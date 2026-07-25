Uçan taksinin Türk mühendis kızı

Haberin Devamı



1. Dünyanın en büyük havacılık ve havacılık şovu fuarı başlıyor.

Bu öyle bir fuar ki...

Örneğin son fuarda yaklaşık 100 milyar doların üzerinde sipariş hacmi oluşmuştu.

Airbus, Boeing, Rolls-Royce gibi devler burada yer alır.

100’den fazla ülke bu fuara katılır. Savaş uçakları, yolcu uçakları ve helikopterler gösteri uçuşları yapar.

Dev ticari anlaşmalar yapılır. Savunma sanayi çok etkindir.

UÇAN TAKSİLER

2. Yapay zekâ destekli sistemler, uçan taksiler, elektrikli hibrit uçaklar.

Özetle havacılık ve uzay teknolojisinin zirvesi yarışır bu fuarda.

İşte bu fuara bu yıl Türk mühendisliği ve savunma sanayi damgasını vuruyor.

Az sonra fuara katılan savunma sanayimizin başarılı kurumlarını tek tek sayacağım.

Ama önce dikkatimi çeken bir genç Türk mühendis kızımızı yazmak istiyorum.

Haberin Devamı

Deniznaz Koçak.









27 yaşındaki genç mühendis bu fuara “uçan taksi” diyebileceğim bir dev şirketin temsilcisi olarak katılıyor.

Daha önce uçuş kontrol sistemleri konusunda birçok firmada görev yapan Koçak,

Kısa süre önce Vertical Aerospace şirketine transfer oluyor.

Ve burada hava uçuş kontrol sistemleri mühendisi olarak işe başlıyor.

Deniznaz, İngiltere’de dünyanın en önemli havacılık ve uzay mühendisliği üniversitelerinden olan The University of Sheffield‘dan mühendis olarak mezun olmuş.

Peki şimdi ne yapıyor?

Yeni nesil elektrikli dikey kalkış ve iniş yapabilen (eVTOL) hava araçlarının geliştirilmesi...

Yani “Uçan taksi...”

Dikey iniş kalkış yapabilen elektrikli yeni nesil taksi bu fuarda tanıtılıyor. Uçuş sistem kontrol mühendislik yönetimi Deniznaz’da.

Deniznaz’a “Çok teknik bir iş yapıyorsun, anlatır mısın?” diye sordum.

İşte cevabı:

“Hava aracında pilot ile uçağın hareketi arasındaki bağlantıyı sağlayan sistemi koordine ediyoruz. Pilotun kumandalar üzerinden verdiği komutlar önce uçuş kontrol bilgisayarına iletilir. Uçuş kontrol bilgisayarı bu komutları, sensörlerden gelen hız, irtifa, konum ve uçağın duruşu gibi verilerle birlikte değerlendirir ve gerekli komutları gönderir. Böylece uçağın (uçan taksi) pilotun istediği manevrayı güvenli ve kontrollü bir şekilde gerçekleştirmesini sağlarız.”

Haberin Devamı

Deniznaz’ın çok önemli projeleri de olmuş.

Örneğin;

-Derin Uzayda Gıda Temini...

-Mars gibi daha uzun süreli görevler için gerekli gıdaları paketlemek ve güvence altına almak için yeni bir teknolojinin gelişmesi.

-Gemideki su tüketimini en aza indirmeyi ve stabil bir dondurucu ünitesi ile besin maddelerinin daha uzun süre dayanmasının sağlanması.

-Uzay verimliliği, hafif malzemeler, besin değeri, mikro yerçekiminde lezzet artışı, serbest yüzen parçacıkların önlenmesi ve görev boyunca dayanıklılık için gıdaların işlenmesi veya pastörize edilmesi.

Sevgili Deniznaz bir mühendis Türk kızı olarak seni kutluyorum.









Seni daha lise çağında böyle bir eğitim için yurtdışına gönderen baban Deniz’i ve annen Çiğdem Hanım’ı kutluyorum.

Haberin Devamı

Nice başarılarını bekliyoruz.



3. VE FUARDA YÜKSELEN TÜRK SAVUNMA SANAYİSİ

Elbette savunma sanayimizde Deniznaz gibi nice mühendis gençlerimiz var.

İHA ve SİHA’larıyla dünyaya açılan gururumuz olan Baykar’ın merkezini gezmiştim.

O merkezde çalışan gencecik mühendislerimizi görünce ne kadar duygulanmıştım.

Sonra bir tatbikatta bindiğimiz denizaltıyla onlarca kilometre derinde kendi torpidomuzu deneyen genç ASELSAN mühendislerini tanımıştım.

Onların üniformaları yoktur. Ama bilgileri ve yürekleriyle öyle bir iş yapıyorlar ki...

ROKETSAN’dan TUSAŞ’a, HAVELSAN’dan HÜRJET ve KAAN’a, Hisar’a...

Türkiye’yi dünyanın en önemli savunma sanayi düzeyine taşıyan mühendis gençlerimiz;

Haberin Devamı

Türk inşaat sektörünü dünya çapında markalar haline getiren genç mühendislerimiz;

Enerji sektöründe ve nükleer alandaki genç mühendislerimiz;

Her birinizi alınlarınızdan öpüyorum.

Sizi çok büyük duygularla izliyorum.