2022
NASA’nın Hubble Uzay Teleskobu kadrosuna kabul edilmiş ilk ve tek Türk bilim insanı olan Prof. Dr. Feryal Özel’in, Mardin’de uzay bilimi alanında kendini yetiştirmek isteyen liseli öğrencilerle online olarak bir araya geldiği saatlerde...

İnsanlık tarihinin belki de en gizemli yolculuğu başlıyordu...

James Webb Teleskobu dünyadan bir roketle fırlatılmış, uzaydaki bir dizi işlemi başlatmıştı...

Prof. Dr. Özel, Mardinli kız öğrencilere “merak etmenin” önemini anlatırken...

Bu müthiş teleskop, bir tenis kortu büyüklüğündeki güneş kalkanını yavaş yavaş açıyordu...

Ne muazzam bir tesadüftür ki...

Bu sırada Prof. Özel çocuklara şöyle diyordu:

“Merak, insanın ruhunda var. Bir köyde yaşayanlar, yan köydekini merak eder. Biz bu gezginci ruhu bilime ve evrene yansıtarak insanlığın tarihini öğrenmeye çalışıyoruz. Yeni yatırımlar ve deneyler var. Karadelikleri ve evrende oluşmuş ilk yıldızları görmeye çalışıyoruz. Bundan 13 milyar yıl önce yaşama ev sahipliği yapmış ve yapabilecek gezegenler arıyoruz.”

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Ya sizin kızınıza olsaydı

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

8 Ocak 2022
Ankara'dan DHA muhabiri Haluk Karaaslan geçti haberi: “Eski kız arkadaşı S. S.’yi silahla tehdit edip yüzüne lavabo açıcı atarak yaralayan S.B., çıkarıldığı mahkemece ‘konutu terk etmeme’ şartıyla adli kontrolle serbest bırakıldı.”

Nasıl yani...

Bir daha okudum.

Gerçekten de öyle...

Yaratık önce telefon mesajıyla tehdit etmiş. Sonra yanına gidip ruhsatsız silahıyla tehdit etmiş...

Sonra...

Kızın yüzüne lavabo açıcı fırlatmış...

Sonra...

“Sarhoştum, ne yaptığımı bilmiyordum”

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