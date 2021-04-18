Uçmaya sevdalı 5 kuşak bir ailenin öyküsü... Gökyüzünde korkusuz bir anne

Dünya lojistik sektörünün krize girdiği haftada...
Mısır’ın kanal geçişinden büyük zararlar ettiği bir dönemde...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü’yü arıyor.
Ve aralarında şöyle bir diyalog geçiyor:
MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: Sayın Bakan çok geçmiş olsun... Umarım bir an önce kanal açılır. Bu arada bizim yapabileceğimiz bir şey var mı diye sormak istedim. Bizim donanımlı kurtarma gemilerimizden yardım için gönderebiliriz.
SAMİ ŞÜKRÜ: Sayın Çavuşoğlu. Nazik teklifiniz için çok teşekkür ederim. Şimdi değerlendiriyoruz. İhtiyaç olursa sizi mutlaka arayacağım...
Ve önceki gün Mısır Dişişleri Bakanı Şükrü, Bakan Çavuşoğlu’nu arıyor:
- Sayın bakan size yardım talebiniz için çok teşekkür etmek istedim. Neyse ki sorun çözüldü. Bu vesileyle mübarek ramazan ayınızı tebrik etmek istedim...
Devasa boyları, gökyüzünü tutan kolları ve uzayıp giden gölgeleriyle...
Dallarında biriken çocuk kahkahaları, aşk hikâyeleri, savaşlar, keşifler, yüzlerce yıllık hatıralar... Köklerinde binlerce yıllık tarih...
Ne zaman birisinin gölgesine uğrasa, öylece bakıp kalıyordu... Ve bir gün dedi ki:
“Anadolu’nun binlerce yıllık tarihini taşıyan bu ağaçları anıtlaştıralım...”
Derim ki:
- Bir hüznü mutluluğa çevirmek. Kırık bir kalbi onarmak.
- Doğa, çevre ve tarihi koruyacak her çabaya bir nebze katkıda bulunmak.
Niye sordum bu soruyu?
İşte sessizce yok olma sınırına gelen bir tarih...
Kaya mezarları...
Geçtiğimiz cumartesi, 5 bin yıllık tarihin, denizin ve doğanın merkezindeki “kaya mezarları”nı yazmıştım:
Fethiye ve Bodrum’daki
Orada TSK’nın lojistik gücüne büyük katkı yapacak dev uçakların yenilenme ve bakım hangarlarının son halini gezdik...
Sohbetler ettik...
Akar, Türkiye’nin uluslararası bir güç olarak kendi bekasını koruması için nasıl fedakârca çalışıldığını anlatıyordu.
Suriye’den Libya’ya, Azerbaycan’dan Somali’ye kadar başarılı bir ordu.
Hain darbe girişimine rağmen, kendi sınırları dışında dünyanın en zor harekâtlarını başarıyla yapan bir ordu...
Erciyes manzarasına doğru sohbet ederken “Ölürsek şehit, kalırsak gazi” diyordu...
Akar her fırsatta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğini vurguluyordu.
Bunları konuşmuştuk.
PANDEMİ... Virüs... Karantina... Yasaklar... Korku... Ölümler... Artan vaka sayıları... Kapanan işyerleri... Derken...
Geçen yaz, korku dolu bir yazdı... İşte yine yaz geliyor.
Ve ben içine düştüğümüz bu karantinalı günlere inat...
Bu yaz başındaki karamsarlığımızı, “masmavi bir umutla” delmek istedim.
Yılların denizci/yazarı dostum Ali Boratav’ın çıkardığı “mavi yolculuk rehberi”ni koyuyorum önümüze...
İçinden martı çığlıkları geçen ve lacivert sulardan gelen bir rehber...
İlk olarak rapordan bir cümle aktarıyorum:
“Kaunos kaya mezarları, kayaçlarındaki bozulma nedeniyle gün geçtikçe yapısal bütünlüğünü kaybetmekte, hatta yok olma tehlikesi ile de karşı karşıyadır.”
Bu çarpıcı tespitten sonra şimdi detaylara girebilirim.
Düşünün ki...
Pers işgallerinden, Bizans ordularından, Roma baskınlarından kurtulmuş bir tarih.
Şimdi “ilgisizliğin sinsi işgali”nden kurtulamıyor.
Genç kadını karnındaki bebeğiyle birlikte delik deşik edip öldürdü....
Yine haberler. STK tepkileri.... Gazete manşetleri.... Kınamalar.... Bela okumalar....
Ama sonuçta gencecik bir kadın kalbindeki ve karnındaki hayalleriyle birlikte gömüldü gitti....
Daha öncekilerde olduğu gibi yine 3-5 gün geçecek.... Yine unutulacak....
Ama buna rağmen önceki gün Antalya’dan umut dolu bir haber geldi...
DHA’dan Aslı Duran geçmiş:
“Antalyalı iş insanlarından Melek İpek’e:
Tahliye olduğunda işin, aşın hazır...”
Annesine soruyor, annesi de dili döndüğünce anlatıyordu.
Ayşe Bursa’nın Orhaneli Gümüşpınar köyündeydi. Ama aklı dünyada...
Ayşe okumak istiyordu. Ama köyünde olanak yeterli değildi.
Ayşe
Öylesine etkilenmiştim ki.
Bir DHA muhabirinin gündelik haber takibiydi bu...
Şırnak... Beytüşşebap...
2800 metre yukarıda... Sarp dağlarda...
Tarım Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin hassasiyetini bildiğim için de umutla sonuç bekliyorum.
Dalyan’dan... Dalaman’dan... Göcek Göbün Koyu’ndan Urla’ya kadar ihbar ediyorum.
Orman Bakanlığı lütfen araştırsın...
Ekolojik tarım destekleniyor ya...
Özel çevre korumasındaki koylarda bir bakıyorsunuz, bir gecede bazı ağaçlar kesilmiş.
Sonra ilana bir bakıyorsunuz...
Videolu bir ilan:
“Deniz manzaralı ekolojik arsa...”
Suç kimde?
Aslında birçok dalda Türkiye olimpiyatlarda kalıcı bir başarı elde edemiyor.
Futbol dahil...
Dopingler... Kaybolan madalyalar... Çöken hayaller... Neden?
İşte bu soruların cevapları için bu pazar sizi bir zaman yolculuğuna davet ediyorum.
Şimdi 67 model kıyafetlerimizi giyip gelecekten geldiğimizi gizleyerek izleyelim.
Evet yıl 1967... Ve aylardan haziran...
Ankara 19 Mayıs Atletizm Federasyonu Binası’nda efsane başkan
“17 milyonluk Hollanda şampiyon oluyor da...”
“Yunanistan madalya alabiliyor da...”
“80 milyonluk Türkiye neden bir tek madalya bile alamıyor?”
Sorular net ve keskin...
Spor Bakanı’ndan beklenen cevaplar...
Atletizm Federasyonu’na eleştiriler...
Önceki gün Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar’ı aradım.
“Başkan, ne diyorsun bu sorulara?”
Başkan Gürün, özellikle Bodrum’daki ve Muğla genelindeki nüfus artışına dikkat çekmişti.
Ben de bunu “Bu yaz kıyılara tsunami gibi göç dalgası vuracak” diye özetlemiştim.
Maddeler halinde devam edersek...
Marmaris-Kaş hattı: Bodrum’un aksine Marmaris’te o düzeyde bir nüfus artışı yok. Çünkü Marmaris’te Bodrum ve Fethiye gibi bir “yerleşim grafiği” yok.
Marmaris’in ve Dalaman-Kaş hattının gözü kulağı, 12 Nisan’da Londra’dan gelecek haberde...
İngiltere ya kapıları açacak... Ya da açmayacak...
Güney Ege Turizm ve Otelciler Birliği Başkanı Bülent Bülbüloğlu çok net konuşuyor:
“Eğer İngiltere 12 Nisan’da bu kararı vermezse, yani mayıs ortası Türkiye için güvenli hava koridorunu açmazsa büyük sıkıntı olur.”
"Stajyer sistemi” yıllardır bürokrasinin çukurunda amaçsız, ufuksuz bir hal almıştı.
Bilirsiniz... Yaz ayları yaklaşırken bir “stajyer” gündemi başlar.
Falanca kurumun başkanına, patronuna ya da genel müdürüne açılan telefonlar:
“Bizim kızın bir staj işi vardı da... Senin marka bizim kız için çok önemli...”
“Yahu sen staja al, gerisi önemli değil...”
Evet tam da böyledir öğrencinin staj arayışı.
Salgınla birlikte “kaçış noktası” haline gelen Muğla kıyılarına tsunami gibi vuran o müthiş “yerli göç dalgası”...
Normalde 1 milyon olan nüfus, kışın yaklaşık 2 milyona ulaşmış...
Yaz aylarıyla birlikte bu rakam 4 milyonu aşacak.
Bodrum... Fethiye... Marmaris...
Gökova, Hisarönü, Göcek, Fethiye körfezleri... Uzunluğu 1480 kilometreye varan sahil şeridi...
Bodrum’dan Kaş’a kadar uzanan, Türkiye turizminin en önemli körfezleri...
Baktım, birçok kanaldan bu iddialar, mesajlar, köşe yazıları...
Okudukça o günlere gittim.
Tansu Çiller’in başbakanlığı dönemine...
Türk siyasetinde Behice Boran’dan sonra ikinci kez bu “erkek egemen arena”ya çıkmış...
Cesaret göstermiş... Demirel’in icazeti olmadan...
Demirel’in en yakınındaki merkez sağın tanınmış isimlerine karşı...
Onca baskıya, “Kızım, senden olmaz” uyarılarına rağmen...
Genel başkanlığa adaylığını koymuş bir kadın siyasetçi...
Aşağı doğru yürüdü. Birkaç adım daha attı.
“Aman Allah’ım...”
Suda ölü balıklar yüzüyordu.
“Onlar öyle bir kahramanlığı yaşıyorlar ki... Aylardır aynı yerdeler. Ev yok, izin yok, eş yok, çocuk görmek yok. Dağlarda destan yazan bu çocuklar her gün yeni bir operasyona hazırlanıyorlar ve çıkıyorlar.”
İşte o evlatlarımızdan 11’ini kaybettik.
Nice çatışmaların, pusuların deviremediği aslan yürekli evlatlarımızı bir helikopter kazasında kaybettik.
Mekânları cennet olsun. Ruhları şâd olsun...
O söze dönersem...
Merak etmiştim...
“Aylardır aynı yerde kalıyorlar” ne demekti?
Şöyle:
Uçmaya sevdalı 5 kuşak bir ailenin öyküsü... Gökyüzünde korkusuz bir anne
Düşman yakıp yıkıp Sivrihisar’a doğru ilerliyordu.
1- Mustafa Kemal Atatürk, arkadaşı İsmet Bey’e haber gönderdi:
“Sivrihisar’a geliyorum. Sizde kalırım. Hem konuşur hem de dertleşiriz..”
İsmet Bey, Sivrihisar’ın hatırı sayılır isimlerindendi. Kuva-yı Milliyeciydi...
Atatürk her geldiğinde oturur uzun uzun sohbet ederlerdi.
O günlerde Ankara’da Milli Meclis...
Anadolu’da Türk ordusu işgale direnmek için hazırlanıyordu.
Sivrihisar ahalisi de taşı toprağı silah yapıyordu. Ama ne yazık ki Türk ordusunun hava gücü yok denecek kadar azdı.
İşte o günlerde Sivrihisar ahalisi ve İsmet Bey bir karar verdiler:
“Aramızda para toplayalım, kaç paraysa bir savaş uçağı alalım.”
İsmet Bey öncülük etti. O zamanın parasıyla Sivrihisar halkı 4 bin 500 lira topladı.
İsmet Bey parayı doğrudan Atatürk’e verdi.
O parayla bir Fransız Bridge savaş uçağı alındı.
O uçak Kurtuluş Savaşı’nda çok önemli görevler yaptı.
Ve böylece...
“İstikbal göklerdedir” sözünün ilk temeli Sivrihisar’da atılmış oldu.
Bugün Sivrihisar’a girerken işte o uçağın bir sembolü vardır.
Evet arkadaşlar, bu pazar Atatürk’ün arkadaşı Sivrihisarlı İsmet Bey’in 5’inci kuşak torunlarına kadar uzanan bir “gökyüzü hikâyesi” izleyeceğiz...
Buyurun...
ALİ İSMET BEY’İN HAYALİ
Büyük dedesinin Atatürk’le olan hikâyeleriyle büyüyen Ali İsmet Öztürk’ün içinde hep bir “gökyüzü” vardı.
Havacılık...
Böylece hayata atıldı. Yıllarca havacılık üzerine işler yaptı. Başarılı da oldu.
Şimdi Sivrihisar Havacılık Kulübü’ndeki harika tesislerde, Türkiye’nin ilk ve tek sivil “havacılık gösterileri”ni yapıyorlar.
Türkiye’nin tek “uçan müzesi”ni kurmuşlar.
Ali İsmet Bey 20 yıldır profesyonel akrobasi pilotu. 37 yıldır uçuyor.
22 ülkenin gökyüzünde ay-yıldızlı Türk bayrağımızı dalgalandırmış.
“Bununla gurur duyuyorum” diyor.
Ve sonra kızı Semin yetişmiş..
Şimdi Semin, Türkiye’nin tek ve ilk sivil kadın akrobasi pilotu.
Ablası Senan onların yeryüzü temsilcisi. Her şeyi organize ediyor.
Sırasıyla anlatırsam...
5’İNCİ KUŞAK 7 AYLIK PARS
Atatürk’ün silah arkadaşı büyük dede İsmet Bey. Sivrihisar ahalisiyle para toplayıp savaş uçağı için Atatürk’e veriyor.
3’üncü kuşak torun Ali İsmet Öztürk ömrünü havacılığa vermiş. İlk akrobasi pilotumuz. Uçan müzeyi kurmuş.
4’üncü kuşak Semin, şu anda Türkiye’nin ilk sivil kadın akrobasi pilotu.
Yeryüzünde ise ablası Senan...
Ve 5’inci kuşak Pars... Önce anne karnında, şimdi 7 aylıkken kokpitte...
Semin’le kısa bir sohbet de yaptık.
- Görüyoruz bazen, yere doğru müthiş bir hızla iniyorsunuz. Korkmuyor musunuz?
Korkmadan olur mu? Ama heyecan, adrenalin, gökyüzünde uçma hissi, süzülme duygusu hepsini bastırıyor... Bu bir tutku...
- Şimdi bir de annesiniz. 7 aylık Pars var... Nasıl oluyor?
Aslında hamileyken de uçtum. Ama risk yok tabii. Pars 7 aylık ve benimle hafif uçuşlar yapıyor. Gökyüzüne alışıyor.
- Babanız mı istedi uçmanızı?
Benim içimde zaten hep bir heyecan, uçmak vardı. Babam olmasaydı da uçardım. Ama tek şansım babam nedeniyle gökyüzüyle çok küçük yaşta tanıştım.
- Havacılık gösterilerini kaç yıldır yapıyorsunuz.
10 yıla yakındır yapıyorum.
- Bunun için ne kadar çalışmak lazım..
Hayatınız bu olacak. En fazla 15 dakika uçarsınız. Ama sanki maraton koşmuş gibi olursunuz. G kuvveti muazzam bir basınç yaratır vücudunuzda. Çok fena kilo kaybedersiniz. O nedenle çok iyi hazırlanmalısınız?
- Peki yeryüzüne doğru büyük bir hızla inerken ne düşünürsünüz?
Eğer o an bir şey düşünürseniz, hemen bırakmalısınız. Çünkü bütün konsantrasyon uçak ve sizdedir. Uçakla bir olursunuz. Düşünmeye bile zaman yoktur. Yükseklik, hava basıncı, rüzgâr, sıcaklık...
- Peki hem annelik hem böylesine adrenalin dolu bir iş nasıl oluyor?
Vallahi oluyor. İsterseniz, severseniz oluyor.
UÇAN MÜZEDE İNGİLİZ HASTA FİLMİNİN UÇAĞI
Ali İsmet Öztürk Sivrihisar’da bir de müze kurmuş. Ama müze denilince öyle uçmayan, bitmiş uçakların müzesi değil. Neredeyse tamamı uçuyor.
İşte efsane “İngiliz Hasta” filminin unutulmaz sahnelerinden birisi.
İngiliz pilot rolünde Ralph Fiennes top atışları arasından çöle doğru süzülüyor...
O filmde süzülen uçak Tiger Moth bugün Sivrihisar “Uçan Müze”sinde.
Hem de taklit değil uçağın kendisi.
Ali İsmet Öztürk satın alıp getirmiş... Ve hâlâ uçuyor...
8 NAZİ UÇAĞINI DÜŞÜREN EFSANE
Ve işte, 1940 yapımı Mustang P51D.
İkinci Dünya Savaşı’nda 8 Nazi uçağını düşürmüş. Pilotu uçağı sonradan oğluna bırakmış. Uçağın izini süren Ali İsmet Öztürk İngiltere’de bulmuş. Ve satın almış. Uçak zaman tünelinden gelir gibi hâlâ uçuyor. Dünyada 70 tane kalmış.
11-12 EYLÜL’DE SİVRİHİSAR
Sonbaharın başında Sivrihisar’da bir havacılık festivali var.
Dünyanın değişik yerlerinden gelen pilotların gösterileri.
Türk yıldızları. Jandarma, polis özel harekât hava gösterileri... Akrobasi gösterileri...
Rengârenk bir gökyüzü... Ve yüz binlerce gökyüzü tutkunu...
Evet arkadaşlar... Bu pazar, Kurtuluş Savaşımızdan bugüne 5 kuşak gökyüzü sevdalısı bir aileyi anlattım... Yaptıkları o kadar çok şey var ki... Ancak özetledim...
Şunu bir kez daha anladım ki...
Anadolu muhteşem insan hikâyeleriyle dolu.
Gözlerinizden gökyüzü eksik olmasın...