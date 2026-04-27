Türk ordusundan NATO’ya örnek olacak kararlar

ABD Başkanı Trump’ın NATO’yu zorlayan sözlerinden hemen sonra...

Avrupa’nın ABD’siz bir savunma için kendisini zorladığı günlerde...

NATO’nun en büyük ikinci ordusu Türk Silahlı Kuvvetleri’nden çok stratejik kararlar geliyor.

Önceki gün Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk’ün basın toplantısında gördüm.

İşte o cümleler:

“Bakanlığımız, harbin doğasında ve teknolojide meydana gelen değişimleri yakından takip etmektedir. Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Rusya-Ukrayna çatışması ile ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrasında elde edilen tecrübeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda teşkilat yapısını sürekli olarak güncellemektedir. Bu çerçevede komando tugaylarının sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Kurulacak yeni komando tugaylarının mevcut teşkilat yapılarından farklı olarak güncel tehdit değerlendirmeleri ve harekât konseptlerine uygun şekilde modern bir anlayışla teşkil edilmesi planlanmaktadır.”

ATAK BİRLİKLER

MSB Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Aktürk’ün verdiği bu bilgi, aslında TSK’nın yeni nesil savaş konsepti için verdiği refleksi anlatıyor.

Bu belki de NATO içinde ilk kez gerçekleşiyor.

Peki nedir bu stratejik değişiklik?

Ankara’dan bazı yetkili isimlerle uzun sohbetler yaptım.

Çıkardığım sonuçları ve Tuğamiral Aktürk’ün verdiği bu stratejik bilginin ne anlama geldiğini şöyle özetleyebilirim:

HER SAVAŞ ALANI BİR LABORATUVAR

-TSK, şu anda dünyanın değişik bölgelerinde yaşanan savaş ve çatışma alanlarını birer laboratuvar olarak görüyor.

-Ve bu savaş alanlarındaki sonuçlara göre dersler çıkarıyor.

-Çıkarılan dersler, TSK’nın muharip yapılanmasına ve aksiyon sistemlerine göre değerlendiriliyor.

-Kara, hava ve denizde atak mobilize birlikler oluşuyor.

-Komando tugay sayıları artıyor.

PARAMOTORU DA MOTORSİKLETİ DE

-Daha hızlı hareket edebilen esnek, hızlı ve kabiliyeti yüksek komandoların yeni yetenekler kazanması gerekiyor. Mesela dronlar var. Komandoların artık dronlara karşı da mücadele edecek teknolojik bilgi ve birikime sahip olması gerekiyor.

-Gerektiğinde daha hızlı hareket edebilecek tesisatlar oluşturuluyor. Komando artık yeri geldiğinde motosiklet kullanabilecek, paramotor kullanabilecek. Bunların eğitimi ve hazırlığı başlamış.

-Eski sistemlerden gelen iki tane komando tugayı vardı. Bolu ve Kayseri. Şimdi çok daha fazla tugaylar geliyor.

YALNIZ KARADA DEĞİL HAVA VE DENİZ VAR

Çıkarttığım özetlere devam edersem:

Yeni nesil savaş konseptinde yalnızca kara birlikleri ve artan komando tugayları yok.

-Özellikle Rusya-Ukrayna savaşında ortaya çıkan insansız deniz araçları (İDA). Yine Hürmüz Boğazı’nda ortaya çıkan İDA saldırıları.

Devasa ve maliyetli gemileri çok daha düşük maliyetli İDA’lar vurabiliyor. Bu da savaş alanları denilen laboratuvarlardan çıkartılan bir başka önemli ders.

7/24 HER YERDEN İZLİYORUZ

Ve bir soru:

-Hürmüz Boğazı’nda olanları yakından izleyebiliyor muyuz?

Aldığım cevap:

-Artık dünyanın herhangi bir yerini takip etmek için oraya gitmeniz gerekmiyor. Bizim teknolojik kabiliyetlerimiz dünyanın her yerinde olanı biteni izleyecek seviyede. Ayrıca stratejik konuşlanmalarımız var. Somali’deki birliklerimiz. Sudan’daki birlikler. Libya ve Katar gibi değişik coğrafyalardaki Türk birlikleri var.

O nedenle hem uydudan hem de sahadan çok ciddi bir izleme hâkimiyetimiz var.

Özet olarak NATO’nun hantal birlik yapısı yerine TSK kendi atak birlik sistemini şimdiden oluşturuyor.

Sanırım NATO’da da bu stratejik adımlar atılıyor.

Kuzey denizlerinde son yapılan tatbikatlar bunu gösteriyor.

Hızlı, her türlü teçhizatı kullanma kabiliyeti olan komandolar ile...

Havada ve denizde İHA ve İDA’ların önemi ortaya çıkıyor.

Aslında 2030 ve sonrasına yönelik daha modern daha atak bir yapı hazırlanıyor.

Ben şimdilik bu kadar detaylandırabildim.

Sonuç olarak:

Havada, karada, denizde gurur duyduğumuz bir ordumuz var.

Yerli ve milli sanayi ile donatılan bu kahraman ordu, “çılgına dönmüş bu dünyada” MİT’in “stratejik istihbarat” gücüyle birlikte güvencemiz olmaya devam ediyor.