Umut tacirleri o dijital zehri okul çağlarına kadar soktu

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Rakamları duyunca ben de şok olmuştum.

Yasadışı bahisten ve kumardan söz ediyorum.

Geçenlerde İstanbul’da 81 vilayetin valisi Yeşilay’ın yasadışı bahis, kumar ve uyuşturucuyla mücadelesi için bir araya geldiler.

Müthiş sunumlar yapıldı. Okullara kadar inen bu dijital zehirle mücadele için siber güvenlik üzerine bilgiler verildi.

Özellikle gençlerin bu illetten nasıl kurtulacakları, psikolojik önlemler, aile faktörü. Yıkılan yuvalar.

Kurtulmak için Yeşilay’a gelen başvurular.

Borç batağına saplandıkça evini barkını satıp aile facialarına neden olan bağımlılar.

Mücadele büyük. Üstelik artık yerel önlemlerle de engellemek kolay değil.

Bu alçak umut tacirleri insanları ahtapot gibi sarıyor.

Milyarlarca dolarlık bir pasta bu. Uluslararası kolları dünyayı kuşatıyor.

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Futbol dünyasından her türlü spor olayına kadar şikenin, rüşvetin en büyük kaynağı bu yasadışı bahis.

Bırakın futbolcuları, futbol kulübü satın alacak hale geldiler.

Düşünün ki;

Yurtdışında birçok maça ciddi reklamlar veriyorlar.

Ve işte bugün öğreniyoruz ki...

Bu yasadışı bahis tacirleri banka alacak hale gelmişler.

Türkiye’de Pozitif Bank ve Flaş TV’yi satın almışlar.

İnanılır gibi değil.

FUTBOL KULÜPLERİNE UZANIR MI

Son dönemde spor kulüplerimiz arasında yaşanan tartışmaları, iddiaları görüyoruz.

Yasadışı bahisten gelir iddiaları var.

Tarihleri, dürüstlük ve vatanseverliklerle dolu kulüplerimizin böyle bir batağa saplanacağını sanmıyorum.

Ama milyarlarca dolarlık bu ahtapotun kolları belki bazı gedikler bulup dalmış olabilir.

Eminim ki...

Dün bankadan televizyon kuruluşuna kadar bu olayları ortaya çıkartan polisimiz;

Eğer varsa bunu da bulur.

Bulacaktır da.

Yeşilay Başkanı Dinç, o sohbetimizde olayın büyüklüğünü “tarif etmek hayallere sığmaz” demişti.

Dediği de çıktı.

Bir de rapor var.

Kumar bağımlılığı nedeniyle YEDAM’a (Yeşilay Danışma Merkezi) başvuranların yaş ortalaması 34...

Başvuru yapanların yüzde 94’ü erkek. Yüzde 53’ü evli.

Yüzde 85’inin eğitim düzeyi lise ve üzeri...

Çoğu zaman aile içi ve bireysel felaketlerle sonuçlanan bir bağımlılık bu.

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Raporun giriş paragrafından birkaç cümle aktarıyorum:

“YEDAM’a (Yeşilay Danışma Merkezi) gelen başvuruların yüzde 37’si bahis ve kumar bağımlılığı nedeniyle gerçekleşiyor. Bu oran madde bağımlılığına yakın seyrediyor. Türkiye genelindeki 107 adet Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nin yüzde 34’ünde ise kumar bağımlılığı rehabilitasyon süreçlerine dahil olan danışan sayısı, diğer bağımlılık türlerinin önüne geçmiş durumda. Bir diğer önemli istatistik ise danışanların yüzde 75’inin arkadaşlarında da bahis ve kumar oynama davranışı görülmesi.”

Elbette emniyet teşkilatımızda çok daha önemli raporlar vardır.

Sonuçta bu yasadışı bahis olayı çağımızın yeni illetidir.

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Çocuk denecek yaşta elindeki telefonla yasadışı bahse kapılanlar var.

Yasadışı bahisle mücadele için uyuşturucu ile mücadelede olduğu gibi;

Bir uluslararası mücadele sistemi mutlak kurulmalıdır.

Türkiye’de olayın hangi boyutlara geldiğini göstermesi açısından dün bu operasyonu yapan başta İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olmak üzere tüm görev alan emniyet mensuplarını kutluyorum.

Helal olsun size.

İsimsiz kahramanlar...

Son bir not:

Merak ediyorum; uyuşturucu ile mücadelede olduğu gibi, gece gündüz demeden çalışarak; bu olayı ortaya çıkartıp, operasyonu yapan çocuklara prim veriliyor mu?

Bence verilmeli...