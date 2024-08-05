Türk yapımı sürücüsüz otobüsler ABD’de kullanıma girdi... Sürücüsüz otobüslerin muhteşem sürücüleri

Haberin Devamı

“Türkiye’de, Bilişim Vadisi’nde Test Merkezi ve Boğaziçi Üniversitesi BÜDOTEK Teknoparkta Ar-Ge Merkezi olan ADASTEC’in Amerika’daki ilk seviye-4 otonom otobüsü ABD’de kullanıma sunuldu...”

Okuyunca şaşırıyorum.

“Nasıl yani...”

Teknoloji devi ABD’de ‘Türk yapımı sürücüsüz otobüsler...’

Bakan Kacır devam ediyor:

“ADASTEC, Türk mühendisler tarafından kurulmuş ve bakanlığımızca desteklenmiştir. ADASTEC’in geliştirdiği teknolojilere entegre olan sürücüsüz otobüsler dünyanın birçok ülkesinde bu teknolojiyi kullanan ilk proje olarak hayata geçmiştir...”

Fatih Kacır’ın bakan olmadan önce de bu milletin evlatlarına teknoloji ve yaratıcılık konusunda nasıl özgüven aşılamaya çalıştığını bildiğim için bu heyecanını anlıyorum.

O yüzden merak ettim.

Haberin Devamı

“Kimdir bu sürücüsüz otobüslerin ardındaki muhteşem sürücüler?”

Elbette birçok isim vardır...

Ama ben önce ADASTEC’in kurucusunu buldum.

Dr. Ali Ufuk Peker.

Kurucu ve CEO.

Biraz araştırınca gördüm ki; Dr. Peker’in hayatı bu yoldaki gençler için tam bir örnek.

Özetlersem...

-Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden lisans ve yüksek lisans, ardından doktora. Doktora tezi akıllı araçlar üzerine.

-25 yılı aşkın bazı şirketlerde büyük ölçekli entegrasyon projeleri.

Şimdi buraya dikkat.

Dr. Peker bir özel şirketin başkan yardımcısı pozisyonundayken, 2018 yılında San Francisco’ya gidiyor. Ve orada 5 ortağıyla birlikte Adastec Corp’u kuruyor.

Özgüven ve girişimci ruh dediğim de işte burada başlıyor.

Ve geliyoruz bugüne.

Dr. Peker ve arkadaşlarının yarattığı şirket, Avrupa’nın ilk seviye-4 otonom elektrikli otobüslerini Norveç’in Stavanger ve Finlandiya’nın Tampere şehirlerinde uygulamaya geçiriyor. Ve bugünlerde Almanya, Hollanda ve İsviçre’de projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Evet arkadaşlar; ‘sürücüsüz otobüslerin’ ardında bulduğum ilk ‘muhteşem sürücü’nün hikâyesini böyle özetleyebilirim.

Ve diğer ‘muhteşem sürücü’...

Haberin Devamı

KARSAN CEO’su Okan Baş.

Okan Baş, Bursa’da büyüyor. Babası Bursa TEK Bölge Müdürü.

İlginç bir tesadüf;

Okan Baş da Ali Ufuk Peker gibi Boğaziçi Üniversitesi’nden.

Makine Mühendisliği Bölümü’nde lisans, Clemson Üniversitesi (ABD) Makine Mühendisliği Bölümü’nde yüksek lisans eğitimi alıyor.

Sonra ülkesine dönüp çalışma hayatına giriyor.

Uzun yıllar Tofaş’ın çeşitli kademelerinde görev yaptıktan sonra KARSAN’a CEO oluyor.

Ama bu süreç öyle burada yazdığım gibi iki cümlelik bir tarihçeden ibaret değildir elbette.

Kim bilir ne zorluklar, ne sıkıntılar, insanı ‘istifa noktası’na getirecek gerilimler...

Ama işte şimdi burada.

Ve bugün dünya devleriyle rekabet eden bir şirketin kaptan koltuğunda.

Yani...

Haberin Devamı

‘Sürücüsüz otobüslerin’ arkasındaki ‘gizli kaptan’...

Evet arkadaşlar;

Dün yüzlerce haberin arasından sessizce geçen bu haberin arkasındaki ‘yaratıcı özgüveni’ araştırınca böyle iki insan hikâyesine rastlıyorum.

Ve özellikle bu hikâyeyi gençlere gönderiyorum.

Bu noktada, Türk mühendisliğinin bu dünya çapındaki başarısını büyük bir heyecanla duyuran Bakan Fatih Kacır’ı, yıllardır gençliğe vermeye çalıştığı hiç bitmeyen ‘yaratıcılık ve özgüven enerjisi’ için bir kez daha kutluyorum.

Ve elbette Amerika’dan Avrupa’ya kadar uzanan ‘sürücüsüz otobüslerin’ ‘muhteşem sürücüleri’ni bu ‘yaratıcı özgüven’ için kutluyorum.

Hayırlı olsun...