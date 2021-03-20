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Haberler>Yazarlar>Fatih ÇEKİRGE>Türkiye neden bir tek madalya bile alamadı?
Fatih Çekirge

Fatih Çekirge

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Türkiye neden bir tek madalya bile alamadı?

20 Mart 2021

Avrupa Salon Atletizm yarışmasından sonra ağır eleştiriler oldu.

“17 milyonluk Hollanda şampiyon oluyor da...”

“Yunanistan madalya alabiliyor da...”

“80 milyonluk Türkiye neden bir tek madalya bile alamıyor?”

Sorular net ve keskin...

Spor Bakanı’ndan beklenen cevaplar...

Atletizm Federasyonu’na eleştiriler...

Önceki gün Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar’ı aradım.

“Başkan, ne diyorsun bu sorulara?”

Cevap:

“Eğer ille de madalya deseydik, iki devşirme sporcumuzu gönderir, alırdık...”

İlginç bir cevaptı...

Sordum:

“Başkan, bu sözünü biraz açar mısın?”

Çintimar ne demek istediğini şöyle anlattı:

“Elbette madalya almak isteriz. Biz Avrupa Salon Atletizm yarışlarına özellikle genç sporcularımızı gönderdik. Bunun bazı nedenleri var.”

Maddeler halinde sıraladı:

“1) Yarışan ülkelerin yaş ortalamasına göre oldukça genç sayılırız. Bunun nedeni, genç sporcularımızın önünü açmaktır. Onları 2023’te Türkiye’de yapılacak olan Avrupa Salon Atletizm yarışmasına hazırlamaktır.

2) Önümüzde olimpiyatlar var. Şu ana kadar 14 sporcumuz kotayı geçti. Kafileye 30 civarında sporcuyla katılmayı umuyoruz. Olimpiyat hazırlıkları içinde olan dünya çapındaki sporcularımızın antrenman takvimini bozup Avrupa Salon Atletizm yarışmasına getirmeyi tercih etmedik.

3) Kaldı ki genç sporcularımız da iyi dereceler aldılar. Ama tekrar söylüyorum ki... Genç sporcularımıza şans tanıdık.”

NECATİ TERS AYAKLA ATLADI

Federasyon Başkanı Çintimar, yarışlardan iki de örnek verdi:

“Üç adım atlamada 17.37’lik Necati Er’i örnek verebilirim. O yarışlarda madalya alabilirdi. Ama son anda sağ ayağında bir ağrı oldu. O da ters ayakla atladı. Sol ayağıyla 16.40 atladı. Sırıkta Ersu’dan beklentimiz var. Sonuç olarak biz Avrupa Salon Atletizm yarışmalarına yalnızca madalya için değil, genç sporcularımız için de gittik.”

PEKİ GENÇLER NASIL EĞİTİLECEK?

Federasyon Başkanı Çintimar’dan sonra federasyon yetkilileriyle konuşurken bir şey dikkatimi çekiyor.

Soru şu:

“Türkiye’de atletler ya da sporcular nasıl seçiliyor?”

Elbette federasyonların bir çalışması var. Ama bir de beden öğretmenleri var.

MERVE: Mesela rekortmen Merve Bekmez...

Diyarbakır Bağlar’da dersleri kötü bir öğrenciyken beden öğretmeni keşfetmiş.

ÖZLEM: Aynı şekilde Uşak’tan Özlem Becerek... Disk atma rekortmeni... Beden öğretmeni keşfetmiş.

Bunun gibi onlarca örnek var...

Yani...

Çoğu tesadüf...

Yani...

Çocuklarımızı dünya çapında sporculara dönüştürecek bir altyapı sistemi yok.

Birçoğu tesadüfen beden öğretmenleri tarafından bulunuyor.

Ve tabii çok daha büyük sorular...

Belki dünya çapında isimler yetişiyor. Ama kalıcı değil.

Neden kalıcı ve istikrarlı bir sporcu zinciri kuramıyoruz?

Bunun elbette bir cevabı var...

Türkiye 50 yıldır bu sistemi tartışıyor...

Peki 50 yılda değişen nedir?

Bu sorunun cevabını da atletizmin efsane isimlerinden yaşanmış bir hikâyeyle vereceğim.

Okuyunca hem gülecek, hem kızacaksınız.

“Acaba ne değişti” diye hep birlikte soracağız.

Evet, yarın zaman tünelinden geçip...

1960’lara gidiyoruz...

Ne gariptir ki...

O tarihteki Avrupa Salon Atletizm yarışlarında yine Hollanda şampiyon olmuş...

Peki bizde ne değişmiş?

Yarına işte o trajikomik gerçeği yazdım.

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Ege’de yaz alarmı: Hisarönü ve Göcek 5 bin tekneyi taşır mı?

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

15 Mart 2021
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’le sohbetin ardından bu defa “yaz alarmı” başlığıyla devam ediyorum.

Başkan Gürün, özellikle Bodrum’daki ve Muğla genelindeki nüfus artışına dikkat çekmişti.

Ben de bunu “Bu yaz kıyılara tsunami gibi göç dalgası vuracak” diye özetlemiştim.

Maddeler halinde devam edersek...

Marmaris-Kaş hattı: Bodrum’un aksine Marmaris’te o düzeyde bir nüfus artışı yok. Çünkü Marmaris’te Bodrum ve Fethiye gibi bir “yerleşim grafiği” yok.

Marmaris’in ve Dalaman-Kaş hattının gözü kulağı, 12 Nisan’da Londra’dan gelecek haberde...

İngiltere ya kapıları açacak... Ya da açmayacak...

Güney Ege Turizm ve Otelciler Birliği Başkanı Bülent Bülbüloğlu çok net konuşuyor:

“Eğer İngiltere 12 Nisan’da bu kararı vermezse, yani mayıs ortası Türkiye için güvenli hava koridorunu açmazsa büyük sıkıntı olur.”

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Stajyer sisteminde devrim

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

14 Mart 2021
Cumhurbaşkanlığı İK Başkanlığı ‘torpille staj’ dönemini bitirecek bir sistem getiriyor.

"Stajyer sistemi” yıllardır bürokrasinin çukurunda amaçsız, ufuksuz bir hal almıştı.

Bilirsiniz... Yaz ayları yaklaşırken bir “stajyer” gündemi başlar.

Falanca kurumun başkanına, patronuna ya da genel müdürüne açılan telefonlar:

“Bizim kızın bir staj işi vardı da... Senin marka bizim kız için çok önemli...”

“Yahu sen staja al, gerisi önemli değil...”

Evet tam da böyledir öğrencinin staj arayışı.

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Göç dalgası tsunami gibi... İşte sahillerdeki son durum

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

13 Mart 2021
Muğla Belediye Başkanı Gürün’le Bodrum, Fethiye, Marmaris üzerine sohbet

Salgınla birlikte “kaçış noktası” haline gelen Muğla kıyılarına tsunami gibi vuran o müthiş “yerli göç dalgası”...

Normalde 1 milyon olan nüfus, kışın yaklaşık 2 milyona ulaşmış...

Yaz aylarıyla birlikte bu rakam 4 milyonu aşacak.

Bodrum... Fethiye... Marmaris...

Gökova, Hisarönü, Göcek, Fethiye körfezleri... Uzunluğu 1480 kilometreye varan sahil şeridi...

Bodrum’dan Kaş’a kadar uzanan, Türkiye turizminin en önemli körfezleri...

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Bu yazı bir 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yazısıdır... Ne istiyorsunuz Tansu Hanım’dan?

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

8 Mart 2021
İddia şu: “11 yiğidimizi kaybettiğimiz helikopter kazası... Cougar marka Fransız yapımı bu helikopter sürekli kaza yapmış. Alımı sırasında askerler karşı çıkmışlar. Ama dönemin Başbakanı Tansu Çiller, Gümrük Birliği’ne giriş rüşveti olarak bu helikopterleri aldırtmış...”

Baktım, birçok kanaldan bu iddialar, mesajlar, köşe yazıları...

Okudukça o günlere gittim.

Tansu Çiller’in başbakanlığı dönemine...

Türk siyasetinde Behice Boran’dan sonra ikinci kez bu “erkek egemen arena”ya çıkmış...

Cesaret göstermiş... Demirel’in icazeti olmadan...

Demirel’in en yakınındaki merkez sağın tanınmış isimlerine karşı...

Onca baskıya, “Kızım, senden olmaz” uyarılarına rağmen...

Genel başkanlığa adaylığını koymuş bir kadın siyasetçi...

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Bir dereyi kurtarmak için bazen bir kahraman yeter

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

7 Mart 2021
Çınarlıdere Mahallesi’nden çiftçi Mehmet Çavdar, sabah dere kenarına gelip de ölü balıkları görünce bir an durdu.

Aşağı doğru yürüdü. Birkaç adım daha attı. 

Aman Allah’ım...

Suda ölü balıklar yüzüyordu.



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Bu da başka bir kahramanlık... 11 ay hiç karaya çıkmadan aynı gemide

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

6 Mart 2021
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlarla gittiğim Kayseri gezisinden kalan bir söz:

“Onlar öyle bir kahramanlığı yaşıyorlar ki... Aylardır aynı yerdeler. Ev yok, izin yok, eş yok, çocuk görmek yok. Dağlarda destan yazan bu çocuklar her gün yeni bir operasyona hazırlanıyorlar ve çıkıyorlar.”

İşte o evlatlarımızdan 11’ini kaybettik. 

Nice çatışmaların, pusuların deviremediği aslan yürekli evlatlarımızı bir helikopter kazasında kaybettik.

Mekânları cennet olsun. Ruhları şâd olsun...

O söze dönersem...

Merak etmiştim...

“Aylardır aynı yerde kalıyorlar” ne demekti?

Şöyle:

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DEAŞ'la mücadele için PKK/YPG değil biz varız

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

28 Şubat 2021
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la Kayseri’de yaptığımız sohbetin ikinci bölümünde Bakan Akar çok önemli bir çağrı yapıyor.. 

Konu PKK/YPG terör örgütüne verilen destek... 

Özellikle ABD’nin PKK/YPG’ye başta silah ve mühimmat olmak üzere verdiği destek zaten biliniyor. TIR’larla gönderilen silahlar, eğitim ve petrol bölgesine yerleşme konusunda ABD’nin desteği defalarca belgelenmişti. 

Burası tamam. 

Peki bu konuda ne yapılacak? 



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Milli Savunma Bakanı Akar: Kandil’deki hainler iki gece aynı yerde uyuyamıyor

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

27 Şubat 2021
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la memleketi Erciyes’e doğru uçakla havalanıyoruz.

Uçakta Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de var. Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri komutanları da Akar’a eşlik ediyor.

Amaç, Türk ordusunun lojistik gücüne çağ atlatacak olan Airbus (400 M) nakliye uçaklarının montajını denetlemek.

40 dakika süren sohbetimizde Yunanistan’ın Dedeağaç bölgesine gelen Amerikan askeri varlığından Suriye-Irak sınırındaki Ayn Divar bölgesine yapıldığı iddia edilen Amerikan askeri tahkimatına, Yunanistan’ın yeni silahlanma stratejisinin yaratacağı etkiden Gara harekâtına ve oradan FETÖ’cü paşa Serdar Atasoy’ın tayinine ve “gizli el iddialarına” kadar uzun bir sohbet yapıyoruz.

Akar her zamanki gibi tek tek bütün detaylarıyla olayları anlatıyor.

Kayseri gezimizin nedeni ise 12. Hava Üs Komutanlığı’nda inşa edilen çok özel hangarlar ve bu hangardaki Türk Silahlı Kuvvetleri’nin lojistik yeteneğini ciddi şekilde arttıracak olan dev Airbus (400M) uçakları ve özel inşa hangarları.

Ziyaretin bir başka nedeni ise çok anlamlıydı.

Kayseri’deki şehit ve gazi ailelerinin çocuklarına MSB Hulusi Akar birer tablet hediye etti.

Duygusal anlar yaşadık.

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Oh! Nihayet iklim kanunu geliyor

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

22 Şubat 2021
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum önceki gün sessiz sedasız gelen bir “çevre devrimi”nin ilk sinyallerini verdi.

14 maddelik iklim değişikliği eylem planı...

Nedense “iklim değişikliği” konusu pek ilgi çekmez.

Çünkü bugüne ait değildir. Şimdinin meselesi, bugünün sorunu değil gibi algılanır.

“Dur bakalım” dedirten... “Bizden sonraki kuşaklar” diyerek meseleyi bugünden uzaklaştıran bir tembelliktir aslında bu... Aymazlıktır...

O nedenle Çevre Bakanı Kurum’un yaptığı konuşma medyada pek yer bulmadı.

Sanıyorum bir tek Milliyet’ten Verda Özer yazdı.

Oysa içinde müthiş mesajlar olan bir konuşmaydı.

En önemlisi,

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NASA’nın canlı yayın gecesinde... Mars'a sanal iniş yapan bütün çocuklar adına

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

21 Şubat 2021
Mars’a gönderilen keşif aracının canlı yayını çok açık bir şeyi gösterdi.

Kuşaklar boyu sürecek bu yolculuğun merkezinde çocuklar var.

Düşünsenize, NASA’nın Mars yolcuğu için internet üzerinden verdiği “boarding pass”lar en çok Türkiye’den alınmış.

Tam 2.5 milyon isim Türkiye’den Mars için “sanal bilet” almış. 

Mars’a gidecek araçtaki çipe 2.5 milyon Türk’ün adı yüklenmiş.

O yüzden ben Türkiye’nin uzay projesini yürekten destekliyorum.

Bu arada birçok okurum sordu:

“Ben Türkiye’nin 1 numara olduğu listeyi bulamıyorum?”

Cevap veriyorum:

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2.5 milyon Türk Mars’ta... Mars’a isim gönderen çocuklar arasında Türkiye 1 numara oldu

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

20 Şubat 2021
Perşembe gecesi uzay tarihimizin 23 Nisan’ıydı...

Ben de içimdeki çocuğa güvenip Mars biletimi aldım.

Boarding Pass’ıma miller bile işlenmişti.

Ama bundan çok daha önemlisi var.



NASA’nın Mars’a gönderdiği keşif aracından bilet alanların sayısı 10 milyon olarak açıklanıyor.

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Bakandan bakana bulutlar üzerinde bir jest

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

15 Şubat 2021
Geçen hafta Çanakkale Köprüsü’nün üzerinde kıtalararası bir yürüyüş oldu.Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu köprüyü baştan sona yürüdü.

İki saatlik tarihi bir yürüyüştü bu...

İşte o görüntüleri izlerken bir şey dikkatimi çekti.

Katılanlar arasında birtakım gençler vardı. Heyecanlıydılar. Sürekli olarak köprünün kolonlarını gösteriyor, köprünün ayaklarına uzun uzun bakıyor, fotoğraflar çekiyorlardı.

Ve Bakan Karaismailoğlu’nu soru yağmuruna tutuyorlardı.

Gazeteci değillerdi. Orada çalışanlardan değillerdi.

Peki kimdi bu gençler...

Bakan

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Kırmızı diplomalı kız

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

14 Şubat 2021
16 Şubat Salı günü Moskova’da sabah 10.00’da çok önemli bir tören var.

43 nükleer genç mühendis daha mezun oluyor...

Aslında her birinin hikâyesi ayrı bir mucize.

İşte bir örnek.

Burası Çorum merkeze 24 kilometre uzaktaki Çaltıcak köyü.

Kış olunca sarp dağların geçit vermez yollarında buz kesen bir soğuk ve kar...

Bir o kadar muhteşem bir doğa...

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Ticaret Bakanı Pekcan: ‘Fahiş fiyatla mücadele için vatandaştan destek bekliyorum’

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

13 Şubat 2021
Bu cumartesi, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’dan tüketiciler için çok önemli bir çağrıyı iletiyorum.

Bakan Pekcan aynen şöyle diyor:

“Sebze ve meyvede fahiş fiyatla kalıcı mücadele için vatandaşlarımızın desteğini bekliyorum.”

Peki bu nasıl olacak?

Son dönemde, sebze ve meyve fiyatlarında aşırı artışlar görülmüştü.

Hâlâ da şikâyetler geliyor.

Bakan Pekcan’a sordum:

“Ruhsar Hanım, böylesine geniş kapsamlı bir organizasyonda siz bakanlık olarak tüm illerde denetim yapıyorsunuz ama biz vatandaş olarak bu fahiş fiyatla nasıl mücadele edeceğiz?”

İşte madde madde cevap:

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‘Şahane’ bir mutluluk

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

8 Şubat 2021
Evet, “şahane” bir mutluluk...

Çünkü Çisemgül kucakladığı bu köpeğe “Şahane” adını verdi.

Ve şimdi bakar mısınız şu fotoğrafa...

Nasıl bir heyecan...



İçimize işleyen bir an...

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Tuncay Amca

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

7 Şubat 2021
O küçücük parmaklarıyla yazdığı bu mektubu okuyunca...

Tıkandım. Dilim kurudu.

Gözyaşlarımın ucunda bir daha okudum. 

Bir daha...



Ah benim canım evladım...

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Neslihan hemşirenin gözyaşlarına karışan veda... ‘Ölmeden önce avucuma yazdı’

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

6 Şubat 2021
Üst üste geldi bu haberler...

Okuyun ve ne durumdayız anlayın...

İşte Adana:

“Genç doktor Mehmet Ertane, yakalandığı koronavirüsle 40 gün mücadele etti ama kurtarılamadı.”

Dr. Ertane, koronalı hastaları tedavi ederken yakalanmıştı hastalığa.

Allah rahmet eylesin kardeşim...

Ve işte Kocaeli:

“Hasta ziyaretine giden aynı aileden 30’un üzerinde kişinin testi pozitif çıktı.”

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Süper Lig'e kadın hakem geliyor

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

6 Şubat 2021
TFF Başkanı Nihat Özdemir'e hiç beklemediği bir soru sordum, heyecanla yanıtladı

Kadın cinayetleri, kadın hakları üzerine internetteki geçmiş yayınları karıştırırken karşılaştım bu cümleyle...

Türkiye’nin FIFA kokartlı ilk kadın hakemi Lale Orta, Evrensel’e verdiği bir röportajında söylemiş bu sözleri: “1991 yılında ilk kez Çin’de düzenlenen Kadınlar Dünya Kupası’na davet aldığım halde göndermediler. Benimle maça gitmek istemeyen hakemlerimiz de oldu ne yazık ki. İşin acı tarafı o hakemin isteği kabul edilerek benim görevim iptal edilmişti.” Okuyunca içim acıdı... Hayatta canavar ruhlu erkeklerden çektikleri yetmiyormuş gibi, kadınlara yeşil sahalarda da böyle bir ayrım olmasını yadırgadım. Önceki gün TFF Başkanı Nihat Özdemir’le sohbet ediyoruz... Tabii aklımda bu soru var...

ÖZDEMİR'E, LALE ORTA'NIN SÖZÜNÜ HATIRLATTIM

Ve konuyu Lale Orta’nın bu sözüne getirip sordum: “Başkan, neden liglerde kadın hakem yok?”

Özdemir önce bir durdu... Sonra heyecanla cevap verdi: “Kadın hakemlerimiz yetiştiriliyor. Yani bu konuda projemiz var.”

- Süper Lig için de kadın hakem olabilir mi?

- Evet, Süper Lig’e kadın hakem geliyor diyebiliriz. Çalışmalarımız var.

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