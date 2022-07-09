Üç tarafı denizlerle kaplı diye başlardık ya... İşte oldu...

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Yüzme yarışlarında havuza ülke bayrakları yansıtılırdı...

Yüzücüler kulaç atarken o bayrakları izlerdik...

Ve üzülürdük...

“Yahu kardeşim, şu halimize bak. Üç tarafımız denizlerle çevrili. Bu kadar genç bir nüfus var. Ama biz yüzmede yokuz. İnsan şu bayrakları görünce üzülüyor yahu.”





Diğeri:

“Sistem azizim. Sistem...”

Önceki gün Cezayir’de düzenlenen atletizm oyunlarında...

Yalnızca yüzme dalında 19 madalya kazanınca...

Her birimizin yıllardır yaşadığı bu diyaloğu hatırladım.

Ve “İşte budur” dedim...

Üç tarafı denizlerle kaplı ülkem budur...

Yüzücülerimizi alkışlıyorum...

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Çok uzun bir yatırımın sonucudur bu...

“Sistem” dediğimiz yatırım...

BAŞARIYA ALKIŞ AZ YENİLGİYE ELEŞTİRİ ÇOK

Bizde başarıya alkış azdır da...

Başarısızlığa eleştiri yüksektir.

O yüzden altını çize çize en yüksek sesimle yazıyorum...

Federasyon Başkanı Erkan Yalçın’ı yürekten kutluyorum.

Nasıl bir mücadele verdiklerini tahmin ediyorum.

Yalnızca yüzme mi?

Atletizmde müthiş bir başarı elde ettik.

15 madalya aldık.

Federasyon Başkanı Fatih Çintimar’ın nasıl bir mücadele verdiğini yakından biliyorum.

Helal olsun...

Ve bir zamanlar adımızın bile okunmadığı jimnastik...

Adem Asil, Ahmet Önder, Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak ve Sercan Demir...

Altın kazandılar.

Badminton’dan Bocce’ye... Yelkenden okçuluğa kadar 24 dalda yarıştık ve 18 dalda 108 madalya aldık...

Ve böylece 26 ülke arasında ikinciliği aldık.

Gurur duyulacak bir tablodur bu.

Başta Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu olmak üzere emeği geçen bütün bakan ve yöneticileri kutluyorum...

TEST SÜRÜŞÜNÜ BAŞSAVCI YAPINCA

ANTALYA Serik’te bir devlet töreni...

Serik Kaymakam Vekili Ahmet Hikmet Şahin...

Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Abdullah Aytekin...

İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Ayhan Aktürk...

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İlçe Emniyet Müdürü Suat Esin...

Ve... Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz de hazır bulunuyor.

Biz bu tür törenleri genellikle...

Ya şehrin düşman işgalinden kurtuluş gününde...

Ya da Cumhuriyet ve Zafer Bayramlarında görürdük.

Peki bu defa ne oldu da şehrin devlet erkanı böyle bir tören yapıyor?

İşte benim de hoşuma giden bu oldu...

Belki de ilk kez öğrencilerin başarısı için...

Bir teknolojik buluş için...

Bir ilçemizde böyle bir devlet töreni düzenleniyor.

Helal olsun size Kaymakam Bey, helal size Savcı Bey...

Helal olsun komutan... Helal size polis müdürüm. Helal olsun size hocam...

Haberi Antalya DHA’dan Namık Kemal Kılınç geçiyor:

“Antalya’nın Serik ilçesindeki Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, kendi tasarladıkları elektrikli araç ile TEKNOFEST kapsamındaki liseler arası elektrikli araç yarışlarına katılacak.”

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Güzel olan tarafı da aracın test sürüşünü Başsavcı’nın yapması...

Yarışmayı bilmem ama...

Benim hayalimdeki devlet ricali budur...

Teknofest’e gelince...

Diğer yaptıklarının yanında, bana göre...

En azından bu kültürü geliştiriyor...