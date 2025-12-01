Turizmde ‘yangın alarmı’

Haberin Devamı

“Yıllardır çalıştırdığımız tarihi değerdeki ahşap işlemeli butik otelimizi açamıyoruz. Yangın yönetmeliği yüzünden belediye izin vermiyor.”

Bir başkası:

“Kartalkaya yangınından sonra bizim ahşap işlemeli tavanlarımız sorun oldu. İşletme ruhsatı alamıyoruz.”

Mesajlar o kadar arttı ki...

Bu başlığı özellikle seçtim.

Çünkü Kartalkaya yangınından sonra,

Turizm bölgelerinde öyle bir “yangın denetimi” başladı ki,

Karadeniz’den Antalya’ya, Bodrum’dan Dalaman’a kadar otel sahipleri neredeyse isyan ediyor.

Arıyorlar:

“Fatih Bey itfaiye müdürlüğü resmen yazı yazdı. Bu şekilde otelini açamazsın.”

-Ne şekilde açamazsınız?

-Yani diyorlar ki sizin oteliniz ahşap. Ya da tavanı ahşap.

-Yahu arkadaş ben yıllardır otelimi işletiyorum. Nasıl olacak bu?

“Nasıl olacak” diye sordukları olay da şudur:

Karadeniz’den Muğla’ya ve Antalya’ya kadar butik oteller, pansiyonlar yöresel ahşap mimariyle hizmet veriyor.

Mesela Rize ya da Muğla.

Gökova, Akyaka, Bodrum, Marmaris, Köyceğiz, Dalyan, Fethiye...

Ya da Safranbolu...

Antalya...

Bu butik otellerin tavanları yöresel mimariyle ahşaptan oyulmuş.

Dünyaca ünlü Nail Çakırhan mimarisi.

Tek ya da iki katlı butik oteller ahşap ağırlıklı.

Ama Kartalkaya yangınından sonra Çevre Bakanlığı ve belediyeler, yönetmelik gereği artık bu “ahşap tavanları” kabul etmiyor.

Yıkılacak ya da alçıpanla kaplanacak.

Yani o yöresel mimari yok olacak.

Özet diyalog şu:

-Tavanlar ahşap olmaz, oraları alçıyla ya da yanmaz malzemeyle kaplayacaksın.

-Peki o harika ahşap işçiliği alçıyla kaplanır mı?

Ya da şöyle soralım:

-Atadan kalma ahşap mimariyi nasıl alçıyla kaplayacaklar?

-Kaplanırsa o yöresel mimarinin sonu ne olacak?

-Böylesine bir masrafı nasıl karşılayacaklar?

Bu sorular giderek artıyor.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR AHMET ARAS NE DİYOR

Merak ettim Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı aradım.

Aras, her zaman yapıcı olmuştur.

O da şöyle başladı söze:

“Haklısınız, bu yörenin ahşap mimarisi alçıyla kaplanır mı? Büyük kayıp olur. Konunun farkındayım.”

Sordum:

-Peki çözüm için ne yapıyorsunuz Başkan?

İşte cevabı:

-Daha geçen gün bakanlık yetkilileri ile toplandık. Böyle olmaz dedik. Onlara önerilerde bulunduk. Şimdi cevap bekliyoruz.





OTELCİLERDEN YANMAZ BOYA ÖNERİSİ

Yöresel mimariyle yapılmış motel, pansiyon, butik otelden gelen mesajlar üzerine Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz Otelciler ve Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Yücel Okutur’u aradım:

-Çok geniş bir turizm bölgesini temsil ediyorsunuz. Ahşap mimaride olan 1-2 katlı butik oteller, pansiyonlar yangın yönetmeliğine göre ruhsat alamıyor. Bu sezon açılamayacaklar mı?

Yücel Bey çok açık bir cevap veriyor:

-Bu bölge ve Türkiye’de birçok bölgede 1 ya da 2 katlı yöresel mimari dediğimiz ahşap işçiliği vardır. Yıllarca hizmet verdiler. Ama şimdi yangın yönetmeliği kapsamında bunların yıkılması ya da alçıyla kaplanması isteniyor. Elbette işletme sahipleri büyük bir sıkıntı içinde.

ÖNERİ: YANGINI GECİKTİREN BOYA

-Peki sizin bir çözümünüz var mı?

-Evet. Biz yalnızca bu tür yapılar için dünyanın en büyük turizm acentalarının kabul ettiği uluslararası ve TSE sertifikaları olan boyaları öneriyoruz. Eski yönetmelikte böyle bir değişikliği öneriyoruz. Çevre Bakanlığımızdan bu konuda talebimiz var. Kendileriyle bu hafta görüşeceğiz. Olumlu bir sonuç alacağımızı umuyorum.

Evet;

Yazının başlığına dönersem,

“Turizmde yangın alarmı” derken işte bu kaotik durumu anlatmak istedim.

Elbette böyle bir yangın yönetmeliği varken,

Yani “yanmayı geciktiren boya” teknolojisini kabul etmezken,

Daha açık bir deyişle gelişen teknolojiden uzak kalmış bu eski yönetmelik değişmedikçe,

Bürokratlar hiçbir işletmeye izin vermiyor.

Türkiye’nin değişik yörelerindeki butik otellerden, pansiyonlardan gelen sorulara vereceğim cevap şimdilik böyle.

İzliyoruz...