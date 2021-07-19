Türkler nerede

Yüzünü yıkayıp ekmeğin arasına peyniri koyduktan sonra...
“Haydi Bismillah”diye kapıya çıkıyor...
Hayatı ve her şeyi olan küçük kasa yeşil kamyonetine atlıyor...
Aydın’ın ilçelerinde cadde cadde, sokak sokak geziyor.
DÜNYA ajanslarının ilk sıralarında hep aynı başlık:
“NATO çekiliyor. Türkiye Kabil’deki Hamid Karzai Havaalanı’nı koruma görevini alacak mı?”
“Alırsa ne olur?”
Dünya merak ediyor çünkü
Taliban’la merkezi hükümet arasındaki savaş kızışıyor. Taliban ilerliyor...
Peki Türkiye oraya giderse, riskleri ve faydaları nedir?
Şimdi detaylara geçelim.
Türkiye ABD ile Kabil Havalimanı’nın güvenliği meselesini konuşurken Afganistan’da son durum şöyle:
Taliban ülkenin önemli sınır kapılarını ele geçirmiş.
İran sınırındaki İslamkale ve Türkmenistan sınırındaki Torkundi ilçeleri Taliban’ın kontrolünde.
Uluslararası ajanslardan gelen fotoğraflar Taliban’ın ilerleyişini doğruluyor.
Arkadaşlar eğer bu coğrafyada ABD bir yerden çekiliyorsa...
Orada mutlak bir Rusya ağırlığı başlıyor demektir.
Bakınız Suriye...
Bir şehit verdik...
Gencecik aile babası Görkem...
Marmaris dağlarından denize doğru akan o canım ağaçlar şimdi yok...
Kötü, kirli bir çirkinlik...
Bir ‘katliam karası’ olarak bize doğru baktığı için yazıyorum...
Unutmadık demek için yazıyorum bu yazıyı...
Çünkü. Unutuyoruz...
Geçenlerde efsane atletimiz Muharrem Dalkılıç’ın hastanede yattığını yazmıştım.
Sayısız şampiyonluğu olan Muharrem Dalkılıç...
“Vefa” dedim... “Hatırlanmak” dedim...
“Muharrem Abi” çok mutlu oldu...
Ve Hıncal Uluç...
Hıncal Abi spora, atletizme gönül ve değer veren bir gazetecidir. Bana da örnek olmuştur.
Öyle bir yazı yazdı ki...
“Neden spor sayfalarında atletlerimizi göremiyoruz”
Döndüm bir daha okudum.
Şaşırdım... Bir daha okudum...
Haber şöyle başlıyor:
“6 gün süren bilirkişi incelemesi sonucu; yangının, enerji nakil hatlarından çıktığı rapor edilerek Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunuldu.”
Ne demek bu?
Bir şehit verdiğimiz o yangın...
Türkiye’nin en güzel kıyılarına doğru inen ormanlarımızı kül eden o yangın...
Enerji hatlarındaki bakımsızlık yüzünden mi çıkmış?
ANKARA’da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası çok yakında programını açıklıyor. Hem de muhteşem yeni salonunda.
Bu haberi alınca nasıl mutlu oldum bilemezsiniz. Çünkü CSO, gençlik yıllarımızın, aşklarımızın, heyecanlarımızın çoksesli tarihidir.
Bunu en iyi kim bilir?
Mesela akşamları CSO’dan gelen sanatçılarla oturduğumuz Replik Bar’da Selçuk Yöntem bilir. Selçuk o zaman da sahiciydi şimdi de öyle.
Prof. Dr. Mustafa Sarı bir süre önce müsilajın son durumunu raporlamak için bir dizi dalış kararı almıştı.
Çanakkale’den Göcek’e kadar inecekti.
Merakla bekliyordum...
Mustafa Hoca o dalışlara başladı. Önce Çanakkale-Babakale arasında daldı.
Son olarak perşembe günü Avşa Adası’nda daldı...
İsmail’in elinde elektrikli testere...
Dallarından kıpkırmızı kirazların sallandığı yemyeşil ağacı kökünden kesiyor...
Testerenin çıkardığı o tiz ses içimizi yakıyor...
Canım ağaç devriliyor. İsmail aynı öfkeyle diğerine geçiyor.
Testerenin keskin ve tırtıklı kenarı ağaca saplanınca yine aynı ses:
“Ciiiiiiiiiiiaaaaaaa...”
Neredeyse bir çığlık...
Onlarca ağaç böyle ölüyor.
21 Haziran gecesi...
Sırası gelen Yusuf, tam teçhizat nöbet yerine geçmişti.
Dağlarda gölgeler kesilmiş, zifiri karanlık yayılıyordu.
Uzman Çavuş Yusuf, gecenin sessizliğini dinliyordu...
Hakurk bu... Malum.
Yıllarca PKK/YPG’nin kamp bölgesiydi. Şimdi Türk askeri orayı tutuyordu.
Ama alçaklık ve pusu bitmemişti.
Çünkü spor yazarlarına saygım var.
Ama bazen bilgi önüme geliyor.
Günlerdir Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’e eleştiriler var.
Hatırlayalım...
İtalya yenilgisinden sonra basın “Yok bir şey, bu maçı unutalım” diye moral veriyordu...
Ben ise şöyle yazmıştım:
“Gerçek 1: Şenol Güneş beraberliğe oynadı. İtalya ile beraberlik ve ardından bir galibiyet yeter, dedi. Yanlış hesap yaptı... Böylece aslan gibi takım, savunmada kaldı...
Gerçek 2: Milli takımdaki bazı oyuncular Avrupa’da star olmuşlar.
Dahası...
Klasik NATO misyonunun yepyeni bir tanıma geçiş sinyaliydi.
En keskin şekliyle özetlersem:
ABD Başkanı Biden’ın mesajları açısından NATO artık bir “savunma paktı” değildir...
NATO’nun bir askeri güç olarak “küresel çözüm ve karar merkezi” haline gelme arzusu açıktan vurgulanmıştır.
Biden’ın özet olarak şu sözleri önemlidir:
NATO’nun küresel işlevi genişlemelidir...
NATO’nun siyasi etki alanı da olmalıdır...
Şu hale bakın ki...
Geçenlerde Gazze Şeridi’ndeki Filistin direniş gruplarının oluşturduğu Ortak Operasyon Odası, “çatışma tarihindeki en büyük füze saldırısında” İsrail’i 300’den fazla roket ve füzeyle vurduğunu açıklıyor...
Ölüler, yaralılar var... Bu defa İsrail vuruyor... 12’si çocuk 35 Filistinli hayatını kaybediyor, 233 kişi yaralanıyor.
Filistin’de aç çocuklar gece yarısı yataklarında yanıyor... Aşı yok...
- İhbar hattı...
- Abi Sarıçubuk yolundayım. Bir araba cayır cayır yanıyor.
İhbarı alan genç jandarma çavuşu hemen bir ekiple olay yerine geçti.
Gittiklerinde araba bir metal yığını haline gelmişti. Hemen çevreyi kordon altına aldılar.
Çavuş bir baktı ki otomobilin şoför koltuğunda birisi var...
- Hemen ambulans... Adli tabip...
Eğildi baktı... Biraz daha yaklaştı...
Hemen aracın plakasını aldı. Ve merkeze bildirdi:
Başarımız için gerçeğin önemini hatırlatmak istiyorum.
Gerçek 1: Şenol Güneş beraberliğe oynadı. İtalya ile beraberlik ve ardından bir galibiyet yeter dedi. Yanlış hesap yaptı... Böylece aslan gibi takım, savunmada kaldı...
Gerçek 2: Milli takımdaki bazı oyuncular Avrupa’da star olmuşlar. Burak Fransa’yı uçurmuş. Yıldız olarak heykelini dikecekler. Hakan Çalhanoğlu Avrupa yıldızı. Ozan’a teklif yağıyor. Mert, Merih, Çağlar... Avrupa’nın en iyi takımlarında forma giyiyorlar... Diğerleri öyle...
Böyle bir takımı savunmada oynatmak “yıldızları yere indirmeye” çalışmaktır.
O nedenle diyorum ki...
“Savaşarak kaybetmek” vardı.
Futbolda dünyaya görsel bir şölen sunmak vardı.
Bizim yıldızlara yakışan buydu. Zaten onların da ruh durumu böyleydi.
FUTBOL dünyası, Fatih Terim mi? Emre Belözoğlu mu? Sergen Yalçın mı? Abdullah Avcı mı? diye tartışırken...
Bu pazar size kıyasıya savaşların yaşandığı bir dünyadan...
Müthiş bir mucizenin hikâyesini anlatıyorum.
“Mucize teknik adam”ın hikâyesi...
“Zaten pandemi vurdu. Bir de sahilleri deniz salyası işgal ederse...”
Marmaris Dalyan hattında Oteller Birliği Başkanı Yücel Okutur ilk uyarıyı yaptı.
Peki şu anda durum nedir?
Üç önemli faktör var.
1. Türkiye’nin önümüzdeki dönemde “rüzgâr takvimi” nedir? Kuzeyden güneye doğru...
2. Çanakkale sonrasında su akıntı rejimi nasıldır?
3. Bu iki etken deniz salyasını turizm bölgelerine taşır mı?
Ve daha önemli bir endişe:
ATATÜRKÇÜLÜK
“Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Atatürkçü düşünce sistemi çerçevesinde kurulduğunu, şekillendiğini ve ona göre hareket ettiğini görmemek körlüktür. Bunun sorgulanması abestir. Bakanından komutanlarına, tüm personelinin Atatürkçülüğünü sorgulamak da kimsenin haddi değildir. Türk Silahlı Kuvvetleri, binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi ve mesleki değerleriyle, aklın ve bilimin ışığında, anayasa çerçevesinde, yasalar ve Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında, milletinin emrinde, görevinin başındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Atatürkçülük kimsenin tekelinde, kimsenin zimmetinde değildir.”
NE S-400 NE DE F-35, ABD İLE ASIL MESELE PKK/YPG’DİR
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Biden’la Brüksel’de yapacağı görüşmenin kritik konuları üzerine sorduğumuz sorulara Bakan Akar şöyle cevap veriyor:
“Demokrasi ve insan hakları gibi temel değerleri paylaşan stratejik müttefik olan Türkiye ile ABD arasında en büyük problem ne F-35 ne S-400 ne de başka bir şey. En büyük problem PKK/YPG terör örgütü meselesidir. Ortaya attıkları problemler öyle veya böyle çözülür ama çözemeyeceğimiz bir problem var. Bizim milletimize, birliğimize, beraberliğimize kasteden bir PKK var. PKK’dan hiçbir farkı olmayan YPG var. YPG’ye TIR’lar, uçaklar dolusu silahlar götürüyor, YPG ile işbirliği yapıyorlar. Israrla ve inatla YPG, PKK değil diyorlar. Biz de bunu kabul etmiyor, bu aklımıza hakaret, diyoruz. PKK eşittir YPG olduğu çok açık. ABD’li müttefiklerimizin anlaması gereken şey bu, bu konuda kararlıyız. Türkiye’nin kişiliği, kimliği, egemenliği, bağımsızlığı var. 40 seneden beri asil milletimizin başına bela olan terörü bitirmekte kararlıyız.”
Denizkurdu Tatbikatı’nda o kadar çok şey yaşadık gördük ki... Tatbikatın o muazzam etkisi. Bir de son dönemde yapılan bazı eleştirilere karşı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın cevabı...
Özellikle de Atatürkçülükle ilgili saldırılar...
Aksaz Deniz Üssü’nde bir akşam Bakan Akar’la uzun bir sohbet yaptık.
Bunları pazartesi günü aktaracağım...
Türkler nerede
Rodos üzerinden Leros’a kadar geçtik. Kimle konuşsam “Türkler nerede?” diye sordu. Rodos’taki acenta, “Herkes dört gözle Türkleri bekliyor” diyor. Lindos’ta hediyelik eşya satıcısı “Bakın kalenin yolları bomboş. Oysa buraları Türkler doldururdu” diye şikâyet ediyor.
Rodos’ta Nicos Taverna’nın sahibi Nicolas: “Her yıl düğünler için gelinlik ve damatlığı İzmir’den alırdık. Çok kaliteli ve hesaplı olurdu. Bu sene hükümet Türkiye’ye kapıları kapatınca kaldık. Çocuklara da söz vermiştik..”
Nicos o kadar samimi ve Türk dostu birisi ki gülerek sordu:
“Ben sana ölçüleri versem bana damatlık kargolar mısın?”
Rodos üzerinden Leros’a kadar geçtik. Kimle konuşsam “Türkler nerede?” diye sordu.
Rodos’taki acenta Figen “Herkes dört gözle Türkleri bekliyor” diyor. Lindos’ta hediyelik eşya satıcısı “Bakın kalenin yolları bomboş. Oysa buraları Türkler doldururdu” diye şikâyet ediyor.
Ve Türk bayrağını gören, “Siz nasıl gelebildiniz yoksa açıldı mı?” diye heyecanlanıyor.
Evet. Ege adalarında esnaf, turizmci bunalmış durumda.
LEROS MARİNA GENEL MÜDÜRÜ: ‘TÜRKLER GELMEDİ ÇOK SIKINTI VAR’
Bodrum’un hemen karşısındaki Leros, Patmos, Lipsi ve Arki Türklerin en çok gittiği adalardır. Özellikle bayram ya da tatillerde bu adalarda koylar, marinalar Türk bayraklı teknelerle dolar. Bu yüzden bu adaların esnafı için Türkler bir gelir kapısıdır.
Tavernalar yıllarca ağırladıkları için neredeyse gelenlere isimleriyle hitap eder.
Marmaris’ten, Bodrum’dan gelen guletler yüzlerce yolcuyu indirir. Müthiş bir hareket olur.
Ama şimdi Leros Evros Marina’ya girdiğimde garip bir ıssızlık vardı. İngiliz, İsrailli ve Fransız tekne o kadar.
Marinanın idari yöneticisi Harry Pavlidis’le sohbet ettik.. Harry çok neşeli bir arkadaş. Öyle cana yakın ki. Önce o hayretle sordu:
Türkiye’den nasıl gelebildiniz?
Ardından ben sordum:
Durumlar nasıl?
Harry’nin yüzündeki gülümseme gitti. Aynen şöyle dedi:
“Hiç sorma. Türkleri bekliyoruz. Ama kapılar açılmıyor. Bu marina, bu ada Türk turistlerden çok kazanırdı. Ama şimdi kapılar kapalı. Sizin Türk bayraklı tekneyi görünce inanın çok heyecanlandık. (Gerçekten de bizi gören teknik servisteki görevliden lokantadaki garsona kadar çok heyecanlandılar.) Ne yazık ki geçen sene olduğu gibi bu sene de çok sıkıntı var. Çok üzgünüz.”
Harry’ye dedim ki:
“Seni üzmek için söylemiyorum ama bu bayram yüzlerce tekne buraya gelmek için bekledi. Ama Yunanistan kapıyı açmayınca Türk kıyılarında kaldılar.”
Harry iki elini birleştirip aynen şöyle dedi:
“Yaaaaa bilmez miyim? Ne acı.”
ÇAVUŞOĞLU İLE GİTTİĞİM ATİNA’DA GÖRDÜĞÜM HAVA ADALAR’DA YOK
Oysa daha 1 ay önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Atina’daydık. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Çavuşoğlu’nu Girit’teki evine davet ederek diplomatik bir jest yapmıştı. Hava çok olumluydu. Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Mevlüt Bey’i sarılarak karşılamıştı. Sonra Dendias önemli bir teklif yapmıştı:
“Karşılıklı olarak aşıları tanıyalım...”
Sonra ortak basın toplantısıyla bu anlaşma ilan edildi.
Bunun anlamı, “Kapılar açılıyor” demekti.
Ama aradan günler, haftalar geçti.. Atina’dan bir ses çıkmadı..
Acaba niye?
TÜRKİYE’YE GELMEK İÇİN BEKLEYEN TEKNELER
Adalar arasındaki gezi sırasında bizim teknedeki Türk bayrağını gören diğer tekneler sürekli aynı soruyu sordu:
“Nasıl geldiniz kapı açıldı mı?”
İsrail’den Samuel ve eşi Avirama ile Rodos’ta tanıştık. Öğrendim ki Marmaris hayranı bir çift. Uzun süre orada kalmışlar. Ama marina fiyatları patlayınca ve yabancı bayrak yasası çıkınca Yunan tarafına geçmişler.
Sam diyor ki;
“Şimdi Marmaris’e gitsek. Buraya geri dönemeyeceğiz. Çok üzgünüz.”
Avi entellüktel harika bir kadın gazeteci. O da bu durumdan şikâyetçi..
Leros Marina’da Amerikalı, İngiliz onlarca tekne bize hep aynı şeyi söyledi:
“Türk kıyılarına gitmek için sabırsızlanıyoruz. Burada bekliyoruz.”
Evet arkadaşlar; kısa adalar turundan kısa bir özet.
Yunan Hükümeti verdiği söz tutmayınca; Adalar’da sıkıntı daha büyümüş. Çünkü Türkler yok. Çünkü Türkiye’ye gelip alışveriş yapamıyorlar. Orada kazandıkları 1 Euro, Türkiye’de 10 lira olunca elbette gelinlikleri damatlıkları İzmir’den almak istiyorlar.
Umarım Yunan hükümeti Atina’da Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile dünyaya ilan ettiği sözü tutar.
Ve “tanınan aşılarla birlikte” kapılar açılır.
Sonuçta Ege’nin iki yakasının evlatlarıyız...
Şimdi Nicos’a bir damatlık göndereceğim!