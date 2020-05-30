Umutlarımı daha da yükselten bayramlaşma

Kısa olmayan bir telefon sohbeti...
Samimi, içten, kalpten bir sohbet...
Birçok konuyu özetle anlattı.
O sohbetten benim çıkardığım sonuca gelince...
- Bu salgın sonrasında dünyaya ve önümüze çok daha umutla ve güvenle bakabiliriz.
- Her alanda Türkiye’nin hakkını hukukunu koruyan büyük bir irade ve kararlılık var.
- Türkiye yepyeni yatırımlara ve sıçramalara hazırlanıyor.
Yeter ki körü körüne düşmanlık olmasın...
Yeter ki “Yiğidin hakkı yiğide verilsin...”
Yeter ki “Gören gözler, gerçeğe karşı kör olmasın...”
Ben bu bayramlaşmadan hem onurlandım, hem daha da umutlandım...
Bekleyin...
Güzel şeyler olacak...
EN KESKİN MUHALİF HÜKÜMET NASIL TEŞEKKÜR ETTİ?
BAYRAMDAN hemen önce...
22 Mayıs Cuma gecesi... Halk TV kanalı... Saat 23.35...
Eski CHP milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş konuşuyor.
Bugüne kadar iktidarı eleştirmesiyle tanınan Yarkadaş, bu defa şaşırtan bir açıklama yapıyor.
Halk TV kanalından hükümete teşekkür ediyor...
Evet, resmen teşekkür ediyor.
Keskin bir muhalifin teşekkürü elbette ilgimi çekiyor...
Bunca kavganın, gürültünün, suçlamanın, hakaret dolu yazışmaların yükseldiği bir dönemde...
Ne oldu da uzun zamandır alışık olmadığımız böyle bir üslubu görüyoruz?
Muhalif bir sesin hükümete teşekkürü...
Olay şöyle...
Barış Yarkadaş 21 Mayıs günü bir tweet atıyor. Özetini aktarıyorum:
“Süleyman Polat isimli vatandaşımız Bulgaristan’da vefat etti. Ancak ailesi morgdaki cenazeyi bir türlü alamıyor.”
Gerçekten de Polat öleli 11 gün geçmiş. Cenazesi Bulgaristan’da morgda, ailesi Türkiye’de bekliyor.
Bu ifadeyi Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Korkmaz Karaca görüyor.
Ve hemen Yarkadaş’ı arıyor. Durumu öğreniyor.
Süleyman Polat, CHP Kartal ilçesi delegesi... Erzincanlı...
Karaca anında Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran’ı arıyor.
Kıran da anında harekete geçiyor.
Bulgar makamlarla en üst düzeyde temas ediliyor.
Ve...
Aynı günün akşamı, Süleyman Polat’ın cenazesi Bulgaristan’dan alınıp memleketi Erzincan’a getiriliyor.
11 gündür kazdıkları mezar başında dualar eden aile, gözyaşları içinde...
Süleyman Polat’ın cenazesi hemen cemevine kaldırılıyor.
Dualarla defnediliyor...
İşte bu olay üzerine Barış Yarkadaş, muhalefet ettiği hükümete Halk TV kanalından teşekkür ediyor.
Arkadaşlar, bu teşekkür çok önemlidir...
Çünkü...
Sağlam, samimi ve etkili bir muhalefet, gerçeğe kalbi kapalı, iyi yapılana kör olmak değildir.
Tam tersine, yeri geldiğinde teşekkür etmeyi bilmektir.
O nedenle Yarkadaş’ı kutluyorum...
Ve Korkmaz Karaca...
İktidar olmanın yeri geldiğinde en muhalif sesi bile dinlemek anlamına geldiğini gösterdi.
Yeter ki iyi niyet olsun. Yeter ki düşmanca değil, pozitif bir algı ve niyet olsun.
Günlerdir Türkiye dışında zor durumda olan on binlerce vatandaşını toplayan Türkiye...
Bu talimatı veren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan...
Sonuçta...
İnancı, etnik kökeni önemli değil. Türk vatandaşları getiriliyor yurtlarına...
İster iktidar yanlısı olsun, ister muhalif...
Hangi inançtan, etnik kökenden olursa olsun... Sonuçta vatandaşlık ön plandadır...
İşte Süleyman Polat, dini inancı, düşüncesi, etnik kökenine bakılmaksızın memleketine getirildi.
İşte muhalif bir ses... Barış Yarkadaş...
Ve onun çağrısını dinleyen iktidardan bir isim. Korkmaz Karaca...
Ve kaybettikleri yakınlarını inançlarına göre defnetmenin huzurunu yaşayan bir aile...
Özlenen bir tablodur bu...
Sonuçta iktidar da muhalefet de vatandaş içindir...
Umutlarımı daha da yükselten bayramlaşma
Bayramın son günü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’la bayramlaşma olanağı buldum.
Kısa olmayan bir telefon sohbeti...
Samimi, içten, kalpten bir sohbet...
Birçok konuyu özetle anlattı.
O sohbetten benim çıkardığım sonuca gelince...
- Bu salgın sonrasında dünyaya ve önümüze çok daha umutla ve güvenle bakabiliriz.
- Her alanda Türkiye’nin hakkını hukukunu koruyan büyük bir irade ve kararlılık var.
- Türkiye yepyeni yatırımlara ve sıçramalara hazırlanıyor.
Yeter ki körü körüne düşmanlık olmasın...
Yeter ki “Yiğidin hakkı yiğide verilsin...”
Yeter ki “Gören gözler, gerçeğe karşı kör olmasın...”
Ben bu bayramlaşmadan hem onurlandım, hem daha da umutlandım...
Bekleyin...
Güzel şeyler olacak...
EN KESKİN MUHALİF HÜKÜMET NASIL TEŞEKKÜR ETTİ?
BAYRAMDAN hemen önce...
22 Mayıs Cuma gecesi... Halk TV kanalı... Saat 23.35...
Eski CHP milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş konuşuyor.
Bugüne kadar iktidarı eleştirmesiyle tanınan Yarkadaş, bu defa şaşırtan bir açıklama yapıyor.
Halk TV kanalından hükümete teşekkür ediyor...
Evet, resmen teşekkür ediyor.
Keskin bir muhalifin teşekkürü elbette ilgimi çekiyor...
Bunca kavganın, gürültünün, suçlamanın, hakaret dolu yazışmaların yükseldiği bir dönemde...
Ne oldu da uzun zamandır alışık olmadığımız böyle bir üslubu görüyoruz?
Muhalif bir sesin hükümete teşekkürü...
Olay şöyle...
Barış Yarkadaş 21 Mayıs günü bir tweet atıyor. Özetini aktarıyorum:
“Süleyman Polat isimli vatandaşımız Bulgaristan’da vefat etti. Ancak ailesi morgdaki cenazeyi bir türlü alamıyor.”
Gerçekten de Polat öleli 11 gün geçmiş. Cenazesi Bulgaristan’da morgda, ailesi Türkiye’de bekliyor.
Bu ifadeyi Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Korkmaz Karaca görüyor.
Ve hemen Yarkadaş’ı arıyor. Durumu öğreniyor.
Süleyman Polat, CHP Kartal ilçesi delegesi... Erzincanlı...
Karaca anında Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran’ı arıyor.
Kıran da anında harekete geçiyor.
Bulgar makamlarla en üst düzeyde temas ediliyor.
Ve...
Aynı günün akşamı, Süleyman Polat’ın cenazesi Bulgaristan’dan alınıp memleketi Erzincan’a getiriliyor.
11 gündür kazdıkları mezar başında dualar eden aile, gözyaşları içinde...
Süleyman Polat’ın cenazesi hemen cemevine kaldırılıyor.
Dualarla defnediliyor...
İşte bu olay üzerine Barış Yarkadaş, muhalefet ettiği hükümete Halk TV kanalından teşekkür ediyor.
Arkadaşlar, bu teşekkür çok önemlidir...
Çünkü...
Sağlam, samimi ve etkili bir muhalefet, gerçeğe kalbi kapalı, iyi yapılana kör olmak değildir.
Tam tersine, yeri geldiğinde teşekkür etmeyi bilmektir.
O nedenle Yarkadaş’ı kutluyorum...
Ve Korkmaz Karaca...
İktidar olmanın yeri geldiğinde en muhalif sesi bile dinlemek anlamına geldiğini gösterdi.
Yeter ki iyi niyet olsun. Yeter ki düşmanca değil, pozitif bir algı ve niyet olsun.
Günlerdir Türkiye dışında zor durumda olan on binlerce vatandaşını toplayan Türkiye...
Bu talimatı veren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan...
Sonuçta...
İnancı, etnik kökeni önemli değil. Türk vatandaşları getiriliyor yurtlarına...
İster iktidar yanlısı olsun, ister muhalif...
Hangi inançtan, etnik kökenden olursa olsun... Sonuçta vatandaşlık ön plandadır...
İşte Süleyman Polat, dini inancı, düşüncesi, etnik kökenine bakılmaksızın memleketine getirildi.
İşte muhalif bir ses... Barış Yarkadaş...
Ve onun çağrısını dinleyen iktidardan bir isim. Korkmaz Karaca...
Ve kaybettikleri yakınlarını inançlarına göre defnetmenin huzurunu yaşayan bir aile...
Özlenen bir tablodur bu...
Sonuçta iktidar da muhalefet de vatandaş içindir...