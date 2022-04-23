'Uçan Çevreci' bu defa Bodrum’da yakaladı

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Hakan, Türkiye’nin en tecrübeli deniz uçağı pilotlarındandır...

Neredeyse tektir... Yıllarca deniz uçağıyla Kocaeli Belediyesi’ne bağlı olarak Körfez üzerinde havadan denetimler yapıyor. Onun havadan tespitleriyle denizi kirleten gemilere milyonlarca lira ceza kesiliyor.







ÖNCEKİ GÜN 5 MİLYON TL CEZA

Daha önceki gün, yine Körfez’de Derince Limanı’nda denizi kirleten bir gemiyi yakaladı. Ve gemiye 5.8 milyon lira ceza kesildi...

Onun şu anonsu artık İzmit Körfezi’nin her yerinde duyuluyor:

“Bütün gemiler. Bütün gemiler... Burası Kocaeli Belediyesi deniz uçağı. Havadan denetlenmektesiniz. Lütfen denizlerimize sahip çıkalım...”

BODRUM AÇIKLARI YAĞ İÇİNDE

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Hakan önceki hafta eğitim vermek üzere Körfez’den Bodrum ve Antalya’ya uçtu.

Tabii uçarken boş durmadı...







İşte bu fotoğraf Bodrum Torba taraflarından... İnanılmaz bir kirlenme. İnşaat mı? Karasal atık mı? Ne derseniz deyin... Ağır bir kirlenme...

Bir zamanların masal beldesi Bodrum’un betondan bir yarımadaya çevrildiği yetmezmiş gibi, bir de böyle bir kirlenme var.

Dün Hakan Osanmaz’ı aradım...

- Bodrum’dan fotoğraflar inanılmaz. Ne kadar bir alanı görebildin?

- Aslında denetim için burada değilim. Eğitim vermek için gelmiştim. Ama kıyıdan uçarken gördüklerime kayıtsız kalamadım. Açıklarda sık sık yağ, yakıt kirliliği gördüm. Güllük çevresi yine öyle. Yani eğitim veriyor olmasam, alçalıp hepsini fotoğraflardım. Çok ciddi bir kirlenme görülüyor...

ÇEVRE BAKANI KURUM’A ÖNERİ

Hakan Osanmaz’ı uzun yıllardır tanırım. Deniz uçağını büyük bir maharetle kullanır. Neredeyse denize sıfır uçar. Ama ne yazık ki havadan denetimleri yalnızca İzmit Körfezi’yle kısıtlı. Bu konuda Kocaeli Belediyesi’ni kutluyorum. Ama yetmez ki...

Hakan Osanmaz gibi bir pilot ve deniz uçağı varken, tüm kıyılarımız denetlenebilir. Başka deniz uçakları alınabilir. Gemilere havadan anons sistemiyle önleyici uyarı yapılabilir.

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Kıyıların denetlendiği bilgisi önemli bir uyarıdır.

Yangınlar önceden görülebilir.

EGE VE AKDENİZ ÖNCELİKTİR

Dünyanın en güzel kıyıları diyoruz... Akdeniz’in en güzel koyları diyoruz. Bütün turizm fuarlarında, Antalya’dan, Ölü Deniz’den, Kaş’tan, Fethiye’den, Marmaris’ten, Gökova’dan afişler asıyoruz.

Denizlerimiz için yaz ve yat turizmine çağrılar yapıyoruz.

Ama bir türlü kirlenmeyi ve betonlaşmayı önleyemiyoruz.

Tesisin filtresi var ama adam para gidecek diye çalıştırmıyor. Atığını öylece denize basıyor.

Çevre Bakanlığı elinden geleni yapıyor... Ama hâlâ kaçak yapı peşinde olanlar, vurguncular, çevre katilleri durmak bilmiyor...

Oysa kıyılarımızın denetimi için özellikle bahar ve yaz aylarında deniz uçağıyla denetimler yapılsa... İHA’lar kullanılsa, büyük oranda mücadele daha etkili bir hale gelecek.







Hep söylüyorum:

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“Yalnızca sınırları korumak yetmez. O sınırların içindeki güzellikleri de korumak bir vatan görevidir.” “Bir karış vatan toprağını vermeyiz” diyoruz...

Ama kıyılarımız talan ediliyor. Denizlerimiz kirletiliyor. Deniz dibi çayırları çölleşiyor. Ormanlar gidiyor. Çevre katilleri tarafından hem vatan toprağı hem mavi vatan tehdit ediliyor. Buna karşı bir sesimiz olmalı.

NAÇİZANE BİR ÖNERİ

O nedenle bu deniz uçağı konusunu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un dikkatine sunuyorum.

Bu topyekûn bir mücadele olmalı.

Kirlenme ve betonlaşma için havadan denetimler yapılırken, sahil güvenlikle, jandarmayla, ormancılarla koordine edilirse etki daha da artacaktır. İhbar sistemi güçlenecektir.

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Evet, “Uçan Çevreci”ye dönersek...

İyi ki varsınız pilot Hakan Osanmaz...

Bir kirlenme örneğini daha havadan yakaladınız...

Lütfen devam edin...